Dha İstanbul - Fetö/pdy 'Nın Mahmutbey Gişeleri'ni İşgali Davası Başladı (2)





Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Mahmutbey gişelerinin kapatılması ve Ispartakule'de meydana gelen olaylarla ilgili olarak 10'u tutuklu 36 sanığın yargılandığı davaya başlandı.



Sorgusu yapılan tutuklu sanık eski Binbaşı Enver Muratoğlu, terör saldırısı olduğu gerekçesi ile kışladan çıktığını öne sürerek, "Darbeden 23.40 civarında haberdar oldum. 00.31 sıralarında karakola giderek teslim oldum. 16 kişilik personelim de teslim oldu. Yasadışı emirlere uymadım, o gece personeliyle birlikte karakola gidip teslim olan tek birliktim. Personelimle yaptığım teslim ol çağrısına yönelik telefon görüşmem televizyon haberlerinde yayınlandı" dedi.



İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanıkların tümü ile 2 tutuksuz sanık katıldı.



Cuma gününe kadar sürecek olan dava sanıkların kimlik tespiti ile başladı. Kimlik tespitinin ardından mahkeme başkanı tarafından iddianame okundu. İddianamenin ardından sanıkların sorgusuna geçildi.



'KARAKOLA GİDEREK TESLİM OLDUM'



İlk olarak darbe girişimi gecesi 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda binbaşı olarak görev yapan tutuklu sanık Enver Muratoğlu'nun sorgusu yapıldı. Muratoğlu sorgusunda şunları söyledi:



"Kurmay Albay Yusuf Sarı yanına çağırarak, 'Genelkurmay'dan emir aldık. Göreve gidilecek hazır olun' emri verdi. Yusuf Sarı bombalı terör saldırısı olacağını söylemişti. Terör saldırısı olacağı gerekçesi ile kışladan çıktık. Darbeden 23.40 civarında haberdar oldum. Darbeye karşı direnmeye karar verdim. 23.52'de Tabur Komutanı olarak 'kışlaya çekilin' emri verdim. Yasadışı Yurtta Sulh Konseyi üyeleri sert tepki gösterdi, birlikler 'geri çekilmeyecek' emri verdi. Tugay Komutanımız Kurmay Albay Yusuf Sarı, Whatsapp gurubunda 'çekilmiyoruz, Allah yardımcınız olsun' diye emir vermiştir. Yusuf Sarı'ya, 'emrinize uymayacağımı, teslim olmayacağımı' söyledim. Kimseye zarar gelmesin diyerek silahımı ve tesisatımı bırakıp personelime beklemelerini söyleyerek, aradığımda silahsız karakola gelerek teslim olmalarını söyledim. Vatandaşlarla, bayraklarla, silahsız olarak halkla birlikte karakola hep birlikte Şehit Şakir Koç Karakolu'na ilerledik. Personelime karakola gideceğimi, darbeye direneceğimi söylemiştim.



SİLAHSIZ GİTTİM



Zırhlı araçlarla gidersek polislerin yanlış anlayıp ateş açabileceğini düşünerek silahsız gittim. 00.31 sıralarında karakolun önüne geldik. Polisler de bariyerin gerisinden amiriniz kim diye sordum. Polislere sığınacağımı belli ettim. Beni içeri aldılar. Kayıtlarda da silahsız olarak kendiliğimden karakola gittiğim bellidir. Üst kata bir makam odasına çıkardılar. Kendiliğimden karakola gelerek teslim olmam nedeniyle şaşırdılar. Telefonumu ve cüzdanımı aldılar. Tabancam dahi yoktu. Tutanakta da bu durum görülmektedir. 1 km geride 3 askeri araçta bekleyen 16 personelimin teslim olmak için beklediğini söyledim. 01.56 ve 02.02'de polislerin izniyle onlarla konuştum. 'Silahlarınızı bırakın emniyete doğru gelin' dedim. Personelime yönelik bu çağrıma ilişkin görüntüler de televizyon ekranlarında yayınlandı. Silah ve zırhlı araçları ile birlikte polise teslim olmuşlardır."



'PERSONELİYLE BİRLİKTE KARAKOLA GİDİP TESLİM OLAN TEK BİRLİKTİM'



O gece yasadışı emirlere uymadığını savunan Muratoğlu, "Personeliyle birlikte karakola gidip teslim olan tek birliktim. Vatandaşların zorlaması ile teslim olmak zorunda kaldığım iddiası doğru değildir. Yurtta Sulh Konseyi'nin talimatlarına uyduğum iddiası doğru değildir. Darbeden haberdar olduğum iddiası doğru değildir. 15 Temmuz öncesi darbeden haberdar olmadım. O gün mesaide olmama rağmen o gün yapılan hiçbir toplantıya katılmadım. Tanığın söylediğimi iddia ettiği, 'darbeden haberim vardı, ben de cemaattenim' şeklindeki iddia yalandır" dedi.



İDDİANAMEDEN



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 10'u tutuklu 36 sanığın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı 2. Mekanize Piyade Taburu'nda görev yaptıkları, darbe girişimi sırasında Mahmutbey gişelerini kapatma girişiminde bulundukları, ayrıca Ispartakule'de meydana gelen olaylara karıştıkları belirtiliyor.



İddianamede, rütbeliler 2. Mekanize Piyade Tabur Komutan Vekili Binbaşı Enver Muratoğlu, Üsteğmenler Zübeyir Bayır, Gökhan Şahan, Serhat Serdar Bank, 5 astsubay ve bir uzman çavuşun bulunduğu sanıkların, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan da 7 yıldan 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep ediliyor. - İstanbul