Dha İstanbul Haber Takip Gündemi

Dha İstanbul Haber Takip Gündemi

11.00/13.00/14.00/15.00/16.00/19.00-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatlarının Açılış Töreni'ne katılacak, Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek, Sinan Erdem Spor Salonu'nda "Büyük Sivaslılar...

Dha İstanbul Haber Takip Gündemi

11.00/13.00/14.00/15.00/16.00/19.00

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatlarının Açılış Töreni'ne katılacak, Küçükçekmece,  Avcılar, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek, Sinan Erdem Spor Salonu'nda "Büyük Sivaslılar Buluşması Programı"na katılacak.

10.00

-AK Parti İBB başkan adayı Binali Yıldırım,  Sabiha Gökçen Havalimanı Camii Temel Atma Töreni Programına katılacak. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile ortak programlara katılacak.

Kaynak: DHA
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