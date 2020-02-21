DHA İSTANBUL BÜLTENİ-4

21.02.2020 14:23 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:23

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MACRON VE MERKEL İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Gülseli KENARLI/ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile üçlü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Telefon görüşmesinde Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı saldırı, İdlib'teki son durum ve Libya konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile üçlü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Edinilen bilgilere göre görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için şifa dileğinde bulundu. Erdoğan, saldırıya ilişkin yabancı düşmanlığı, ayrımcılık ve İslam karşıtlığı saikli bu saldırıları lanetlediğini ifade etti. Görüşmede Suriye rejimi ve destekçilerinin İdlib'teki saldırganlıklarının durdurulması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, insani krizin önlenmesi için somut eylemlerle güçlü destek sağlanması gerektiğini vurguladı. Erdoğan, Libya halkının da barış, refah ve istikrara kavuşması için tutarlı politikalarla hep birlikte çalışılması gerektiğini dile getirdi.

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2-BAKAN KURUM AÇIKLADI: İSTANBUL 'DA AĞIR HASARLI BİNALARIN YIKIM SÜRECİNİ BAŞLATTIK

Haber-Kamera: Semih ÇALIŞKAN - Feridun AÇIKGÖZ - İSTANBUL, ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'da hızlı bir şekilde riskli, ağır hasarlı binaların yıkım sürecini başlatmış oluyoruz" dedi.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen İstanbul Kentsel Dönüşüm İstişare Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı. Toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve ilçe belediye başkanları katıldı.

"AĞIR HASARLI BİNALARIN YIKIM SÜRECİNİ BAŞLATMIŞ OLUYORUZ"Toplantı sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Yaşadığımız depremler, kentsel dönüşüm sürecini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bugün valiliğimizle birlikte, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanımız, 39 ilçe belediye başkanımızla yapmış olduğumuz istişarelerde İstanbul'umuzda kentsel dönüşümde 2012 yılında sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatmış olduğumuz çalışmaları, geldiğimiz noktayı ve önümüzdeki süreçte İstanbul'da yapacağımız kentsel dönüşüm çalışmalarını istişare etme, değerlendirme fırsatı bulduk. Bu toplantı neticesinde bugün ağır hasarlı diyeceğimiz hem Silivri depreminde hem de riskli alanlarda, riskli binaların olduğu binaların yıkım sürecini 39 belediyemiz, büyükşehir belediyemiz, valiliğimiz, bakanlığımız hep birlikte tek bir duruş sergilemek suretiyle hızlı bir şekilde riskli, ağır hasarlı binaların yıkım sürecini başlatmış oluyoruz" dedi.

"BAKANLIĞIMIZ BÜNYESİNDE BİR KOMİSYON KURACAĞIZ"Bakanlık bünyesinde bir komisyon kurulacağını belirten Bakan Murat Kurum, "Başkanlarımızla öncelikli olarak Elazığ ve Malatya'da yapmış olduğumuz çalışmaları hepimize yol göstermesi açısından paylaştık. Oradaki çalışmaların enkaz kaldırma, hasar tespit ve yeni konutların yapım çalışmalarını, oradaki tecrübelerimizi belediye başkanlarımızla paylaşma fırsatı bulduk. İstanbul'da da daha iyisini, daha güzelini, daha hızlısını yapacak irade ve kararlılığı ortaya koymuş olduk. Hatırlarsınız Kartal'da Yeşilyurt Apartmanı'nın yıkılması sürecinde o gün 81 il valiliğimize bir genelge göndermiştik ve genelge kapsamında şehir ve ilçelerimizdeki acil öncelikli dönüştürülmesi gereken alanların tespitlerini yaparak bakanlığımıza iletmelerini ifade etmiştik. Belediyelerimizin strateji belgeleri çalışmalarının bir kısmı tamamlandı. Bir kısmı da devam ediyor. 12 ilçemizden strateji belgesi geldi. Diğer belediye başkanlarımız da süratli bir şekilde bu belgeleri tamamlayarak İstanbul'un bütününde kentsel dönüşüm sürecini yürütecek adımları ve hamleleri atmış olacağız. Yapmış olduğumuz toplantı neticesinde bakanlığımız bünyesinde bir komisyon kuracağız. Bu komisyonun içinde sivil toplum örgütlerimiz, odalarımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı temsilcimiz, ilçe belediye başkanlıklarından temsilcilerimiz, İstanbul Valiliğimiz hep birlikte koordinasyon içerisinde duruş sergileyerek İstanbul'un dönüşümü vatandaşlarımızın riskli binalardan çıkarılarak sağlam güvenli konutlara oturulma sürecini yönetecek bir komisyon, irade oluşturmak suretiyle ve o komisyonun alacağı kararlara da hep birlikte uymak suretiyle, dönüşüm sürecini daha da hızlı hale getirecek adımı atmış oluyoruz. Bu komisyon dönüşüm sürecini yürütecek. Dönüşüm sürecinde kira yardımı, taşınma yardımı, arsa, kamulaştırma gibi tüm düzenlemeleri yapacak" diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARİHİ ÇEŞME İÇİN TALİMAT VERDİ"Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Fatih'te çeşme üzerine yapılan otellerle ilgili, "En son Fatih'te tarihi bir çeşmenin üzerine otellerin yapıldığını gördük ve sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla orada hemen yıkım sürecine girmek ve o tarihi ve kültürel değeri gün yüzüne çıkaracak süreci adımı attık. Fatih belediyemiz surların restorasyonunu yapacak ve üstünü millet bahçesine çevireceğiz. Bu parkta, bahçede vatandaşlarımız huzurlu bir şekilde vakit geçirebilecekler. Bir taraftan tarihsel dönüşümü yapmak durumundayız" ifadelerini kullandı.

"SİYASET ÜSTÜ BİR BAKIŞ AÇISIYLA BUNU BAŞARACAĞIZ"Siyaset üstü bir bakış açısıyla dönüşüm sürecinin devam edeceğini ifade eden Bakan Murat Kurum sözlerini şöyle sürdürdü: "2012 yılında sayın Cumhurbaşkanımız 'bedeli ne olursa olsun biz kentsel dönüşüm sürecini tamamlayacağız, yapacağız' diye ifade etmişti. Gelinen süreçte birçok projeyi gerçekleştirdik. 1 milyon 350 bin konutun dönüşümünü sağladık. Toplu Konut Dairesi Başkanlığı ile 1 milyon sosyal konut yapımını sağladık. Dönüştürülmesi gereken birçok alanda projeler başlattık. Bakanlığımız bünyesinde 2019 yılında 65 bin kentsel dönüşüm projesi başlattık. Bunun 25 bini İstanbul'da. İstanbul'da birçok ilçemizde projelerimizi başlattık. Kararlı bir şekilde bu projelerin üstüne gideceğiz. Esenler'de 60 bin konutluk örnek bir proje başlattık. Bu proje çerçevesinde 2021 yılına kadar 15 bin konutun yapımını tamamlıyoruz. 5 bin konutu Esenler ilçesinde, belediye başkanımız 2021 yılına kadar yıkıp bu sağlam güvenli konutlara taşıyacak. 10 bin konutu da yine diğer ilçelere dağıtacağız. Burada siyasi bir kaygı gözetmeksizin ben Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak dahi ne kadar bakanlık yaptığım, ne kadar uzun süre bu koltukta oturduğum önemli değil. Ben bu koltukta otururken İstanbulumuz için, ülkemiz için, kentsel dönüşüm için, vatandaşımızın sağlığı için doğru bir adım atıp atmadığım önemlidir. Eğer ben bu işleri yapabiliyorsam Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na devam edeyim. Belediye başkanlarımız bu işleri yapabiliyorlarsa başkanlıklarına devam etsinler ama biz bu işleri yapamıyorsak eğer bu görevlerde olmayalım istiyoruz. Siyaset üstü bir bakış açısıyla bunu başaracağız. Bir kez daha analarımız ağlamasın, ocaklarımıza ateş düşsün istemiyoruz. Bir kez daha Yeşilyurt Apartmanı gibi binaların altında çocuklar, anneler, babalar kalsın istemiyoruz. Vatandaşımızdan da riskli binalarımız için risk tespiti talebinde bulunmalarını rica ediyorum. Enkaz altında hayat aramak yerine hayatı yapacağımız kentsel dönüşümle birlikte sağlam, güvenli konutlarımızda arayalım."

"BU ŞEKİLDE OLMASI BÜYÜK BİR KAZANIM"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu toplantı sonunda iş birliği kararı verildiğini ifade ederek, "Bu şekilde olması büyük bir kazanım" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü------------------Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları-İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması-Salondan görüntüler

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3- ÖMER FARUK KAVURMACI'YA 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Özden ATİK/ İstanbul, DHA - FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturmada, kapatılan TUSKON ve üye şirketlerine yönelik davadan dosyası ayrılan iş adamı sanıklar Ömer Faruk Kavurmacı, babası Mustafa Şevki Kavurmacı ve firari sanık Ahmet Said Kavurmacı'nın yargılandığı davada, savcının mütalaası belli oldu. Savcı, Ömer Faruk Kavurmacı ve Mustafa Şevki Kavurmacı'nın "FETÖ üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapislerini talep etti. Diğer sanık Ahmet Sait Kavurmacı'nın dosyasının ise ayrılması istendi. Sanıklar mütalaaya karşı son savunmaları yaptı. Duruşmada karar çıkması bekleniyor.İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ömer Faruk Kavurmacı getirilirken, tutuksuz sanık Mustafa Şevki Kavurmacı da hazır bulundu. Firari sanık Ahmet Said Kavurmacı ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada savcı, celse arasında verdiği mütalaasını okudu.

SAVCI MÜTALAASINI OKUDUDuruşma savcısı, celse arasında verdiği mütalaasını tekrar ettiğini ifade ederek sanıklar sanıklar Ömer Faruk Kavurmacı ve babası Mustafa Şevki Kavurmacı'nın FETÖ üyesi olduklarının anlaşıldığından alt sınırdan uzaklaşılarak 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsini talep etti. Diğer sanık Ahmet Sait Kavurmacı'nın dosyasının ise ayrılması istendi. Mütalaaya karşı söz verilen müdahil Cumhurbaşkanlığı avukatı Mehmet Ali Alagöz, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

BABA KAVURMACI: ÜÇ DEFA "YAŞASIN TÜRKİYE" DİYEREK SAVUNMASINI TAMAMLADIMütalaaya karşı son savunmasını yapan Mustafa Şevki Kavurmacı, "İnsan şerefiyle yaşar, insan vatan sevgisiyle yaşar, hayatımı ülkem için çalışmakla geçirdim. 80 yaşıma dayandığım bu zamanlarda en asılsız iddialarla suçlandım. Böyle yaşanmıyor. Böyle yaşamayı zillet kabul ediyorum" dedi. Ayakta durmakta zorlandığı için avukatının kolundan tuttuğu Mustafa Şevki Kavurmacı, üç defa "Yaşasın Türkiye" diyerek savunmasını tamamladı. Baba Kavurmacı daha sonra yakınlarının yardımıyla duruşma salonundan ayrıldı.

SANIK ÖMER FARUK KAVURMACI BERAATİNİ İSTEDİSanık Ömer Faruk Kavurmacı ise TUSKON'dan noter yoluyla istifa ettiğinin tespit edildiğini belirterek çalışanlarından bugüne kadar 5'i hakkında FETÖ'den işlem yapıldığını ve 4 bin kişilik şirketlerindeki bu oranın binde bir seviyesinde kaldığını ifade etti. Kavurmacı, "3,5 yılı dolduran tutukluluğuma somut bir gerekçe maalesef gösterilemedi. 3,5 yıldır delillendirilemeyen FETÖ iddialarını hiç bir akıl kabul etmemektedir. İşlemediğim bir suçun günahı üzerime yüklenmiştir. Bylock kullanmadığım tespit edilmiştir. Cep telefonumda FETÖ ile irtibatlı herhangi bir program indirmediğim ve internette FETÖ irtibatlı sitelere üye olmadığım da belirlenmiştir. FETÖ ile hiçbir irtibatım olmadığı 30 kamu tanığı mahkemede anlatmıştır. Gizli tanık da FETÖ ile ilişkim olmadığını belirtmiştir. 3,5 yılı doldurduğum tutukluluğum ve yargılamam süresince FETÖ ile hiçbir irtibatım tespit edilememiştir. Cezaevinde defalarca epilepsi krizi geçirerek hastaneye kaldırıldım. Cezaevi şartları hastalığımın ilerlemesine neden oldu. Eğer suçum varsa başım üstüne. İşadamıyım, ekmeğimin peşinde koştum" diye konuştu. TUSKON yönetiminin tutuklu tek sanığı olduğunu da belirten Kavurmacı, "Ben Ömer Faruk Kavurmacı olarak devletimizin işine burnunu sokmaya çalıştıklarını bilseydim TUSKON'un yanından bile geçmezdim. Tutuklandığımda 5,5 aylık olan kızım, bugün 4 yaşını doldurdu. Şirketler üzerindeki kayyum tedbirlerinin kaldırılarak beraatimi ve tahliyemi isterim" dedi. Duruşma sanık avukatlarının savunmalarıyla devam ediyor.

Görüntü Dökümü: --------Şevki Kavurmacı'nın koridorda görüntüsü-Faruk Kavurmacı'nın arşiv görüntüsü

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4- ALTUĞ VERDİ SORUŞTURMASINDA İTİRAFÇI SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Ali ABLAY/ İSTANBUL, RİZE İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin iki yıl önce makamında şehit edilmesi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli daha etkin pişmanlık yasasından yararlanarak itirafçı oldu.2018 yılında Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi makamında şehit eden polis memurunun da içerisinde bulunduğu FETÖ/PDY terör örgütünün hücre yapılanmasında oldukları değerlendirilen şüphelilere 13 Şubat'ta yapılan operasyonda 20 kişi gözaltına alınmış, ardından 2 kişi etkin pişmanlık yasasından faydalanarak serbest bırakılmıştı. 18 kişinin emniyetteki işlemleri devam ederken, dün düzenlenen ikinci operasyonda ise 6 kişi gözaltına alınmıştı. Bugün yeni bir gelişme yaşandı, Vatan Caddesi'ndeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gözaltında olan 24 şüpheliden 2'si daha etkin pişmanlık yasasından yararlanarak serbest bırakıldı. Etkin pişmanlık yasasından yararlanarak serbest kalan kişi sayısı 4'e yükselirken, 22 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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5- RIZA SARRAF'IN KÖŞKÜNDEKİ TADİLAT DAVASI; BİLİRKİŞİ RAPORU MAHKEMEYE ULAŞTI

Haber: Yüksel KOÇ/ İSTANBUL, Üsküdar Kandilli'deki kültür varlığı olarak korunması gereken taşınmazında kanuna aykırı tadilat yaptığı iddiası ile Rıza Sarraf ve mimar Firuz Akın Han hakkında, "İmar kirliliğine neden olmak" ve "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na" muhalefet suçundan açılan dava kapsamında yapılan keşif sonucu hazırlanan bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı. Raporda, binaya sit şartlarına aykırı olarak inşai ve fiziki müdahalelerde bulunulduğu, projeye aykırı olarak yapılan müdahale ile mimari ve estetik değerden yoksun yapılaşmanın oluştuğu belirtildi. Binaya yapılan müdahale ile aynı zamanda görüntü kirliliğinin meydana geldiği belirtilen raporda, inşaat faaliyet ruhsatına aykırı yapılan işlemlerin taşıyıcı sistem üzerinde de olumsuz etki yaptığı savunuldu.

AYKIRILIKLAR TEK TEK SIRALANDIÜsküdar Kandilli'deki kültür varlığı olarak korunması gereken taşınmazında kanuna aykırı tadilat yaptığı iddiası ile Rıza Sarraf ve mimar Firuz Akın Han hakkında açılan dava kapsamında yapılan keşif sonucu hazırlanan bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı. Üç kişilik bilirkişi heyeti tarafından hazırlanarak davanın sürdüğü İstanbul Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesi'ne ulaşan raporda, köşkün birinci katındaki tavanın 3.55 metreden 5.69 metreye yükseltildiği, ara cephede bina konturunun ek imalatlarla büyütüldüğü belirtildi.

BİNANIN HER YERİ BÜYÜTÜLMÜŞRaporda ikinci bodrum katın kısmi büyütülerek birinci bodrum katı ile birleştirildiği, zemin kat seviyesinde arka cephenin 1.5m x 5.90m büyütüldüğü, bodrum kat seviyesinde ön cephede 5m x 17.20m ebatlarında büyüme yapıldığı kaydedildi. Raporda, ayrıca arka ve ön cephe zemin katlarında ve ikinci katta büyümeler yapıldığı bilgisine yer verildiği.

ÇARPIK KENTLEŞME VURGUSUDavaya konu yapının eski eser niteliğindeki tescil bilgilerinin sanığa tebliğ edildiğine yönelik bilgi bulunmadığı kaydedilen raporda, "2863 sayılı yasa hükümlerine göre kültür ve tabiat varlıkları koruma alanında olan taşınmaza; sit şartlarına aykırı olarak inşai ve fiziki müdahalelerde bulunulduğu tespit edilmiştir. Ayrıca yerinde yapılan incelemede suça konu taşınmazın emsal fazlalığı proje hilafıyla aynı zamanda çarpık kentleşme, mimari ve estetik değerden yoksun (betonarme) yapılaşmaya ve bu itibarla aynı zamanda görüntü kirliliğine de neden olduğu kanaati hasıl olmuştur" denildi.

TAŞIYICI SİSTEM OLUMSUZ ETKİLENMİŞİnşaat faaliyet ruhsatına aykırı yapılan işlemlerin taşıyıcı sistem üzerinde olumsuz etki yaptığı savunulan raporda, yapılan inşaatın binaya fazladan alan kazandırdığı savunularak, "Yapılan imalat bina vasfındadır" denildi.

İDDİANAMEDENCHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Hüseyin Sağ'ın ihbarı üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Rıza Sarraf ve mimar Firuz Akın Han hakkında düzenlenen iddianamede, Sarraf'a ait Üsküdar Kandilli'deki kültür varlığı olarak korunması gereken taşınmazında yaptırdığı tadilatın Kültür ve Tabiat Varlıkları'nı Koruma Kanunu'na aykırı olduğu belirtiliyor. İddianamede taşınmazın kat yüksekliklerinin değiştirildiği, 2. bodrum katın büyütüldüğü, zemin kat seviyesine arka cepheden ilave yapıldığı belirtilerek, bu tadilat için Koruma Bölge Kurulu'ndan izin alınmadığı anlatılıyor. İddianamede her iki şüphelinin, "İmar kirliliğine neden olmak" ve "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na" muhalefet suçlarından 10'ar yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.

Görüntü Dökümü: -------------------ARŞİV

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6- BÜYÜKÇEKMECE'DE UYUŞTURUCU İMALATHANESİNE DÖNÜŞTÜRÜLEN EVE OPERASYON KAMERADA

Ali ABLAY/ İSTANBUL, Büyükçekmece'de uyuşturucu üretimi yapılan eve operasyon düzenleyen polis, 2 şüpheliyi gözaltına alırken, evde uyuşturucu üretimi için düzenekler bulundu. Eve yapılan operasyon ise kameralara yansıdı.Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydınlar Caddesindeki bir evde uyuşturucu madde üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Evi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, 18 Şubatta adrese operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda Halit Özgür K.(37) ve Tacikistan uyruklu Safiya S.(43) yakalanarak gözaltına alındı. Evde uyuşturucu üretimi için düzenekler oluşturulduğu belirlenirken, yapılan aramalarda 908 gram marihuana, 93.5 gram marihuana bitkisi tohumu, uyuşturucu üretiminde kullanılan çadır, file raf ve sistemi, elektrikli havalandırma, 2 özel ışıklandırma, nem ve ısı ölçüm aleti, 2 pervane, nemlendirme cihazı, 2 uyuşturucu madde öğütme aparatı ve 4 sigara sarma kağıdı ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, Safiya S. adli makamlarca serbest bırakıldı. Şüpheli Halit Özgür K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eve yapılan operasyon ise polis kamerasına yansıdı

Görüntü Dökümü-----------------------Yapılan aramalar

Kaynak: DHA