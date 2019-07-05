DHA İSTANBUL - (GENİŞ HABER) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN:  ARACIN İÇERİSİNDE BOMBA OLDUĞU BELLİ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Reyhanlı 'daki patlamaya ilişkin, "Suriyeli 3 kişi. Ama aracın içerisinde bomba olduğu belli onun patlaması neticesinde İçişleri Bakanımın verdiği bilgiye göre 3'ü de ölmüş. Şu anda incelemeler yapılıyor" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'ne geçti. Cami çıkışında ayaküstü vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'a ilk olarak Reyhanlı'daki patlama soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriyeli 3 kişi. Ama aracın içerisinde bomba olduğu belli. Onun patlaması neticesinde İçişleri Bakanımın verdiği bilgiye göre 3'ü de ölmüş. Şu anda tabi incemeler yapılıyor. Kimlik tespitleri yapılmış. Tabi bunun gerisinde ne vardır, ne yoktur şu anda arkadaşlarımız çalışmalar yapıyorlar. Onu da zannediyorum kısa zamanda neticesi ortaya çıkacaktır. Şu anki tespitler daha çok terörle bir bağlantısı olabilir istikametinde. Herhalde bir kaç saat içinde bakanlığımız da bununla ilgili detay bilgi verecektir" şeklindediye konuştu.

"MAALESEF YOLDAŞ OLMAKTAN ÇIKIP ÇOK FARKLI İSTİKAMETE GİDENLER OLDU"

Bir gazetecinin yeni parti iddialarıyla ilgili sorusunu yanıtlayan Erdoğan, "Şu anda benim partimin içerisindeki milletvekili arkadaşlarımın içinde böyle bir şey söz konusu değil. Ama partimle şu anda hiçbir ilişkisi olmayanların bu tür bir çalışması varsa bu da ayrı bir konu. Ona benzer haberleri bizde sizlerden duyuyoruz, başkalarından duyuyoruz. Bugüne kadar buna benzer olayları biz geçmişte de çok yaşadık. Hatta grup kuracak şekilde milletvekili sayısı ile aramızdan ayrılanlar oldu, ama şimdi tarih oldular. Kimse onları hatırlamıyor bile. Bundan sonra bir başkaları ile aynı şekilde ayrıldık. Onlar da tarih oldu. Daha sonra bir başkası o da tarih oldu. Onun için her siyasi partinin bunlar maalesef yaşam süreci içinde olan hadiselerdir. Biz, yola çıktığımız arkadaşlarımızı hep yoldaş olarak gördük ama maalesef yoldaş olmaktan çıkıp çok daha farklı istikamete gidenler oldu. Bunlar bir dava anlayışının dışında olanlardandır. Onun için bu noktada çok da fazla bunları dert edinmiyoruz. Biz bu yolda beraber yürüyen arkadaşlarımızı bizim yoldaşımız, dava arkadaşımızdır. Olmayanlar da kendi yoluna gider biz de yolumuza devam ederiz" dedi.

"AĞUSTOS VEYA EYLÜL BAŞI GİBİ BİR TOPLANTI SÖZ KONUSU"

Erdoğan son olarak Suriye'deki gelişmelerle ilgili, "Ağustos sonu veya Eylül başı gibi bir toplantı söz konusu. Bu zirveyi gerçekleştirip ona göre de başta İdlib olmak üzere bu konuda bu etapta neler yapabiliriz bunları görüşme imkanımız olacak. Şuanda tabi İdlib ile ilgili olarak özellikle Rusya ve Türkiye olarak elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Bunun dışında tabi Amerika'nın da bağlantılı olduğu bazı bölgeler noktasında onlarla da ilişkimizi Dışişleri Bakanları arasında yürütüyoruz" diye konuştu

Açıklamaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniveritesi'nin mezuniyet törenine katılmak üzere Hz. Ali

Camii'nden ayırıldı.

Görüntü dökümü

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-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın camiden çıkışı

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun camiden ayrılması

Kaynak: DHA

- Tiftikci