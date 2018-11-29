Dha İstanbul - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı'nda Açıklamalar

*Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan;

"Arjantin'de ABD Başkanı Trump'la Münbiç konusunu görüşeceğim"

(Rusya-Ukrayna gerginliği)"Gerek Sayın Putin'le gerek Sayın Poroşenko'yla yaptığımız görüşmeler neticesinde, her ikisinin de bizden bazı talepleri oldu ve bu talepleri de bizler Sayın Putin'le Arjantin'de yapacağımız görüşmede kendilerine aktaracağız"

(Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımı)"İnşallah 2019'un sonuna doğru bu teslimatlar yapılacak ve o gün itibarıyla da bizim Hazine ve Maliye Bakanlarımızın, Merkez Bankalarımızın müşterek çalışmasıyla baştan beri yerli milli parayla alışveriş yapma tezimiz böylece hayata geçmiş olacaktır"

Haber-Kamera: Ozan URAL- Yılmaz BEZGİN/ İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G-20 Toplantıları için Arjantin'e hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arjantin'de ABD Başkanı Trump'la Münbiç konusunu görüşeceklerini belirtti.

Erdoğan Rusya-Ukrayna gerginliğine ilişkin de açıklamalarda bulunarak, "Bugün bizim Sayın Putin'le yaptığımız görüşmenin ana ekseninde, malum şu anda aralarında Ukrayna'yla devam eden süreç ve bu konuda neler yapılabilir, burada bir ara buluculuk rolü üstlenenebilir miyiz? Bu konuyu her iki tarafla görüştük. Gerek Sayın Putin'le gerek Sayın Poroşenko'yla yaptığımız görüşmeler neticesinde, her ikisinin de bizden bazı talepleri oldu ve bu talepleri de bizler Sayın Putin'le Arjantin'de yapacağımız görüşmede kendilerine aktaracağız" dedi.

Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımına ilişkin olarak da Erdoğan, "İnşallah 2019'un sonuna doğru bu teslimatlar yapılacak ve o gün itibarıyla da bizim Hazine ve Maliye Bakanlarımızın, Merkez Bankalarımızın müşterek çalışmasıyla baştan beri yerli milli parayla alışveriş yapma tezimiz böylece hayata geçmiş olacaktır" diye konuştu.

Erdıoğan, "G-20 toplantılarında oldukça geniş bir gündemle küresel ekonominin karşı karşıya kaldığı sınamaları ele alacağız. G-20 Zirvesi'nin hitamında Paraguay ve Venezuela'ya resmi ziyaretlerde bulunacağım" dedi.