DHA İSTANBUL- FATİH'TE KUYUMCU KURYELERİNİ GASP EDEN ŞÜPHELİLER YAKALANDI (1)

Ali AKSOYER - İstanbul DHA - FATİH'te kuyumcu kuryelerini gasp ederek 5 kilogram altında kaçan şüpheliler yakalandı.

Fatih'teki olay geçen pazartesi günü meydana gelmişti. Çalıntı bir otomobil ile kuryelerin kullandığı otomobili takip eden 4 soyguncu, silahla ateş ederek durdurdukları araçtaki 5 kilogram altını gasp etti. Kaçan şüpheliler polisin yaptığı operasyon ile yakalandı. Sorgusu süren 4 şüphelinin adliyeye sevkedileceği öğrenildi.



Görüntü Dökümü:

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-Olay günü çekilen görüntüler

Kaynak: DHA