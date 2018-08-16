Dha İstanbul Haber Takip Gündemi

10.00

-İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, "Narkotik Temel Eğitimi" sertifika törenine katılacak.

20.00

-İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Sultanahmet Meydanı'nda '99 Marmara Depremi Anma Etkinlikleri'ni gerçekleştirecek.

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DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1 - TAKSİCİLERDEN ABD BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO

Haber Kamera: İdris TİFTİKÇİ-Ozan URAL-Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA

İstanbul'daki ABD Başkonsolosluğu önünde toplanan bir grup taksici protesto gösterisi düzenledi. Türk bayrakları astıkları araçlarıyla konvoy oluşturup korna çalan taksiciler, Anadolu yakasından 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü geçerek Sarıyer'de bulunan ABD Başkonsolosluğu önüne geldi. Konsolosluk önünde İstiklal Marşı'nı okuyan grubun eylemi sırasında polis yoğun güvenlik önlemi aldı.

İstanbul Taksi Durakları Derneği Başkanı Resul Sivri de yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Çağımız savaşların farklı yöntemler ile yapıldığı bir çağ. Savaş yöntemlerinden biride ekonomik savaştır. Kurtuluş savaşında nasıl ki cephe savaşları ile yedi düvele galip geldiysek 15 Temmuz'da küresel güçlerin oyuncağı FETÖ girdabını bertaraf ettiğimizi unutmayın. Bu günde üzerimize oynanan ekonomik savaş olayını ülkece savaşarak kazanacağımızdan zerre şüphemiz yoktur. Bugün siyasi görüş ve parti ayrımı yapmaksızın taksici esnafı olarak devletimizin yanında olduğumuzu ve üzerimize düşen hiçbir görevden kaçmayacağımızı tüm Dünya'ya haykırıyor ve Devletimizden de ekmeğimizi çalan Amerikan şirketi hırsızlara karşı anladıkları dilden bir karşılık olarak verilmesini, hem ABD'ye bir cevap hem de taksici esnafına da bir moral olacağının bilinmesini istiyoruz. Asıl amaçlarının Türkiye olmadığını Recep Tayyip Erdoğan olduğunu tüm Dünya bilmektedir. Ama Devlet Başkanımızı sizlere yedirtmeyeceğiz. Sizin bu Dünya üzerinde ki oyunuzu bozan ve bozmaya devam edecek olan Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında dik olarak duracağımızı bilmenizi isteriz" Basın açıklamasının ardından taksiciler konsolosluk duvarına siyah çelenk bıraktı. Eylemin ardından taksiciler konsolosluk önünden ayrıldı.

Görüntü dökümü:

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-Anadolu yakasında toplanan taksiler

-Taksi araçlarından detay

-Taksi araçlarına bayrak asmaları

-Taksilerin konvoy halinde gitmeleri

-Köprüden geçen taksiciler

-Konsolosluk önünde toplanan taksiciler

-Basın açıklaması

-Siyah çelenk konması

-Genel ve detaylar

16.08.2018 - 02.05 Haber Kodu : 180816005

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2- YANGIN ÇIKAN METRUK BİNA OTOMOBİLİN ÜZERİNE YIKILDI

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - Murat SOLAK/ İSTANBUL,

Fatih'in Vefa semtinde bulunan bir metruk binada yangın çıktı. Yangın nedeniyle binanın bir bölümü park halindeki otomobilin üzerine çöktü.

Fatih Hoca Gıyaseddin Mahallesi, vefa caddesi üzerinde bulunan metruk bir binada dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Büyük bölümünde hasar bulunan binada yangının da etkisiyle çökmeler yaşandı. Çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürürken, polis ve sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekledi. Binanın bir bölümü sokak üzerinde park halinde bulunan 16 KEH 02 plakalı otomobilin üzerine yıkılırken, araçta büyük hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü:

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-Yanan binadan görüntü

-Binanın çökme anı

-itfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Çöken duvarın altında kalan otomobil

-Genel ve detaylar

15.08.2018 - 20.30 Haber Kodu : 180815229

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3- ÜMRANİYE'DE PARK HALİNDEKİ MİNİBÜS ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA

Ümraniye'de park halindeki minibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araç kullanılamaz hale gelirken önünde bulunduğu binada hasar oluştu.

Olay, Necip Fazıl Mahallesi Sudenaz Sokak'ta saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, iki katlı binanın önünde park halinde bulunan Osman A.'ya ait minibüs henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler büyüyerek binaya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

YANAN ARAÇ KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLKEN BÖLGEDE ELEKTRİK KESİLDİ

İtfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek söndürdü. Aracının park halinde bulunduğu binada ve elektrik direğinde de yangın nedeniyle hasar oluştu. Bölgede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.

ARACIN YANMA ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alırken yanan araca müdahale etmeye çalışan vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Aracın alev alev yanma anı da bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

KUNDAKLAMA İDDİASI

İtfaiye ekipleri aracın içerisinde inceleme yaparken polis ekipleri de çevrede delil araştırması yaptı. Yangın söndürülmesinin ardından ekiplerin yarım saat çalışmasıyla bölgede yeninden elektrikleri geldi. Polis ekiplerin olayın kundaklama olabileceği ihtimali üzerinde durduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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(CEP TELEFONU KAMERASI)

-Aracın alev alev yanması

-Vatandaşların müdahaleleri

-Yanan aracı izlemeleri

-İtfaiyenin müdahalesi

-Genel ve detayları

(AKTUEL GÖRÜNTÜ)

-Olay yeri

-Polis ve itfaiye ekipleri

-Aractan detaylar

-elektrik ekipleri çalışması

-Görgü tanığı ile röp.

-İzleyen vatandaşlar

-Genel ve detaylar

16.08.2018 - 06.34 Haber Kodu : 180816006