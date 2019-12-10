DHA İSTANBUL BÜLTENİ-4

10.12.2019 14:56 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:56

1-SARIYER'DE İŞ ADAMINA SİLAHLI SALDIRI

-İş adamı Ali A.'nın saldırgandan kaçmaya çalıştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber-Kamera : Oğuzcan YAZAR, Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, Sarıyer'de arabasına binmeye çalışan iş adamına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda Ali A. yaralanırken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı işadamının saldırgandan kaçmaya çalıştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sarıyer, Şehit Halil İbrahim Caddesi'nde saat 11.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinden çıkarak, arabasına yönelen işadamı Ali A.'ya şüpheli bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Şüphelinin silahından çıkan kurşunlar Ali A.'nın bacağına isabet ederken, Ali A. kaçmaya çalıştı. Silah sesleri üzerine dışarı çıkan Ali A.'nın eşi ise gördükleri karşısında büyük panik yaşadı. Eşinin eli silahlı bir kişi tarafından kovalandığını gören kadın apartmana kaçtı. Yaşadığı paniği atlatarak dışarı çıkan kadın durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ali A.'nın kan kaybettiğini gören çevredekiler sağlık ekiplerini beklemeden yaralıyı İstinye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"ŞÜPHELİNİN HEMEN YAKALANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Silah sesleri üzerine dışarı çıktıklarını belirten eski milletvekili Haluk Pekşen, "Saat 11.30 sıralarında silah sesleri duyduk. Ne olduğunu görmek için dışarı çıktık. Burada bir kadın panik halindeydi. 'Polisi arayın' diye bağırıyordu. Biz de hemen telefonlara sarıldık. Sonra eşinin ayağından ve kalçasından yaralandığı bilgisi geldi. Hemen hastaneye kaldırdılar. Polis memurları gelerek kadının ifadesini aldı. Yaralanan kişinin eşi kimler tarafından saldırıya uğradığını söyledi. Güvenlik kamera kayıtlarını da inceleme altına almışlar. Şüphelinin hemen yakalanacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

YARALININ SALDIRGANDAN KAÇIŞI KAMERADAÖte yandan silahlı saldırı sonucunda yaralanan Ali A.'nın saldırgandan kaçmaya çalıştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde iş adamının sekerek kaçmaya çalıştığı, saldırganın da arkasından kovaladığı yer alıyor.

Görüntü Dökümü: Güvenlik kamerasından detayEski milletvekiliyle röportajEvden detaylarOlay yeri çalışmasından detayGenel detaylar

10.12.2019 -14.52 Haber Kodu : 191210138

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2- ÇEKMEKÖY'DE ARA SOKAKLARDA ŞÜPHELİ ARAÇ KOVALAMACASI KAMERADA

*Polis aracı kaza yaptı. Bir polis hafif şekilde yaralandı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa Almaçayır/İSTANBUL, Çekmeköy'de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin aracıyla polis arasında kovalamaca yaşandı. Ara sokaklarda yaşanan kovalamacada polis otosu başka bir otomobil ile çarpıştı. Kazada 1 polis memuru yaralanırken, şüpheli otomobil kaçtı. Olay Çamlık Mahallesi Parsel Caddesi üzerinde meydana geldi. Polis ekipleri Şile Yolu üzerinde içinde 2 kişinin bulunduğu bir otomobili durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, kaçmaya başladı. Bunun üzerine şüpheliler ile polis arasında kovalamaca başladı. Kovalamaca bir süre ara sokaklarda devam etti. Kovalamaca sırasında polis otosu, sokakta 34CFH 450 plakalı başka bir araç ile çarpıştı. Kazada 1 polis memuru hafif şeklide yaralandı. Kaza sonrası şüpheli araç izini kaybettirerek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı polis memurunu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

KOVALAMACA KAMERADA Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde polis şüpheli aracı ara sokakta kovaladığı görülüyor. Kazaya karışan araç sürücüsü Mehmet Ali Şahin "Polis bir aracı kovalıyordu. Kovalamaca sırasında polis bana çarptı. Bizde bir şey yok ama polis arkadaş yaralandı" diye konuştu.

Görüntü dökümü: ---------------------Kaza yapan polis aracı-Polis ekiplerinin çarptığı araç-Polis ekiplerinden görüntü-Çevredeki vatandaşlardan görüntü-Araç sahibi ile röp-Araçların kaldırılması-Güvenli kamera görüntüleri-Genel ve detay görünütler

10.12.2019 - 13.25 Haber Kodu : 191210101

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3- ŞEHİT ASTSUBAY ÜST ÇAVUŞ ÇEVİK'İN CENAZESİ EVİNİN ÖNÜNE GETİRİLEREK HELALLİK ALINDI

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER/Feridun AÇIKGÖZ/İstanbul, Şırnak'ta şehit olan Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in cenazesi ailesinin Bayrampaşa'da bulunan evinin önüne getirilerek helallik alındı.

Şınak'ın Pisikayası Tepesi bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi nedeniyle meydana gelen patlamada şehit olan Bomba Uzmanı Ast subay Üstçavuş Esma Çevik'in cenazesi Bayrampaşa'daki evinin önüne getirildi. Şehit evinin bulunduğu sokak Türk Bayraklarıyla donatılmıştı. Çevik'in annesi, kız kardeşleri ve yakınları Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

"HİÇBİR ERKEĞİN YAPAMAYACAĞI ŞEYLERİ YAPTI"Çevik'in bir yakını, "Esma benim teyzemin torunu. O çok başarılı bir kızdı. Çok akıllıydı, çok cesurdu. Hiçbir erkeğin yapamayacağı şeyleri yaptı oradaö dedi.

Görüntü Dökümü: --------------------------- -Cenazenin evin önüne getirilmesi-Yakınları ile röp. -Helallik alınması-Genel ve detay

10.12.2019 -13.26 Haber Kodu : 191210103_

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4-FETÖ'NÜN FUTBOL YAPILANMASI DAVASINDA MÜTALAA

Özden ATİK/ İstanbul, DHA - ESKİ milli futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılandığı FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada, savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanıklardan eski futbolcular Zafer Biryol ve Ersin Güreler'in "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri talep edildi. Sanıklar Bekir İrtegün, Uğur Boral ve Ömer Çatkıç'ın ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmaları talep edilerek aynı suçtan 5'er yıldan 11 yıl 2'şer aya kadar hapisleri istendi. Sanıklardan antrenör İsmail Şengül'ün ise beraati talep edildi. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7.celsesi görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklardan Ömer Çatkıç katıldı. Diğer sanıkların ise avukatları duruşmada hazır bulundu. Duruşmada savcı İkram Coşkun, esas hakkındaki mütalaasını celse arasında bildirdiğini belirtti.

İKİ SANIĞA İNDİRİMSİZ CEZA İSTENDİMütalaada, sanık Zafer Biryol hakkında emniyetteki ifadesinde Bylock programını indirdiğini kabul etmesine rağmen daha sonraki beyanlarında bu yöndeki ikrarından döndüğü ve emniyetin yaptığı araştırmada sanık hakkında Bylock kaydı bulunmadığının bildirildiği belirtildi. Mütalaada, sanık Ömer Çatkıç'ın, 'Emre' isimli örgüt abisinin kendisi gibi sanıklar Ersin Güreler, İsmail Şengül ve Zafer Biryol'a da Bylock yüklediği yönündeki beyanının dikkate alındığı belirtilen mütalaada, "sanığın Bylock programını tespit edilemeyen bir hat veya ADSL aracılığı ile kullandığının kabulünün gerektiği" ifade edildi. Sanığın kolluk aşamasında 2016 yılına kadar örgüt sohbetlerine katıldığı yönündeki beyanlarından da yargılama aşamasında vazgeçtiği, 17-25 Aralık'tan sonra sohbetlere katılmadığını, eylemlerinin bu tarihten önce olduğu yönünde savunma yaptığı da hatırlatılarak bu beyanlarının samimi olmadığı ve bu nedenle sanık hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmaması gerektiği kaydedildi. Sanık Zafer Biryol'un 2006 yılında Prensilvanya'ya giderek FETÖ/PDY elebaşısı Fethullah Gülen ile görüştüğü, 2003'ten 2016 yılına kadar sohbetlere katılması, örgüte himmet adı altında bağışta bulunması, Bylock programını kullanması nedeniyle "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. Sanık Ersin Güreler hakkında da mahkemede sanık Ömer Çatkıç'ın 2014 yılında katıldıkları sohbet toplantısında kendisinin de Emre isimli örgüt abisinin yönledirmesi ile Bylock indirdiğine dair beyanı bulunduğu kaydedildi. Sanık Güreler hakkında herhangi bir Bylock tespitinin bulunmadığı, ancak delil bulunmadığında Bylock programını kullandığı yönünde bir kabul yapılmasının mümkün olmadığı kaydedildi. Sanığın 2003'ten 2014 yılına kadar örgütün sohbet adı altındaki toplantılarına katılmak, örgüt liderinin talimat doğrultusunda ve hemen akabinde 2014 yılının Ocak ayında Bank Asya'daki hesabında 200 bin TL'lik artış gerçekleştirerek "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçunu işlediği gerekçesiyle 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi.

MÜTALAADA ÜÇ SANIK HAKKINDA ETKİN PİŞMANLIK İNDİRİMİ TALEP EDİLDİMütalaada, sanıklardan Bekir İrtegün'ün ise 2007 yılından itibaren FETÖ/PDY'nin sohbet adı altındaki toplantılarına gitmek, örgüte kurban bağışında bulunmak, örgüt mensuplarınca kullanılan kriptolu haberleşme programı Bylock kullanmak şeklindeki örgüt ile organik bağ içerisinde süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gösteren eylemler ile üzerine atılı FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçunu işlediği kaydedildi. Sanık Uğur Boral'ın 2002 yılından itibaren FETÖ/PDY'nin sohbet adı altındaki toplantılarına gitmek, örgüte burs ve himmet adı altında bağışında bulunmak, örgüt liderinin Bank Asya'nın kurtarılması talimatı doğrultusunda Bank Asya'da 9 Ocak 2014 tarihinde hesap açtırarak yüklü miktarda para yatırmak FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçunu işlediği belirtildi. Sanık Ömer Çatkıç'ın da FETÖ/PDY'nin sohbet adı altındaki toplantılarına gitmek, kurban bağışı adı altında örgüte yardım etmek, Bylock kullanarak FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçunu işlediği anlatıldı. Sanıklar Bekir İrtegün,Uğur Boral ve Ömer Çatkıç hakkında "vermiş oldukları samimi bilgilerin örgüt içerisindeki konumları ile uyumlu ve örgütün faaliyetleri hakkında aydınlatıcı ve faydalı bilgiler olduğu" belirtilerek etkin pişmanlık hükümleriyle indirim uygulanarak "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 5 yıldan 11 yıl 2 aya kadar hapisleri talep edildi.

BİR SANIĞA BERAAT TALEP EDİLDİMütalaada sanık İsmail Şengül hakkında da sanık Ömer Çatkıç'ın 2014 yılında katıldıkları sohbet toplantısında Bylock indirdiğine dair beyanı olduğu, ancak Bylock programını kullandığı yönünde bir kabul yapılmasının mümkün olmadığı kaydedildi. Sanık Şengül'ün örgüt ile iltisakı nedeniyle kapatılan şirkette SGK kaydının bulunması ve 2014 yılında bir kaç kez örgütün dini sohbet toplantılarına katılmaktan ibaret eylemlerinin, sempati ve iltisak boyutunu aşan ve örgüt üyesi olduğunu ispat etmeye yeterli örgütsel faaliyetler kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtilerek beraati talep edildi.

"NE YAŞADIYSAM HEPSİNİ ANLATTIM"Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Ömer Çatkıç, "Ne yaşadıysam hepsini anlattım. Beraatimi isterim" dedi. Diğer sanıkların avukatları ise mütalaayı yeni gördüklerini belirterek savunma için süre talep ettiler.

SAVUNMA İÇİN SÜRE VERİLDİMahkeme heyeti, dosya kapsamı, delil durumu, sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti dikkate alınarak adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmetti. Sanıklara son savunmalarını yapmaları için süre veren heyet, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEİddianamede, eski futbolcular Bekir İrtegün, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç, Uğur Boral, Ersin Güreler ve antrenör İsmail Şengül'ün, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri talep ediliyor.

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5- BEŞİKTAŞ'TA BAŞÖRTÜLÜ KADINA SALDIRI DAVASINDA İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Ruken KADIOĞLU/ İSTANBUL, BEŞİKTAŞ'ta 12 Kasım'da başörtülü öğretmen Şüheda N.E'ye saldırdığı gerekçesiyle tutuklanan Berrak K. hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.Berrak K., hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Berrak K'nın "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" ve "Basit yaralama" suçlarından 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapsi talep edilmişti. Şüpheli Berrak K. hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Berrak K., 2 Ocak 2020'de hakim karşısına çıkacak.

Görüntü dökümü: -------------ARŞİV

10.12.2019 - 14.13 Haber Kodu : 191210120

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6- İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU: 8 GÖZALTI

Ali ABLAY, İSTANBUL, İSTANBUL merkezli 3 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabaha karşı DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin Terör örgütüne maddi destek sağlamak için hırsızlık, gasp ve soygun yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin, çatışma bölgelerinde PKK, PYD ve YPG terör örgütüne esir düşen örgüt üyelerini kurtararak Türkiye'ye getirmek için hazırlık içerisinde oldukları da belirtildi. İstanbul'daki operasyonlar kapsamında Pendik, Esenyurt, Bağcılar, Tuzla, Sancaktepe, Çekmeköy, Bayrampaşa ve Maltepe'de bulunan adreslere baskın yapıldı. İstanbul merkezli olarak Konya ve Van'da da operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda C.A., F.G., İ.Y., D.S., B.Y. Ö.Y. Y.Ö. ve A.O. isimli 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon yapılan adreslerde gerçekleştirilen aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman, dijital malzemeler, tabanca ve 8 mermi ele geçirildi.

Görüntü Dökümü: ------------------ARŞİV 10.12.2019 - 13.13 Haber Kodu : 191210092

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7- SAHTE POLİS KİMLİĞİ YAPIP SATAN 2 KİŞİ YAKALANDI

Ali ABLAY, İSTANBUL, GÜNGÖREN ve Bağcılar'da motosiklet ile gezerek sahte polis kimliği satan iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Güngören ve Bağcılar'da, sahte polis kimliği satıldığı bilgisine ulaşan polis ekipleri harekete geçti. Ekipler yaptıkları araştırmalar sonucunda şüphelilerin kullandığı motosiklete ve şüphelilerin eşkaline uyan 2 kişiyi 100.yıl Mahallesi'nde görerek takibe aldı. Bir süre takip edilen şüpheliler Sertan Y.(25) ve Hamza Y.(18), Bağcılar, Dağyolu Caddesi üzerinde durdurularak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda el telsizi, 10 adet sahte polis kimlik kartı, Emniyet Müdürlüğüne ait telsiz kodlarını gösterir not defteri ve renkli kart basım makinesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü----------------Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

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8- DOLMUŞTA İKİ KADINA CİNSEL TACİZE 10 AY HAPİS CEZASI

Özden ATİK- Ruken KADIOĞLU/ İSTANBUL, KADIKÖY-Taksim dolmuşunda 2 Haziran 2019 tarihinde cinsel tacize maruz kaldıkları iddiasıyla iki kadının şikayetçi olduğu davanın ilk duruşmasında karar çıktı. Tutuksuz olarak yargılanan sanık Muaz K., kadınlara bakarak mastürbasyon yaptığı iddiasıyla 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık hakkındaki bu hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da karar verildi.

İstanbul 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Muaz K. katıldı. Müşteki kadınlar Sueda G. ve Begüm E. ile avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

"EVLİYİM, 4 ÇOCUĞUM VAR, TACİZ KASTI İLE HAREKET ETMEDİM"Sanık Muaz K. savunmasında, "Dolmuş içerisinde uyuyordum. Uyku sersemiydim. Kasıklarım kaşınıyordu ve kasıklarımı kaşıdım. Toplum içinde böyle bir harekette bulunmamalıydım. Kesinlikle mastürbasyon yapmadım. Müştekilere karşı sözlü tacizde bulunmadım. Taciz kastı ile hareket etmedim. Çevremde sevilen biriyim. Bugüne kadar hiç suç işlemedim. Evliyim ve 4 çocuğum var" dedi.

"BİZE BAKIYORDU, POLİS EKİPLERİNE BİLDİRDİK "Şikayetçi kadınlardan Begüm E., Sueda G. sanığın masturbasyon yaptığını iddia ederek, olay günü yaşadıkları cinsel tacizi anlattı. Son sözü sorulan sanık Muaz K. "Ben iddiaları kabul etmiyorum" dedi.

10 AY HAPİS CEZASIMahkeme, sanık Muaz K.'yı her iki kadına cinsel taciz suçundan 5'er ay olmak üzere toplam 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanık hakkındaki hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

BASIN AÇIKLAMASI YAPTILARDuruşma sonrasında mağdur Begüm E. ve Sueda G. kendileriyle dayanışmaya gelen bir grup ile birlikte adliye önündeki meydanda açıklama yaptı. Şikayetçilerden Begüm E., sanığın kendilerine bakarak mastürbasyon yaptığını farkedince önce videoya aldıklarını sonra da karakolda şikayetçi olduklarını anlattı. Begüm E., "Bugün duruşmamız oldu. Pişik olduğunu ve kaşındığını söyledi. herhangi bir şekilde taciz etmediğini söyledi. Karakola gittiğimizde sıvı örneği alınmadığı için bunu kanıtlayabilecek sadece bir video vardı. Eğer sıvı örneği alınabilmiş olsaydı böyle bir savunma yapamayacaktı. Eğer istediğimiz saatte, istediğimiz yerde özgürce dolaşabileceğimiz bir dünya olsaydı biz dışarı çıktığımızda bu şekilde bir tacize uğramayacaktık. Biz susarsak tacizler sürecek. Bu adam bize yapmaya çalıştığı şeyi bir başka kadına, çocuğa belki de daha rahatça yapabilecek bunun için bugün buradayız ve susmuyoruz. Herkesi de bu davanın takipçisi olmaya davet ediyoruz" dedi.Mağdurlarla dayanışmaya gelen grup ise "Yaşasın kadın dayanışması", "Kadınız, öfkeliyiz, peşinizdeyiz" sloganları attı. Dayanışmaya gelen kadınlardan biri de buradaki adaletin, erkek adalet anlayışını olduğunu belirterek sanığın daha önce de başka bir kadını taciz etmiş olmasına rağmen serbest bırakılmasını eleştirdi.

Görüntü dökümü: ---------------Basın açıklamasından görüntü

10.12.2019 -13.14 Haber Kodu : 191210094

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(havadan görüntüyle) 9-ÇAMLICA TELEVİZYON KULESİNİN KAPLAMA İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Ali AKSOYER/İSTANBUL, - ÇAMLICA'da görüntü kirliliği oluşturan antenler ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşıldı. Kulede devam eden kaplama çalışmaları tamamlandı. Kulenin 2020 yılı ortalarında hizmete alınmasıyla Çamlıca tepesindeki antenlerin sökülmeye başlanacağı öğrenildi.

2016 YILINDAN BU YANA İNŞAAT SÜRÜYORBüyük Çamlıca Camii'nin yapımıyla birlikte gündeme gelen Çamlıca tepesindeki onlarca radyo ve televizyon vericisinin kaldırılması amacıyla başlayan projeye 2016 yılının Mart ayında başlandı. 221 metre boyundaki betonarme bölümün tamamlanmasının antenleri taşıyacak çelik konstrüksiyon bölümü yapılmıştı. Ardından kuleye kıvrımlı formunu veren ve yaşam alanlarının bulunduğu katlar yerine yerleştirilmiş ve kaplama işlemlerine başlanmıştı.

KAPLAMASI TAMAMLANDIÇamlıca televizyon kulesinde kaplama işlemleri tamamlandı. Kaplama işlemlerinin tamamlanmasıyla kulenin betonarme bölümleri artık gözükmüyor. Kaplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından kulenin giriş bölümündeki çalışmalara hız verildi. Giriş bölümündeki fuayenin tamamlanmasının ardından çevre düzenlenmesine geçilecek. Eş zamanlı olarak yürütülen kulenin elektronik sisteminin de büyük ölçüde tamamlandığı öğrenildi.

ESKİ ANTENLER ÖNÜMÜZDEKİ YIL SÖKÜLECEKÖte yandan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nin devreye girmesinin ardından şu anda Çamlıca tepesinde görüntü kirliliği yaratan eski antenlerin de sökümüne 2020 yılının ilk çeyreğinde başlanacağı öğrenildi. Etap etap gerçekleştirilecek çalışmaların sonunda Çamlıca tepesinin tamamen anten kirliliğinden kurtarılacağı belirtildi.

İSTANBUL'UN SEMBOLÜ OLACAKİstanbul'un sembolü olması beklenen yeni kulede 39 ve 40'ıncı katlarda deniz seviyesinden 393,5 ve 398 metre yüksekliğinde birer restoran bulunacak. Ayrıca kulenin 33 ve 34'üncü katlarında deniz seviyesinden 366,5 ve 371 metre yüksekliğinde iki ayrı seyir terası da yer alacak. 32.000 metrekare inşaat alanı bulunan kulenin yapımında 30 bin 000 metreküp beton ve 3 bin ton yapı çeliği kullanıldı. Bittiğinde girişinden itibaren 388,5 metre olacak kulenin zirvesi deniz seviyesinden yaklaşık 576,5 metre yüksekliğe ulaşacak. Kule her biri 4,5 metre yüksekliğinde ve 4 katı yerin altında 53 kattan oluşacak. 300 işçi ve mühendisin gece gündüz çalıştığı projede, kule sayesinde, tek noktadan televizyonlara, radyolara ve kişilere yayıncılık hizmeti verilmesi planlanıyor.

Görüntü Dökümü: -----------Havadan görüntülerle kuledeki son durum

10.12.2019 - 14.27 Haber Kodu : 191210127

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10- ÜSKÜDAR'DA TEL ÖRGÜLER İÇİNDE VALİZLİ ETKİNLİK...

-ÜLKELERİNİ TERK ETMEK ZORUNDA KALANLARA VURGU YAPILDI

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" nedeniyle, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nca farkındalık etkinliği düzenlendi. Üsküdar Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, savaş ve diğer nedenlerden dolayı ülkelerini terk etmek zorunda kalan insanların valizleri, temsili olarak tel örgüler içerisinde sergilendi. Etkinlikte AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın da günün önemini belirten "Meçhul Yolculuk" başlıklı mesajı, panoda yer aldı.Etkinliği izleyen Sevim Yalçın, canlılara kıyılmaması gerektiğini ifade ederek, "Her ne olursa olsun, her kim olursa olsun sahip çıkılması lazım. Suç işleyen varsa bile bunların da eğitilmesi gerekiyor. Empati yapmamız gerekiyor. Suriye'deki halk buraya geliyor, kendi ülkelerinde yaşayamıyorlar. Bence mültecilerin bu şekilde yaşaması gerçekten üzücü. Kaçarken batan, ölen insanlar, çocuklar var. Vatanlarından yurtlarından ayrı kalıyorlar." diye konuştu.Tel örgüleri cep telefonu ile görüntüleyen Emine Acar da "İnsanların kendi memleketinden ayrılıp başka yerlerde yaşamak zorunda kalması insan hakları açısından çok üzücü" dedi.

Görüntü dökümü: ------------------Etkinlikten görüntü-Valizlerden görüntü-Valizler çevresindeki tel örgü-AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın panodaki mesajı-Vatandaşların cep telefonu ile çekmesi-Vatandaşlar ile röp-Genel ve detay görüntüler

10.12.2019 - 13.47 Haber Kodu : 191210111

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11- İBB'DE İŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİLERİN AİLELERİNE HAYIRSEVERLERDEN DESTEK

İSTANBUL DHAİstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde çalışırken işten çıkartılan bin 500 işçinin başlattığı eylem devam ediyor. İBB Mağdurları Komite Başkanı Umut Aydoğan hayırseverlerden temin ettiği yardım kolilerini bir grup işçi arkadaşı ile birlikte, işten çıkartılan işçilerin ailelerine ulaştırıyor. Komitenin ilk durağı İSFALT A.Ş'de çalışırken işten çıkarılan Ahmet Belge oldu. Uzun süredir kirasını ödeyemediği öğrenilen Belge'ye yardım kolisi ile çocuklarına ayakkabı hediye edildi. Boğaziçi A.Ş'de çalışırken SMS ile işten çıkarıldığını öğrenen Erkan Somer ve ailesi ise günlük işler yaparak evin geçimini sağlamaya çalışıyor. Okula giden iki kızı olan Somer ailesinin çocuklarının okul ihtiyaçları karşılandı.

"AMELİYAT OLMASI GEREKİYOR"Yine Boğaziçi A.Ş'de çalışırken işten çıkarılan Suat Keser'in ise 3 çocuğu var. 1 çocuğunun astım hastası olduğunu belirten Keser, "Burnunda da geniz eti var. Acil ameliyat olması gerekiyor ancak yaptıramıyorum. Sürekli nefessiz kaldığı için hastanede hava veriliyor" diye konuştu.

YÜZDE 98 ENGELLİ OĞLUNA BAKMAKTA ZORLANIYOR İSTAÇ AŞ'den çıkartılan Süleyman Sayın 1'i kız 2 çocuğu bulunuyor. Erkek çocuğu ise otizmli ve yüzde 98 engelli raporlu. Sayın'ın eşi engelli çocuğundan dolayı yanından ayrılamıyor ve çalışamıyor. Yeni okula başlayan kızlarının masrafları yüzünden ev kirası ve faturalar ödenemmiyor.

İKİZ ÇOCUKLARINI OKULA GÖNDEREMİYORİSTGÜVEN'de çalışırken işten çıkartılan Enver Aşık ise karaciğer hastası eşi ve bir tane ikiz toplam 4 çocuğu ile yaşıyor. İkizleri 7 aylık doğduğu için 1 ay küvezde kalmış ancak gelişim problemleri henüz geçmemiş. Yaşıtlarına nazaran daha küçük duran çocukların okula gitmesi gerekiyor. Ancak şu an durumları olmadığı için gönderemiyor.

Görüntü Dökümü: --------------------Ziyaretlerden görüntü

-Detaylar

10.12.2019 - 14.33 Haber Kodu : 191210130

Kaynak: DHA