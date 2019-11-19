DHA İSTANBUL BÜLTENİ-4

19.11.2019 16:37 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:37

KÜÇÜKÇEKMECE'DE KAPISI AÇIK İLERLEYEN MİNİBÜSTE DEHŞET ANLARI

- Tıka basa yolcu dolu minibüste ayakta yolculuk eden liseli kız, virajda açık kapıdan yola düştü.

İşlek yolda diğer araçların altında kalmaktan şans eseri kurtulan genç kıza hastaneye kaldırıldı.

Minibüs sürücüsü ifadesinin ardından serbest kaldı.Dehşete düşüren olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, Küçükçekmece'de kapısı açık şekilde ilerleyen yolcu dolu minibüsten düşen genç kız başından yaralandı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olay geçtiğimiz perşembe günü sabah saatlerinde Kanarya Mahallesi'nde meydana geldi. Ayakta yolcuların da bulunduğu yolcu minibüsü kapısı açık şekilde ilerliyordu. Bu sırada ayakta yolculuk yapan lise öğrencisi genç kız sola dönüş yapan minibüsün açık kapısından yola düştü. Genç kızın minibüsten yola düştüğünü gören arkadaşları ve yolcular büyük panik yaşadı. İşlek yolda şans eseri genç kız diğer araçların altında kalmaktan kurtuldu.

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ SERBEST BIRAKILDIMinibüsten inen yolcular ile çevredekiler yerde yatan kızın yardımına koştu. Başından yaralanan genç kız için olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı kızı hastaneye kaldırdı. Genç kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan minibüs şoförü Mustafa K. ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest kaldı.

ÇEVRE SAKİNLERİ O ANLARI ANLATTIOlayı o sırada yine aynı minibüste olan kızından dinlediğini söyleyen Ramazan İnan,"Biz düştüğünü gördük. Sonra minibüs durdu" dedi.İnan, kapı açık olunca tedirgin olduklarını belirterek, "Sıkıntılı bir durum bu. Minibüslerde yaygın. Bu tarz şikayetler çok oluyor. En azından yolcu alınınca kapı kapandıktan sonra minibüs hareket ederse daha sağlıklı olacağını düşünüyorum" diye konuştu.Çevre sakinlerinden Ahmet Borya ise, "Kafasını yere çarpmıştı. Kan geldiğini gördüm. Açık olmaması lazım kapıların. Hiç kimse istemez açık halde yolculuk yapmak. Tutunuyorsun ama risk" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü: -------------GÜVENLİK KAMERASI'ndan olay anı-------------- Olay yerinden görüntüVatandaşlarla röportajDiğer detaylar

19.11.2019 - 16.10 Haber Kodu : 191119189

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2- İSPARK DEĞNEKÇİLERİ GÖZALTINA ALINDI

Ali ABLAY - İlkay DİKİCİ/İSTANBUL, İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSPARK"a ait bazı otoparklarda, mesai saatleri dışında park eden sürücülerden yetkileri olmadığı halde para talep eden değnekçiler tekrar ortaya çıkmıştı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Tarlabaşı Bulvarı'nda gece saatlerinde araçları yönlendiren 2 değnekçiyi gözaltına aldı.

Özellikle restoran, deniz kenarı ve eğlence mekanları gibi kalabalık yerlerin yakınındaki İSPARK otoparkları işgal eden değnekçiler sürücülerden para talep ediyordu. Hafta sonu çekilen görüntülerde Taksim Tarlabaşı Bulvarı'ndaki değnekçi 'Fiş kesiyor musun?' sorusu üzerine, "Fiş yok. Biz de burada çorbadayız, ekmekteyiz. 10 lira ver yeter" şeklinde cevap vermişti. Kimi değnekçiler ise görüntülendiğini anladığı sırada kaçmaya başlamıştı. Değnekçilerin görüntülerde sürücülere, "Kafana göre ne versen yeter, gündüz İSPARK bakıyor akşam biz bakıyoruz, aracınız burada güvende, çizilmez" gibi ifadeler kullanmıştı. Bağdat Caddesi, Bakırköy ve Karaköy'deki otoparkların da değnekçiler tarafından işgal edildiği görülmüştü.

2 DEĞNEKÇİ GECE SAATLERİNDE GÖZALTINA ALINDIDemirören Haber Ajansı'nın haberinden sonra harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Haber görüntülerini inceleyen ekipler değnekçileri tespit etti. Tespit edilen Kazım A.(53) ve Süleyman T.(53) saat 00.15'te Tarlabaşı Bulvarı üzerinde araçları yönlendirirken gözaltına alındı. Kazım A.'nın 5 trafik kanununa muhalefet, dolandırıcılık ve 2 kasten yaralama olmak üzere toplam 8 suç kaydı olduğu tespit edilirken, Süleyman T.'nin de trafik kanuna muhalefetten kaydı olduğu ortaya çıktı. Kabahatler Kanunu'na göre 108'er lira ceza kesilen, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü: ----------------ARŞİV

19.11.2019 - 15.31 Haber Kodu : 191119163

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3- ŞİŞLİ'DE KALDIRIMDA TAKSİ BEKLERKEN MOTOSİKLET ÇARPTI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL DHAŞişli'de yolun sağına yanaşan taksiye çarpmamak için manevra yapan motosiklet, taksiyi bekleyen yolcuya çarptı. Yaralanan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kaza, Şişli Darülaceze Caddesi üzerinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksi kaldırımda bekleyen müşteri için durdu. Kaldırıma yanaşan taksiye vurmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü kadına çarparak kaçtı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı kadını ambulansa alarak Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.Yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kazaya karışarak kaçan motosiklet sürücüsünü arıyor.

Görüntü Dökümü: ---------------------Olay yerinden görüntü-Ambulanstan görüntü-Yaralı kadının ambulanstan indirilmesi-Yaralının hastaneye götürülmesi-Genel ve detaylar

19.11.2019 - 15.46 Haber Kodu : 191119176

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4- ŞİŞLİ'DE MİNİBÜSLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, ŞİŞLİ'de minibüsle motosikletin çarpışması sonucu motosiklette bulunan iki kişi yaralandı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, saat 12.45 sıralarında Dolapdere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çift yönlü caddede giden motosiklet, karşı şeritten gelen minibüsün önüne kırmasıyla duramayarak minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle başını minibüse vurup savrulan motosiklet sürücüsü, ağır yaralanırken yine motosiklette bulunan arkadaşı kazayı kırıklarla atlattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri ilk olarak ağır yaralı motosiklet sürücüsü Burkay Tulpar'ı hastaneye kaldırdı. Kazayı kırıklarla atlatan arkadaşı da başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Burkay Tulpar yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Motosiklet sürücüsü Burkay Tulpar ve kaza sırasında arkasında bulunan arkadaşının kask takmadığı öğrenildi. Karşı şeritteki benzin istasyonuna dönmek için direksiyonu kırdığını söyleyen minibüs sürücüsü gözaltına alındı. Polisin soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü: ------------------Kazaya karışan motosiklet ve minibüs-Yerdeki kanlar-Motosiklet sürücüsü Burkay Tulpar'ın olay yerinde kalan kanlı giysileri-Gözaltına alınan minibüs sürücüsü-Polis ekiplerinin çalışmaları-Minibüs sürücüsünün polis aracı ile götürülmesi-Genel ve detay görüntüler

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5-TÜRK TİYATROSUNUN USTA İSMİ YILDIZ KENTER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Semih ÇALIŞKAN - İdris TİFTİKCİ - Güven USTA-Ali AKSOYER- İSTANBUL, Pazar günü 91 yaşında hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun usta ismi Yıldız Kenter'in cenazesi, Kenter Tiyatrosu'nda düzenlenen törenin ardından Levent'teki Afet Yolal Camii'ne getirildi. Cenaze törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kenter'in yakınları, sanatçılar ve oyuncular katıldı.

"BENİ EN ÇOK ETKİLEYEN MÜTEVAZILIĞI, İNSANLARA OLAN KATKISI, SAYGISI, SEVGİSİ"Cenaze törenine katılan oyuncu Mahsun Kırmızıgül, Yıldız Kenter ile aralarında yaşanan bir diyaloğu anlattı. Kırmızıgül, "Oyunculuğunun ve yönetmenliğinin yanı sıra beni en çok etkileyen mütevazılığı, insanlara olan katkısı, saygısı, sevgisi. Ben ona ilk gittiğimde evinde elimi, ayağımı nereye koyacağımı şaşırmıştım. Nasıl teklif edecektim Beyaz Melek'i. Bana 'hikayeyi anlat' dedi. Hikayeyi anlatmaya başladım. Çok heyecanlandım 'anlatma, okumak istiyorum' dedi. Tam çıkarken, kim yönetecek bu filmi diye sordu. Yönetmen arayışındayız dedim. 'Sen çekersen, ben oynarım' dedi" ifadelerini kullandı.

"YILDIZ KENTER DÜNYA ÇAPINDA BİR SANATÇIYDI"Sanatçı Erol Evgin de "Türk tiyatrosu efsane bir sanatçısını yitirdi. Bir zincirin son halkasıydı diyebilirim. Müşfik Kenter, Şükran Güngör biz onları izleyerek mutlu olduk, dünyamızı aydınlattılar. Yıldız Kenter dünya çapında bir sanatçıydı. Çok mütevazı, çok alçak gönüllü ömrü boyunca da Türk tiyatrosunu yaşatabilmek için çalıştı, çabaladı. Bir İstanbul hanımefendisiydi" diye konuştu.

"MESLEĞİNDE ÇOK BAŞARILI BİR HAYAT YAŞADI, YERİ ASLA DOLMAYACAK"Cenaze törenine katılan oyuncu Perran Kutman da öğrencilik döneminde Yıldız Kenter ile aralarında geçen diyaloğu anlattı. "Mesleğinde çok başarılı bir hayat yaşadı. Yeri asla dolmayacak" diyen Kutman, Onun sayesinde saygıyı öğrendik, mesleğimize tutkuyu öğrendik. Bu bile bir sanatçı için yeterlidir. O kadar güzel günler geçirdik ki. Ben çok çekinirdim. Birinci sınıfta oynuyordum. Yan gözle 'acaba beğeniyor mu' diye hep Yıldız Kenter'e bakıyordum. 'Perrancığım yan göz yan göz bana bakıp durma çünkü göz göze gelmemiz gerekiyor' demişti. Keşke o günlere geri dönsem" diye konuştu.

"İSTANBULLUYU KENTER TİYATROSUYLA BULUŞTURMUŞ OLACAĞIZ"Cenaze törenine katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kenter tiyatrosunun yaşatmak adına çalışacaklarını ifade ederek, "Üzgünüz, umuyorum ona layık olacak şekilde hem Kenter tiyatrosunu yaşatmak adına atacağımız adımlar hem de ailesiyle beraber karar vererek en özgün haliyle toplumla buluşturmak kararlığımızda onun mirasına, onun bıraktıklarına saygıyı İstanbul halkı adına göstermiş oluruz. Çok hızlı davranacağız. Zaten aileyle görüşme halindeydik. İstanbulluyla çok büyük emekler verdiği Kenter tiyatrosuyla buluşturmuş olacağız. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." dedi.

ALKIŞLARLA UĞURLANDIKılınan cenaze namazının ardından Türk tiyatrosunun usta ismi Yıldız Kenter'in cenazesi alkışlar eşliğinde uğurlandı. Yıldız Kenter'in cenazesi Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü: -Havadan Cenaze töreni-Cenaze töreni-Törene katılanlar-Cenaze namazı-Helallik alınması-Tabutun omuzlanması-Genel ve detaylar

19.11.2019 - 13.51 Haber Kodu : 191119125

19.11.2019 -14.54 Haber Kodu : 191119144

Kaynak: DHA