Dha İstanbul - (Geniş Haber) Milli Piyango Kuyruğu Havadan Böyle Görüntülendi...

61 milyon liralık ikramiyenin hayaliyle oluşan o 'umut kuyruğu' havadan böyle görüntülendi...



Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Özden ATİK - Güven USTA/ İstanbul DHA



Umudunu milli piyangonun büyük ikramiyesine bağlayanlar bugün de Eminönü'ndeydi... Kuyruk, milli piyango bilet gişesinden Mısır Çarşısı'na kadar uzandı. Milli Piyango'nun yılbaşı için belirlediği büyük ikramiye olan 61 milyon lirayı kazanmak isteyen yüzlerce kişi, bugün de Eminönü'ndeki milli piyango bileti gişesine akın etti. Kuyruk, bilet gişesinden Mısır Çarşısı'nın girişine kadar uzandı. Öte yandan özel güvenlik görevlileri, gişe önünde karışıklık yaşanmaması için önlem alındı.



"KALİTELİ VE HIZLI HİZMET İÇİN GÜVENLİK ELEMANI GETİRDİK"



Gişe önünde özel güvenlikleri koordine eden Mustafa Kırcaoğlu, "Bu işyerinden emekli oldum. 20 senemi verdim. Özel günlerde yardıma geliyorum" dedi. İnsanlara daha kaliteli ve hızlı bir şekilde bilet almalarını sağlamak için özel güvenlik elemanı getirdiklerini anlatan Kırcaoğlu, biletleri tezgaha koydukları ilk günden bu yana kuyruk oluştuğunu söyledi. Hafta sonu yoğunluğun arttığını da belirten Kırcaoğlu, "20 seneden beri burdayız daha bir boş görmedik" dedi. Kırcaoğlu, "Kaşe ile ruhsatın isminin tutması gerekiyor" şeklinde uyarı yaparak toplamda 10 güvenlik görevlisiyle bilet bitene kadar çalışacaklarını söyledi.



CAMİ YAPTIRMAK İSTEYEN DE VAR, EV ALMAK İSTEYEN DE...



Gül Eren 25 dakika beklediğini ifade ederek "Kızımı kıramadığım için geldim, beklentim yok. Bu tür şeylerde pek şansım yok" dedi. Suriyeli Rushin Birim de gişeden aldığı iki bileti göstererek "Biri benim, biri ağabeyimin şansına aldım. Ümit çok. İki senedir Türkiye'deyiz hep alıyoruz, kazanmıyoruz. Bir de burayı deneyeyim dedim" şeklinde konuştu. İlhan Işık ise 1,5 saattir kuyrukta beklediğini belirterek "Umut, ya çıkarsa diyoruz. Çıkarsa kendi hayallerimizi gerçekleştireceğiz. İhtiyacı olanlara, sıkıntılı olanlara yardımcı olmak" dedi. Seyhan Alptekin de oğlu ile birlikte Kartal Soğanlık'tan bilet almak için geldiğini belirterek "Eğer büyük ikramiye bana çıkarsa iki yaşında kaybettiğim, hiç tanımadığım annemin anısına büyük bir cami yaptırmak istiyorum. Bir de okul yaptırmak istiyorum, kız çocuklarının okuması için" dedi.



"İNŞALLAH BEKAR EVLENDİRİRİZ"



Berna Balcı da 3 yaşındaki oğlu Umut ile sıraya girdi. 1,5 saattir kuyrukta beklediğini anlaran Balcı, "En büyük hayalim oğlumun geleceği. Ondan sonra geri kalan ihtiyaç sahiplerine" dedi. Cengiz Mutaf, yarım saattir kuyrukta beklediğini hayalinin bir ev almak olduğunu söyledi. Seyhan Karaduran ise arkadaşı Nuran Yaşar ile bilet almak için kuyruğa girdiğini anlatarak "Aslen Karabüklüyüz ama İstanbul'da yaşıyoruz. Torun bakıyoruz. Ben iki tane aldım. Hayallerimiz çok var. Çocuklarımıza gelecek olsun. Ev alsınlar. Güzel imkanlar yaşasınlar. İnşaallah bekar evlendiririz. Üç saat falan bekledik. Bayağı bekledik. İnşaallah çıkar, çok seviniriz çıkarsa" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



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-Uzun kuyruklar



-Sırada bekleyenler



-Röportajlardan görüntü



-Mısır Çarşısı'na uzayan kuyruk



24.12.2017 - 13.56 - Haber Kodu : 171224082



24.12.2017 - 15.18 - Haber Kodu : 171224101



24.12.2017 - 15.43 - Haber Kodu : 171224109



24.12.2017 - 15.45 - Haber Kodu : 171224110