Dha İstanbul - Disk Miting Alanında

KANİ BEKO,"TÜRKİYE'DE YAŞAYAN 80 MİLYONA YAKIN İNSAN ADALET BEKLİYOR."



Mehmet İlkay ÖZER İstanbul DHA



Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu üyesi bir grup Adalet Mitingi'ne katılmak üzere Maltepe Miting alanına geldi. 'Herkes için adalet' pankartı taşıyan grup sloganlara atarak turnikelerden geçti.



DİSK Genel Başkanı Kani Beko, giriş öncesi bir açıklama yaptı. Beko, "DİSK'e bağlı sendikalarla adalet mitingine geldik. Türkiye'de yaşayan 80 milyona yakın insan adalet bekliyor. Dilerim bugün milyonlarca burada adalet taleplerini dile getirirler. Cezaevinde 161 gazeteci 11' e yakın milletvekilimiz var. Kanun Hükmünde Kararnamelerle işten atılan memur kardeşlerimiz var. 81 belediyede kayyum var.Ben burasının adalet arayan insanlara umut olur düşüncesindeyim" ifadelerini kullandı.



Görüntü Dökümü:



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-DİSK üyelerinin slogan atarak gelmesi



-Kani Beko'nun açıklamaları



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