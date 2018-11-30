Dha İstanbul Bülteni - 5

(geniş haber)

1- YENİDEN GÖRÜLEN ERGENEKON DAVASINDA SAVCIDAN MÜTALAA

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA

Yargıtay'ın bozma kararının ardından görülen Ergenekon davasında 235 sanık hakkında, savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, aralarında Cumhuriyet Gazetesi'ne el bombası atılması ve Danıştay saldırısı sanıklarının da bulunduğu toplam 32 sanık hakkında ceza talep edildi. Ceza talep edilen sanıklardan Danıştay saldırısı sanıklarından Alparslan Arslan, Osman Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 4 sanık hakkında ise "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi. 199 sanığın ise tüm suçlardan beraatine veya açılan davaların zamanaşımı ve ölüm nedeniyle düşürülmesine karar verilmesi, diğer 4 sanık hakkında da bazı suçlardan düşme ve beraat talep edildi.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün 7'nci celsesi görülen duruşmada, sanıklardan Erhan Timuroğlu, Osman Yıldırım, Yüksel Dilsiz bulundukları cezaevinden SEGBİS yoluyla katıldılar. Sanık Alparslan Aslan, duruşmaya katılmak istemediği söyledi. Aparslan Aslan mahkemeye tüm avukatlarını azlettiğine dair dilekçe gönderdi. Duruşmada savcı Abdurrahman Hacısalihoğlu esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

"ERGENEKON SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ'NÜN VARLIĞI KANITLANAMADI"

235 sanık hakkındaki 648 sayfalık mütalaada, "Ergenekon Silahlı Terör Örgütü'nün varlığının kesin ve inandırıcı deliller ile kanıtlanamadığı, bu nedenle de varlığı kanıtlanamayan örgütün liderliği, üyeliği ve örgüt adına suç işlenmesinin de söz konusu edilemeyeceği anlaşılmıştır. Bu haliyle dava kapsamında kovuşturmaya konu edilen, 'Ergenekon' adlı bir terör örgütünün varlığı ispat edilememiştir' kanaati oluşmuştur" denildi.

MÜTALAADA DAVANIN SÜRECİNE YER VERİLDİ

Mütalaada, 12 Haziran 2007 tarihinde Trabzon İl Jandarma Komutanlığına yapılan ihbar sonrasında, İstanbul Ümraniye Çakmak mahallesinde bir gecekonduda yapılan arama neticesinde 27 adet el bombasının bulunmasıyla soruşturmanın başlatıldığını ve 23 ayrı iddianame ile açılan davaların birleştirilerek 275 sanığın yargılandığı, 157 tanığın dinlendiği, yargılama neticesinde verilen hükmün 5 Ağustos 2013 tarihinde tefhim edildiği, gerekçeli kararın ise 16 bin 798 sayfadan oluştuğu, temyiz incelemesi için Yargıtay dairesine 3 bin 868 klasör, 11 adet çuval, içerisinde 208 kitabın olduğu, 4 adet karton kutu ve 92 cilt iddianameden oluşan yargılama dosyasının, Yargıtay bozma ilamı sonrasında 235 sanık hakkında mütalaa verildiği belirtildi.

CUMHURİYET VE DANIŞTAY SALDIRILARINA İLİŞKİN TOPLAM 8 SANIK HAKKINDA DEĞERLENDİRME

Mütalaada, Cumhuriyet Gazetesi'ne el bombası atılması ve Danıştay saldırısına ilişkin toplam 8 sanık hakkında ayrı değerlendirme yapıldı. Mütalaada, "Bu saldırıların bir silahlı terör örgütünün faaliyeti kapsamında anayasal düzenin işleyişine karşı bir suç olduğu kabul edilmiştir" denildi. Sanıklar Alparslan Arslan, Osman Yıldırım, İsmail Sağır ve Erhan Timuroğlu hakkında TCK'nin 309. maddesi gereğince Anayasa'yı ihlal suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Alparslan Arslan'ın tutukluluk halinin devamı talep edilirken; Osman Yıldırım, İsmail Sağır ve Erhan Timuroğlu'nun tutuklanmaları istendi. Sanıklar Süleyman Esen ve Tekin Irşi hakkında ise çeşitli suçlardan hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

26 SANIĞA DAHA CEZA; 199 SANIĞA TÜM SUÇLARDAN BERAAT VE DÜŞME İSTENDİ

Mütalaada, geriye kalan 227 sanıktan aralarında Gürbüz Çapan, Levent Temiz, Levent Ersöz, İbrahim Şahin'in bulunduğu 26 sanığın çeşitli suçlardan cezalandırılması talep edildi. Diğer 199 sanığa tüm suçlardan beraatine veya açılan davaların zamanaşımı ve ölüm nedeniyle düşürülmesi talep edildi. 4 sanık için ise bazı suçlardan beraat ve düşme talep edildi.

SON SAVUNMALAR 27 ARALIK'A BIRAKILDI

Mahkeme heyeti, Alparslan Aslan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Yakalanamayan sanıklar Turhan Çömez ve Saipir Deplelvitze'nin yakalanmasının beklenmesine karar verdi. Duruşma, sanıkların son savunmalarını yapmaları için 27 Aralık'a bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Arşiv

30.11.2018 - 14.47 Haber Kodu : 181130135

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2- TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM İSTANBUL'DA

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK- Güven USTA - Akın ÇELİKTAŞ/ İstanbul DHA

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, cuma ve ikindi namazını Amine Hatun Camii'nde kıldı.

TBMM Başkanı Yıldırım öğlen saatlerinde Tuzla'da bulunan konutunda çıkarak, Amine Hatun Camii'ne gitti. TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a oğlu Erkan Yıldırım da eşlik etti. Yıldırım, cami girişinde avluda bekleyen çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yıldırım çocuklarla fotoğraf çektirdi. Cuma namazının ardından, ikindi namazını da burada kılan Yıldırım, cami çıkışında kısa süre vatandaşlarla sohbet etti. Binali Yıldırım daha sonra tekrar konutuna geçti. Bu arada Yıldırım'ın ardından eşi Semiha Yıldırım'ın da camiden ayrıldığı görüldü.

Görüntü dökümü

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-Amine Hatun Cami'nden ayrıntı

-Yıldırım'ın camiye giriş

-Yıldırım'ın çocuklarla fotoğraf çektirmesi

-Semiha Yıldırım'ın camiden ayrılışı

-Yıldırım ve beraberindekilerin camiden çıkışı

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(ek bilgi ve görüntüyle)

3- AVCILAR'DA ÖĞRETMENDEN "BASKIN" VELİDEN "DAYAK" İDDİASI

-OKULDA YAŞANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İhsan DÖRTKARDEŞ - İSTANBUL DHA

AVCILAR'da bir okul önünde öğretmen ve veli arasında yaşanan 'yol verme' kavgası karakolda sonladı. Aldığı yumruk darbesiyle gözü moraran veli, yakınlarıyla birlikte okulu gelmesiyle yaşanan arbede kameralara yansıdı.

Olay, Çarşamba saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Yeşilkent Mahallesi'ndeki Leyla Bayram İlkokulu'nda aracıyla çocuklarını okula bırakmak için gelen veli Erol Yılmaz ile öğretmen Bahattin Savrin ile yol verme tartışması yaşandı. İddiaya göre çocuklarını araçtan indirdiği sırada otomobiliyle içeri girmek isteyen Savrin korna çaldı. Veli Yılmaz ise eliyle 1 dakika işareti yaparak öğretmene beklemesini söyledi. Veli ve öğretmen arasında başlayan sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada öğretmenin yumruk atması üzerine gözü moraran Erol Yılmaz öfkelenerek yakınlarına haber verdi. Okula gelen Yılmaz'ın yakınları ile öğretmenler arasında arbede yaşandı. Okulun kapısında hasar meydana geldi. Yaşanan arbede ve Yılmaz ile yakınlarının okula giriş görüntüleri ise okulun güvenlik kameralarına yansıdı. Çocukları ve karısının önünde darp edilmesinin çok zoruna gittiğini söyleyen veli Erol Yılmaz "Tek kalınca ben de kardeşlerime haber verdim" diye konuştu.

Polis olayla ilgili soruşturmaya başlanırken, 'Devlet malına zarar vermek' suçundan okula gelenler hakkında işlem başlatıldı. Velinin de öğretmen birbirlerinden şikayetçi olurken her iki tarafta hastaneye giderek darp raporu aldığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

Veli yakınları ile öğretmenler arasında yaşanan arbede

içeri girişleri

AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

Veli ie röportaj

Kardeşi ile röportaj

Diğer detaylar

30.11.2018 - 16.37 Haber Kodu : 181130183

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(GENİŞ HABER)

4- TEM'DE 7 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA

Murat SOLAK-Melih OKUMUŞ/ İSTANBUL,

TEM Otoyolu Edirne istikameti Metris mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 7 aracın karıştığı kaza nedeniyle trafik bir süre durma noktasına geldi. Kazada 1 kişi başından yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında TEM Oto Yolu Metris mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Bir aracın aniden fren yapması sonucu 7 araç zincirleme kazaya karıştı. Zincirleme kazada bazı araçlar birbirinin üstüne çıktı. Kazaya karışan kamyonetin sürücüsü Musa Özdemir başından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, başından yaralanan Musa Özdemir'i ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle kontrollü olarak tek şeritten sağlanan trafik durma noktasına geldi. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı vinç ve çekiciler yardımıyla kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kazaya karışan araçlardan görüntü

-Yaralı Musa Özdemir'in ambulansa konmasından görüntü

-Araçların yoldan vinçle kaldırılmasından görüntü

-Trafiğin normale dönmesinden görüntü

-Genel ve detaylar

30.11.2018 - 16.32 Haber Kodu : 181130169_

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-(ÖZEL )

5 - İSTANBUL HAVALİMANI'NA TAŞINMA 15 ARALIK'TA BAŞLIYOR

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,

İstanbul Havalimanı'na yapılacak büyük taşınma ile ilgili detaylar belli olmaya başladı. 15 Aralık itibariyle Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na olan taşınma süreci kademeli bir şekilde başlayacak ve büyük taşınma ise 30-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Büyük taşınma öncesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan başkanlığında bugün İstanbul Havalimanı'nda bir toplantı düzenlendi. Toplantıya DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA ve Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, havayolu şirketleri yöneticileri ve diğer ilgililer katıldı. Toplantıda Aralık ayında yapılacak taşınma ile ilgili süreç masaya yatırıldı ve fikir alışverişinde bulunuldu.

LOJİSTİK FİRMA SUNUMUNU YAPTI

31 Ekim uçuşların başladığı İstanbul Havalimanı'na gerçekleşecek büyük taşınma ile ilgili geri sayım başlarken, süreçle ile ilgili olarak taşınma işini üstlenen firma, geçtiğimiz hafta Atatürk Havalimanı'nda bir sunum gerçekleştirdi. Toplantıda taşınma sürecinin yanı sıra, TIR'ların Atatürk Havalimanı'na giriş ve çıkış noktaları, İstanbul Havalimanı'na ulaşım güzergahı ve gün gün taşınacak malzemeler hakkında detaylar masaya yatırıldı.

TAŞINMA İÇİN ÖZEL ALAN BELİRLENDİ

Taşınma süreci ile ilgili edinilen bilgiye göre, 15 Aralık tarihi itibariyle Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na kademeli bir şekilde taşınma başlayacak. TIR'lar Atatürk Havalimanı Ana giriş kapısı yerine, havalimanı içerisinde belirlenen alandan giriş ve çıkış yapacaklar. Büyük taşınmanın gerçekleşeceği 30 Aralık tarihi öncesi havayolu şirketleri bazı araç ve gereçlerini 15 Aralık itibariyle İstanbul Havalimanı'na göndermeye başlayacak. 15 gün olarak planlanan süreçte büyük taşınma ise 30-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İKİ HAVALİMANINDA DA UÇUŞLAR İPTAL EDİLECEK

30-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek olan büyük taşınmada hem Atatürk Havalimanı'nda hem de İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar iptal edilecek. Uçmak zorunda olan yolcular ise Sabiha Gökçen Havalimanını kullanacaklar. Yolcular, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren ise tüm ticari uçuşlar İstanbul Havalimanı'ndan yapılacak. Atatürk Havalimanı'ndan ise sadece özel jetler kullanabilecek. Büyük taşınma ile ilgili TIR'ların geçiş güzergahı olarak iki yol belirlendi. Büyük araçları taşıyan TIR'lar Hasdal, diğer malzemeleri taşıyan tırlar ise Basın Express yolu üzerinden İstanbul Havalimanı'na ulaşacak. TIR'lar konvoy halinde Atatürk Havalimanı'ndan ayrılarak İstanbul Havalimanı'na gelecek.

Görüntü Dökümü:

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İstanbul Havalimanı arşiv görüntüleri

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(ÖZEL)

6-KUYUMCUDA KANLI SOYGUN GİRİŞİMİ GÜVENLİK KAMERASINDA

Ramazan EĞRİ/ İstanbul DHA

Pendik'te pompalı tüfekli soyguncular bir kuyumcu dükkanında soygun girişiminde bulundu. Kuyumcuyu yaralayan saldırganlar, bir şey alamadan kayıplara karıştı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, ilk olarak koyu renk kıyafetli birinin kuyumcu dükkanına girdiği görüldü. Ardında yine koyu renk kıyafetleri olan bir kişi, kuyumcu dükkanının önüne gelerek beklemeye başladı. Dışarıda bekleyen şüpheli, aniden koşmaya başladı, ardından kuyumcu dükkanına giren şüphelinin elinde silahla koşarak dışarı çıktığı görüldü.

Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamerası görüntüleri

30.11.2018 - 16.33 Haber Kodu : 181130182