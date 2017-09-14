Dha İstanbul- Fatih'te Kaçak Parfüm Operasyonu

Tarihi geçmiş makyaj malzemeleri de ele geçirildi



Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA



Fatih'te kaçak parfüm ve tarihi geçmiş makyaj malzemelerini piyasaya sürdüğü iddia edilen 2 kişi yakalandı.



Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Süleymaniye Mahallesi'nde bulunan bir işyerinde kaçak yollarla yurtdışından getirilen parfümler ve tarihi geçmiş çok sayıda makyaj malzemelerinin piyasaya sürdüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Polis ekipleri, işyerine düzenlediği operasyonda 4 bin 350 şişe kaçak parfüm ve 4 bin 977 kutu tarihi geçmiş makyaj malzemesi ele geçirdi. Olayla ilgili ekipler S.T.Y. ve S.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Ekiplerin işyerine yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi.







Görüntü Dökümü



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(Polis Kamerası)



-Polis ekiplerinin işyerine girmesi



-İşyerinde yapılan aramalar



-Polis ekiplerinin makyaj malzemelerini ele geçirmesi



-Genel ve detaylar