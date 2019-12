DHA İSTANBUL BÜLTENİ-4

12.12.2019 16:48 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:48

LÜKS REZİDANSTAKİ "BAVUL CİNAYETİ" ZANLISI ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

- Ölen kadından geriye kalan görüntüler

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKMAZ/ İstanbul DHA - MALTEPE'de bulunan lüks bir rezidansta bavul içinde kadın cesedi bulundu.

Olay Maltepe Cevizli Mahallesi'nde bulunan lüks bir rezidansta meydana geldi. Müteahhitlik yaptığı öğrenilen evli ve 2 çocuk babası Abdulselam G. (29), sevgilisi olduğu belirtilen Didem Mengü (30)'yü kafasına sert bir cisimle vurarak öldürdü. Abdulselam G., cesedi bavula koydu. Mengü'nün cesedinin bulunduğu bavuluiki gün dairede tutan Abdulselam G. dün akşam saatlerinde polise teslim oldu. Didem Mengü'nün cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken Abdulselam G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi

--------------Şüphelinin adliyeye sevki-Olayın gerçekleştiği rezidans-Abdulselam G.'nin fotoğrafı-Kadının fotoğrafları-Kadının görüntüsü

2- OKUL YAKININDAKİ BAKKALDA SATILAN "ŞIRINGA ÇİKOLATALAR" TOPLATILDI Haber - Kamera: Semih ÇALIŞKAN - Mertcan ÖZTÜRK - İSTANBUL, Ankara ve Diyarbakır'da iki çocuğun şırınga şeklindeki çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu hayatını kaybetmesi üzerine okul kantinlerinde denetimler yapılıyor. Ümraniye'de zabıta ekipleri gittikleri okullarda denetim gerçekleştirdi. Bir okulun yakınındaki bakkalda bulunan şırınga çikolatalar ise işlem yapılarak yediemine götürüldü.Ankara Keçiören'de kantinden aldığı şırınga şeklindeki çikolatanın kapağının nefes borusuna takılması sonucu yaşamını yitiren 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, bir acı haber de Diyarbakır'dan geldi. Yenişehir ilçesinde 7 yaşındaki Umut Bilgi, 9 gün önce boğazına kaçtığı iddia edilen şırınga şeklindeki çikolata kapağı nedeniyle öldü. İki çocuğun ölümü sonrası okul kantinleri ve okulların yakınlarındaki bakkallarda denetimler artırıldı. ZABITA EKİPLERİ KANTİNLERİ VE BAKKALARI DENETLEDİÜmraniye Belediyesi Zabıta ve Ruhsat Müdürlüğü ekipleri; Ahmet Cevdet Paşa İlkokulu, İnkılap İlkokulu, Şehit Köksal Karmil Ortaokulu kantinleriyle, okullara yakın bulunan bakkal ve kırtasiyelerde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde şırınga çikolata satışı yapılıp yapılmadığı araştırılırken diğer ürünler de incelendi. Kantinlerin ruhsatları da kontrol edildi. "ÖZELLİKLE ARADIĞIMIZ ŞIRINGA ÇİKOLATA VE BENZERİ ÜRÜNLER" Zabıta memuru Gülali Sürgün, kantin ve bakkallarda gerçekleştirilen denetimle ilgili, "Tüm okul ve kantinleri denetliyoruz. O ürünü bulduğumuz zaman yasal işlem yapıyoruz. Bulunan yerlerde yasal işlem sonrası yediemine alacağız. Gerekli mercilere de bildirilecek. Özellikle aradığımız 'şırınga çikolata' ve buna benzer oyuncak türü çikolata, şekerler. Ayrıca ruhsatları kontrol ediyoruz. Gıda ürünlerinde tarihi geçmiş ürün var mı diye de inceleme yapıyoruz" diye konuştu.

"DAHA ÖNCE ŞIRINGA ÇİKOLATA YEDİM" Denetimin yapıldığı bir okuldaki öğrenci daha önce bakkaldan aldığı şırınga çikolatayı yediğini ifade ederek, "Bakkaldan almıştım. Kapağını açınca içinde jelatin var. Jelatini çıkardıktan sonra şırıngasına bastırdığında boğazına takılabiliyor" diye konuştu.

"DENETİMLERİN ARTIRILMASI GEREKİYOR"Veli Ercan Ede, denetimlerin artırılması gerektiğini ifade ederek, "Denetimlerin artırılması gerekiyor. İki çocuğumuz vefat etti. Bunun bu zamana kadar yapılması gerekiyordu. Denetimlerin kantinlerde yeteri kadar yapıldığını zannetmiyorum" diye konuştu.

BAKKALDA SATILAN ŞIRINGA ÇİKOLATALAR TOPLATILDI Ümraniye'de gerçekleştirilen denetim sırasında okul yakınında bulunan bir bakkala giren ekipler 'şırınga çikolata' satışı yapıldığını tespit etti. Bakkalın ruhsatı incelenirken, şırınga çikolatalar yapılan yasal işlem sonrası yediemine götürüldü. Zabıta müdürlüğü ekipleri, satışın yapıldığı yer hakkında ilgili kurumlara bilgi verileceğini belirtti. SLİME OYUN HAMURU İÇİN DE İŞLEM YAPILDI Zabıta müdürlüğü ekipleri, denetim sırasında bir okulun karşısında bulunan kırtasiyede satılan 'slime oyun hamuru' hakkında da yasal işlem yaptı. Satışının zararlı olduğu gerekçesiyle hamurlar toplanarak yediemine götürüldü.

Görüntü Dökümü ------------Okul kantinine yapılan denetimden görüntüler-Ekiplerin ürünleri incelemesi-Şırınga çikolatadan görüntüler-Ekiplerin yasal işlem uygulaması-Zabıta memuru ile röportaj-Öğrenci ile röportaj-Veli ile röportaj-Detay görüntüler

3- ESENYURT'TA KANTİN DENETİMİ; ŞIRINGA ÇİKOLATA OKUL ÇEVRESİNDEKİ OKULLARDA SATILIYOR

Ersan SAN - İstanbul DHA - ESENYURT'ta belediye ekipleri okul kantinlerini denetledi.Ankara ve Diyarbakır'da okul kantininde satılan şırınga çikolatanın neden olduğu ölümler sonrası Esenyurt'ta zabıta ekipleri, okullarda bulunan kantinleri denetledi. Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri ilçede bulunan okullara giderek, öğrencilerin alışveriş yaptığı kantinleri denetledi. Kantinlerin içerisine giren ekipler tarafından, ürünlerin son kullanma tarihleri ve TSE damgasının olup olmamasını tek tek kontrol edildi. Kantinlerde şırınga çikolataya rastlanmadı. Ancak okul çevresinde ve bir çok bakkalda şırınga çikolata olduğu görüldü. Bu çikolatalar 1 liraya satılıyor.

Görüntü Dökümü: ------------Kantin denetimleri-Zabıta ekiplerinin incelemesi-Bakkallardaki çikolatalar-Çocukların ellerindeki çikolatalar

4- GEÇEN YIL BUGÜN LAPA LAPA YAĞMIŞTI; AYNI YER BUGÜN ÇOK FARKLI...

* Prof. Dr. Hüseyin Toros

"Aralık ayında kar yağışı ihtimali çok düşük"

Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL, İSTANBUL'da geçen yıl mevsimin ilk karı bugün düşmüştü. Lapa lapa kar yağışının görüntülendiği yerlerde bugün güneşli havanın keyfini çıkaranlar vardı. Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Aralık ayında kar yağışı ihtimali çok düşük" dedi.Geçen yıl 12 Aralık'ta lapa lapa kar yağarken bu yıl İstanbul'da hava 9 derece ve güneşli seyretti. Geçen yıl, lapa lapa kar yağışının görüntülendiği insanların yürümekte dahi zorlandığı Beylikdüzü metrobüs üst geçidinde bugün güneşli hava altında yürüyenler görüntülendi. İstanbul Üniversitesi Uçak ve Uzay Mühendisliği Meteoroloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Hüseyin Toros, son 9 yılın en sıcak ve kurak aylar olarak tarihe geçtiğini belirterek, şunları söyledi: "Geçtiğimiz Kasım ayı çok sıcak ve kurak geçti. 2010 yılı sonrası en sıcak ve kurak ay olarak tarihe geçti. Türkiye genelinde de bu şekilde. 90'lı yıllarda susuz dönemi yaşayanları kasım ayının ve bu ayın yağışsız geçmesi korkutuyor. İstanbul'da yağan yağışların yüzde 15'i Aralık ayında yağıyor. Yüzde 12'si de Kasım ayında yağıyor. Yani İstanbul'a yıl boyunca yağması gereken yağışın çeyreği kasım ve aralık ayında yağıyor. Ancak bu yıl bunu göremiyoruz. Şu an günlük güneşlik bir hava var. Gömlekle dolaşan insanları görüyoruz. Halbuki bu tarihlerde insanların mont içinde soğukla karşı kaşıya kalması gerekiyordu"

"İSTANBUL'DA ARALIK AYINDA KAR YAĞIŞI İHTİMALİ ÇOK DÜŞÜK"Prof. Dr. Toros, "Mevsimsel tahminlere baktığımızda da önümüzdeki günlerin sıcak geçeceği tahminleri yapılıyor. Bundan 10 gün önce İstanbul'da 15 Aralık'ta kar tahminim vardı ancak şu anda baktığımızda İstanbul'da aralık ayında kar yağışı ihtimalinin çok düşük olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki çarşamba günü yağış gelebilir ama gelecek yağış da çok düşük olacak. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman ise İstanbul gibi mega şehirlerde su kaynakları çok verimli kullanılması gerekiyor. Şimdiden önümüzdeki dönemler için çözüm arayışlarında olmalıyız" diye konuştu.Ocak ve şubat aylarını değerlendiren Toros, "İklimin kendi içerisinde salınımları vardır bazı dönemlerde kurak ve sıcak bazı dönemlerde yağışlı geçebilir. Ancak bizi korkutan son 100 yılda dünya genelinde sıcaklıklar 1 derece arttı. Benzer artışı Türkiye'de de görüyoruz. Mevsimsel uzun tahminlere baktığımız zaman normal üzerinde sıcak geçeceğini hatta önümüzdeki ocak ve şubat ayılarının da mevsim normalleri üzerinde sıcaklıklar gözüküyor tahminlere göre. Ancak uzun vadeli tahminlerde yanılma payı yüksektir. İstanbul'da ortalama 123 milimetre, ocak ayında ise 105 milimetre yağması gerekiyor. Ama gidişata göre bunun altında kalacağız gibi gözüküyor" ifadelerinde bulundu.

"HER ŞEY ZAMANINDA GÜZEL"Vatandaşların beklentisi ise kar yağışı ve hastalıkların azalması yönünde. Fevziye İspir, "Kar gelecek gibi görünmüyor. Keşke yağsa. Yağmur da yok. Barajlar boşaldı. Susuzluk olma ihtimali yüksek. Kar da hiç ufukta görünmüyor. Hastalıklar çoğaldı. Herkes hasta. Her evde üç dört tane hasta var. Karın mikropları öldürme özelliği var. Lapa lapa kar yağsa keşke. Mevsimi yaşamak lazım. Mevsimi yaşamayınca hastalıklar artıyor, tabiatın dengesi bozuluyor. Her şey zamanında güzel" dedi.Şevkiye Battal ise "Keşke kar yağsa da hastalıklar azalsa. Torunlarım var hasta oluyor okula gidemiyorlar. 12'nci aydayız. Kar mevsimi, kar yağsa daha iyi olur. Mevsimler değişti, iklim değişti. Bu vakitlerde her zaman kar oluyordu. Kasımda her zaman yağmur yağar havalar soğurdu. Şimdi maalesef öyle bir şey yok" diye konuştu.

Görüntü Dökümü-12 Aralık 2018'te Beylikdüzü'den çekilen kar yağışı görüntüleri-12 Aralık 2019 aynı noktadan detaylar-Hüseyin Toros röportajı-Muhabir anonsu(Elif YAVUZ)-Vatandaş röportajı-Genel ve detay

5- BÜYÜKÇEKMECE'DE CAMİDEKİ MUSLUKLARI ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Haber-Kamera Alper KORKMAZ İSTANBUL, Büyükçekmece'de bulunan Mimarsinan İbrahim Sancak Camii'ndeki güvenlik kameralarının kablolarını keserek muslukları çalan şüpheli yakalandı.Mimarsinan İbrahim Sancak Camii'nde sürekli hırsızların hedefi olan camideki musluklar geçtiğimiz gece 4. kez çalınmıştı. Önlem amaçlı abdest alma bölümüne takılan ek güvenlik kameralarına aldırış etmeyen hırsız buradaki ve dışarıdaki kameraların kablosunu keserek, muslukları çalmıştı. Hırsızlık anları caminin diğer güvenlik kameralarına yansımıştı. Büyükçekmece Belediyesi şadırvanda oluşan hasarı gidererek muslukları yenilenirken, Mimarsinan İbrahim Sancak Camii'nin şadırvan musluklarını çalan A.A. yakalandı. Polis muslukları satın alan hurdacıyı da gözaltına aldı. Büyükçekmece Adliyesi'nde hakim karşısına çıkan A.A. tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü-----------------------Güvenlik kamera görüntüleri-Camiden görüntüler-Musluklardan görüntü-Güvenlik kameralarının yenilenmesi-Vatandaş ile röportaj -Diğer detaylar

6-DEAŞ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Ali ABLAY/ İstanbul merkezli 3 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlenmiş, 8 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili detaylar ortaya çıktı. Şüphelilerden İrfan Y.'nin DEAŞ terör örgütünün ilk kurulduğu dönemde örgüte katıldığı, 2014 yılında Suriye'deki çatışma bölgelerinde bir kişinin kafasını kestiği ve o anları görüntülendiği ortaya çıktı.İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 10 Aralık günü gece saatlerinde DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin Terör örgütüne maddi destek sağlamak için hırsızlık, gasp ve soygun yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin, çatışma bölgelerinde PKK, PYD ve YPG terör örgütüne esir düşen örgüt üyelerini kurtararak Türkiye'ye getirmek için hazırlık içerisinde oldukları da belirtildi. İstanbul'daki operasyonlar kapsamında Pendik, Esenyurt, Bağcılar, Tuzla, Sancaktepe, Çekmeköy, Bayrampaşa ve Maltepe'de bulunan adreslere baskın yapıldı. İstanbul merkezli olarak Konya ve Van'da operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda İrfan Y., C.A., F.G., D.S., B.Y. Ö.Y. Y.Ö. ve A.O. isimli 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon yapılan adreslerde gerçekleştirilen aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman, dijital malzemeler, tabanca ve 8 mermi ele geçirildi.

DAHA ÖNCEDEN DE GÖZALTINA ALINMIŞÖte yandan gözaltına alınan şüphelilerle ilgili detaylar ortaya çıktı. Şüphelilerden İrfan Y.'nin 2014 yılında Suriye'de çatışma bölgelerinde bulunduktan sonra Türkiye'ye geri dönüş yaptığı ve 2015 yılının Haziran ayında İstanbul'a gittiği sırada Kocaeli'de bir otomobil ile hareket halindeyken yanındaki 2 kişi ile birlikte yakalanarak gözaltına alındığı öğrenilirken araçta yapılan aramalarda 3 tabanca, 4 yedek şarjör, 2 susturucu, 1 el yapımı patlayıcı (EYP) ve 5 el bombası ele geçirildiği bildirildi. İrfan Y.'nin Kocaeli'de gözaltına alındığı dönemde cep telefonunda inceleme yapan ekipler, DEAŞ terör örgütünün ilk kurulduğu dönemde örgüte katıldığını ve Suriye'ye gittiğini belirledi. İrfan Y.'nin 2014 yılında Suriye'deki çatışma bölgelerinde bir kişinin kafasını kestiğini ve o anların görüntülendiği de öğrenildi. Soruşturma kapsamında tutuklanarak Kocaeli Açık Cezaevine gönderilen İrfan Y.'nin Mayıs 2016'da cezaevinden firar ettiği ve kısa süre içerisinde yakalanarak cezasını tamamlamasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. İrfan Y.'nin, 2017 yılının Aralık ayında ise DEAŞ üyeleri tarafından Ümraniye'de gözlük kameralarla keşif yapılması ve cemevine saldırı planlanması olayı kapsamında gözaltına alındığı ve ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

EMNİYETTEKİ SORGULARI DEVAM EDİYORİrfan Y.'nin de aralarında bulunduğu 8 DEAŞ terör örgütü üyesi şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

7- ESENYURT'TA VATANDAŞLARI KAR PAYI VAADİYLE DOLANDIRAN KUYUMCU YAKALANDI

-Daha önceden de dolandırıcılıktan kaydı bulunan şüpheli polis tarafından yakalanınca intihar girişiminde bulundu.

Veysel TİMDU/ - ESENYURT'ta kuyumcu dükkanında sahte altın satan ve vatandaşları "kar payı" vaadiyle dolandıran şüpheli yakalandı. Yakalanmadan önce intihar girişiminde bulunan şüpheli Murat Güngör Y.'nin dolandırıcılık suçlamasıyla daha önceden hakkında dava açıldığı öğrenildi.Olay, Esenyurt Cumhuriyet Mahallesinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, burada bulunan kuyumcuyu işleten Murat Güngör Y. isimli şüpheli "Kar payı" adı altında paralarını katlayacaklarını söyleyerek, vatandaşların parasını topladı. Paralarını aldığı kişilerin altınlarını vermeyip oyalayan Murat Güngör Y. mağdurları dükkana çağırdı. Ertesi gün buraya gelen mağdurlar, kapalı dükkanla karşılaştı. Mağdurlar durumu polise bildirerek, şikayetçi oldu. Dükkanın vitrininde bulunan altınların da sahte olduğu ortaya çıktı.

YAKALANINCA İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDUPolis şüpheli Murat Güngör Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler Murat Güngör Y.'nin yerini tespit ederek, gözaltına almak istedi. Şüpheli Murat Güngör Y. gözaltına alınmadan önce intihar girişiminde bulundu. Murat Güngör Y. ambulansla önce Esenyurt Devlet Hastanesi'ne ardından da Bakırköy Sadi Konuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli Murat Güngör Y.'nin daha önceden de dolandırıcılık suçundan hakkında dava açıldığı öğrenildi.

8- KÜÇÜKÇEKMECELİLERE SMS ŞOKU

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL Küçükçekmece Belediyesi'nden gece saatlerinde cep telefonlarına gönderilen İngilizce argo SMS mesaj vatandaşlarda şaşkınlık yarattı. Vatandaşlar gelen İngilizce mesaja anlam veremezken, belediyeden "Kurumumuzun dışarıdan aldığı SMS hizmeti kapsamında yaşanan bir olumsuzluk olmuştur" şeklinde açıklama yapıldı. Küçükçekmece Belediyesi'nden gece saatlerinde binlerce vatandaşa İngilizce argo içerikli SMS gönderildi. Mesaja anlam veremeyen bir çok vatandaştan ise internetten yazılan mesajın anlamını araştırırken, mesajın sonunda 'hacklendiniz' ifadesinin yer alması ise bazı vatandaşları tedirgin etti. Belediyenin SMS hizmeti aldığı kurumun siber saldırıya maruz kaldığı öğrenildi.

KİMİ İNTERNETTE ÇEVİRDİ, KİMİ AMAERİKADAKİ KIZINA GÖNDERDİ Mesaja anlam vermediklerini ve şaşırdıklarını söyleyen vatandaşlardan Ahmet Altuntaş isimli bir esnaf, "Böyle bir mesaj geldi. Küfürlü argo. Şaşkınlık içinde baktık okuduk. Anlam veremedim ama hacklendiği durumu var. Belediyenin art niyetli olduğunu düşünmüyorum ama bir anlam veremedim. Araştırsınlar. Ne kadar hacklense de küfürlü bir mesajın belediyeden geliyorsa araştırmalarını isterdim" diye konuştu.

AMERİKA'DAKİ KIZINA SORMUŞSMS'i görür görmez internetten çeviri yaptırdığını anlatan Muhammed Tavli ise, "Belediyeden mesaj geldi küfür içerikli. Bende merak edip çeviriye yazdım. Küfür etmişler belediyenin buna müdahale etmesi gerekiyordu. Edememişler. Çoğu vatandaşımıza da mesaj gitti. İngilizce bilen çocuklar var onlar da okuyor. İlk görünce şaşırdım güldüm. Niye olmuş onla ilgili bilgim yok. Belli ki dışarıdan bir müdahale var. Hacklemişler. Çeviride tam çeviremedi küfür içerikli olduğu için" dedi. Bir başka vatandaş ise "İngilizce yazıyor. Anlayamadım. Kızım Amerikada yaşıyor. Ona gönderdim o da açmamamı virüs olduğunu söyledi. Tedirgin olduk belediyeden geliyor güvendiğimiz bir yerden. Şaşırdım" şeklinde konuştu.

BELEDİYE AÇIKLAMA YAPTI Küçükçekmece Belediyesi konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Sonunda hacklendiniz ifadesi bulunan SMS ile ilgili Küçükçekmece Belediyesi yaptığı açıklamada," 12/12/2019 05.41'de gerçekleşen SMS bildiriminde, kurumumuzun dışarıdan aldığı SMS hizmeti kapsamında yaşanan bir olumsuzluk olmuştur. Belediyemizin mevcut veri altyapısı yedi katmanlı bir güvenlik sistemi ile korunmaktatır. Ayrıca, uluslararası İSO27001 bilgi güvenliği standartlarının tüm koşullarını sağladığı bağımsız denetim kuruluşlarınca belgelendirilmiştir. Kurumumuz bilişim altyapısı ile korunan hiçbir kişisel veride kayıp veya sızıntı olmadığını tüm kamuoyuna saygı ile duyururuz" dedi.

Görüntü dökümü: ------------------SMS mesajlarından görüntü-Vatandaşlardan görüntü-Diğer detaylar

9- CİNAYET ŞÜPHELİSİ KİCK BOKSÇUNUN YARGILANMASINA BAŞLANDI

-Akıl sağlığı için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar verildi

Haber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHAKadıköy'de kız arkadaşına laf attığı gerekçesi ile Ömer Özdemir'i bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen milli kick boksçu Berke Şahin ve ona yardım ettikleri öne sürülen iki arkadaşının yargılanmasına başlandı. Berke Şahin, duruşmaya avukatının mazeret bildirerek katılmadığını belirterek, avukatının hazır bulunduğu bir sonraki duruşmada savunma yapacağını söyledi. Mahkeme, polis sorgusunda psikolojik tedavi gördüğünü söyleyen Berke Şahin'in olay sırasında cezai ehliyetinin olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek rapor alınmasına karar verdi. Ömer Özdemir'in babası Hüseyin Özdemir, "Bir insan o kadar dövülür mü? Sol gözü patlaktı. Kaburgaları kırıktı. Dövüyorlar, kaçıyor, peşinden niye gidiyorsunuz. Şikayetçiyim" dedi. Ömer Özdemir'in annesi Sevgi Özdemir ise, "Savunmasız bir çocuk bu kadar dövülmez. En ağır şekilde müebbet hapis cezası ile cezalandırılsın, cezaevinden hiç çıkmasınlar. Şikayetçiyim" dedi. İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu yargılanan sanıklar Berke Şahin, Tevfik Karakaya ile tutuksuz yargılanan Okan Canyurt ve avukatları katıldı. Olay sırasında hayatını kaybeden Ömer Özdemir'in babası Hüseyin Özdemir, annesi Sevgi Ödemir ile kardeşi Hatice Özdemir ve avukatları da müşteki sıfatı ile duruşmaya katıldılar. BERKE ŞAHİN SAVUNMA YAPMADIAvukatının mazeret bildirerek duruşmaya katılmadığını söyleyen tutuklu sanık Berke Şahin, gelecek celse avukatının huzurunda savunma yapacağını söyledi. Savunmasını yapan diğer tutuklu sanık Tevfik Karakaya, suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Olay yerinde Berke Şahin'in elinin kanadığını gördüğünü söyleyen Karakaya, "Maktul Ömer Özdemir'in elinde bıçak olduğunu Berke'yi yaraladığını düşündüğüm için, 'elindekini bırak' dedim. Ensesine, 'bırak onu, bırak' diyerek uyarı amaçlı elimle vurdum. Tekme atma olmadı. Sonra bir elinin alçıda diğer elinde de bir şey olmadığını görünce acıdım" dedi. "BERKE'NİN ÖLDÜRME KASTI İLE HAKERET ETTİĞİNİ DÜŞÜNMEDİM"Kavga nedeniyle profesyonel kick boksçı olan Berke Şahin'in lisansının iptal edilebileceğini söyleyen Karakaya, "Çıplak elle birisine vurması tehlikeli olabilir. Kendisi kick boksçu olup Türkiye ve Avrupa şampiyonudur. Aslında benim ilk baştaki eylemim maktule bir zarar gelmemesi içindi. Berke'nin öldürme kastı ile hareket ettiğini düşünmedim" dedi. Motosikletiyle olay yerine Berke Şahin'i götürmekle suçlanan davanın tek tutuksuz sanığı Okan Canyurt da, "Ben öncesinde ne olduğunu bilmiyorum. Berke Şahin motosikletime bindi sürmemi istedi. Ben onun dediklerini yaptım, eylemine katılmadım. Suçsuzum" dedi. Olaya ilişkin görüntüleri izlediğini söyleyen Ömer Özdemir'in kızkardeşi Hatice Özdemir, "Tevfik Karakaya yalan söylüyor. Görüntülerde kardeşimi arabanın köşesine sıkıştırıp tekme atmaktadır. Kardeşim de alçılı eliyle kendisini korumaya çalışıyor. Şikayetçiyim" dedi.

"DÖVÜYORLAR, KAÇIYOR, PEŞİNDEN NİYE GİDİYORSUNUZ?"Ömer Özdemir'in babası Hüseyin Özdemir de, "Bir insan o kadar dövülür mü? Sol gözü patlaktı. Gözü yoktu, kaburgaları kırıktı. Görüntülerde Tevfik Karakaya gözüne patlatıyor, öbürü de bıçaklıyor. Dövüyorlar, kaçıyor, peşinden niye gidiyorsunuz? Şikayetçiyim" dedi. Söz alan Ömer Özdemir'in annesi Sevgi Özdemir ise, "Adalet istiyorum. Savunmasız bir çocuk bu kadar dövülmez. En ağır şekilde müebbet hapis cezası ile cezalandırılsın, cezaevinden hiç çıkmasınlar. Şikayetçiyim" dedi. AKIL SAĞLIĞI İÇİN ADLİ TIP'A SEVKİNE KARAR VERİLDİPolis sorgusunda psikolojik tedavi gördüğünü söyleyen tutuklu sanık Berke Şahin'in suç tarihinde işlediği eylemle ilgili cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek rapor alınmasına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi. İDDİANAMEDENİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 8 Eylül 2019 tarihinde kız arkadaşı ile Kadıköy'e giden Berke Şahin'in, kız arkadaşına laf attığı gerekçesi ile Ömer Özdemir'le kavga ettiği, olay yerinin yakınında bulunan Şahin'in arkadaşlarının da kavgaya dahil olduğu belirtiliyor. Berke Şahin ve arkadaşı Tevfik Karakaya'nın darp ettiği maktul Ömer Özdemir'in olay yerinden kaçtığı anlatılan iddianamede, Berke Şahin'in tutuksuz sanık Okan Canyurt'un motosikleti ile Tevfik Karakaya'nın da kimliği tespit edilemeyen bir kişinin motosikleti ile Özdemir'i takip ettikleri, Kasap Köfte isimli işyerinin önünde ağaçların arkasına saklanırken yakaladıkları, Şahin'in Özdemir'i bıçakladığı, Karakaya'nın da olaya müdahil olarak darp ettiği anlatılıyor. İddianamede, şüpheliler Berke Şahin ve Tevfik Karakaya'nın, "Kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis, Okan Canyurt'un da, "Kasten adam öldürmeye yardım" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor. Görüntü Dökümü: -------------ARŞİV 12.12.2019 - 16.43 Haber Kodu : 191212195

10- JANDARMA EKİPLERİNİN NASIL ÇALIŞTIĞINI ÖĞRENDİLER

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, ATAŞEHİR'de özel bir okulda 'Kariyer Günleri' etkinlikleri kapsamında Jandarma Teşkilatı tanıtım günü düzenlendi. Öğrenciler, Jandarma birimlerinin açtığı stantlara büyük ilgi gösterdi. Okulun konferans salonunda ise öğrenciler, askerlerle söyleşi yaptı.Etkinlik başlamadan önce askerler, öğretmenler ve öğrenciler önce bir dakikalık saygı duruşunda bulundu ardından hep bir ağızdan İstiklal Marşı okudu. Öğrenciler, Jandarma birimlerinden komando, su altı arama, bomba imha, olay yeri inceleme, Jandarma trafik, Jandarma motorize ekip, arama kurtarma ve iz takip köpeklerinin tanıtıldığı stantlara yoğun ilgi gösterdi. Toplam 240 öğrencinin katıldığı etkinlikte, çocuklar tüm stantları gezdi, jandarma motosikletine bindi, arama kurtarma köpeklerini sevdi ve askerleri yakından tanıma fırsatı buldu. Etkinlik sonunda okulun konferans salonunda öğrenciler askerlere merak ettikleri soruları sordu.Bir öğrenci, "Sergi çok güzeldi. Vatanımızı koruyan askerlerle tanıştık. Gerçekten çok güzeldi. Askerliği çok sevdim. Oradaki malzemeleri her şeyi çok beğendim. Köpekler de çok güzeldi. Onlar bütün vatanımızı bizim için koruyorlar aynı askerlerimiz gibi. Motosiklete daha binmedim, ona da bineceğim.ö dedi.Öğretmen Gülcan Dörtyol da, "Çok güzeldi, çok keyifliydi. Çocuklarımız en çok Jandarma köpeklerimize ilgi gösterdi. Motosiklete bindiler, bütün stantları gezdiler. Hepsi hakkında bilgi sahibi oldular. Umarım bir şeyler almışlardır. İleride mesleklerine yön vereceğiz inşallah." diye konuştu.

Görüntü dökümü: -----------------------Jandarma birimlerinin kurduğu standlar-Okul bahçesinde bulunan öğrenciler-Jandarma arama köpeklerinden görüntüler-Öğrenciler ile röp-Öğretmen ile röp-Muhabir anons-Öğrencilerin köpekleri sevmesi-Öğrencilerin silahlara bakması-Öğrencilerin motosiklete binmesi-Saygı duruşundan görüntüler

-İstiklal Marşı okunması

