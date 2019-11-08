DHA İSTANBUL BÜLTENİ-4

08.11.2019 15:29 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:29

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AKBAŞOĞLU'NUN ANNESİNİN CENAZESİNE KATILDI

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA/ İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun annesi Nevin Akbaşoğlu'nun cenazesine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Eyüpsultan Camii'ne geldi. Erdoğan burada cuma namazını kıldıktan sonra AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun annesi Nevin Akbaşoğlu'nun cenazesine katıldı. Cenaze törenine Erdoğan'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze töreninin ardından bir süre vatandaşlarla sohbet etti.

Görüntü Dökümü:

-------------Cenazeden görüntüler-Erdoğan'ın görüntüsü-Detaylar

08.11.2019 - 11.47-Haber Kodu : 191108166

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2-CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN'DAN 4'LÜ ZİRVE AÇIKLAMASI Beyza Nur GÜLER-Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL, CUMHURBAŞKANLIĞI sözcüsü İbrahim Kalın, NATO Zirvesinde liderler seviyesinde yapılacak olan 4'lü görüşme öncesi, basın açıklaması yaptı.İbrahim Kalın'ın başkanlığını yaptığı heyet Almanya, Fransa ve İngiltere heyetleri ile NATO Zirvesi'nde liderler seviyesinde 3-4 Aralık'ta Londra'da yapılacak olan 4'lü görüşme öncesi, İstanbul Mabeyn Köşkü'nde toplantı yaptı. Toplanın ardından basın açıklaması yapan Kalın, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"NATO ZİRVESİNDE ELE ALINACAK KONULARI KONUŞTUK"Toplantıda Almanya, Fransa ve İngiltere liderlerinin temsilcileri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO zirvesi marjında yapacağı dörtlü zirvenin gündemini ele aldıklarını belirterek, şunları söyledi: "Burada özellikle hem NATO zirvesinde ele alınacak konuları hem bundan sonra izlenecek adımları birlikte değerlendirdik. Bildiğiniz gibi Fransa Cumhurbaşkanı'nın, İngiltere Başbakanı'nın ve Almanya Şansölyesinin Cumhurbaşkanımıza, özellikle Barış Pınarı harekatından sonra bir daveti olmuştu. Suriye'deki bundan sonraki süreci ele almak için. Cumhurbaşkanımız da, alternatif yer olarak bu toplantının İstanbul, Şanlıurfa veya Gaziantep'te yapılmasının daha isabetli olacağını söylemişti. Biz hala bu görüşteyiz. Çünkü Suriyeliler meselesi, mülteciler meselesi Türkiye'nin içinde, yanı başında yaşanan bir hadise. Bunun doğru adresinin de burası olduğu kanaatindeyiz. Ama çeşitli gerekçelerle bu toplantının NATO zirvesine kadar yapılamayacağı anlaşıldı. Bunun üzerine de Londra'da 3-4 Aralık'ta yapılacak olan NATO zirvesi marjında bu 4'lü zirvenin yapılmasında mutabık kalındı. Biz de bugün bu toplantının gündemini ele aldık. Özellikle, Barış Pınarı harekatının sunduğu fırsatlar, mültecilerin geri dönüşü, güvenli bölgenin kurulması ve bundan sonraki siyasi süreçle ilgili neler yapılabileceği konusunu detaylı bir şekilde ele aldık. Bizim yaklaşımımız; Barış Pınarı Harekatı özellikle Tel Abyad ve Resulayn bölgesinden başlamak üzere, Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye-Suriye sınırında, geniş, takriben 30 kilometre bir güvenli bölgenin kurulmasına imkan sağladı. Bu da mültecilerin geri dönüşü ile ilgili olumlu bir zemin oluşturmaktadır."

"BARIŞ PINARI HAREKATI HEDEFİNE ULAŞTI"Barış Pınarı Harekatı'nın iki temel hedefi olduğunu ifade eden Kalın, "Birincisi sınırımızı terör unsurlarından, yani PKK, YPG, PYD unsurlarından temizlemek. İkincisi de mültecilerin güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde geri dönüşlerini sağlayacak zemini oluşturmak. Bu iki hedefe büyük oranda ulaştık. Ulaşmaya da devam ediyoruz. Tabii sahada durum hassasiyetini korumaya devam ediyor. Biz bununla ilgili de tedbirlerimizi aldık ve bunu müttefiklerimiz ile paylaştık. Daha geniş bir daireden bakıldığı zaman Suriye'deki fotoğrafı da göz ardı etmemek gerekiyor. Bundan sonraki siyasi sürecin nasıl işleyeceği, bugün konuştuğumuz bu sıcak konular ile ilgili de önemli ipuçları ihtiva ediyor. Özellikle anayasa komitesinin çalışmalarını tamamlaması ve Suriye'yi yeni, demokratik, kuşatıcı şeffaf meşruiyeti olan bir yönetime kavuşturacak adımların atılması son derece önemli. ikinci olarak da Suriye'de bütün bu süreci bir anlamda sonlandıracak seçimlerin yapılması ve Suriye halkının iradesini özgürce sandıkta yansıtması konusu. Bu iki başlığı da detaylı bir şekilde ele alma imkanımız oldu" dedi.

MÜLTECİLERİN GERİ DÖNÜŞÜMültecilerin geri dönüşü ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Komiserliği'nin yapacağı çalışmanın önem arz ettiğini vurgulayan Kalın,şöyle konuştu: "Geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanımız BM genel sekreterini burada kabul etti. Konuyu kendilerine açmış ve sayın Guterres de buna tam destek olacaklarını ifade etmiş ve daha sonra Dışişleri Bakanımız Mevlüt Bey'in BM Mülteciler yüksek komiseri ile bir telefon görüşmesi oldu. Şu anda bununla ilgili bir detay çalışma yapılıyor. Yani özellikle bizim kontrolümüz altında olan bölgelere mültecilerin geri dönüşü ile ilgili BM çatısı altında neler yapabiliriz. Avrupalı ülkeler de bu sürece nasıl bir katkı verebileceklerini inceliyorlar. Bazı düşünceleri var. Onları da bugün bu toplantıda ele aldık. Biz de tabii kendilerine hem mültecilerin geri dönüşü hem de bundan sonraki siyasi sürecin nasıl ilerleyeceğine dair kafalarında ne tür fikirler, öneriler olduğunu sorduk. Değerlendirdik. Tabii bizim, Suriye sahasında terör ile mücadeledeki kararlılığımız devam ediyor. Bu görüşümüzü de kendileri ile paylaştık. Özellikle PKK'nın Suriye kolu olan PYD, YPG terör örgütüne karşı bundan sonra da mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizin altını çizdik. DEAŞ ile mücadele ya da başka gerekçeler ile bu terör örgütü ile işbirliği yapılması, buna destek verilmesi aslında Suriye'de yapılan en büyük hatalardan biri. Obama döneminde başlatılan bu yanlış politikanın sürdürülmesi, sadece sahadaki sorunları daha karmaşık hale getirmekte, bizim müttefiklik ilişkimize de bir gölge düşürmektedir. Bir terör örgütünü, bir başka terör örgütü ile bertaraf edemeyeceğimizi biz çeşitli vesileler ile ifade ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuyu her platformda gündeme getirdi. Dolayısıyla meşru müdafaa hakkı çerçevesinde aynı zamanda Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği bağlamında da bizim bu mücadelemiz elbette devam edecek. Bu konuları NATO zirvesinde de liderler büyük ihtimalle ele alacaklar. Çünkü NATO'nun güvenlik mimarisi içerisinde şu anda Suriye krizi de önemli bir yer tutuyor. Bununla ilgili ne tür fikirler geliştirilecek, bu konularda Astana sürecinin oynayacağı rol ne olacak. Cenevre süreci bundan sonra nasıl ilerleyecek. BM 2 bin 254 sayılı güvenlik konseyi kararı nasıl uygulanacak? Bu konular tabii ki hem NATO zirvesinin hem de 4'lü zirvenin gündemini oluşturacak."

"BU TOPLANTILARIN OLUMLU VE FAYDALI NETİCELER VERMESİNİ UMUT EDİYORUZ"Bu formatta yeni toplantıların yapılmasının düşülebileceğini dile getiren Kalın, şöyle devam etti: "Bir diğer konu da burada tabii ele aldığımız, daha geniş manada Türkiye ile Avrupa'nın ekonomi, güvenlik, terörle mücadele, göç ve diğer konulardaki ilişkileri. Bugün burada 3 büyük Avrupa ülkesinin temsilcileri vardı. 4'lü zirvede de bu ülkelerin liderleri olacak. Belki bu formatta yeni toplantıların da yapılması düşünülebilir. Geçen sene bildiğiniz gibi İstanbul'da sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde bir 4'lü zirve yapılmıştı. Türkiye, Almanya, Fransa ve Rusya'nın katılımıyla. ve bu dörtlü zirvenin iki tane önemli neticesi olmuştu. Birisi anayasa komisyonu kurulmasına ilişkin taahhüdün tekrarlanması ve neticesi de geç de olsa alındı. İkincisi de İdlib Mutabakatı'nın muhafaza edilmesi idi. Bu iki netice bile bu dörtlü zirvenin somut çıktılarının olduğunu göstermesi açısından önemli. Şimdi bu yeni formatta da Suriye meselesi başta olmak üzere, diğer konularda, daha büyük stratejik fotoğrafın içinde yer alan konular ile ilgili neler yapılabileceği meselesini etraflıca ele aldık. Tabii liderlerimize bunları arz edeceğiz. Hem NATO zirvesinde ele alınacak konular ve gündem hem de NATO marjında yapılacak 4'lü zirve konularında bir hazırlığımız olacak. Bu toplantıların biz hem ülkemizin milli çıkarları terör ile mücadelede kararlılığını teyit etmesi açısından, hem de Suriye'de barış ve istikrarın sağlanması ve siyasi sürecin ilerletilmesi hem de mültecilere yardım edilmesi açısından olumlu ve faydalı neticeler vereceğini umut ediyoruz."

Görüntü Dökümü: ------------Kalın'ın açıklamaları

08.11.2019 - 14.00 Haber Kodu : 19110814908.11.2019 - 14.01 Haber Kodu : 191108150

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3- AVCILAR'DA OTOMOBİLDE SİLAHLA OYNARKEN ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ

Ali AKSOYER/İSTANBULAVCILAR'da otomobilin içinde tabancasıyla oynayan Emre K.(23), silahın ateş alması sonucu ön koltukta oturan arkadaşını vurarak öldürdü. Otomobilde bulunan arkadaşlarıyla birlikte yanlışlıkla vurduğu Mehmet Hasanoğlunu hastaneye bırakan şüpheli önce olay yerinden kaçtı, bir gün sonra polise teslim oldu.Avcılar, Firüzkoy, Yeşilkent Mahallesi'nde geçen çarşamba saat 01.00 sıralarında meydana gelen olay görgü şahitlerinin ifadelerine göre şöyle gelişti; Birlikte otomobille dolaşmaya çıkan Mehmet Hasanoğlu, Emre K. ve Ertuğrul Ş. bir süre dolaştı. Araç hareket halindeyken otomobilin arka koltuğunda oturan Emre K., belindeki tabancayı çıkarak oynamaya başladı. Bu sırada silah bir anda ateş alırken, namludan çıkan mermi otomobilin sağ ön koltuğunda oturan Mehmet Hasanoğlu'na saplandı. Ağır yaralanan Mehmet Hasanoğlu arkadaşları tarafından yakında bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı. Mehmet Hasanoğlu hastanede hayatını kaybederken, Emre K. ve yanında bulunan arkadaşları hastaneden kaçtı.

TESLİM OLDUCinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili çalışma başlatılırken, polis kaçan kişileri yakalamak için harekete geçti. Polis operasyonları sürerken, olaydan bir gün sonra Gayrettepe'de bulunan Cinayet Büro Amirliğine gelen Emre K. ile olay sırasında aynı otomobilde bulunan Ertuğrul Ş.(24) polise teslim oldu. Poliste ifade veren Emre K. olayın yanlışlıkla meydana geldiğini birlikte dolaştıkları arkadaşı Mehmet Hasanoğlu ile aralarında hiç bir olumsuz şey olmadığını söyledi. Poliste işlemleri tamamlanan Emre K. ile Ertuğrul Ş. adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü: -------------------------Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi-Hayatını kaybeden Hasanoğlu'nun fotoğrafı

08.11.2019 - 14.11 Haber Kodu : 191108152

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4- AVCILAR'DAKİ İHMAL İDDİASI: YARALI KADIN HAYATINI KAYBETTİ

İhsan DÖRTKARDEŞ- Yılmaz OKUR/İSTANBUL, - AVCILAR'daki Ispartakule Kapalı Semt Pazarı'nın girişinde yaklaşık 3 metreden aşağıya düşerek yaralanan Devlet Arkan kurtarılamadı. Olay, Avcılar Ispartakule'de 23 Ekim'de meydana geldi. Yapımı henüz tamamlanmadan açıldığı belirtilen kapalı semt pazarına alışverişe gelen Devlet Arkan, pazar girişinde ayağının kayması sonucu, korkuluk olmayan boşluktan yaklaşık 3 metre aşağıya düştü. Ağır yaralanan, ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Devlet Arkan için Ispartakule Bizimevler-5 Tahsin Gerekli Camii'nde dün akşam namazından sonra cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına çok sayıda kişi katıldı. Talihsiz kadının cenazesi toprağa verilmek üzere Ağrı'nın Doğubeyazıt İlçesi'ne gönderildi.

İHMAL İDDİASI VARDIÖte yandan pazarın olaydan bir hafta önce tamamlanmadan açıldığı öne sürülmüştü. Arkan'ın düştüğü yerde korkulukların olmadığı da kameralara yansımıştı. Arkan'ın düştükten sonra bazı görevlilerin kadının düştüğü noktaya kiremit ve kalaslar koyması ise pazardaki bir kişi tarafından görüntülenmişti.

Görüntü Dökümü: -----------Olay günü çekilen görüntüler

08.11.2019 - 14.42 Haber Kodu : 191108163

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5-ARAP EMRAH'IN YARGILANDIĞI DAVA... ÖLDÜRÜLENİN KARDEŞLERİ ŞİKAYETLERİNİ GERİ ÇEKTİ

Ruken KADIOĞLU/ İSTANBUL, SULTANGAZİ ve Gaziosmanpaşa'da çeşitli suçlar işledikleri ve elebaşılığını "Arap Emrah" lakaplı Emrah Sever'in yaptığı ileri sürülen suç örgütünün yargılandığı davada, öldürülen Ahmet Meçik'in kardeşleri şikayetlerini geri çekti.İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Emrah Sever, Tayfun Sidal, Kemal Gezer ile Sami Turan getirildi. Tutuksuz sanıklar ve avukatları da salonda hazır bulundu. Duruşmada mahkeme başkanı, Ahmet Meçik'in öldürülmesine ilişkin müşteki sıfatıyla bulunan Meçik'in kardeşleri Selahattin Meçik ile Kenan Meçik'in celse arasında şikayetlerini geri çekmek için başvuruda bulunduklarını belirtti.

"HAKSIZ YERE ARAP EMRAH'I SUÇLADIM"Selahattin Meçik şikayetini geri aldığını söyleyerek, "Bu olay yaşanmadan önce sanık Emrah ile Kemal abimin arkadaşıydı. Bu olaydan sonra Burak Irmak ile Mehmet Ali Bahadır, bize Emrah ile Kemal'in yaptırdığına inandırdı. Şikayetimden vazgeçiyorum. Kemal ile Emrah'ın abimin yakın arkadaşı olduklarını bizzat biliyorum. Emrah olay zamanında bir cenazede olduğunu söyledi. Araştırdım, doğruymuş. Haksız yere suçladım. Tayfun Sidal için de bu olayın gerçekleşmesini gerektirecek durum yoktu. Sami Turan'ı tanıyorum. Abimin onunla husumeti yoktu. Olayı kimin gerçekleştirdiğine dair fikrim yok"

"BİZ ŞİKAYETİMİZDEN VAZGEÇMEYE KARAR VERDİK "Kenan Meçik ise, "Ben de Ahmet Meçik'in öldürülmesine ilişkin şikayetimden vazgeçiyorum. En başından beri Burak Irmak'lar Emrah ile husumetinden dolayı bizi inandırdılar. Biz, şikayetimizden vazgeçmeye karar verdik" dedi.

TANIKLAR DİNLENDİDuruşmada, Ahmet Meçik'in öldürüldüğü gün sanık Emrah Sever'in, yakınının cenazesinde olduğuna ilişkin tanıklar dinlendi. Tanıklar, Emrah Sever'in bir yakınının cenazesinde olduğunu ve gün boyunca cenaze evinde kaldıklarını beyan ettiler. Duruşma savcısı, bir önceki celse dava dosyasının mütalaa hazırlaması için kendisine tebliğ edilmiş olmasına karşın mağdurlar yönünden eksik belgeler olması ve müştekilerin şikayetinden vazgeçmesi durumu göz önünde bulundurularak mütalaayı hazırlamak için ek süre talep etti.

" BENİM SAVUNACAK BİR DURUMUM YOK "Tutuklu sanık Emrah Sever, " Benim savunacak bir durumum yok. Boşu boşuna yatıyoruz. Yıldız diye bir kız var. Onun dinlenmesi lazım. Fatih ile Burak onun videosunu çekip, kıza şantaj yaparak evini almışlar. Bu suçlardan içeri girmemek için bizi suçluyorlar. Ahmet Meçik'in öldüğü gün cenazede olduğum açığa kavuştu" dedi.

" BURAK IRMAK MAHKEMEDE BEYANLARINI DEĞİŞTİRMİŞTİR "Duruşmada savunma yapan sanık Tayfun Sidal ise, "Ahmet Meçik'in öldürülmesine ilişkin aleyhimize beyanlar çelişkilidir. Önce başka beyanlar, sonra başka beyanlar verilmiştir. Burak Irmak mahkemede beyanlarını değiştirmiştir" şeklinde konuştu. Diğer tutuklu sanık Kemal Gezer duruşmada söz alarak, "Mağdurların beyanları tutarsızdır. Şahsıma iftira attılar. İftira suçundan yargılanmalarını istiyorum. " dedi.Tutuklu sanık Sami Turan ise, "Bu kadar yalan ve iftiranın içinde hala tutukluyuz. Mahkeme ne bize ne de tanıklarımızın ifadelerine itibar ediyor" dedi. Duruşmada söz alan sanık avukatları ise, sanıkların tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluklarının devamına karar verdi. Eksikliklerin giderilmesi için duruşma ertelendi.

İDDİANAMEİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, 5'i firari olmak üzere 20 şüpheli yer alıyor. İddianamede, "Arap Emrah" lakaplı Emrah Sever'in "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma", "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Kasten yaralama" suçlarından 17 yıldan 32 yıla kadar hapsi istendi. Diğer 19 şüphelinin ise "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" ve "Kasten yaralama" suçlarından çeşitli oranlarda hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

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6- ÖĞRENCİLER LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR İÇİN YÜRÜDÜ

- Otizmli öğrencilerin yuhalanmasına tepki gösterdiler

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, Sultangazi 75. Yıl Ortaokulu tarafından, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında öğrencilerle farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. Öğrenciler maske takıp ellerindeki dövizlerle yürüyüşe katılım gösterdi. Öğrenciler, Aksaray'da bulunan Merkez Mehmetçik İlkokulu'nda otizmli öğrencileri yuhalayan velileri de tepki gösterdi. Sultangazi'de 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında öğrencilerle farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. 75. Yıl Ortaokulu tarafından düzenlenen yürüyüşe öğretmenler ve yaklaşık 200 öğrenci katıldı. Öğrenciler maske takıp ellerindeki dövizlerle lösemili çocuklara destek verdi. Okul önünde başlayan yürüyüş Sultangazi Hükümet Konağı önünde sona erdi. Öğrencilerden İrem Nisa Tilaver, "Bugün amacımız farkındalık yaratmak. Umarım işe yaramıştır. Lösevili kardeşlerimiz için farkındalık yaratmak istiyoruz. Arkadaşlarımla ve kendimle gurur duyuyorum" dedi.

OTİZMLİ ÖĞRENCİLERİ YUHALAYAN VELİLERE TEPKİ GÖSTERDİAksaray'da bulunan Merkez Mehmetçik İlkokulu'nda veliler, otizmli öğrencilerin sınıflarının kapatılmasını talep etmiş, okulun çıkış saatinde bir araya gelen veliler, otizmli çocukları yuhalamıştı. Yaşananlara tepki gösteren 8. Sınıf öğrencisi Tiaver, "Gerçekten utanç duyuyoruz. Umarım bir daha olmaz. Yani üzülüyorum. Benim ayağım kırık. Bu farkındalığı lösevli ve engelli kardeşlerimiz için yapıyorum. Onlar kalkıp böyle bir şey yapıyorsa, kalkıp kendilerinde bir sorun aramaları gerekiyor" diye konuştu.

"OTİZMLİ ÇOCUKLAR DA İNSANDIR"7. sınıf öğrencisi Sefa Oğuz ise, "Lösemili çocuklar bu maskeyi aslında kendileri mikrop kapmasın diye değil bizden mikrop almasınlar diye takıyorlar. Biz onların yanında olacağız. 75. Yıl Ortaokulu olarak sosyal sorumluluk projelerini sürdürmeye devam edeceğizö ifadelerini kullandı. Oğuz, Aksaray'da otizmli öğrencileri yuhalayan velilere tepki göstererek, "Aslında onlarda insan. Onları yuhamalarına gerek yok. Onları da sevmeleri lazım. Onlar onlara bir zarar vermiyor. Otizmli çocuklar da insandırö dedi.

Görüntü Dökümü: -----------Yürüyüşten görüntüler-Açıklamalar

-Detaylar

08.11.2019 - 15.00 Haber Kodu : 191108172

Kaynak: DHA