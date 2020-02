DHA İSTANBUL BÜLTENİ-5

13.02.2020 17:12 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:12

TARİH ÜZERİNDEKİ OTEL VE PANSİYON YIKILIYOR

- DHA'nın gündeme getirmesinin ardından Fatih'teki sur ve tarihi çeşme üzerindeki yapıların yıkımına başlandı.

Haber-Kamera: Müge YARIMBATMAN - Güven USTA -Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL,

Fatih'te tarihi sur kalıntıları ve çeşmenin üzerindeki 5 katlı otel ile 4 katlı pansiyonun yıkım çalışmalarına başlandı.

Tarihi surun Cankurtaran Mahallesi'ndeki uzantısı ve sura bağlı tarihi çeşmenin üstünde 1960'lı yıllarda yapıldığı anlaşılan, 5 katlı otel ile bitişiğinde 4 katlı pansiyonu DHA gündeme getirmişti.Tarihi sura ve çeşmeye zarar veren otel ile dış cephesine satılık tabelası asılan pansiyon, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kamulaştırıldı. Bakanlığın talimatıyla bugün Fatih Belediyesi tarafından boşaltılan otel ve pansiyonun yıkım çalışmalarına başlandı. Binalar, boşaltıldıktan sonra tarihi sura ve çeşmeye zarar vermemesi için her katın tavanına delikler açıldı. Binaların iç tarafına doğru yapılması planlanan yıkım işleminin ardından, tarihi yapıya zarar vermeden zemininde toplanan molozlar kaldırılacak. Yıkım çalışmalarının ardından tarihi surun uzantısı ve çeşmenin bakım çalışmaları başlayacak. FATİH BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMAİki bina ile ilgili Fatih Belediyesi Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklama "Fatih ilçesi Cankurtaran Mahallesi 70 ada 49 parsel ve 70 ada 79 parselde bulunan riskli yapı statüsünde olan iki bina, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kamulaştırılmıştır. Tarihi çeşme ve duvar üzerine evvelce inşa edilen bu iki yapının Fatih Belediyesi tarafından yıkımına başlanmıştır" denildi. Görüntü Dökümü --------------------Otel ve pansiyonun drone görüntüsü-Otelin boşaltılmasından görüntü -Yıkım çalışmalarından görüntü-Belediye ekiplerinden görüntü-Muhabir anonsu -Binanın boşaltılmasından görüntü-İkinci muhabir anonsu-Binanın içinin yıkımından görüntü-İş makinesinden ve belediye ekiplerinden görüntü-Binaların ve yıkım işleminin aksiyon kamerası görüntüsü-Genel ve detay görüntüler

2- AVCILAR'DA DEHŞET: KARISINI, 40 GÜNLÜK BEBEĞİNİ VE ÜVEY KIZINI BIÇAKLADI

"Emine Bulut gibi olacaktım. Komşular yetişti"

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, - AVCILAR'da boşanma aşamasında olduğu eşine bıçakla saldıran kişi, 40 günlük bebeğini, üvey kızını ve eşini yaraladı. Çok sayıda yerinden bıçaklanan kadın, kocasının en ağır cezayı almasını isteğini söyleyerek, "Emine Bulut gibi olacaktım komşular yetişti" diye konuştu. Yaşanan dehşet anları binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Olay 21 Ocak gecesi Gümüşpala Mahallesi'nde meydana geldi. Emine Çakmaktaş (44) boşanma aşamasında oldukları ikinci eşi Mehmet Çakmaktaş (40), ilk eşinden olan kızı Özge Gökbayrak (24) ve 40 günlük bebeği Esila ile aynı evde yaşıyordu. Yaklaşık bir yıl önce evlenen Emine Çakmaktaş eşinden zaman zaman gördüğü şiddet nedeniyle boşanma davası açtı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde eve gelen Mehmet Çakmaktaş "Babamın fotoğrafı neden düştü" diyerek karısına ve üvey kızına hareketler etmeye başladı. Eşine ve kızına saldıran adam, onları darp etmeye de başlayınca genç kız engel olmaya çalıştı. Bu sırada bahçeye kaçarak çığlık atmaya başlayan Emine Çakmaktaş'ın duyan komşular aşağıya indi. DEHŞET SAÇTI, HEPSİNİ BIÇAKLADI Aile üyeleri bahçede bebeği de kucaklarına alarak kaçmaya çalışırken, saldırgan adam eşini yakalayarak art arda bıçak darbeleriyle yaraladı. Genç kız annesinin bıçakladığını görünce kucağındaki 40 günlük kardeşiyle geri döndü ve annesini kurtarmaya çalıştı. Genç kız da üvey babasının bıçak darbeleriyle çok sayıda yerinden bıçaklanırken, 40 günlük Esila bebek de bacağından yaralandı. Kanlar içinde yerde kalan anne ve kızının imdadına komşular yetişti. Saldırganı engelleyen komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaşanan bu anlar ise binaya ait güvenlik kamerasına yansıdı.

"KORKUYORUZ, EMİNE BULUT GİBİ OLACAKTIM"Yaşadığı dehşet anlarını anlatan ve tehdit edildiği için boşanma duruşmasına da gidemediğini söyleyen Emine Çakmaktaş,"21 Ocak gecesi de babasının resmi düşmüş diye bilerek olay çıkarttı. İlk eşimden olan kızıma saldırdı. Boğazını sıktı kurtarmaya çalıştım. Kızım git odana sakinleş falan dedi. Kızıma küfürler etti. O sırada dışarı çıktım yardım çığlığı attım. Kızım bebeği kucağına aldı. Dışarı çıkarken beni 6-7 yerimden bıçakladı. Kızım da beni bıçaklanırken görünce geri döndü. Kızım bebeği korumak için ne tarafa dönerse oradan bıçakladı. Kızım da 5-6 yerinden bıçaklandı. İkimizde ameliyat olduk. Yoğun bakımlarda kaldık. Bebeğimin de dizinde yara var. Komşularımız sayesinde şuan çocuklarım yaşıyor. İkimizde yığıldık kaldık kanlar içinde. Maksadı bebeği öldürmekti. Komşularımız sayesinde şuan yaşıyoruz" diye konuştu. Gözü yaşlı kadın yetkililere seslenerek, "En büyük cezayı almasını istiyorum. Korkuyoruz. Tehdit mesajları alıyoruz bilmediğimiz numaralardan. Siz bittiniz diyorlar. Resmen Emine Bulut gibi olacaktım adaşız, zaten komşular yetişti" dedi.

"SESİMİZİ DUYUN. ÖLEN KADINLARDAN OLMAK İSTEMİYORUZ"Vücuduna aldığı 7 bıçak darbesiyle yaralanan ve bir süre yoğun bakımda tedavi gören 24 yaşındaki genç kız Özge Gökbayrak göz yaşları içinde yaşadıklarını anlattı. O günden beri korku içinde yaşadıklarını söyleyen Gökbayrak, "O gün kabus gibiydi. Anlattıkça o anı yaşıyorum. Gözümün önünden o görüntüler hiç gitmiyor. Aklıma geldikçe çok kötü oluyorum. Esila'yı, annemi kaybetmek geliyor aklıma. Anneme saldırdığından bir şekilde yapıştım beline, annemi kurtardım. Annem bağırdı, yardım istedi. Komşular ondan sonra kapıya geldi. Kapının çaldığını, geldiklerini görünce mutfağa koştu. 'Anne koş bıçak almaya gitti' diye seslendim. Annem çıktı. Bebeği kucağıma alır almaz ben de annemin peşinden koştum. Nasıl olduysa annem arkada kalmış ben önde gitmişim. Arkamı döndüm, annemi koltuğunun altına almış bıçaklıyordu. Annemi gördüm, o kanları gördüm. Bıçağı kalbine saplamaya çalışıyordu. Kucağımda çocukla geri döndüm. Kolunu falan tutmaya çalıştım. Çocuk kucağımdaydı. Çocuğun üzerine kapaklandım. Bir yandan da annemi kurtarmaya çalıştım. Ben Esila'yı koruyamasaydım, o bıçak darbelerinden bir tanesi el kadar yavruya gelseydi ölürdü.Lütfen en ağır cezayı alsın. Ben kabus yaşadım başkaları yaşamasın. Ben ailemsiz yaşayamam. En ağır cezayı alsın, içeriden çıkamasın istiyorum. Lütfen yardım edin bize sesimizi duyun. Ölen kadınlardan olmak istemiyoruz. Cinayet mağdurlarından olmak istemiyoruz" şeklinden konuştu. Genç kız evin geçimini kendisinin sağladığını ancak raporlu olduğu dönemde iş yerinden aldığı telefonla işten çıkarıldığını öğrendiğini de söyleyerek, "Hepimiz aynı odada yatıyoruz korkudan. Kapımız ve penceremiz o günden beri zincirli. Ben artık bu korkuyla yaşayamıyorum yardım edin. Uyku uyuyamıyorum. En ağır cezayı alsın. Yardım edin" diye konuştu.

TUTUKLANDIGüvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili olay günü saldırının yaşandığı noktaya gelen Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ailesini bıçaklayan Mehmet Çakmaktaş'ı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemelerin ardından Küçükçekmece Adiyesi'ne sevk edilen saldırgan koca çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü: ---------------------Olay anı güvenlik kamera görüntüsü-Hastaneden cep telefonu görüntüleri-Anne ile röportaj-Genç kız ile röportaj-Bebekten görüntü-Bıçak izlerinden görüntü -Anne bebek ve kızdan görüntü-Kızın ağlaması -Zincirli kapı -Genel ve detaylar

3- NİŞANTAŞI'NDAKİ TRAFİK TARTIŞMASI KANLI BİTTİ

Oğuzcan YAZAR-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, ŞİŞLİ Nişantaşı'nda iki sürücü arasında trafikte yol verme tartışmasından çıkan kavgada, biri diğerini bıçaklayarak ağır yaraladı. Yaralı sürücü A.S.(20) şans eseri olay yerinden geçen bir trafik ekibi tarafından yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Aracıyla kayıplara karışan saldırgan sürücü aranıyor.Nişantaşı, Vali Konağı Caddesi üzerinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyreden iki otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sürücüler otomobillerinden inerek kavga etmeye başladı. Kavganın büyümesi üzerine sürücülerden biri, otomobilinde bulunan bıçağı alarak diğer sürücüyü göğüs bölgesinden bıçakladı. Bıçaklanan sürücü can havliyle saldırgandan kaçmaya başlarken, saldırgan da otomobiline binerek kayıplara karıştı. Yaralı kişi, yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra bayılarak yere düştü. Bu kişinin kanlar içinde yerde yattığını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Şans eseri olay yerinden geçen bir trafik polisi yaralıyı aracına alarak, yakın çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan 20 yaşındaki A.S.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

YOLUN ORTASINA DÜŞTÜ, VATANDAŞLAR TAMPON YAPTIYaralının yolun ortasına düştüğünü belirten bir görgü şahidi, "Yolun ortasına düştü. Bunu gören vatandaşlar tampon yapmaya başladı. Ardından polis arabasıyla hastaneye götürdüler. Genç biriydi" ifadelerini kullandı. Sürücülerin trafikte kavga ettiğini belirten Ali Keskin de," Burada bir kişi bıçaklanmış. Trafikte sürücüler kavga ediyor. 'Sen geçeceksin, ben geçeceğim' tartışması çıkmış. İstanbul'da saygı bitmiş. Kimsenin kimseye saygısı yok. Yol vermedin diye insanlar birbirlerini bıçaklıyor" şeklinde konuştu.Polis ekipleri kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü: ------------Yaralının arabasından detayYaralının kaçıp düştüğü yerden detayVatandaşlarla röportajOtomobilin çekiciyle kaldırılmasıHastaneden detayGenel ve detaylar

Mehmet DEMİRKAYA-Ersan SAN/ İSTANBUL DHABüyükçekmece Vergi Dairesi, Silivri'de meydana gelen depremde hasar gördüğü için yıkılıp yeniden yapılacak. Dizdariye Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bina, Silivri açıklarında 26 Eylül'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde hasar gördü. Bunun üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğü tarafından binanın yıkılarak yeniden yapılması kararı alındı. Alınan karar doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli teklif plan değişikliği hazırlandı. Hazırlanan rapor İBB İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na sunuldu. 62 nolu rapor komisyon tarafından oy birliğiyle kabul edildi. Teklifin bugün İBB meclisinde oylanarak kabul edilmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü: ------------Binanın havadan ve yerden görüntüleri

(Havadan görüntülerle geniş haber) 5-ŞİLE YOLU'NDA OTOMOBİL SEYİR HALİNDEKİ İŞ MAKİNESİNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Ali AKSOYER-Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Mertcan ÖZTÜRK/

Çekmeköy Şile Yolu Ömerli Mevkiinde içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil yolda seyir halindeki iş makinesi arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi ambulansla morga götürüldü. Kaza saat 13.00 sıralarında Şileyolu İstanbul istikameti Ömerli Mevkiinde meydana geldi. İçinde 3 kişinin bulunduğu 53 RC 123 plakalı hafif ticari araç bilinmeyen bir nedenle seyir halindeki iş makinesine arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçta bulunanlar sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri dubalar koyarak başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 15 dakika süren çalışmanın ardından araçta sıkışanları çıkardı. Emre Koç isimli kişi kazada hayatını kaybetti. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazada hayatını kaybeden Emre Koç ambulansla Sancaktepe Prof.Dr. İlhan Varank Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten verildi. Olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. İş makinesi sürücüsü Jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.Görgü tanıkları "Seyir halinde gidiyordu. Makineye hızlıca arakadan gelip, çarptı. Çarptıktan sonra takla attı" diye konuştu. Jandarmanın kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü------------Kazanın olduğu alanın havadan görüntüleri-Yaralıların araçtan çıkarılması-ambulansa konması-İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması-İş makinesinin görüntüsü-İş makinesi sürücüsünün jandarma aracına bindirilmesi-Trafikten görüntü-Görgü tanığı röp-Aracın kaldırılması-Genel ve detay görüntüler

6- ÇEYREK ALTIN 506 LİRAYI GÖRDÜ

Gülseli KENARLI - Buğra BENLİOĞLU/ İstanbul DHA - Piyasalarda gram altın fiyatları 306 liraya, çeyrek altın ise 506 liraya kadar yükseldi. Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Çeyrek altın bugün 506 liraya kadar yükseldi. Gram altının fiyatı ise 306 liraya kadar çıktı. Kapalıçarşı esnafı altındaki yükselişte Çin'deki korona virüsünün etkisi olduğunu öne sürdü.Kapalıçarşı esnafı Reşat Yılmaz, "Aslında altının onsunda çok hızlı bir hareket yok. Altının onsu 1575 seviyelerinde işlem görüyor. Daha çok dolardan dolayı altın yükseldi. Doları körükleyen korona virüs olayı oldu. Avrupa piyasalarını etkilediği gibi bizim piyasaları da etkiledi" dedi. Esnaf Adnan Kapulkaya ise, "Özellikle bu Çin'deki korona virüsünden kaynaklanıyor. Virüsün Avrupa'ya sıçramasıyla, piyasalar güvenli liman altına yöneldi. Çeyrek altın bugün 510 liraya kadar çıktı. Gram olarak da 306 lira seviyesinde işlem görüyor. Vatandaş ise sadece vitrinlere bakıp gidiyor çünkü fiyat çok yüksek. Kış mevsiminde altın buradaysa her halde yazın gram olarak 330 liraya çeyrek altınında 550-570 liraya kadar çıkabileceğini söyleyebiliriz"diye konuştu

Görüntü Dökümü: -----------------Yılmaz ile röportajAltın görüntüsüAltın fiyat tabelasıKapulkaya ile röportaj Altın görüntüsüKuyumcudan görüntüler Detaylar

7- FETULLAH GÜLEN'İN YEĞENİ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Haber: Halil YILMAZ/ İSTANBUL, - Beykoz'da polisin yaptığı rutin kontrolde sahte kimlikle yakalanan Fetullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen hakkında "Örgüte üye olmak" suçundan açılan davanın ilk duruşması görüldü. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya tutuklu sanık Zeynep Gülen SEGBİS ile bağlanırken, sanık avukatı katıldı. İddianamenin okunması ve kimlik tespitinin yapılmasının ardından başlayan duruşma sanık Gülen'in savunma yapmasıyla devam etti.

BABAM ADIMA PARA YATIRDIÜzerine atılı suçlamaları reddeden Gülen, Bank Asya'ya para yatırılmasıyla ilgili, "Paranın yatırılmasını babam istedi. Babam kolay bir şekilde para çekebilmem için benim adıma hesap açtı. Kardeşim Fatmanur Gülen de yanımdaydı, babam aynı şekilde ona da hesap açtı" dedi. Avukatı, müvekkilinin kanser hastası olduğunu ifade ederek tahliyesini ve beraatini talep etti.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİCumhuriyet savcısı, sanığın sahte kimlikle yakalanmış bulunması ve kaçma şüphesi nedeniyle tutukluluk halinin devamını istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDENİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Zeynep Gülen'in Beykoz'da 24 Ekim 2019 günü polisin yaptığı rutin kontrolde "Zeynep Setenay Özcan" adına düzenlenmiş üzerinde kendi fotoğrafının bulunduğu sahte nüfus cüzdanıyla yakalandığı belirtildi. Şüpheli hareketler sergilemesi üzerine kendisini "Neşe Ateş" olarak beyan ettiği belirtilen Gülen'in daha sonra Zeynep Gülen olduğunu itiraf ettiği kaydedildi.

BANK ASYA'YA 75 BİN TL YATIRDIŞüpheli Zeynep Gülen'in Bankasya hesap hareketlerinin incelemesinde, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "Bank Asya'ya para yatırın" talimatının ardından 19 Ağustos 2014 tarihinde Bank Asya'da ilk defa hesap açtırarak 75 bin TL yatırdığı vurgulandı. Şüpheli Gülen'in ifadesinde atılı iddiaları kabul etmediği, "Bu kişilerin soyadını taşımak dışında örgütle bağlantısı olmadığını, yaklaşık 4 yıldır ailesini reddederek tek başına yaşadığını, geçmiş dönemde ailesiyle beraber Amerika'ya giderek Fetullah Gülen ile ailecek görüştüklerini, babasının hastalığı yüzünden Bank Asya'ya hesap açtırarak para yatırdığını, ailesiyle görüşmediğini" söylediğine yer verildi.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORİddianamede, şüpheli Zeynep Gülen hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Görüntü Dökümü: -----------Arşiv

8- EMNİYET MÜDÜRÜ ÇALIŞKAN: İSTANBUL DÜNYADAKİ BİRÇOK MARKA ŞEHİRDEN DAHA GÜVENLİ BİR HALE GELDİ

Haber-Kamera: Ali ABLAY/ İSTANBUL, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Mete polis denetim sistemi üzerinden belirlenen polis memurlarına ödüllerini takdim etti. Ödül töreni öncesinde konuşma yapan Çalışkan, "Bugün İstanbul dünyada güvenli olduğu iddia edilen birçok marka şehirden daha güvenli bir hale gelmiştir" dedi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, METE polis denetleme sistemi üzerinden belirlenen en başarılı polis ve polis amirlerine Polis Eğitim ve Kongre Merkezinde yapılan 9. Dönem Ödül Töreni ile ödüllerini verdi. Sistem üzerinden belirlenerek ödül almaya hak kazanan polisler, ödüllerini İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın elinden aldı. Ödüllerin verilmesinin ardından Mustafa Çalışkan, ödül alan polis memurları ile fotoğraf çekildi.METE Ödül Töreni'nde 23'ü kadın polis olmak üzere 413 personel ödül aldı. Ödül alan personellerin 2'si emniyet amiri, 2'si komiser, 16'sı komiser yardımcısı, 376'sı polisi memuru, 14'ü çarşı ve mahalle bekçisi ve 3'ü sivil memuru oldu.

"İSTANBUL, BİRÇOK MARKA ŞEHİRDEN DAHA GÜVENLİ BİR HALE GELMİŞTİR "Ödül töreninden önce konuşma yapan İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, "2017 yılından bugüne evden hırsızlık olaylarında yüzde 48'lik bir azalma, işyerinden hırsızlık olaylarında yüzde 43.4'lük bir azalma, oto hırsızlığında yüzde 53.9'luk bir azalma ve otodan hırsızlık olaylarında yüzde 52'lik bir azalma meydana gelmiştir. 2018 yılında 0.9 olan günlük cinayet sayısı 2018 yılında 0.7 ye düşmüştür. Başarımız sadece İstanbul ile sınırlı kalmamış, bugün İstanbul dünyada güvenli olduğu iddia edilen birçok marka şehirden daha güvenli bir hale gelmiştir. Yüz bin kişiye düşen suç oranlarına göre evden hırsızlık Berlin'de 211, Brükselde bin 907, Londra'da 734, Viyana'da 469 iken İstanbul'da bu oran 119'dur. İşyerinde hırsızlık olaylarında Berlin'de 244, Brüksel'de 536, Londra'da 255, Viyana'da 130 iken İstanbul'da bu oran 55'tir. Bu istatistikleri biz bahsettiğim şehirlerin emniyet müdürlüklerinin web sayfalarından alıyoruz, yani resmi rakamlar bunlar. Oto hırsızlığı olaylarında Berlin'de 159, Brüksel'de 278, Londra'da 378, Viyana'da 37 iken İstanbul'da bu oran 20'dir. Karşılaştırdığımız şehirlerin en büyüğü 8 milyon nüfusa sahiptir. Cinsel suçlarda Berlin'de 117, Brüksel'de 283, Londra'da 251, Viyana'da 86 iken İstanbul'da 39'dur. Yönetemediğimiz bir algı sanki İstanbul'da kadına şiddet, cinayet ya da mala karşı suçlarda bu bahsettiğimiz illerden daha fazla bir suç varmış gibi bir algı var. " dedi.

SON 3 BUÇUK YILDA 405 BİN DENETİMMustafa Çalışkan, "Bugün METE yani Mobil Emniyet Teknolojileri projesi kapsamında üstün performans gösteren personelimiz ile bir aradayız. METE İstanbul'da görev yapan her bir polisin kendi performansını ortaya koymasını, emeğini, hakkaniyetli bir biçimde ölçülerek kendi kendisinin referansı olmasını sağlamıştır. Bugüne kadar 2 milyon 333 bin tutanak sisteme girilmiş. Müthiş bir data oluştu. Mete öncesi 10 yılda 90 bin 300 olan denetim sayısı, son 3 buçuk yılda 405 bine ulaştı. Aradaki farkı görüyorsunuz" diye konuştu.

"155 SİSTEMİ ŞU ANDA BİZİM YÜZ AKIMIZ"155 sisteminin şu anda emniyetin yüz akı olduğunu belirten Mustafa Çalışkan "155 arandığında cevap verilmiyor, devamlı otomatik cevaplar veriliyor diye söylenen 155 sistemimiz şu an da bizim yüz akımız, 2 saniye ile 10 saniye arasında cevap verildiğini defalarca test ettik. Eğer bu 10 saniyeyi geçiyorsa ya aşırı bir yoğunluk vardır ya da bir hata vardır. Mutlaka onu da biz takip edip çözüyoruz." şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü-------------------Ödül töreni öncesi detay-Ödül töreni detay-Mustafa Çalışkan konuşma

9- MAÇKA PARKI'NDAKİ KIYAFET TARTIŞMASINDA KARAR ÇIKTI

Halil YILMAZ/ İSTANBUL, - Maçka Parkı'ndaki kıyafet tartışması davasında karar çıktı. Mahkeme, özel güvenlik görevlisi Savaş İlter'e "Hakaret" suçundan 3 bin 300 lirası para cezası verirken Çağla Köse ise ceza verilmedi.

İNTİHAR ETMEYİ DÜŞÜNDÜMİstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraflar ve avukatları katıldıÇağla Köse esas hakkındaki savunmasında şikayetinin devam ettiğini belirterek "Ben çocukluğumdan beri toplumsal baskı kaynaklı 'El alem ne der' baskısıyla, aile baskısına maruz kaldım. Tam 'Bir birey oldum, özgürüm' dedim. Bu olay başıma geldi. Medyada bu konu ile ilgili haberler yapıldı, bir dönem intihar etmeyi düşündüm. Ben diğer kişiye hakaret etmedim. 'Manyak' kelimesini sadece ağır hakaret altında kullandım" dedi. Köse'ye 'Hanımefendi' şeklinde hitap ettiğini öne süren Savaş İlter ise savunmasında "Kadına ailenin ricasını ilettim, birbirleriyle ters düşmesinler düşüncesine sahiptim. Bana 'Sanane' şeklinde konuşarak bağırdı. 'Beni taciz ediyor' dedi ve beni insanların baskısına maruz bıraktı. Ben de diğer sanıktan şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

3 BİN 300 LİRA PARA CEZASI VERİLDİKararını açıklayan mahkeme, Savaş İlter'e "Hakaret" suçundan 3 bin 300 Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme, sanığın sabıkasızlığını göz önüne alarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Mahkeme "Hakaret" suçundan yargılanan müşteki sanık Çağla Köse hakkında ise, Sanık İlter'in kendisine karşı işlemiş olduğu haksız fille tepki olarak işlediğine kanaat getirerek ceza vermekten vazgeçilmesine hükmetti.

İDDİANAMEDENİddianamede, Maçka Demokrasi Parkı'nda 29 Temmuz 2017'de kıyafet nedeniyle tartışma çıktığı anlatılıyordu. Özel güvenlik görevlisi Savaş İlter'in "Böyle giyiniyorsunuz, sonra tecavüze uğrayınca 'Güvenlik bizi koruyamadı' diyorsunuz" demekle Çağla Köse'ye "alenen hakaret" ettiğini, Köse'nin de aleni tahrik altında güvenlik görevlisine "Manyağa bak ya, polis getirmiş, hangi akla hizmet polis getirmiş?" diyerek "hakaret" ettiği belirtiliyordu. Güvenlikçi İlter'in "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla, Çağla Köse'nin ise "Kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıldan az olmamak üzere hapis cezasına çarptırılması isteniyordu.

Görüntü Dökümü: -------arşiv

10- YAKALANAN ESKİ SAVCIYA "DOLANDIRICILIK" İDDİASIYLA TUTUKLAMA TALEBİ

Haber: Ruken KADIOĞLU/ İstanbul, DHABakırköy Adliyesi'ndeki görevi sırasında sanık ve yakınlarını "beraat", meslektaşlarını ise ucuz arsa vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan eski cumhuriyet savcısı Tamer C., tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.Bakırköy Adliyesi'ndeki görevi sırasında cinsel suçlarla ilgili dosyalarda sanık ve sanık yakınlarını "beraat", meslektaşlarını ise ucuz arsa vaadiyle dolandırdığı iddia edilen cumhuriyet savcısı Tamer C., hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonrasında Tamer C. görevinden istifa etmiş ve ortadan kaybolmuştu. Tamer C., dün akşam Beyoğlu'nda bir apart otelde yakalandı.Eski savcı Tamer C., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheli Tamer C., savcılık sorgusunun ardından "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

11- İSTANBUL'DA BAHAR HAVASI

Cemal YURTTAŞ/ İSTANBUL'da son günlerde etkili olan yağışlı ve soğuk hava yerini güneşli havaya bıraktı. Sahillere ve parklara akın eden İstanbullular güzel havanın keyfini çıkardı. Sultanahmet'e gelenler ise bol bol fotoğraf çekildi.İstanbul'da etkili olan soğuk ve yağışlı hava yerini güneşli havaya bıraktı. Kent genelinde hava sıcaklığı 10, 11 derecelerde seyrederken, güneş yüzünü gösterdi. Sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen İstanbullular kendilerini parklara ve sahillere attı. Tarihi yarımadada sahil kenarında oturanlar, sıcak havanın tadını çıkardı. Sultanahmet Meydanı'nda ise turistler ve vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirdiler.

Görüntü Dökümü: ----------------------Sultanahmet Meydanı-Fotoğraf çekilenler-Eminönü sahilindekiler-Genel ve detaylar

