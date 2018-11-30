Dha İstanbul - Fatih'te Şüpheli Ölüm

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA - FATİH'te Taner Gültekin (38), yaşadığı evde ölü bulundu. Sahte içki nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edilen Gültekin'in kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Derviş Ali Mahallesi Hoca Çakır Çıkmazı'nda bulunan müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki Efe Ege Gültekin, babası Taner Gültekin'in evde hareketsiz yattığını görünce uyandırmak istedi. Babasının uyanmadığını gören çocuk, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Taner Gültekin'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gültekin'in cesedi gece saatlerinde olay yeri inceleme ve Cumhuriyet Savcı'nın incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

EVDE SAHTE İÇKİ BULUNDU

Polisin evde yaptığı incelemeler sırasında pet şişeler içerisinde sahte içki bulundu. Sahte içkilere incelenmek üzere el konuldu. Sahte içki nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edilen Gültekin'in kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

"3 YILDIR SAHTE İÇKİ İÇİYORDU"

14 yaşındaki Efe Ege Gültekin, basın mensuplarının sorularına cevap verdi. Babasının uzun süredir sahte içki içtiğini söylene Efe, "İki haftadır sahte alkol kullanıyor. Hiçbir şey yemeden sırf içkiye vurdu kendini. Bugün saat dört buçuk beş arası (16.30 - 17.00) yemek götürdüm. Seslendim seslendim uyanmadı. 3-4 saat sonra yine götürdüm, dürttüm hiç kıpırdama yok. Kalbine dokundum atmıyor. Elimi ağzına götürdüm nefes almıyor. Sonra ambulansı aradım, polisler geldi. Panik atağı vardı. 3 yıldır sahte içki içiyordu. İçip içip bana saldırıyordu. Panik atağı olduğu için evden hiç çıkmıyordu. Nereden aldığını bilmiyoruz (sahte içkileri). Öğrendiğimizde biz şikayet edecektik. Biz de memnun değildik bu durumdan. Nereden aldığını söylemedi" dedi.Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sokak ve evden görüntü

-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Efe Ege Gültekin ile röp.

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-Pet şişeler içerisindeki sahte alkolden görüntü

-Cenazenin evden çıkarılarak araca konulması

-Genel ve detaylar