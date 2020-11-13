Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopter ile Kanuni sondaj gemisinin üstünden geçti (1)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopter ile Kanuni sondaj gemisinin üstünden geçti (1)

13.11.2020 11:40 | Son Güncelleme: 13.11.2020 11:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopter ile Kanuni sondaj gemisinin üstünden geçti (1)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, helikopter ile Kanuni sondaj gemisinin üzerinden geçti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, helikopter ile Kanuni sondaj gemisinin üzerinden geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 11.00 sıralarında Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak helikopter pistine geçti. Erdoğan'ın helikopteri Tekirdağ'daki program için buradan hareket etti. Erdoğan, Tekirdağ'a giderken Karadeniz'e hareket için Haydarpaşa açıklarında bulunan Kanuni sondaj gemisinin üstünden geçti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopter ile Kanuni sondaj gemisinin üstünden geçti (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopter ile Kanuni sondaj gemisinin üstünden geçti (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopter ile Kanuni sondaj gemisinin üstünden geçti (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopter ile Kanuni sondaj gemisinin üstünden geçti (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kanuni sondaj gemisi Karadeniz'e uğurlandı
Kanuni sondaj gemisi Karadeniz'e uğurlandı
KANUNİ SONDAJ GEMİSİ YENİKAPI AÇIKLARINDA
KANUNİ SONDAJ GEMİSİ YENİKAPI AÇIKLARINDA
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de toplu açılış töreninde konuştu: (1)
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de toplu açılış töreninde konuştu: (1)

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel Kamala Harris Vladimir Putin Berat Albayrak Mustafa Varank
Magazin Berk Oktay Acun Ilıcalı Demet Akalın Hazar Ergüçlü
Spor Falcao Okan Buruk Caner Erkin Eddie Newton Mustafa Cengiz
Daha Fazla Ölü Türk Kaza Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopter ile Kanuni sondaj gemisinin üstünden geçti (1) - Tekirdağ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.11.2020 11:48:58. #1.14#
title