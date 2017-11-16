Dha İstanbul - Edirnekapı Metrobüs Durağı Yanında Zincirleme Trafik Kazası (1)

Dha İstanbul - Edirnekapı Metrobüs Durağı Yanında Zincirleme Trafik Kazası (1)

İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK /İstanbul DHAEdirnekapı Metrobüs durağı yanında zincirleme trafik kazası meydan geldi.

Dha İstanbul - Edirnekapı Metrobüs Durağı Yanında Zincirleme Trafik Kazası (1)

İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK /İstanbul DHA

Edirnekapı Metrobüs durağı yanında zincirleme trafik kazası meydan geldi. Mutrobus seferlerini etkilemedi ancak D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden ilk görüntüler