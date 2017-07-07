Dha İstanbul - - Büyükada'da Gözaltına Alınan Yabancı Uyruklu 2 Kişi Terörle Mücadele Şubesi...
İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı.
Haber - Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL / DHA
Büyükada'daki aktivist toplantısı soruşturması gözaltına alınanlar arasında yer alan İsveç Vatandaşı Ali Gharavi ile Alman vatandaşı Peter Steudtner, Büyükada Polis Merkezi'nden Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri tarafından alınarak Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emnniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Büyükada İlçe Emniyet Müdürlüğü ile TEM ekipleri, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser'in de aralarında bulunduğu 10 kişiyi önceki gün kaldıkları otelde gözaltına almıştı. Gözaltına alınanlardan İsveç uyruklu Ali Garawi ile Alman uyruklu Peter Steudtner, 2 gündür Büyükada Polis Merkezi'nde gözaltında tutuluyordu. Soruşturmanın, Terörle Mücadele Şubesi'ne devredilmesinin ardından gözaltındaki Garawi ve Steudtner, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmek üzere bugün saat 16.00 sıralarında TEM polislerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından Ali Garawi ve Peter Steudtner, özel bir tekne ile polisler eşliğinde Büyükada'dan götürüldü.
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "5 Temmuz Çarşamba günü Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile 8'i Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 1'i Alman ve 1'i İsveç uyruklu olmak üzere toplam 10 kişi Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gözaltına alınmıştır. Adalar Sulh Ceza Hakimliği'nin kararına istinaden gözaltına alınan kişilerin avukatları ile görüşmeleri 24 saatliğine kısıtlanmış, 6 Temmuz Perşembe günü saat 14.30'dan itibaren CMK'nın ilgili maddeleri gereğince gözaltında bulunan kişilerin avukatları ile görüşmeleri sağlanmış ve gözaltına alındıkları andan itibaren yemek ve ilaç ihtiyaçları karşılanmıştır. Ayrıca şahıslar gözaltında bulundukları süre içerisinde herhangi bir sağlık sorunu yaşamamışlardır" denildi.
ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ'NDEN AÇIKLAMA
Uluslararası Af Örgütü temsilcileri, Ali Garawi ve Peter Steudtner'in toplantıya katılanlara bilgi teknolojileri alanında eğitim vermeleri Türkiye'de bulunduklarını belirtti.
8 KİŞİ DAHA ÖNCE BÜYÜKADA'DAN GÖNDERİLMİŞTİ
Öte yandan İdil Eser'in yanı sıra toplantıya katılanlar arasında bulunup gözaltına alınan diğer isimlerden Uluslararası Af Örgütü üyelerinden Veli Acu, Helsinki Yurttaşlar Derneği'nden Nalan Erkem, Özlem Dalkıran, İnsan Hakları Gündemi Derneği'nden Günal Kurşun, Kadın Koalisyonu'ndan İlknur Üstün, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği'nden Nejat Taştan'ın yanı sıra Şeyhmuz Özbekli'nin de daha önceden Büyükada'dan gönderildikleri öğrenildi.
Görüntü Dökümü :
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-Bavulların polis otosuna taşınması
-Şüphelilerin emniyetten çıkarılışı
-Polis otosuna bindirilmesi
-Polis araçlarının polis merkezinden ayrılması
-Teknenin yanaşması
-Şüphelilerin tekneye bindirilmesi
-Teknenin hareketi
-Genel ve detaylar
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