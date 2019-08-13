DHA İSTANBUL - EMİNÖNÜ'NDE BAYRAM YOĞUNLUĞU
(Havadan görüntülerle) EMİNÖNÜ'NDE BAYRAM YOĞUNLUĞUHaber - Kamera Zeki GÜNAL İSTANBUL DHAKurban Bayramı tatilini adalarda geçirmek isteyenlerler Eminönü İskelesi'nde yoğunluk oluşmasına neden oldu.
(Havadan görüntülerle) EMİNÖNÜ'NDE BAYRAM YOĞUNLUĞU
Haber - Kamera Zeki GÜNAL İSTANBUL DHA
Kurban Bayramı tatilini adalarda geçirmek isteyenlerler Eminönü İskelesi'nde yoğunluk oluşmasına neden oldu. Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçirenlerin tercihi adalar oldu. Vatandaşlar adalar vapuruna binebilmek için uzun süre beklerken, iskelede uzun kuyruklar oluştu. Oluşan yoğunluk havadan da görüntülendi.