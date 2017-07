Dha İstanbul Bülteni - 4

1- (Ek Görüntülerle Geniş Haber) CİHANGİR'DE FRANSIZCA ÖĞRETMENİ KADIN ÖLÜ BULUNDU



Cihangir'de Fransızca Öğretmeni Zeynep Bayramoğlu Coşkun apartman boşluğunda ölü bulundu. Çoşkun'un ünlü ressam Gürkan Coşkun'un eşi olduğu öğrenildi.



Olay saat 14.00 sıralarında Cihangir Başkurt Sokak'ta bulunan bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre bina sakinleri, apartman boşluğundan gelen gürültü üzerine camlara koştu. Apartman boşluğunda hareketsiz yatan Zeynep Bayramoğlu Coşkun'u (48) görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.



"ZEYNEBİM, CANIM" DİYE FERYAT ETTİ



Fransızca özel ders veren Zeynep Bayramoğlu Coşkun'un ünlü ressam Gürkan Coşkun'un eşi olduğu ve çiftin bir süredir ayrı evlerde yaşadıkları öğrenildi. Acı haberi alan Gürkan Coşkun "Zeynebim, canım" diye feryat ederek olay yerine geldi.



POLİSİN ARAŞTIRMASI SÜRÜYOR



İncelemelerin ardından kadının cenazesi Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, apartmanın 5. katında oturduğu belirtilen Bayramoğlu'nun intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiğini araştırıyor.



2- SOSYAL MEDYADA CANLI BOMBA İLAN EDİLİNCE...



" Ben bile kendimden korktum"



Sosyal medya üzerinden fotoğrafı ve kimlik bilgileri yayınlanarak canlı bomba olduğu iddia edilen Ahmet Yavaş, babasıyla birlikte önce emniyete ardından savcılığa giderek şikayette bulundu.



Suç duyurusunda bulunduktan sonra İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapan inşaat işçisi Ahmet Yavaş, "Yeniçiftlik'e gitmiştim. Ailem aradı, hakkımda her tarafta canlı bomba olarak arandığım yönünde haberler olduğunu söylediler" dedi.



Önce dikkate almadığını daha sonra babasının kendisini ısrarla araması üzerine İstanbul'a döndüğünü belirten Yavaş, "Buraya geldiğimde 200 bin kişilik sayfalarda resimlerimin paylaşıldığını gördüm. 'İstanbul, Bursa dikkat edin kendinize her yerde canlı bomba aranıyor' deniliyordu" diye konuştu.



" 'SEN CANLI BOMBA MISIN' DİYOR. "



Bu durumun psikolojisini bozduğunu, tedirginlik yaşadığı için de sokağa çıkamaz hale geldiğini ifade eden Yavaş, "Olay 1 Temmuz'da yaşandı. Dün savcılığa gidip temiz kağıdı aldım. Daha sonra da Vatan'a (emniyet müdürlüğü) giderek böyle birşeyin asla olmayacağını teyit ettirdik" dedi. Sosyal medyada dolaşan fotoğrafın kendisinin daha önce kaybettiği pasaport resmi olduğunu belirten Yavaş, bu durumdan müthiş derecede tedirginlik yaşadığını belirterek, Reina saldırganına benzetilerek dövülenleri hatırlattı. Can güvenliğinin olmadığını, beraber çalıştığı insanların da kendisini arayarak, artık çalışmak istemediklerini belirten Yavaş, "Adana'dan arkadaşım aradı, 'sen canlı bomba mısın' diyor. Tekirdağ'da beraber çalıştığım kişi aradı, söylentilere inanmadığını söyledi ama bu aralar iş olmadığını da belirtti" diye konuştu.



"BEN BİLE KENDİMDEN KORKTUM"



Sosyal medya da çıkan resimleri kardeşinden whatsapp üzerinden göndermesini istediğini belirten Yavaş, kardeşinin dahi bu işin ortağı olacağından korktuğu için kendisine fotoğrafı göndermediğini söyledi. Ahmet Yavaş, "Herkes korktu. Ben bile kendimden korktum. Acaba 'böyle birşey nerde yaptım, nerde canlı bomba oldum" diyerek biran için kendisinin bile şüpheye kapıldığını aktardı. Yetkililerden yardım isteyerek bu işe son verilmesini isteyen Yavaş, adını bu işlere karıştıranlardan hesap sorulmasını istedi.



Baba Sıdık Yavaş da, olaydan oğlundan önce haberdar olduğunu belirterek, "Facebook'ta gördüm. Kendisini aradım. Durumu anlattım. Çıkıp gelmesini istedim" dedi. Bu durumdan çok korktuğunu dile getiren Sıddık Yavaş, oğlundan hiç şüphe duymadığını söyledi.



3- BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM, YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ'NDEN MAKAM ARACINI KULLANARAK GEÇTİ







Başbakan Binali Yıldırım, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden makam aracını kullanarak geçti. Yolculuğu esnasında Başbakan Yıldırım'a kardeşi Eyüp Yıldırım da eşlik etti. Başbakan Yıldırım ve beraberindekilerin Köprü çıkışında (Avrupa yakası) şantiyede yemek yiyeceği öğrenildi.



4- KEİPA GENEL KURULU BAŞLADI



Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 49. Genel Kurulu'nun Başkanlık Divanı programına katıldı. Üye ülke temsilcileriyle gerçekleşen toplantıyı Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Başkanı olan İsmail Kahraman'ın yönetti. Program basına kapalı olarak gerçekleşti.



