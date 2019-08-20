DHA İSTANBUL - EMİNÖNÜ ESNAFI TOPARLANMAYA ÇALIŞIYOR

20.08.2019 14:17

EMİNÖNÜ'nde şiddetli yağış sonrası su altında kalan alt geçit çarşısında esnafın temizlik çalışmaları sürüyor.İstanbul'da cumartesi günü etkili olan sağanak yağışta sel sularının bastığı Eminönü Meydanı'nda bulunan alt geçit çarşısı esnafı, dükkanlarını temizlerken, kullanılabilecek ürünleri tek tek ayırarak toparlanmaya çalışıyor.

"TOPARLANMAMIZ BİR İKİ AYI BULUR"

Alt geçit esnaflarından Hilmi Karaman, "Balçık içerisinden ürünleri seçip hasar tespitinde bulunmaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz gerçek hasarı tespit etmek için. Bugün valimiz geldi, güzel açıklamalar yaptı. Esnaf arkadaşların mağduriyetlerini analiz edip, gerçek çözüm üretmek için buraya geldiklerini söylediler. Esnaf arkadaşların 6 aylık kira giderlerini kendilerinin karşılıksız ödeyeceklerini belirttiler. KOSGEB ile dayanışma içerisine girip onları da yönlendirmişler, onların başkanı da buraya gelerek bütün esnafla görüşerek 100 bin lira bir sene geri ödemesiz kredi vereceklerini, can suyu niyetine söylediler. 3 sene içinde de faizlerine kendilerinin katlanıp, geri ödemesinin esnaf tarafından yapılacak şekilde verileceğini söylediler" diye konuştu. Karaman, yaklaşık 100-150 bin lira zararları olduğunu belirterek, "Daha fazla da çıkabilir. Toparlanmamız bir iki ayı bulabilir" dedi.

"YOĞUN ŞEKİLDE TEMİZLEMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Murat Şenyuva ise, "Yoğun bir şekilde temizlemeye çalışıyoruz. Sigorta şirketleri herhalde gelip sayacaklar. Ayırıyoruz ürünleri tek tek. Ondan sonra bekleyeceğiz artık. En az 10 gün sürer toparlanmamız" ifadelerini kullandı. Ayakkabı dükkanı bulunan bir esnaf ise, "Çalışmalara daha yeni başladık. 3 gündür kapalıyız. Şu anda açtık, malların sayımını yapıyoruz. eski halimize dönmemiz bir ayı geçer" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Alt geçit genel ve detaylar

-Esnafın ürünleri temizleme görüntüleri

-Ürünlerden detaylar

-Esnaf röportajları







Kaynak: DHA