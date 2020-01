DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

20.01.2020 16:27 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:27

BAKAN ALBAYRAK'TAN 2019 DEĞERLENDİRME TOPLANTISI (3)

İstanbul DHA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da 2019 Değerlendirme Toplantısı düzenledi.Bakan Albayrak'ın toplantıda söyledikleri başlıklar halinde şöyle: "Gerek Ağustos 2018'den bu yana, gerek 2019'un tamamında, TL varlıkların ayrıştığını ve kazandırdığını görüyoruz" "Türk lirası rekabet eden bir kur olmalı""Yol haritamızda öne çıkan ekonomik değişim. Bunu kamu ve özel sektör olarak birlikte hayata geçireceğiz" "Kanal İstanbul projesi ile ilgili bütçesel ve ekonomik olarak risk görmüyorum. Çok makul ve yapılabilir bir proje""Kıdem tazminatına bütünleştirici emeklilik sistemi olarak bakıyorum. 2020 emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı. 2023'e doğru hedef bu. Tüm emeklilik sistemini dünyada en başarılı gerçekleşen örneklerle bir çalışma yaparak gerçekleştireceğiz. İhtiyaçtan öte bir zaruriyet""2020 yılında Varlık fonundan güzel haberler bekliyoruz. Cari açığa etki edecek olumlu sonuçlar göreceğiz""Enerjide arama ve sondaj faaliyetleri konusunda sessiz devrim gerçekleştirdik. Kendi gemimiz ve mühendislerimizle karada ve denizde etkili bir sondaj faaliyeti yürütüyoruz""Kritik bir 1.5 yıl geçirdik. 2020 yılı toplum açısından daha iyi bir yıl olacak""2019 özel bankalar için başarılı bir yıl olmadı"Görüntü Dökümü: ----------------Toplantıdan görüntü

2- MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN METROBÜS YOLUNA GİRİŞ ANI

İstanbul DHAMecidiyeköy'de metrobüsle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazayla yeni görüntü ortaya çıktı. Motosiklet sürücünün metrobüs yoluna girmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Mecidiyeköy'de metrobüs yolunda dün akşam meydana gelen kazada Emre Can Azder'in kullandığı 34 BOZ 442 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen metrobüsle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Azder, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonrası yapılan ilk incelemede Azder'in kullandığı motosiklet ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde metrobüs yoluna girdiği belirlendi. Zincirlikuyu durağında İETT görevlileri tarafından durdurulmak istenen sürücünün uyarıları dikkate almayarak yoluna devam ettiği bildirildi. Azder'in köprü üzerinde metrobüs yoluna girmesi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

3 - BAŞAKŞEHİR'DE 2 MİLYONA SATILIK GÖL

Emin YEŞİL-Ali AKSOYER/İSTANBUL, - BAŞAKŞEHİr'de sahibinin 2 milyona satışa çıkardığı 4 dönümlük alandaki göl alıcısını bekliyor.Başakşehir'de İçme suyu üretmek amacıyla 1991 yılında yapımına başlanan Sazlıdere Barajı çalışmaları sırasında, barajda kullanılmak üzere Kayabaşı Yolu üzerinde bulunan 12 dönümlük alandan kil toprak alındı. Toprak alınan yaklaşık 12 dönümlük alan, zamanla göle döndü. 29 yıldır yüzlerce kazın yüzdüğü, yaz aylarında amatör balıkçıların uğrak yeri olduğu göl, çevrede besicilik ve tarım ile uğraşan çiftçilerin de önemli hale geldi. Başakşehir Kayabaşı Yolu üzerinde bulunan ve Şamlar Köyü'ne yakın olmasından dolayı halk arasında "Küçük Şamlar Gölü" olarak bilinen gölün resmi kayıtlarda 3 hissedarı bulunuyor. Hissedarlardan biri, kendisine ait 4 dönümlük alanı satışa çıkardı. Bir başka hissedar ise kendisine ait alanın bir kısmını dolgu yaparak, hurdacıya kiraya verdi.

MAHKEMEYİ KAZANDIEdinilen bilgiye göre, hissedarlardan Hüseyin Topuz, kendilerine ait alandan 1991 yılında, İSKİ tarafından Sazlıdere Barajı'nda kullanılmak üzere toprak alındığını öne sürerek, 2017 yılında, aynı alanın hafriyatla dolgu yapılarak kendilerine teslim edilmesi için yargıya başvurdu. Başvuruyu değerlendiren mahkeme heyeti, İSKİ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Topuz'a ait gölün 4 dönümlük alanının hafriyatla dolgu yapılarak teslim edilmesi kararını verdi. Ancak her iki kurum da gölün dolgu yapılmasına yanaşmadı. Bunun üzerine Topuz ailesi, yaklaşık 5 ay önce hissedarları oldukları 4 dönümlük alanı 2 Milyon TL'den satışa çıkardı.

HURDACIYA KİRAYA VERDİGölün 4 dönümlük alana sahip olan bir başka hissedarı ise, kendisine ait bölümün bir kısmını geçtiğimiz yıl hafriyat ile dolgu yaptı. Dolgu yapılan alanı ise bir hurdacıya kiraya verdi.

"SUYUN İÇİNDE OLDUĞU İÇİN KİMSE ALMIYOR"Şamlar Mahallesi sakinlerinden Gülay Kurt, "1984 yılından bu yana bu göl var. Ufak bir göletti. Eski Şamlar'a aşağıya baraj oldu. Oraya toprak aldılar. Ondan sonra yağmur suları, kar suları biriken sular böyle göl oldu. Gölün toprağı sağlam toprak. 30 yıldır burası var böyle. Balık tutan da var. Balıkları biz oraya attık. Sonra balıklar çoğaldı. Kazlar var, ördekler var. Hayvanlarımız gölden su içiyor. Mandalarımız göle giriyor. Su lazım olan su alıyor oradan, bahçesini sulamak için. Kendi hissesini satıyor ama suyun içinde olduğu için kimse almıyor" dedi.

4 - TÜRKİYE SAÇ EKİMİNDE BİRİNCİ SIRADA; EN ÇOK İTALYANLAR GELİYOR

Haber-Kamera: Müge YARIMBATMAN - Hüseyin ÇAKMAK/ İSTANBUL, - TÜRKİYE deniz, güneş, kayak ve kültür turizminin yanı sıra sağlık turizminde de hızla gelişmeye devam ediyor. Türkiye'nin saç ekimiyle dünyada birinci sırada olduğunu söyleyen Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Kurucu Başkanı Emin Çakmak, "500 bini aşkın bir sayıyla saç ekiminde dünyada birinci sıradayız. Saç ekiminden ülke ekonomimize 1-1.5 milyar dolarlık getirimiz var. Avrupa'dan gelenlerin sayısı, toplan sayının yüzde 50'sini kapsıyor" ifadelerini kullandı. Çakmak, saç ektirmeye en çok İtalyanların geldiğini ifade etti.

"SAÇ EKİMİNDE DÜNYADA BİRİNCİ SIRADAYIZ"Türkiye son yıllarda sağlık turizminde hızla büyüyerek dünyada ilk 5'te, saç ekimindeyse birinci sırada yer aldı. Her yıl özellikle Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinden binlerce turisti ağırlayan Türkiye'ye geçen yıl, yaklaşık 500 bin turist saç ekimi için geldi ve ülke ekonomisine 1-1.5 milyar dolarlık getiri sağladı. Sanılanın aksine, saç ekimi için gelenlerin yüzde 50'si Orta Doğu ülkeleri değil, Avrupa ülkelerinden gelen turistler oluşturdu. Sağlık turizminde saç ekiminin yaklaşık yüzde 50'lik payı olduğunu ve Türkiye'nin saç ekiminde dünyada birinci sırada olduğunu belirten Çakmak konuya ilişkin, "Saç ekimiyle ilgili ülkemiz artık dünyada birinci sıraya oturmuş durumda. Çünkü hem kalitemizle hem de yapmış olduğumuz sayılarla birlikte geçen seneki rakamlarımız 500 bine yaklaştı. Tam olarak konsey üyelerinden elde ettiğimiz sayılar 498 bin civarında. Elde edemediğimiz bazı sayılar da var, çünkü konsey üyesi olamayan kurumlar da bu çalışmayı yapıyorlar. Dolayıyla tahminimiz 500 bini aşkın bir sayıyla saç ekiminde dünyada birinci sıradayız. Ortalama bir kişiden 2 bin-2 bin 500 euro civarında bir gelir elde ediyoruz. Dolayısıyla sadece saç ekiminden ülke ekonomimize 1-1.5 milyar dolarlık getirimiz var" ifadelerini kullandı.

"GÜNDE 5 İLE 10 ARASINDA SAÇ EKİMİ YAPILIYOR"Türkiye'de saç ekimi yapabilen sağlık ekiplerinin çok genişlediğini belirten Çakmak, "Özellikle saç ekimi yapabilen estetik ve dermatologlarımızın altında çalışan saç ekimi yapabilen sağlık ekiplerimiz çok genişledi ve çok ciddi sayıda bir saç ekimi sağlık ekibi oluştu. Bu anlamda sağlık turizmi yapan tüm hastanelerimizde mutlaka saç ekimi birimi oluşturulmuş durumda. Günde 5 ile 10 arasında saç ekimi yapılıyor. Bu demektir ki en az 2-3 ekip aynı anda, farklı ameliyat odalarında saç ekimlerini yapıyorlar. Biraz da merdiven altına kaymış durumda iş. Bunu biraz daha disipline edersek, ülke ekonomimize daha fazla katkı sağlayacağız. Bunun da denetimini Sağlık Bakanlığı'nın daha sıkı bir şekilde yapması lazım. Yönetmelikler çıktı, uygulamalara başlandı ama bu anlamda denetimlerin arttırılması lazım ki şu andaki konumumuza herhangi bir zeval gelmesin" diye konuştu.

"KENDİ ÜLKELERİNDE YAPTIRACAĞI FİYATTAN YÜZDE 50 DAHA UYGUN"Çakmak saç ekiminde Türkiye'nin tercih sebebi olmasıyla ilgiliyse, "Ekonomik anlamda insanların ödeyebileceği bir ücretle yapıyoruz. İnsanların kendi ülkelerinde veya başka destinasyonlarda bu, özellikle Avrupa'daki uygulamalarda 5 bin, 10 bin ve 15 bin euro gibi rakamlarla yapılıyor. Ülkemize gelip, ektireceği saç sayısına göre çok rahatlıkla 2 bin-2 bin 500 euroya yaptırabiliyorlar. Kendi ülkesinde yaptıracağı fiyattan yüzde 50 daha uygun fiyata olması, kaliteli olması, yapılan uygulamaların kalıcı olması anlamında da başarılı olmamız vesileyle ülke olarak tercih ediliyoruz" dedi.

"AVRUPA'DAN GELENLER, TOPLAM SAYININ YÜZDE 50'SİNİ KAPSIYOR"Çakmak saç ekimi için 250 bin civarından kişinin Avrupa ülkelerinden geldiğini belirterek, "Daha önceki yıllarda Orta Doğu ve körfez ülkelerinden çok gelen olurdu. 100-150 bin civarında ciddi bir sayıydı bu. 2018 ve 2019 yıllarında ülkemizdeki siyasi istikrar ve güvenliğin sağlanmış olması Avrupalılara ciddi bir güven verdi ve şu anda Avrupa birinci sırada. Avrupa'dan gelen sayılar, neredeyse gelen toplam sayının yüzde 50'sini kapsıyor. 250 bin civarında Avrupa ülkelerinden gelen oluyor. Bunun da başını İtalya çekiyor. İlk sırada İtalya, sonra Almanya, sonra İngiltere geliyor" ifadelerini kullandı.

"SAÇ EKİMİ TURİSTİNİN ÜLKEMİZE BIRAKTIĞI BEDEL NORMAL TURİSTİN 6-7 KATI"Çakmak sözlerine, "Sadece konaklama ve ulaşımın yanı sıra gelen bu insanlar restoranlarda yemek yiyorlar ve alışveriş yapıyorlar. Bu da şu anlama geliyor, her bir saç ekimi için gelen turist minimum bin, bin 500, 2 bin dolar da alışveriş ve yeme içmesine harcıyor. Konaklama ve ulaşımı da hariç. Bunların hepsini bir araya koyduğumuz zaman bir saç ekimi turistinin ülkemize bırakmış olduğu bedel ortalama 5 bin dolar, 5 bin euro civarında da. Bu da neredeyse normal turistin 6-7 katına tekabül ediyor" diye devam etti.Sağlık turizminde saç ekimi için 2020 hedefinin 750 bin sağlık turisti olduğunu söyleyen Çakmak, "İnanıyorum ki 2020'de yüzde 50 bir artışla 750 bin rakamını çok rahatlıkla yakalamış oluruz" dedi.

5 - HAYRETTİN KARACA HAYATINI KAYBETTİ

istanbul DHATEMA Vakfı'nın kurucusu Hayrettin Karaca 97 yaşında hayatını kaybetti.TEMA Vakfı'ndan yapılan açıklamada, "Kurucu onursal başkanımız ve Toprak Dedemiz Sayın Hayrettin Karaca'yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz" denildi.

6- BACAĞINDAN SİLAHLA VURULAN YARALI KALDIRIMA OTURDU, AMBULANS BEKLEDİ

-Beylikdüzü'nde borçlu olduğu kişiyi cadde ortasında silahla vurdu.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ- Ersan SAN/İSTANBUL, Beylikdüzü'nde bir kişi borçlu olduğu kişiyi cadde ortasında bacağından silahla vurularak yaralandı. Saldırgan olay yerine gelen polis ekiplerine teslim olurken, yaralı kaldırıma oturdu, ambulans bekledi. Olay saat 13.30 sıralarında Büyükşehir Mahallesi Çamlık Caddesi'nde meydana geldi. İddaya göre Mustafa D. alacaklı olduğu kişiyle tartışmaya başladı. Borçlu kişi belindeki silahı çıkararak Mustafa D.'ye ateş etmeye başladı. Bacağına isabet eden iki kurşunla yaralanan adamı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Silahlı saldırgan olay yerine kısa sürede ulaşan polis ekiplerine silahıyla birlikte teslim oldu. Saldırgan gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken, yaralı Mustafa D. bir süre kaldırımda oturarak sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi.

VATANDAŞLARDAN İLK YARDIMBu sırada vatandaşlar yerde buldukları bir lastik iple yaralı adamın bacağını bağlayarak kan kaybetmesini önlenmeye çalıştı. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıya ambulansta yaptıklar ilk müdahalenin ardından Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürürdü. Olay yeri inceleme ekipleri de silahlı saldırının yaşandığı noktada çalışma yaptı. Olayı gören bir vatandaş, " Ben lastik patladı sandım bir daha aynı sesi duyunca silah olduğunu anladım. Dışarı baktığımda vuran kişi diz çökmüş polis ekiplerine teslim oluyordu" diye konuştu.

7 - TARKAN'IN KUZENİNİN FİRARİ OLDUĞU CİNAYET DAVASINDA ANNENİN FERYADI

Haber-Kamera: Halil YILMAZ/ İSTANBUL, - ESENYURT'ta Ercan Gönülkırmaz'ı öldürdüğü iddiasıyla yargılanan aralarında Tarkan'ın kuzeni firari Servet Tevetoğlu'nun da bulunduğu 6 sanığın yargılanması devam edildi. Duruşmanın ardından konuşan anne Hava Gönülkırmaz, "Katillerin yakalanmasını istiyorum. Ellerini kollarını sallayarak geziyorlar" dedi.Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya Ercan Gönülkırmaz'ın annesi Hava Gönülkırmaz ve kuzeni Yüksel Çelik şikayetçi olarak katıldı. Duruşmada tutuksuz yargılanan 3 sanıktan sadece Akın Özagin isimli sanık yer aldı. Şarkıcı Tarkan'ın kuzeni Servet Tevetoğlu'nun da aralarında bulunduğu 3 sanığın hala firari olduğu görüldü. Duruşma tanık Özgür Yuca'nın dinlenmesiyle devam etti.

2016 YILINDA DA BİRİSİ ÖLMÜŞTÜSanıkları tanımadığını belirten Özgür Yuca, "Olayın meydana geldiği yerde benim de dükkanım vardı, ben de pastane işletiyordum. Dükkanlarımız yan yanaydı. Olay tarihinde ben evdeydim, müşterilerimden birisi beni arayarak dükkanımın yandığını söyledi. Silah sesleri duyduğundan bahsetti. Benim iş yerimde yanan bir şey olmadı ancak yan taraftaki iş yerinde çıkan yangından dolayı içerisi duman dolmuştu. 2016 yılında bu olayın meydana geldiği iş yerinde birisi öldürülmüştü, bizim mahalleden tanıdığım birisiydi. Bu öldürme olayı ile davaya konu olan öldürme olayı arasında bir bağlantı var mı bilmiyorum. Ali Koçak bizim mahallede oturan birisidir, bir ara bu iş yerinin önüne geldi. Orada bir tartışmaları oldu. Polis bana 'Ali Koçak isimli kişiyi bu yer açılırsa gelip yakarız tarzı konuşmalar yapıp yapmadığını' sordu. Ben de kişiyi sadece tanıdığımı söyledim" dedi

3 SANIK FİRARİŞikayetçi olarak yer alan Gönülkırmaz'ın annesinin ve kuzeninin avukatı, sanıkların tutuklanmalarını ve cezalandırmaları için 4 sayfalık dilekçe sundu. Mahkeme başkanı, sanık Servet Tevetoğlu hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama emri çıkartıldığını fakat yakalanmadığını söyledi. Ayrıca diğer firari sanıklar Nihat Budak ve Turgay Tokur'un haklarında çıkan yakalama emrine cevap gelmediği ifade edildi.

YAKALANMALARI BEKLENECEKMahkeme firari sanıklar Servet Tevetoğlu, Nihat Budak ve Turgay Tukur'un hakkında çıkartılan yakalama emrinin beklenmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

PARA KUVVETİYLE TEVETOĞLU'NU KAÇIRDILARErcan Gönülkırmaz'ın annesi Hava Gönülkırmaz duruşmanın ardından yaptığı açıklamada ağlayarak "Oğlumu hem öldürdüler hem yaktılar. Katillerinin bir an önce yakalanmasını istiyorum. Para kuvvetiyle Servet Tevetoğlu'nu yurtdışına kaçırdılar. Bizim elimizde bir şey yoktu. Cezalarını çeksinler, anaları da benim gibi yansın kavrulsun. Adalet istiyorum ben adalet. Oğluma doyamadan vurdular çocuğumu" dedi. ADALET İSTİYORUZMaktulün kuzeni Yüksel Çelik ise şöyle konuştu: "4 yıldır mahkemedeyiz bir tane tutuklu sanık yok şu an. Emniyet Müdürlüğü'ne, Adalet Bakanlığı'na sesleniyorum. Ellerini kollarını sallayarak İstanbul'un içinde geziniyorlar. 36 yıl kesilmiş cezası olduğu halde bizim dosyamızda aranan şahıs olan Nihat Budak elini kolunu sağlayarak geziyor. Servet Tevetoğlu aynı şekilde. Adalet istiyoruz, bir an önce bunların yakalanmasını istiyorum"

DÜKKANI ATEŞE VERMİŞTİBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 17 Ocak 2017 tarihinde Esenyurt'ta bir şirkete iki otomobilin geldiği ve silahlı kişilerin Ercan Gönülkırmaz'a ateş ettikleri ve iş yerini ateşe verdikleri ifade edildi.İddianamede olayda Servet Tevetoğlu, Akın Özagin, Arif Rasim Topçu ve Turgay Tokur'un iki otomobille olay yerine gittikleri, Özagin ve Topçu'nun araçlarda kaçmaya hazır bekledikleri, sanıklardan birinin Gönülkırmaz'a ateş ettiği, Tevetoğlu'nun ise iş yerini ateşe verdiği anlatıldı. Sanıklar Servet Tevetoğlu, Akın Özagin, Arif Rasim Topçu, Murat Budak, Nihat Budak ve Turgay Tokur'un "Kan gütme saikiyle öldürme", "Mala zarar verme" ve "Ruhsatsız silah taşıma" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istendi.

8 - AZİZ YILDIRIM'IN IŞIK EYİGÜNGÖR'Ü TEHDİT DAVASI

-Fenerbahçe Kongre Üyesi Bülent İbrahim İşçen tanık olarak dinlendi

Haber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHAYakındoğu Üniversitesi ile oynanan bayan basketbol maçında bu kulübün başkanı Işık Eyigüngör'ü tehdit ettiği gerekçesi ile hakkında 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım ile eski yönetici Ali Cenk Başak hakkında açılan davaya devam edildi. İstanbul Anadolu 69. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına Aziz Yıldırım'ın Avukatı Abdurrahim Erol ve Işık Eyigüngör'ün Avukatı Seyit Kaplan katıldı.

FENERBAHÇE KONGRE ÜYESİ TANIK OLARAK DİNLENDİFenerbahçe Kongre üyesi Bülent İbrahim İşçen tanık olarak dinlendi. Aziz Yıldırım'ın yakın arkadaşı olduğunu, davaya konu maça onunla birlikte gittiğini söyleyen İşçen, salona girer girmez VİP tribününden Yıldırım'a yönelik küfürlerin ve hakaretlerin edildiğini söyledi. Sonradan Spor Şube Müdürü olduğunu öğrendikleri kişinin kendilerini tartaklamaya başladığını öne süren İşçen, Aziz Yıldırım ve Ali Cenk Başak'ın Işık Eyigüngör'e yönelik parmağını sallayarak tehdit ettiklerini duymadığını söyledi. İşçen, Yıldırım ve Eyigüngör arasında geçen herhangi bir sözlü diyalog duymadığını kaydetti. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

MAÇTA YAŞANAN OLAYLAR NEDENİYLE İKİ AYRI DAVA AÇILMIŞTI7 Mayıs 2017 tarihinde Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe ile Yakındoğu Üniversitesi arasında Kadıköy Ceaferağa Spor Salonu'nda oynanan maçta iki kulübün başkanları Aziz Yıldırım ve Işık Eyigüngör arasında fiili müdahale ile sonuçlanan olaylar yaşanmıştı. Olaylardan sonra taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olmuş, şikayet üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı iki ayrı iddianame düzenlemişti. İddianamelerin birinde Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım ile yönetici Ali Cenk Başak şüpheli olarak, Işık Eyigüngör de müşteki olarak yer aldı. İddianamede Yıldırım ve Başak'ın, "Basit tehdit" suçundan 1 aydan 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor. Bu dava İstanbul 69. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Diğer iddianamede ise hem Aziz Yıldırım hem de Işık Eyigüngör hakkında hapis cezası istendi. Tarafların karşılıklı olarak mağdur/şüpheli sıfatı ile yer aldığı iddianamede, Eyigüngör'e tokat attığı idddiası ile Aziz Yıldırım için, "Kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla, Işık Eyigüngör hakkında da "Kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 1 aydan 9 aya kadar hapis cezası isteniyor. Bu dava İstanbul Anadolu 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde sürüyor.

