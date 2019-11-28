DHA İSTANBUL BÜLTENİ-4

28.11.2019 15:48 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:48

1-BEYOĞLU'NDA İNTERNET KAFEYE SİLAHLI SALDIRI: 5 YARALI (1)

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,DHA

Beyoğlu Bostan Mahallesi'ndeki bir internet kafeye kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Olay yerine ambulanslar sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Görüntü dökümü:

------------------Olay yeri-Polis ekipleri-İnternet kafe

28.11.2019 - 15.26 Haber Kodu : 19112816528.11.2019 - 15.37 Haber Kodu : 191128170

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2- İRANLI CİNAYETİNDE ULUSLARARASI BAĞLANTI ARAŞTIRILIYOR Ali AKSOYER/İSTANBUL -ŞİŞLİ'de İran uyruklu Mesut Mevlevi'nin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2'si yabancı uyruklu 5 kişinin sorgusu başladı. Operasyon sonucu olayda kullanılan tabancanın da ele geçirildiği belirtilirken, cinayetin uluslararası bağlantıları araştırılıyor.Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğünün ortak operasyonu sonucu olayı gerçekleştiren İran uyruklu Abdulvahap K. ile ona yardım ve yataklık ettikleri öğrenilen 4 kişi gözaltına alınmıştı.Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltındaki şüphelilerin sorgusuna başlandı. Operasyon sırasında Abdulvahap K. adlı tetikçinin kullandığı tabancanın da ele geçirildiği ve incelenmek üzere kriminal polis laboratuarına gönderildiği belirtildi.Yetkililer olayın uluslararası bağlantılarının çözülmesi için soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü belirterek gözaltı sayısının artabileceğini belirttiler.

Görüntü Dökümü: --------------------Şüphelinin görüntüsü

28.11.2019 - 14.58 Haber Kodu : 191128148

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3- GİRDİKLERİ EVİN BARTHOLOMOES'A AİT OLDUĞUNU BİLMİYORLARMIŞ Ali AKSOYER/İSTANBUL- TARABYA'da Fener Rum Patriği Bartholomoes'in evine hırsızlık için girdikten sonra polisin takibi sonucu dün başka bir villaya girmeye çalışırken yakalanan 4 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Daha önce de bir çok kere yakalandıkları öğrenilen şüphelilerin ünlülerin evlerinde de hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin poliste yapılan ilk sorgularında hırsızlık yapmaya çalıştıkları evin Rum Patriği Bartholomoes'a ait olduğun bilmediklerini söyledikleri belirtildi.İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 10 gün önce Fener Rum Patriği Bartholomeous'un evinde meydana gelen hırsızlık teşebbüsü üzerine alarma geçmişti. Olayın güvenlik kameraları kullanılarak şüphelilerin olay yerine geldiği aracın plakası tespit edilmişti. Bu bilgiyi kullanarak soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri teknik takibe aldığı şüphelilerin izini dün gece Kartal, Dragos'ta bulmuştu. Hırsızlık yapacakları sırada polisin "Dur" ihtarına uymayan şüphelilerden biri yaralı olarak diğerleri kaçmaya çalışırken gözaltına alınmıştı.

YARALI HIRSIZDA ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE GETİRİLDİHastaneye götürülerek tedavi altına alınan yaralı hırsızın Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilmesiyle 4 hırsızın sorgusu hırsızlık büro amirliğinde sürüyor.

AZILI HIRSIZ ÇIKTILARŞüphelilerin daha önceden de polis tarafından bir çok kez hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındıkları ve azılı hırsız oldukları ortaya çıktı. Hırsızlık büro amirliği soruşturmasında şüphelilerin lüks ev ve villaları kendilerine hedef seçtikleri belirtildi. Tarabya'da meydana gelen hırsızlık olayı öncesi ve sonrasında bir çok eve girerek hırsızlık yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin girdikleri evlerden bazılarının ünlü işadamı ve ünlülere ait olduğu öğrenildi.

GİRDİKLERİ EVİN FENER RUM PATRİĞİNE AİT OLDUĞUNU BİLMİYORLARMIŞŞüphelilerin poliste yapılan sorgularında hırsızlık yapmaya çalıştıkları evin Fener rum Patriği Bartholomeos'a ait olduğunu bilmediklerini söyledikleri öğrenildi. Şüphelilerin olay sırasında güvenlik görevlilerinin kendilerini fark etmeleri üzerine olay yerinden kaçtıklarını söyledikleri belirtildi.

Görüntü Dökümü: ---------Şüpheliler-Yakalanmaları-Evin görüntüleri

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4-O VAHŞETİN CEZASI BELLİ OLDU; KİŞİ BAŞI 770 LİRA

-Savcılık sorgularında ifadeleri ortaya çıktı.-Ünlü olmak için çekim yapmış

Haber: Yüksel KOÇ-Gamze ŞİMŞEK/ MALTEPE'de ağaca tırmanan kediye kemeriyle vurarak indirip köpeklere parçalatan şüpheliler, "Tehlikeli olabilecek şekilde hayvanları serbest bırakma" suçundan kişi başı 500 lira adli para cezası kesilirken emniyet tarafından ise kabahatler kanununa göre kişi başı 270 lira idari para cezası uygulandı.Önceki gün İstanbul Maltepe'de ağaca tırmanan kediye kemerle vurarak indirip köpeğe parçalattıkları gerekçesi ile gözaltına alınan 18 yaşından küçük 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Şüphelilerden S.D.'nin savcılık sorgusunda, arkadaşı M.A. ile pitbull köpekleri gezdirdikleri sırada ellerinden kaçarak kediye saldırdıklarını, kedinin de bunun üzerine ağaca tırmandığını söylediği öğrenildi.

'INSTAGRAM'A ATIP ÜNLÜ OLACAĞIM'Kediyi köpeklerden kaçırmak için ağaçtan indirmeye çalıştıklarını savunan S.D.'nin, "Bu nedenle köpeğin tasması ile kedinin kaçması için ağaca doğru vurdum. Ancak kedi ters tarafa doğru kaçtı ve köpekler kediyi yakalayarak parçaladı. Ayıramadım. Köpek benim de bacağımı ısırdı. M.A.'da video çekimi yapıyordu. 'Niye çekim yapıyorsun' diye sorduğumda, 'Instagram'a atıp ünlü olacağım' dedi. Ben köpeklerin ilk defa zıpladığını gördüğüm için çekim yaptım, kediyi parçalayacaklarını bilmiyordum. Ağacın yanında ağaca doğru kayışla vuran kişi benim. Daha sonra köpeklerin peşinde koşan benim. Suç işlemek gibi bir kastım yoktu" dediği ifade edildi.Savcılık sorgusunda olay günü S.D. ile köpekleri dolaştırmaya çıktıklarını söyleyen M.A., köpeklerin bir kediyi kovalamaya başladıklarını, kedinin de ağaca tırmandığını belirterek, "Köpeklerin ağaca doğru zıpladığını gördüm ve video çekmeye başladım. S.D. kediyi kurtarmak amacıyla köpeklerden birinin tasmasını ağaca doğru sallar gibi yaptı. Kedi de yanlış yere zıplayıp yere düştü. Köpekler de bu kediyi parçaladı. Ben bağırdım ve kurtarmaya çalıştım ancak köpekleri fazla tanımadığım için çok yaklaşamadım. Köpekler bize de saldırmıştı. Herhangi bir suç işlemedim" dedi.

ADLİ PARA CEZASINA ÇARPTIRILDILARHer iki şüpheli de, "Tehlikeli olabilecek şekilde hayvanları serbest bırakmak" suçundan 500'er lira adli para cezasına çarptırıldı. İki şüpheliye ayrıca emniyet tarafından kabahatler kanununa göre kişi başı 270 lira idari para cezası uygulandı. Her iki şüpheli de kendileri ile birlikte gözaltına alınan S.U.'nun olay sırasında olay yerinde olmadığı yönünde ifade verince S.U. hakkında herhangi bir işlem yapılmadı.

Görüntü Dökümü: ---------Olayla ilgili görüntüler -Şüpheliler

28.11.2019 -13.45 Haber Kodu : 191128121

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5- SULTANGAZİ'DE YANGIN SIRASINDA HIRSIZLIK İDDİASINA LİNÇ GİRİŞİMİ

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ- Emin YEŞİL/ İSTANBUL, Sultangazi'de 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın sırasında yan binaya girerek telefon çaldığı iddia edilen bir kişi, linç edilmek istendi. Polis ekipleri şüpheliyi vatandaşın elinden güçlükle alarak polis merkezine götürdü. Olay öğle saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi, 89. sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle bina sakinleri ve mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve ekiplere yangına müdahaleye başladı. İddiaya göre sokağa dökülen mahalle sakinlerini ve kargaşayı fırsat bilen bir hırsız yangının çıktığı binanın yanındaki binaya girerek bir daireden telefon çalmak istedi.

ŞÜPHELİYE LİNÇ GİRİŞİMİ Bina sakinlerinden biri durumu farkedince hırsızlık şüphelisini darp etmeye başladı. Binaya giren polis ekipleri şüpheli kişiyi binadan güçlükle çıkardı. Bina sakinleri ve vatandaşların büyük tepkisiyle karşılaşan şüpheli linç edilmek istendi. Polis ekipleri hırsızlık şüphelisi kişiyi polis aracına götürmek isterken, büyük zorluk yaşadı. Tepkili kalabalık şüphelinin polis aracına alınmasının ardından sakinleşti. Olayı anlatan bina sakini, "Eve girdim. Yangın sırasında eşim telefonları unutmuş içeri girdim telefonları almaya adam telefonu çalmış. Bende onu yakaladım" diye konuştu. Büyük panik yaratan ve mahalle sakinlerinin sokağa dökülmesine neden olan çatı yangını itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanma yada can kaybı yaşanmazken binada maddi hasar meydana geldi.

Görüntü dökümü-------------------------Yangından alevli cep telefonu görüntüleri-Binadan ve ekiplerden görüntü-Hırsızlık şüphelisi ve linç girişimi-Şüphelinin polis aracına kaçırılması-Telefon sahibi ile röportaj-Diğer detaylar

28.11.2019 - 15.25 Haber Kodu : 191128164

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6- BAHÇELİEVLER'DE SIRT ÇANTASINDAN CÜZDANI ÇALINDI... O ANLAR KAMERADA

Ali ABLAY/İSTANBUL, BAHÇELİEVLER'de bir PTT şubesinde sırada bekleyen N.A.'nın cüzdanı arkasında bekleyen Fatma E. tarafından çalındı. Yankesicilik anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan PTT şubesinde geçen Pazartesi günü N.A. isimli kadının cüzdanı çalındı. Cüzdanının olmadığını fark eden N.A., bunun üzerine polise ihbarda bulundu. Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri PTT şubesinin güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler N.A.'nın cüzdanının sırada beklediği anda arkasında duran Fatma E.(40) tarafından, çantasının içerisinden yankesicilik yöntemiyle çalındığını tespit etti. Fatma E., aynı gün içerisinde Bahçelievler'de yakalanarak gözaltına alındı.Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise Fatma E.'nin sırada N.A.'nın arkasında beklediği önce etrafındakilere baktığı, daha sonra N.A'nın sırt çantasını açarak cüzdanını aldığı ve kendi çantasına koyduğu görülüyor.

Görüntü Dökümü----------------------Güvenlik kamera görüntüsüFatma E.'nin N.A'nın cüzdanını alma anı 28.11.2019 -13.53 Haber Kodu : 191128125

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7- SULTANGAZİ'DE YARIM SAAT ARAYLA İKİ YANGIN

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/Sultangazi'de aynı mahallede yarım saat arayla iki binada yangın çıktı. Yangınlarda ölen ya da yaralanan olmazken, binalarda hasar oluştu.İlk yangın Cebeci Mahallesi 1503. sokakta saat 11.30 sıralarında 4 katlı binanın bodrum katında çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yarım saat süren müdahaleyle yangını söndürdü. Saat 12.00 sıralarında ise 2506. sokakta 5 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, söndürdü. Yan binada oturan yaşlı bir kadın çatının alevler içinde yandığını görünce panik yaşadı. Yaşlı kadını itfaiye ekipleri sakinleştirdi.Mahalle sakini, "Biz ev otururken duman yükseldi. Çocuklar maytap patlattı zannettim. Karşıya baktık karşı komşunun çatısında önce dumanlar sonra alevler yükseldi. Kısa sürede itfaiye ambulans ve polis geldi." dedi.Yangınlarda, ölen ya da yaralanan olmazken iki binada da hasar oluştu.

Görüntü Dökümü(CEP TELEFONU)-Alev alev yanan çatı(AKTÜEL)-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi-Panik yaşayan yaşlı kadın-Çevredekiler-Genel ve Detaylar

28.11.2019 -13.37 Haber Kodu : 191128118

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8- FATİH'TE GECEKONDUNUN ÇATISINDA YANGIN

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ FATİH'te iki katlı gecekondunun çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, 14.30 sıralarında Ayvansaray Mahallesi Eğrikapı Maslağı Sokak'taki ki katlı gecekondunun çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın yaklaşık 1 saatlık çalışma sonrası söndürüldü. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayda, bir itfaiye eri müdahale sırasında, bina içinde düşerek ayağından yaralandı. İtfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü-İtfaiyeden görüntü-yanan çatı-Genel ve detaylar

28.11.2019 - 15.48 Haber Kodu : 191128177

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9- "KIŞ YETERLİ YAĞIŞ ALMAZSAK ÖNÜMÜZDEKİ YIL CİDDİ SIKINTI YAŞAYABİLİRİZ"

- İSTANBUL BARAJLARINDA DOLULUK ORANI KRİTİK SEVİYEDE

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros,

"Kış döneminde yeterli yağış alamazsak önümüzdeki yıl su sıkıntısı ile karşı karşıya kalabiliriz. Bunu için çözüm üretmek gerekir"

Beyza Nur GÜLER-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL, İSTANBUL'da Kasım ayında hava sıcaklıklarının mevsim normali değerlerinin üzerinde seyretmesi ve yağışların geçmiş yıllara göre ortalamanın altında kalması, barajlardaki doluluk oranlarını olumsuz etkiledi. İstanbul'a su sağlayan 10 barajın genel doluluk oranı, yüzde 35,99'a kadar düştü. Su tasarrufu çağrısında bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "En azından bu yıl için bizim için su sıkıntısı gözükmez çünkü Aralık ile beraber ciddi yağışlar alacağız. Ama kış döneminde yeterli yağış alamazsak önümüzdeki yıl su sıkıntısı ile karşı karşıya kalabiliriz. Bunu için çözüm üretmek gerekir" dedi.İstanbul'a su sağlayan 10 barajın genel doluluk oranın yüzde 35,99'a düşmesi, İstanbul'un susuz kalması endişelerini beraberinde getirdi. İstanbul'daki barajların doluluk oranları ise şöyle; Ömerli Barajı 29,40, Pabuçdere Barajı 3,87, Sazlıdere Barajı 36,30, Büyükçekmece Barajı 37,17, Alibey Barajı 35,21, Terkos Barajı 54,20, Kazandere Barajı 3,97, Elmalı Barajı 63,17 Darlık Barajı 41,14, Istrancalar Barajı ise 44,71 oranında dolu.

HAVZALARA YETERLİ SU GELMEYECEĞİNİN SİNYALLERİ VARİstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Uzun vadeli yapılan tahminlere göre, bu sene ülkemizin bilhassa batısı, güneybatı bölgelerinde geçmiş yıllara göre daha kurak geçeceği tahminleri var. Ayrıca yine ülkemizin bilhassa batı bölgeleri normal iklim şartlarına göre daha sıcak geçeceği şeklinde bir yapı var ki bunun ikisi de bu bölgelerdeki su birikme havzalarına yeterli suyun gelmeyeceği ve su sıkıntısının yaşanabileceği şeklinde bize sinyaller veriyorö dedi.

"KASIM AYININ YAĞIŞSIZ GEÇMESİ BARAJLARDAKİ SUYU KRİTİK SEVİYEYE GETİRDİ"İstanbul'daki barajlardaki su seviyesinin ciddi anlamda düşmüş durumda olduğunu ifade eden Prof. Dr. Toros, şöyle konuştu: "Aslında bunun bir tık altını 2016 yılında yaşamıştık ama daha sonra 2017-2018'de yağışlar alarak herhangi bir su sıkıntısı çekmedik. Geçtiğimiz Kasım ayında gerçekten çok sıcak, mevsim normali değerlerinin çok üstünde, anormal derecede sıcak bir havanın boy göstermesi ve bununla beraber yağışları almamız tekrar barajlardaki su seviyesini kritik seviyeye getirdi. Bu da doğal olarak, 'önümüzdeki günlerde su sıkıntısı yaşayabilir miyiz' sorularını akla getirdi. Bilhassa 1988'li yıllarda susuzluk yaşamış İstanbullular için bu son derece önemli. Biliyorsunuz o dönemde su bulmak mümkün değildi. Bu tabii bizi korkutuyor ama bununla beraber, son gelen sistemlere göre önümüzdeki günlerde 'Aralık'ta sanki biraz daha fazla yağış alacağız' gibi görünüyor ve bunlar bizi mutlu ediyor. Yani geçtiğimiz günlerdeki pastırma yazı, Kasım ayındaki sıcak sistemler artık ülkemizi terk ediyor. Onun yerine soğuk, mevsim normallerinde ve daha yağışlı sistemlerin geleceğini tahmin ediyoruz" şeklinde konuştu.

"BU KIŞ YETERLİ YAĞIŞ ALMAZSAK ÖNÜMÜZDEKİ YIL CİDDİ SIKINTI YAŞAYABİLİRİZ"Aralık ayı yağışlı geçerse bu kış susuz kalma riskinin azalacağını ancak kış boyunca İstanbul yeterli yağış almazsa, önümüzdeki yılın kurak geçeceğini ifade eden Toros, "En azından bu yıl için bizim için su sıkıntısı gözükmez çünkü Aralık ile beraber ciddi yağışlar alacağız. Ama kış döneminde yeterli yağış alamazsak önümüzdeki yıl su sıkıntısı ile karşı karşıya kalabiliriz. Bunu için çözüm üretmek gerekir. Ama Aralık ayından itibaren yağışlar geliyor ve kısa zamanda herhangi bir tehlike görünmüyor. Bu kış bize yetecek kadar su gelir ama kış döneminde yeterli yağış almazsak sıkıntı olabilir. Bununla beraber kar yağışı olursa yer altı suyunu beslemede son derece önemli. Çünkü normal yağışlar, yeraltı suyuna gitmeden yüzeyde akışta geçiyor. Eğer altta birikme havzası yoksa veya barajın olduğu taraf beslenemez ise bu su denize gider. Ama kar yağışında büyük çoğunluğunun yer altı suyuna karışması ve beslenmesi anlamına geliyor" dedi.

SU TASARRUFUNA DİKKATGelecek yıllarda yaşanabilecek kuraklık riskine karşı önlemler alınması gerektiğini dile getiren Toros, "Hepimizin hayatı suya bağlı. ve hepimiz suyu farklı şekillerde kullanıyoruz. Temel ihtiyaç şeklinde de kullanabiliriz, sanayi tesislerinde de kullanabiliriz. Herkes kendi ölçeğinde 'daha az su kullanarak aynı işi nasıl yapabiliriz' diye düşünmeli. Farklı çözümler üretmek gerekiyor. 'Elimizdeki işi daha az su ile nasıl yapabiliriz'i ciddi anlamda herkes, aileler kendi içinde, her mahalle, her okul tartışabilir. Bir duyarlılık artışı sağlayabiliriz. Musluklarda arıza varsa tamirin yapılması, şehir şebekelerinden gelen su ile araba ve halı yıkanmaması, tarlaları ve bahçeleri biriktirme havzasından gelen sular ile sulamak gibi şeyler söylenebilir. Bu bize büyük bir katkı sağlayacak, önümüzdeki yıllarda oluşabilecek susuzluk riskini de azaltacaktır" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü: --------------------------Prof. Dr. Hüseyin Toros ile röp.-Muhabir anonsu-Genel ve detay -Barajların geçtiğimiz günlerde havadan çekilen görüntüleri

28.11.2019 - 15.31 Haber Kodu : 19112816728.11.2019 - 15.35 Haber Kodu : 191128169

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10- SANCAKTEPE'DE, BABA-OĞUL 1 TON DEMİRİ BÖYLE ÇALDI

Ali ABLAY/İSTANBUL,Sancaktepe'de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdukları minibüsteki baba ve oğlunun 1 ton inşaat demirini çaldıkları anlaşıldı. Şüphelilerin demirleri minibüse yükleme anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri 18 Kasım'da Veysel Karani Mahallesi üzerinde beyaz renkte bir minibüsü şüphelenerek durdurdu. Aracın 13 Kasım'da bir arsadan 1 ton inşaat demiri çalınmasında kullanılan beyaz renkte ve plakasız olan minibüse benzerliği ekiplerin dikkatini çekti. Araç içerisinde arama yapan ekipler çalınan demirleri bulamadı. Cemal E.(46) ve Kerimcan E.'nin (19) şüpheli davranışlar sergilemelerinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin hırsızlıktan çok sayıda kayıtları olduğu belirlendi. Ekiplerin yaptığı güvenlik kamerası incelemesinde 1 ton demiri baba oğlun çaldığı tespit edildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Baba Cemal E. çıkartıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken oğlu Kerimcan E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 ton demirinn çalınma ve minibüse yükleme anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntü Dökümü----------------------Baba oğlun demirleri alma ve minibüse yükleme anı

28.11.2019 - 13.17 Haber Kodu : 191128114

Kaynak: DHA