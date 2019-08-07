DHA İSTANBUL -ESENYURT'TA ALACAĞINI İSTEYEN KAYINBİRADERİNİ ÖLDÜRDÜ

07.08.2019 20:45

Ersan SAN İSTANBUL DHA

Esenyurt'ta bir kişi, evine gelerek borcunu istediği için tartıştığı kayınbiraderini silahla ateş ederek öldürdü. Şüpheli eşiyle birlikte eve gelen polisler tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Yenikent Mahallesi 660. Sokak üzerinde bulunan binadaki evde meydana geldi. İddiaya göre, ablasının evine gelen Hasan Ö. eniştesi emekli astsubay Metin M.'den alacağı olan parayı istedi. Bu sırada ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Metin M., silahını çıkararak Hasan Ö.'nün boynuna iki el ateş etti. Hasan Ö. ablasının da olduğu sırada yere yığılarak olay yerinde hayatını kaybetti. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Metin M. ile eşini gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri eve gelerek inceleme başlattı.

Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA