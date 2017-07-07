Dha İstanbul - Fetö'nün İstanbul Valiliği'ni İşgal Girişimi Davası (1)





FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında İstanbul Valiliğini işgal girişiminde bulunan 12'si tutuklu 90 askerin yargılandığı davanın 7. duruşması başladı.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan görülen 7. duruşmaya tutuklu 12 sanık ile avukatları katıldı. Davanın bir önceki ara kararında talep edilen evrakların okunduğu duruşmada, sanıklara ait dijital materyallerin incelendiği bildirildi. Genelkurmay Başkanlığınca, Kolluk Kuvvetlerini Toplumsal Olaylarda Destekleme Timi (KOKTOD) faaliyetlerine yönelik emir ve talimatlarını içeren talimatların mahkemeye geldiği kaydedildi..



Duruşma, sanık ve avukatlarının tahliyeye ilişkin taleplerinin alınmasıyla devam ediyor.



İDDİANAMEDEN



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Gökhan Yolasığmaz tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar Albay Nizamettin Aydın, Yarbay Recep Karaçam ile diğer rütbeliler İsa Turhan, Erkan Tercan, Mehmet Umut, Mehmet Ekerbiçer, Halit Turan, Sadık Efe, Kadir Şenol, Mesut Kocamanoğlu, Muhammet Keskin, Ali Kahraman, Ünal Memiş, Mustafa Uğurlu ve Cihan Sönmez ile tutuksuz 75 erin "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor. İddianamede, ayrıca bazı sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak", bazılarının da "örgüte üye olmadan bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 5 yıldan onar yıla kadar hapsi isteniyor.