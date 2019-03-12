Dha İstanbul Haber Takip Gündemi

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11.00/13.00/14.00/15.00/16.00/19.00-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatlarının Açılış Töreni'ne katılacak, Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek, Sinan Erdem Spor Salonu'nda "Büyük Sivaslılar...
11.00/13.00/14.00/15.00/16.00/19.00
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatlarının Açılış Töreni'ne katılacak, Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek, Sinan Erdem Spor Salonu'nda "Büyük Sivaslılar Buluşması Programı"na katılacak.
10.00
-AK Parti İBB başkan adayı Binali Yıldırım, Sabiha Gökçen Havalimanı Camii Temel Atma Töreni Programına katılacak. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile ortak programlara katılacak.
Kaynak: DHA