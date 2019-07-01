DHA İSTANBUL - ERGENEKON DAVASINDA KARAR AÇIKLANDI (1)

DHA İSTANBUL - ERGENEKON DAVASINDA KARAR AÇIKLANDI (1)

Özden ATİK / İstanbul, DHAYargıtay'ın bozma kararının ardından görülen 235 sanıklı Ergenekon davasında karar açıklandı.

DHA İSTANBUL - ERGENEKON DAVASINDA KARAR AÇIKLANDI (1)

Özden ATİK/ İstanbul, DHA
Yargıtay'ın bozma kararının ardından görülen 235 sanıklı Ergenekon davasında karar açıklandı.  "Ergenekon örgütünü kurma", "yönetme" suçundan tüm sanıklar beraat etti. Sanıklardan Alparslan Arslan'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sanıklar Osman Yıldırım, Erhan Timuroğlu ve İsmail Sağır'a ise müebbet hapis cezası verildi

Görüntü dökümü:
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Sanıkların adliyedeki görüntüsü
 


Kaynak: DHA
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