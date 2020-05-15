DHA İSTANBUL BÜLTENİ -4 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BU HAİN SALDIRININ DA BEDELİ BU ALÇAKLARA ÖDETİLECEKTİRİstanbul DHA - CUMHURBAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Van'ın Özalp'taki terör saldırısıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar olduğu gibi bu hain saldırının da bedeli bu alçaklara ödetilecektir" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BU HAİN SALDIRININ DA BEDELİ BU ALÇAKLARA ÖDETİLECEKTİR

İstanbul DHA - CUMHURBAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Van'ın Özalp'taki terör saldırısıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar olduğu gibi bu hain saldırının da bedeli bu alçaklara ödetilecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özalp'taki terör saldırısıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Dün Van'ın Özalp ilçesinde terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik hain saldırı, terör örgütünün perdeler arkasına saklanmaya çalışılan menfur yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir" dedi.

Erdoğan, "Hainliklerine her gün bir başkasını ekleyen, aziz milletimizin tüm değerlerine saldıran; birliğimize, beraberliğimize ve canımıza kast eden teröristlere ve onların destekçilerine karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz. Saldırıda şehit olan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bu hain saldırının da bedeli bu alçaklara ödetilecektir" ifadelerini kullandı.

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2- ADIM ATACAK YER KALMADI... AVCILAR'DAKİ SEMT PAZARINDA AKIL ALMAZ YOĞUNLUK

Ersan SAN - Veysel TİMDU/İSTANBUL, - AVCILAR'da semt pazarında aşırı kalabalık oluştu. Bazı kişilerin maskesiz alışverişe çıktığı, bazı kişilerin ise maskelerini doğru takmadığı görüldü.Mustafakemal Paşa Mahallesi'ndeki semt pazarında öğle saatlerinden itibaren kalabalık oluştu. Çarşamba gününe kadar sürecek kısıtlama öncesi çok sayıda kişi pazara akın etti. Bazı kişilerin maskesiz alışverişe çıktığı, bazı kişilerin ise maskelerini doğru takmadığı görülürken belediyesi ekiplerinin yaptığı uyarılar yetersiz kaldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın uyarılarına rağmen sosyal mesafe kuralının uygulanamadığı pazarda yasak olduğu halde bazı kişilerin yine ürünleri elleriyle seçtiği görüldü.

HER ŞEYİ DEVLETTEN BEKLEMEMEK LAZIM

Meyve satan pazarcılardan biri, 35 yıldan bu yana burada bulunduklarını belirtirken, "Bugün pazar kalabalık. İnsanların hepsi burada. İnsanlar 4 günlük kısıtlama süresini evlerinde geçirecekleri için alışverişe gelmişler. Bu biraz yoğunluk teşkil etti. Her şeyi devletten beklememek lazım. Sosyal mesafeyi insanların koruması lazım. Herkese bir zabıta, polis koymanın imkanı yok. Havalar sıcak olduğu ve oruç olduğu için maskelerini takamayanlar da var. Herkesin maske ve sosyal mesafe kuralına uyması gerekiyor" dedi,

Kaynak: DHA