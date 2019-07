DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 5

ÜSKÜDAR 'DA METROBÜS KAZASI (2)

Üsküdar Burhaniye durağında iki metrobüsün kaza yapması sonucu 10 kişi hafif yaralandı.

Kaza saat 14.30 sıralarında Burhaniye Metrobüs durağında meydana geldi. Zincirlikuyu yönüne peş peşe ilerleyen metrobüsler kaza yaptı. Kazada araçlardaki 10 kişi hafif yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevkedildi. Yaralılara ilk müdahale durakta yapıldı.

2-ÜSKÜDAR'DAKİ METROBÜS KAZASI KAMERADA

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,-ÜSKÜDAR, Burhaniye durağında iki metrobüsün kaza yapması sonucu 10 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Zincirlikuyu yönünde peş peşe ilerleyen metrobüsler saat 14.30 sıralarında kaza yaptı. Kazada araçlardaki 10 kişi hafif yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale durakta yapılırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, durakta yolcu indiren metrobüse arkadan gelen metrobüs çarpıyor.

3- 'BOĞAZ'A ÇAMUR AKTI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ali AKSOYER-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA

İstanbul'da etkili olan yağmurla birlikte İstanbul Boğazı'na çamur aktı. Kıyı kesimindeki renk değişimi böyle görüntülendi.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan yağış devam ediyor. Sağanak nedeniyle derelerden İstanbul Boğazı'na çamur aktı. Yağmurla gelen çamur İstanbul Boğazı'nın rengini kahverengiye çevirdi. İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağışın gün boyu etkisini sürdüreceği öğrenildi.

4-İSTANBUL'UN GÖBEĞİNDE VAHŞET



Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL, MECİDİYEKÖY'de gürültü yaptıkları gerekçesiyle oda arkadaşı oldukları vatandaşları bir kişiyi döverek ölümüne yol açan, kız arkadaşını da feci şekilde döven Moğolistan uyruklu 6 kişi polis tarafından yakalandı. Dövülmesinin ardından evden kovulan Bolbaatar Tserennamıd'in (44) yaralı olarak iki gün dolaştığı, sınır dışı edilmek korkusuyla doktora gitmeyince de beyin kanaması sonucu öldüğü öğrenildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

POLİS EVDE ÖLÜ OLARAK BULDU

Şişli, Mecidikeyöy mahallesinde Moğolistan uyruklu bir kişi, polise başvurarak arkadaşı olan Bolbaatar Tserennamıd'ın kayıp olduğunu ve hayatından endişe ettiğini söyledi. Polis Tserennamıd'ın son kaldığı eve gittiğinde onu yatakta ölü olarak buldu. Ölen kişinin feci şekilde darp edildiği tespit edildi.

POLİS KALDIKLARI DAİREDE KAN İZLERİ BULDU

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada Bolbaatar Tserennamıd, sadece 2 gündür ölü olarak bulunduğu evde kız arkadaşı Myanganbuyar C.(43) birlikte kaldığını tespit etti. Polis daha önceden ikilinin kaldığı eve gittiğinde, dairenin her tarafında kan izleri gördü. Evin her yerinde kan izleri bulunduğu bazılarının temizlenmeye çalışıldığı görüldü.

KIZ ARKADAŞININ İFADESİ OLAYIN DETAYLARINI ORTAYA ÇIKARDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri kız arkadaş Myanganbuyar C.'ye ulaştığında işlenen cinayetin de detayları ortaya çıktı. Polis soruşturması sonucunda 17 Temmuz 2019 günü Bolbaatar Tserennamıd ile kız arkadaşının, evin farklı odalarında kalan Moğolistan uyruklu kişiler tarafından feci şekilde dövüldükleri tespit edildi. Şüphelilerin dayağın ardından iki kişiyi eşyaları ile birlikte evden attıkları belirlendi. İkilinin başka bir ev tuttukları yaralı halde iki gün dolaşan Bolbaatar Tserennamıd'in sınırdışı edilmek korkusuyla hastaneye gitmediği öğrenildi. Mağdurun iki gün sonra "kendimi iyi hissetmiyorum." diyerek yattığı yatakta beyin kanaması geçirerek hayatını kaybettiği belirtildi.

BİRİ KADIN 6 KİŞİ YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri bunun üzerine polis olay gecesi dayak olayına karışan Uugonzolboo B(26), hamile olduğu belirtilien kız arkadaşı Mandukhan E.(28), Tesenun B.(30), Jambajamts M.(28), Baabankau A.(24), Khundermankh C.(18) gözaltına aldı.

DÖVDÜKLERİNİ İTİRAF ETTİLER

Şüpheliler poliste verdikleri ifadelerinde Bolbaatar Tserennamıd ile kavga ettiklerini onu dövdüklerini itiraf ederlerken,ancak daha sonra mağdurun evden ayrılarak gittiğini söyledikleri öğrenildi. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

5-FATİH'TE YAĞMUR NEDENİYLE GİDERLER TIKANINCA DAİREYİ LAĞIM SUYU BASTI

Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN-Murat SOLAK/İSTANBUL,

Fatih'te yağmur suyunun giderleri tıkaması nedeniyle bir daireyi lağım suyu bastı. Dairedeki eşyalar su içinde kalırken evde yaşayan hamile kadın kokudan fenalaşarak, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Cibali Mahallesi Haydar Caddesi üzerindeki apartmanda zemin altında bulunan bir dairede meydana geldi. Hasan Aydın ile hamile eşi Nura Aydın'ın yaşadığı daireyi sabah saatlerinde yağmur nedeniyle giderlerin tıkanması sonucu lağım suyu bastı. Dairenin bütün odalarına su dolarken, evdeki eşyalar ve çiftin yeni doğacak bebekleri için aldıkları beşik ve eşyalar da kullanılmaz hale getirdi. Daireye dolan sudan kaynaklanan kokudan dolayı doğumuna sayılı günler kalan Nura Aydın, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Hasan Aydın su dolan dairesini temizlemeye çalıştı.

"BEBEK EŞYALARININ HEPSİ GİTTİ"

Evi su dolan Hasan Aydın, "Sabah 05.00 sıralarında hastaneye gittik. Eşim 41 haftalık hamile. Eve geldiğimiz zaman bir şey yoktu. Yattık. Eşimin bağırtısıyla uyandım. Klozetten ve giderlerden su fışkırdığını gördüm. Eşim 41 haftalık hamile olduğu için kokudan bayıldı. Hemen odaya yerleştirdi. Akrabaları arkadaşları yetkilileri aradım. Sabahleyin aşırı yağış sonrasında evin halini görüyorsunuz. Eşim doğumda haber bekliyorum. Kokudan etkilenerek ani baygınlık geçirdi. Doğuma hazırlığımızı yapıyorduk. Bebek eşyalarının hepsi gitti. Mağduriyetimiz ne olacak bilmiyorum." dedi.

6- GÜNAY'IN ESKİ SAHİBİ GÜNAY TUNCEL ÖLDÜ

Haber-Kamera: İstanbul DHA-GÜNAY Restaurant'ın eski sahibi Günay Tuncel hayatını kaybetti.

Bugüne kadar birçok isme şöhret kapılarını açan ve İstanbul'un en popüler mekanları arasında gösterilen Günay Restaurant'ın eski sahibi Tuncel, bir süredir tedavi görüyordu. 79 yaşındaki Tuncel tedavi gördüğü hastanede bugün öldü.



7- VALİ YERLİKAYA: 'SIFIR ATIK'TA KELEBEK ETKİSİ TASARLIYORUZ

Haber-Kamera: Sena ŞAHİN-Onur MERİÇ/İSTANBUL,

'Sıfır Atık Sektörel Buluşmaları'nın üçüncüsü İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Mustafa Aydın ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Organize sanayi bölgelerinin temsilcilerinin yer aldığı toplantıda konuşma yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "2017'nin Ekim ayında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde ülkemizde bir çevre hareketi olarak Sıfır Atık projesi başlatıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve 81 vilayetteki bütün il müdürlüklerimiz de bu işin takibini yapıyor. Biz Valilik olarak İstanbul'a atandıktan hemen sonra Sıfır Atık ile ilgili ne durumda olduğumuzun tespitini yaptık. Sonra iki aşamalı bir eylem planı ile çalışma takvimi belirledik" dedi.

Konuşmalarına devam eden Vali Yerlikaya, "Öncelikle vatandaşımıza hizmet veren kamu binalarımızda Sıfır Atık'a geçtik. Birinci aşamada 2019'un ilk altı ayında 12 bin 700 kamu binasında Sıfır Atık başarıldı" diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Sıfır Atık projesi kapsamında yapılan çalışmaları anlatan Vali Yerlikaya, ikinci aşamada yürütülecek faaliyetlere değindi. Vali Yerlikaya, projenin ilerleyen aşamalarında diğer sektörlerin temsilcileri ile bir araya gelerek İstanbul'un tamamında uygulanır hale getirileceğini belirtti.

"BİR KELEBEK ETKİSİ TASARLIYORUZ"

"Hep beraber şehrimizde örnek bir Sıfır Atık projesini yaşatmak istiyoruz. En büyük emanetimiz olan çevremiz için adım adım, sabırla, heyecanla bu yolda ilerlememiz gerektiğini düşünüyorum" diyen Yerlikaya konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bir kelebek etkisi tasarlıyoruz. Bir kişinin Sıfır Atık'ı benimsemesi bütün şehrin benimsemesine örnek olacaktır"



"EKONOMİK AÇIDAN MUAZZAM BİR TASARRUF"

Vali Yerlikaya, 15 Ekim tarihi itibariyle 8 organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren tüm işletmelerin 'Sıfır Atık'a geçmelerini istediğini belirtirken, "Ekonomik açıdan muazzam bir tasarruf sağlıyor. Ama ondan daha büyük bir kazanımımız çevremiz ve onu bizden sonraki kuşakların da bizden razı olacağı bir şekilde emanet etmiş olacağız" ifade etti. Öte yandan toplantıya İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hacı Mehmet Güner, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ümit İnal, İkitelli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Mustafa Aydın ve OSB yöneticileri katıldı.

8- ŞEHİT OĞLUNUN İSMİNİN ALT GEÇİDE VERİLDİĞİNİ GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Taylan ERGÜN/ İSTANBUL, ŞEHİT oğlunun adının, Arnavutköy'de bir alt geçide verildiğini gören anne ve babası, gözyaşlarını tutamadı. Bir yanda hüzün diğer yanda ise gurur dolu olduklarını söyleyen acılı çift, "Oğlumuzun adının bir geçide yazılması ve her gün buradan geçen binlerce insan tarafından okunacak olması bizleri çok gururlandırdı" dedi.

2 kızı, torunları ve kardeşi ile birlikte Arnavutköy'e gelerek şehit oğlunun adının yazılı olduğu alt geçiti ziyaret eden Güler Karasu, "Sanki oğlumu gördüm" diyerek gözyaşı döktü.

2006 yılında İstanbul Alemdağ'da yaşanan bir kaza sonucu şehit olan Havacı Onbaşı Onur Karasu'nun adı, kardeşi Duygu Arslan'nın başvurusu sonucu İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Arnavutköy'deki bir alt geçide verildi. Şehit Onbaşı Onur Karasu'nun adının verildiği alt geçide geçtiğimiz günlerde adının yazılı olduğu tabela asıldı.

13 YILLIK SIZI, BUGÜN GURUR VE HEYECANA DÖNÜŞTÜ

Bursa'da yaşayan anne ve babasına sürpriz yaparak, İstanbul'a davet eden Duygu Arslan, onları Arnavutköy Fatih Caddesi üzerinde bulunan alt geçide götürdü. Geldiklerinde şehit olan oğlunun adının alt geçitte yazılı olduğunu gören anne Güler Karasu, duygu dolu anlar yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayan Karasu, "13 yıldır yüreğimizde bir sızı olan şehidimizin adının buraya verilmesi bizleri çok gururlandırdı" dedi. Oğlunun adının Arnavutköy'de bir alt geçide verildiğini görünce çok heyecanlandığını, gururlandığını söyleyen Baba Tuncay Karasu da "Bir şehit babası olarak bizlere bu gururu, bu mutluluğu yaşatan yetkililerimize çok teşekkür ediyorum. Türkiye, hep şehitlerimizin kanları ile süslenmiş bir ülkedir. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.

HER GÜN İŞE GİDİP GELİRKEN ABİMİN İSMİNİ GÖRECEĞİM

Abisinin adının Arnavutköy'deki alt geçide verilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne müracaat eden Duygu Arslan ise "Bu yoldan, bu alt geçitten her gün geçen insanların, abimin adını görecek, okuyacak olması çok onur verici. Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Arnavutköy Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Çok güzel oldu, çok hoşumuza gitti. Ben her gün işe giderken bu yolu kullanıyorum. Günde 2 kez abimin ismini görecek olmanın da heyecanını yaşıyorum. Bugün anne ve babama da sürpriz yapmak istedim" dedi.

SANKİ OĞLUMU GÖRMÜŞ GİBİ OLDUM

Şehit oğlunun adını alt geçitte göründe oldukça duygusal anlar yaşayan anne Güler Karasu, "Çok güzel bir şey olmuş. Gurur verici tabi. Duygulanmamak elde değil. Tabeladaki ismi görünce sanki oğlumu görmüş gibi oldum. Bursa'da yaşıyoruz eşimle birlikte. Kızım bizlere sürpriz yaptı" dedi.

