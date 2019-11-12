DHA İSTANBUL BÜLTENİ-5

12.11.2019 16:47 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:47

İstanbul 'un bazı ilçelerinde hava kirliliği oranı yüksek. En kirli hava ise Eyüpsultan'a bağlı Alibeyköy'de. Uzmanlar, Alibeyköy'de açık havada bisiklet sürmek, yürüyüş ve piknik yapmak sağlıksız olarak değerlendiriliyor.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sürekli İzleme Merkezi tarafından güncel olarak paylaşılan hava kirliliği raporlarına göre, İstanbul'da bazı noktalarında hava kirliliği oranı tehlikeli boyuta ulaştı.Raporu değerlendiren İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, "Son 15 gündür İstanbul'da yüksek basınç var. Yağmur yok, rüzgar yok, sıcaklık yüksek. Bunların üçü de hava kirliliğini artırıcı rollerdir. 15 gündür devam ediyor bunlar" dedi. Prof. Dr. Şen, " Yüksek basıncın olduğu havalarda, hava kirliliği bu kış biraz canımızı sıkacak. Rüzgar varsa, yağmur varsa bu hava kirliliği olmayacaktır. Özellikle akşamları maskesiz çıkılmaması lazım. Bilhassa yaşlılar dikkatli olmalı." diye konuştu.

ATAŞEHİR, ALİBEYKÖY, KARTAL, YAKACIK BU CİVARLARDA HAVA KİRLİLİĞİ ARTMAYA BAŞLADI"Prof. Dr. Orhan Şen, hava kirliliği ile ilgili olarak, "Özellikle İstanbul'un bazı semtlerinde hava kirliliği etkili olmaya başladı. Örneğin, Ataşehir, Alibeyköy, Kartal, Yakacık bu civarlarda hava kirliliği artmaya başladı. Nedeni ise, gece hava sıcaklıkları düşük, gündüz hava sıcaklıkları yüksek. Geceleri hava bulutsuz olduğu için çok ısı kaybediyor gökyüzü. Dolayısıyla geceleri sobalar yanmaya başladı. Havaya çıkan kirlilik miktarları artmaya başladı. Hava kirliliği meteoroloji ile çok ilgilidir. Son 15 gündür İstanbul'da yüksek basınç var. Yağmur yok, rüzgar yok, sıcaklık yüksek bunların üçü de hava kirliliğini artırıcı rollerdir. 15 gündür devam ediyor bunlar" dedi.

"AKŞAMLARI MASKESİZ ÇIKMAYIN"Prof. Dr. Şen sözlerini şöyle sürdürdü: "Kömürün fazla yakıldığı alanlarda bu kirliliği görüyoruz. Otomobillerden de çıkan kirlilik var ama bu geceleri çok fazla olmaz. Fakat partikül kirliliği olarak çok muazzam bir kirlilik var. Ataşehir ve Alibeyköy gibi ölçüm cihazı olan yerlere baktığımız zaman hakikaten kirlilik değerlerinin yüksek olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yüksek basıncın olduğu havalarda, hava kirliliği bu kış biraz canımızı sıkacak. Gece dışarı çıkarken dikkatli olunmalı. Rüzgar varsa yağmur varsa bu hava kirliliği olmayacaktır. Özellikle akşamları maskesiz çıkılmaması lazım. Bilhassa yaşlılar dikkatli olmalı. Amfizemi ya da akciğerleri ile ilgili problemi olanları hava kirliliği tetikler. O yüzden şimdiden buna alışmamız lazım. Önümüz kış"Prof. Dr. Şen hava kirliliğin artmasındaki faktörün son 15 gündür devam eden sıcaklıklar olduğunu belirterek, "Üzerimizde bloke olmuş bir yüksek basınç duruyor. Alçak basıncı sokmuyor. Ege Denizi'ne kadar geliyor ve ilerlemiyor. Bu 5-6 yılda bir Türkiye'de oluyor. O zaman da kuraklık meydana geliyor. Daha önce 2011-2008 yılında bu oldu. Bu yüksek basınç sıcaklığın arttığı bulutsuz günler demek. Bu sıcaklıklar normal değil. Kasım ayında 25 derece sıcaklık hiç normal değil. Güzel hava diyemeyiz, kötü hava bunlar" diye konuştu.

AKCİĞER VE KALP HASTALIKLARINA BAĞLI ÖLÜMLERİ CİDDİ ORANDA ARTIRDIĞI GÖRÜLMÜŞTÜR"Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan Bayram ise hava kirliliğine bağlı olarak yaşanan hastalıklara dikkati çekti. Prof. Dr. Bayram ise, "Hava kirliliğinin en başta akciğer ve kalp hastalıklarına bağlı ölümleri ciddi oranda artırdığı görülmüştür. Dünyada ve Türkiye'de yapılan çalışmalar var. Hastalığı olan bireylerde doğrudan ölümlere yol açabiliyor. Kronik akciğer hastalığı olan ve kalp hastalarının rahatsızlıklarında alevlenmeler yaşanıyor. Şikayetler ve hastane başvuruları artıyor. En hassas gruplar ise yaşlılar ve çocuklar. Yaşlıların akciğer rezervleri azaldığı için çocukların ise akciğerleri henüz tam gelişmediği ve sık nefes alıp verdikleri için daha hassaslar. Bu kirli havanın olduğu dönemde olabildiğince kapalı ortamda kalmak, hava güneşli olsa da dışarı çıkmamak, pencereli kapalı tutmak gerekiyor. Bu günlerde olabildiğince iç ortamlarda kalmak gerek" diye konuştu.

"HAVA KİRLİLİĞİ BULAŞICI HASTALIKLARA YAKALANMA RİSKİNİ DE ARTIYOR"Prof. Dr. Bayram, "Nefes darlığı, öksürüklerde artış, daha fazla ilaç alma ihtiyacı ve daha kolay yorulma gibi şikayetler olabilir. Kalp hastalığı varsa ona dair yakınmalar olur. Hava kirliliği bulaşıcı hastalıklara yakalanma riskini de artıyor. İnsanlar daha kolay nezle ve gribe yakalanıyorlar" dedi.

"ŞİMDİ ÇIKTIM NEFES ALAMIYORUM"Alibeyköy sakinlerinden Nermin Kaan da "Ben ayda bir dışarı çıkıyorum. Şimdi çıktım nefes alamıyorum. Sis oluyor, duman oluyor kömür yaktıkları için. Şimdi iyi de kışın daha kötü oluyor" diye konuştu.

"SABAHLARI BAZEN GÖZ GÖZÜ GÖRMÜYOR"Özdal Yağar da "Bizim buranın gecekondularının yakmış olduğu odun, kömür, arabaların egzozları ile daha fazla hava kirliliği oluyor. Zaten kokudan anlıyorsunuz. Ben Pazariçi'nde oturuyorum. Sabahları inerken bazen göz gözü görmüyor. Kışın daha da çok oluyor biz bundan rahatsızız" ifadelerini kullandı. Alibeyköy'de yaşayan vatandaşlardan Süleyman Bayka ise "Toz, toprak hava duman hep. Sabahleyin rahat etmiyor insan sıkıntı çekiyor. Bunlar hep insanın ciğerlerine gidiyor. Her taraf inşaat, her taraf beton İstanbul yok artık, hayat kalmadı. " dedi.

Görüntü Dökümü: ----------------Seyrantepe'den Kağıthane'de kirli hava görüntüsü-Alibeyköy kirli hava detayı-Prof. Dr. Orhan Şen röportajı-Muhabir anonsu (Elif YAVUZ)-Alibeyköy sakinlerinden röportaj-Akşam görüntüsüProf. Dr. Hasan Bayram'ın açıklamaları-Genel ve detay

12.11.2019 - 16.22 Haber Kodu : 19111216512.11.2019 - 16.25 Haber Kodu : 191112168

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5- ÜNİVERSİTELERDE İNTERNET KESİNTİSİ

İstanbul DHATürkiye genelinde bir çok üniversitede internetin kesildiği öğrenildi.İnternet bağlantısı kesilen İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin internet erişimini sağlayan Ulusal Akademik Ağ'ın hizmet aldığı servis sağlayıcıdaki sorun nedeniyle bir çok üniversitede internet erişimi kesilmiştir. Servis sağlayıcı tarafından yaklaşık 2-3 saate kadar erişimin sağlanacağı bilgisi verilmiştir" denildi,.

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6- TEVFİK GÖKSU: İBB'NİN İLERİ SÜRMÜŞ OLDUĞU BÜTÜN TEZLER ÇÜRÜTÜLMÜŞTÜR

İstanbul DHAEsenler Belediye Başkanı ve AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde işten çıkarılanlar ile ilgili kurulan komisyonun hazırladığı raporu işçilere okudu. İBB meclis toplantısı sonrası işçilerin yanına giden Göksu'ya Hizmet İş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin de eşlik etti.İşçilere hitap eden Göksu "Yerel seçimlerden sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesinde çok ciddi anlamda işten çıkarılmalar yaşanıyor. Yaşanmaya devam ediliyor. Bu konu ile ilgili olarak AK Parti grubu teklifi ile İBB meclisinde işten çıkarılmalar ile ilgili komisyonun kurulmasını teklif ettik. Oy birliği ile araştırma komisyonumuz kuruldu. Hukuk Komisyonumuz ve Temel Haklar Komisyonumuz 3 aylık çalışma sürecini tamamladılar. Bu tamamlama çerçevesinde CHP yoğunluklu olarak komisyon çalışmalarını birazcık çalışmayarak, birazcık engelleme yoluyla çalışmalara girdi. Ancak AK Parti çalışmalarına devam etti. Komisyon raporumuzu mecliste açıkladık" ifadelerini kullandı. Göksu konuşmasını şöyle sürdürdü : İşten çıkarılan işçilerin yerine yeni işçi alımlarının yapılmasının durdurulması, işten çıkarılan işçilerin işlerine iade edilmesi gerekli görüşü kanaatli raporumuz İBB Meclisine arz eder. Yani özetle İBB Meclisinin ana gündemi olması gereken bu çalışma komisyon üyelerimiz tarafından işten çıkarılanların ivedilikle işe iade edilmesi gerektiğini ilgili makama bildirilmiştir. Bu komisyon raporunda aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ileri sürmüş olduğu bütün tezler çürütülmüştür. Örneğin '6 ay gibi kısa bir sürede çalışanlar veya seçim arası alınanlar' gibi hukuki mesnedi olmayan şeyler komisyon raporumuzda hukuki zeminde çürütülmüştür.

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7- "POLİS ZİNDE VATANDAŞ GÜVENDE" PROJESİ İLE POLİSLER SPORA BAŞLADI

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK/ İstanbul DHA İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün başlattığı "Polis zinde vatandaş güvende" projesi başladı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, yardımcıları ve şube müdürlerinin de katıldığı bir spor etkinliği ile projenin açılışı Fatih'te bulunan Kadırga Endüstri Meslek Lisesi'nde yapıldı. Spor öncesi açıklamalarda bulunan Mustafa Çalışkan, "Haftada bir gün bütün birimlerimizdeki polis arkadaşlarımızı 44 farklı spor salonunda spor yapacak şekilde organize eden, polisimizin zinde olmasını sağlayacak bir proje bu. Proje çerçevesinde başta sayın Valimiz, İl Milli Eğitim Müdürümüz, İl Gençlik ve Spor Müdürümüz, İl Sağlık Müdürümüz, belediyelerimiz, ilçe belediyelerimiz ve Marmara Üniversitesi Rektörümüzün destekleriyle proje hazırlandı. Polislerimizin arasında beden eğitimi mezunu olan arkadaşlarımıza sertifika verildi. Marmara Üniversitesi eğiticiler eğitimi kursunu verdi. Belediyelerimiz ve İl Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz spor salonlarını bizlere açtılar. Polislik çok zevkli, çok güzel bir meslek ancak, yorucu, ağır bir meslek olduğu için sporla arkadaşların hem biraz rahatlaması hem de zinde kalabilmeleri için böyle bir projeye başladık. Bir birimimizin yüzde 10'u haftanın her günü spor yapacak. Hem fiziken hem de ruhen rahatlamalarını sağlayacak bir çalışma olacak" dedi. Açıklamanın ardında Çalışkan, yardımcıları ve şube müdürleriyle birlikte, polisler spor yaptı.

PROJE HAKKINDA'Polis zinde vatandaş güvende' projesi hayata geçirildi. Her gün düzenli olarak 19 bin 300 polisin 1 saat spor yapması için çalışmalar tamamlandı. Önce üniversitelerin spor bilimleri bölümü mezunu 7'si kadın 70 polis eğitmen olarak seçildi. Daha sonra bu eğitici polisler eğitime alındı.İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün desteğiyle İstanbul'da 44 spor salonu belirlendi. İl Sağlık Müdürlüğü de spor yapan polislerin düzenli gelişimini kontrol etmek için çalışmalara başladı. İstanbul'da bugünden itibaren 19 bin 300 polis memurunun düzenli olarak her gün 1 saat spor yapmaya başladı. Spor yapacak polislere haftada 1 gün mesai saati içerisinde, 3 saat spor izni verilecek. Polislere ayrıca proje kapsamında eşofman ile beslenme ve egzersiz bilgilerinin bulunduğu "Sağlıklı Yaşam ve Spor El Kitabı" da dağıtıldı.

Görüntü Dökümü: --------------------Çalışkan'ın açıklamalarıÇalışkan'ın spor yapmasıPolislerin spor yapması

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12.11.2019 - 15.39 Haber Kodu : 191112147

Kaynak: DHA

- İstanbul