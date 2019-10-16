DHA İSTANBUL BÜLTENİ-4

16.10.2019 16:39

(Havadan görüntülerle)

1-DUBAİ TOWERS YAPILACAKTI, PARK OLMASI İSTENDİ

Mehmet DEMİRKAYA-Ali AKSOYER-Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, - İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde AK Parti Grubu, Levent'te bulunan ve bir zamanlar 'Dubai Towers' gökdeleninin yapılmasının planlandığı İETT Garajı'nın bulunduğu alanının park alanına alınmasını talep etti. Semt sakinleri alanın park olmasının iyi olacağını belirtirken, garaj havadan görüntülendi.

AK Parti İBB Meclis Grubu, Şişli, Kağıthane, Esenler, Başakşehir, Eyüp ve Beşiktaş'taki bazı arazilerin, deprem toplanma alanı olarak da kullanılabilmesi için park alanına alınmasını içeren teklifi Belediye Meclis gündemine aldırttı. AK Parti'nin imar planlarında değişiklik yapılarak park alanına alınmasını istediği araziler arasında Levent'teki İETT arazisi ve Kağıthane Cendere yolu üzerindeki İETT garajı da bulunuyor.

CHP TEPKİ GÖSTERDİ

AK Parti grubunun İBB Meclis gündemine sunduğu teklife CHP grubu tepki gösterdi. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, gündeme ek teklif yapılmasının meclisin çalışma sistemine uygun olmadığını belirtti. Balyalı, "Bu tür konuların önce gruplar arasında istişare edilmesi ve sonrasında meclise gelmesi daha doğru. Bu yüzden ret oyu vereceğiz."Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı ve İBB Meclis Üyesi CHP'li Sedat Özkan da 10 yıldır plan değişikliği tekliflerinin ek gündem teklifi ile gündeme alınmadığını belirterek, "Bu yöntemin teknik olarak sıkıntıları da var. Planlama Müdürlüğü'nden gerekli çalışmalar yapılarak plan değişikliğinin hazırlanması lazım." diye konuştu.

VATANDAŞLAR YEŞİL ALAN OLMASINI İSTİYORBeşiktaş Levent'teki vatandaşlar ise İETT Garajı'nın bulunduğu alanının yeşil alan olmasını istiyor. Konuyla ilgili konuşan üniversite öğrencisi Özkan Bilgi "Bence yeşil alan olması gerekiyor çünkü araçların fazla olmasından dolayı her tarafımız otobanlarla çevrili ve son gündemde olan depremlerden dolayı bence ek olarak yeşil alan gerekiyor. Otobüs duraklarını biraz daha ufaltıp, yeşil alan fazlalaştırılabilir" dedi.

"YEŞİL ALAN HER ZAMAN İÇİN İNSANLAR İÇİN FAYDALI"Çevrede toplanma alanının az olduğunu belirten Dursun Tokmakçı ise "Yeşil alan her zaman için insanlar için faydalı. Güzel bir şey olur. Yeşil alan olması herkes için faydalı herkes bir şekilde gelir gezer park olarak değerlendirir. Çevrede toplanma alanı olarak sporcular parkı var o biraz aşağıda ama bir tane daha olması güzel bir şey olur" diye konuştu.

"BURAYA YEŞİL ALAN ÇOK İYİ OLUR"İstanbul'da yeşil alanlara çok fazla ihtiyaç duyulduğunu belirten Koray Aktan, "Yeşil alan olması iyi tabii ki ama ben yıllar önce buranın satılacağına dair birtakım haberler duymuştum. Sonra da takip edemedim bilmiyorum ne oldu. Ama yeşil alan olursa çok güzel olur. Toplanma alanı olacaksa o da çok iyi olur. Çünkü biliyorsunuz toplanma alanlarının birçoğuna alışveriş merkezileri ve kule yapılmış. Dolayısıyla buraya yeşil alan çok iyi olur" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü: ------------------------(HAVADAN GÖRÜNTÜLER)-Alanın havadan çekilen görüntüleri

(AKTÜEL)-Levent İETT garajından görüntü-Duraklarda bekleyen yolcular-Garajdaki otobüsler-Vatandaşlarla röp-Genel ve detaylar-İBB Meclis oturumlarından görüntüler

==============================================

2-TARTIŞMANIN ARDINDAN TAKİP ETTİĞİ MOTOSİKLETLİYE BÖYLE ÇARPTI

Ersan SAN/İSTANBUL, Esenyurt'ta bir otomobil sürücüsü bir benzin istasyonunda tartıştığı motosikletliyi aracıyla takip etmeye başladı. Sokakta motosikletliye arkadan çarparak hızla olay yerinden uzaklaştı. otomobilin motosiklete çarpma anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay Esenyurt Saadetdere Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Motosiklet sürücüsü Hamza Kartal, bir benzin istasyonunda, kimliği henüz belirlenemeyen bir otomobil sürücüsü ile tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönmeden istasyon görevlileri ve diğer sürücüler araya girdi. Taraflar araçlarına binerek istasyondan ayrılırken, otomobil sürücüsü Kartal'ı takip etmeye başladı. 81. Sokak üzerinde sürücü Kartal'ın kullandığı motosiklete çarptı. Yere düşen Kartal yaralanırken, sürücü olay yerinde kaçtı. Olayı gören vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kartal ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, kaçan sürücüyü arama çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan kaza anı sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde o0tomobilinmotosiklete çarpması ve Kartal'ın yere düşmesi görülüyor. Sürücü otomobille geri manevra yaparak olay yerinden kaçıyor.

Görüntü dökümü: -------------------Güvenlik kamerası-Motosikletlinin gelişi-Aracın gelişi-Aracın çarpması-Aracın geri geri uzaklaşması--Olay yeri-Motosikletin görüntüsü-Vatandaşlarla röp-Genel ve detaylar

16.10.2019 - 15.30 Haber Kodu : 191016183

====================================3- TAKSİCİLERİN KORKULU RÜYASI GASPÇI YAKALANDI Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL, İstanbul'da 3 gün içinde 3 taksiciyi gasp eden şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. İçinde kamera bulunmayan taksileri tercih ettiği öğrenilen Yusuf A., gaspa uğrayan bir taksicinin kendisini restoran girişinde görerek yaptığı ihbarla yakalandı. İstanbul'da taksicilerin korkulu rüyası haline gelen taksi gaspçısı polis tarafından yakalandı. 11-14 Ekim tarihleri arasında birbiri ardından meydana gelen taksi şoförlerinin gaspı ve bir taksinin gasp edilmesi olayı üzerine polis soruşturması açıldı. Polis yaptığı çalışmada kamera görüntülerini kullanarak şüphelinin eşkalini belirlerken, şüphelinin içinde kamera bulunmayan taksileri gasp ettiği tespit edildi. Şüphelinin müşteri gibi bindiği taksilerde bir anda bıçağını çekerek şoförün boğazına dayadığı para ve cep telefonunu aldığı, bir olayda ise taksiyi de gasp ettiği belirtildi.

GASP EDİLEN TAKSİCİ ŞÜPHELİYİ GÖRÜP POLİSİ ARADIPolis olayların meydana geldiği Ümraniye ve Ataşehir bölgesinde önlem alırken, gasp edilen taksicilerden biri polisi arayarak kendisini gasp eden kişinin Ümraniye'de bir kafeteryada olduğu ihbarını yaptı. Kafeteryaya baskın yapan polis şüpheli Yusuf A.(24)'ü gözaltına aldı.Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheli suçunu itiraf etti. Daha önce polise geliş kaydı olan şüpheli Yusuf A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü: --------------Güvenlik kamera görüntüleri-Şüphelinin otomobilden inip restorana girmesiAKTÜEL-Şüphelinin emniyetten çıkışı

16.10.2019 - 16.16 Haber Kodu : 191016200

=======================================

4- MAHKEMEDEN UBER KARARI

-Mahkeme UBER'e internet erişiminin engellenmesine karar verdi.

Haber: Özden ATİK/İSTANBUL,İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği'nin, internet üzerinden ulaşım hizmeti veren Uber'e erişimin engellemesi ve haksız rekabetin tespiti için açılan davada karar çıktı. Mahkeme, Uber hizmetlerinin haksız rekabet oluşturduğuna karar vererek durdurulmasına ve internet uygulamalarına da erişimin engellenmesine karar verdi.

İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, davacı Birleşik Taksiciler Derneği, İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası vekilleri ile feri vekiller ve davalı Uber Turkey Yaz. Limited ve Uber Int. BV şirketinin vekili hazır bulundu. Mahkeme Başkanı Ramazan Acar, bilirkişi raporunun taraflara tebliğ edildiğini belirtti. Davacı avukatları, rapora göre haksız rekabetin oluştuğunu belirterek davanın kabulünü talep ettiler.

UBER AVUKATLARI YENİ BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMASINI TALEP ETTİDavalı Uber Turkey Yaz. Limited ve Uber Int. BV avukatları, ise rapora itiraz ettiklerini belirterek "Hukuki nitelendirmede yasal düzenlemeler ve doktrinsel birkaç beyan dışında ayrıntı içermemektedir. Ayrıca mahkeme tarafından bilirkişi heyetine sorulan sorular da tam olarak karşılanmamıştır. Ek bilirkişi raporu ya da yeni bir heyetten rapor alınmasını talep ederiz" dedi.

YENİDEN BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMASI TALEBİNE RETMahkeme, bilirkişiler tarafından teknik incelemenin yapılmış oluşu, eylemin Türk Ticaret Kanunu 55. maddesindeki haksız rekabet oluşturup oluşturmadığı konusundaki nitelendirmenin hukuki nitelendirme olduğu ve mahkemece yapılabileceği anlaşıldığından yeniden rapor aldırılması ya da ek rapor aldırılması taleplerini reddetti.

DAVACI AVUKATLARI DAVANIN KABULÜNÜ TALEP ETTİLERKararın ardından taraflara yeniden söz verildi. Davacı avukatları, Uber'in tarifeli yolcu taşımacılığı yapamayacağının bilirkişi raporuyla tespit edildiğini, bu nedenle davanın kabul edilmesini talep ettiler.

DAVANIN REDDİNİ TALEP ETTİLERDavalı Uber avukatları ise, "Davanın reddini talep ediyoruz. Hüküm kurulurken hizmet sağlayıcısının Uber BV ve sunulan hizmetin de Uber XL hizmeti olduğunun dikkate alınmasını talep ediyoruz" dediler. Uber'in yanında davaya katılan Lisanlı Taşımacılar Derneği avukatı da "Davacı avukatları, Uber'in vergi vermeden ticari taşımacılık yaptığı, taksicileri kötüledikleri, kendisine ait araçlarla taksicilik yaptığı iddiasına dayanmışlardır. Bu gerekçeyle haksız rekabet oluştuğu iddiası vardır. Bu iddiaların oluşmadığı bilirkişi raporu ile sabittir. Davanın reddine karar verilsin" dedi.

MAHKEME KARARI: UBER HİZMETLERİ HAKSIZ REKABET OLUŞTURDUDava ile ilgili olarak kararını açıklayan mahkeme heyeti, davayı kabul ederek Uber hizmetlerinin haksız rekabet oluşturduğunun tespitine karar verdi. Mahkeme, haksız rekabetin durdurulmasına karar verdi. Davalı Uber tarafından hizmetin sunulduğu, uber.com., m.uber.com, uber.com/tr ve Uber mobil uygulamalarına erişimin de kararla birlikte engellenmesine hükmetti.

UBER XL HİZMETİNE ERİŞİMİN DE ENGELLENMESİNE KARAR VERİLDİİnternet üzerinden UBER XL isimli hizmetin sunulmasının de haksız rekabet yarattığını belirten mahkeme, davalılar tarafından gerçekleştirilen haksız rekabet eylemlerinin durdurulmasına karar verdi. UBER XL isimli hizmete erişimin de engellenmesine karar verildi. Mahkeme bu hususlarda Bilgi Teknolojileri Kurulu'na yazı yazılmasına da karar verdi.

UBER'İN İTİRAZ HAKKI BULUNUYORUBER'in mahkemenin verdiği karara Bölge Adliye Mahkemeleri'ne itiraz hakkı bulunuyor.

======================================

5- FATİH'TE ÖLÜMLE BİTEN "YOL VERME" TARTIŞMASINDA SANIĞA 12 YIL HAPİS İSTENDİ

Ruken KADIOĞLU/ İSTANBUL, FATİH'te 29 Aralık 2018'de 'yol verme' tartışması yüzünden sürücü İhsan Dinçer'i bıçakladığı iddia edilen Doğuş Pertez'in yargılandığı davada cumhuriyet savcısı mütaalasını açıkladı. Savcı, sanık Doğuş Pertez'e 12 yıla kadar hapis cezası istedi.Cerrahpaşa'da iddialara göre, İhsan Dinçer, arabayla yola çıktıktan bir süre sonra aynı yolda yürüyen Doğuş Pertez ile aralarında yol verme tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada İhsan Dinçer bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayın zanlısı Doğuş Pertez tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davaya tutuklu sanık Doğuş Pertez getirildi. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Duruşmada, savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, 29 Aralık 2018'de 00.30'da Cerrahpaşa'da meydana gelen olayda kimliği meçhul şahıs ya da şahıslar tarafından İhsan Dinçer'in bıçakla yaralandığı ve hastanede yaşamını yitirdiği kaydedildi. Mütalaada, olayla ilgili soruşturmada yapılan çalışmalar neticesinde İhsan Dinçer'i bıçaklayan kişinin sanık Doğuş Pertez olduğu belirtildi.

Sanık Doğuş Pertez'in mahkeme aşamasındaki ifadelerine yer verilen mütalaada, " Tanık beyanları ve otopsi raporuna göre, İhsan Dinçer'in yoldan hızlı geçmesi sonucunda başlayan tartışma esnasında, Dinçer'in bıçaklandığı ve hastanede yaşamını yitirdiği, olayın ani gelişmesi, taraflar arasında önceye dayalı bir husumetin olmaması, sanığın birden fazla bıçaklama ihtimali olduğu halde tek bıçak darbesi vurması dikkate alındığında sanık Doğuş Pertez'in kastının yaralamaya yönelik olduğu anlaşılmaktadır" denildi. Savcı, sanık Doğuş Pertez'e 'Kasten yaralama' suçundan haksız tahrik indirimi uygulanarak 9 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

" AMACIM SANIĞI ÖLDÜRMEK YA DA YARALAMAK DEĞİLDİ "Sanık Doğuş Pertez ise, esas hakkındaki savunmasında, " Ben playstation oynamaya çıkmıştım. Amacım sanığı öldürmek ya da yaralamak değildi. O gelip beni ezdi. Geri dönüp, küfürler etti. Yolda giden arabayı sonuçta durduramam, kendi tanıkları da bunu söylemişti. Ben sadece elinden bıçağı alıp kendimi korudum " dedi. Sanık Pertez'in ardından söz alan avukatı esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma hazırlamak için ek süre talep etti.

TUTUKLULUK DEVAMMahkeme heyeti, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması ve adli kontrolün yetersiz kalacağı nedeniyle sanık Doğuş Pertez'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, 22 Ekim'e ertelendi.

Görüntü dökümü-----------------Arşiv

16.10.2019 - 15.39 Haber Kodu : 191016187

=========================================

6- YENİDEN YÜRÜYEBİLMEK İÇİN YAZDIĞI KİTAPLA TEDAVİ MASRAFLARINI KARŞILIYOR

Beyza Nur GÜLER-Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL, AMASYA'da 7 yaşında geçirdiği trafik kazası nedeniyle 12 yıldır tekerlekli sandalye ile hayatına devam eden Ömer Faruk Morkoç, ayakları üzerinde üniversiteye girme hayalini gerçekleştirmek için başladığı kök hücre tedavisinin masraflarını, yazdığı 'Aşikar" isimli şiir kitabından elde ettiği gelirle karşılamaya çalışıyor.

"ÇOCUKLUĞUMA HİÇ OLMADIĞIM KADAR YAKINIM"Tedavisinin devam ettiğini ve büyük bir aşama kaydettiğini dile getiren Morkoç, şunları söyledi: "7 yaşında memleketim olan Amasya'da bir trafik kazası geçirdim. Maalesef tekerlekli sandalyeye mahkum kaldım ve hayatımı böyle idame ettirmek zorunda kaldım. 12 yıldır zorlu geçen bir sürecin ardından, bir tedavim olduğunu buldum. Kök hücre tedavisi. Tedaviye başladım. 6 seans tedavi olacağım. Şu anda 5 seans bitti. 6. seansa da inşallah Kasım ayında gireceğim. İlerlemeler oluyor, gelişmeler oluyor, güzel gelişmeler oluyor hatta. Benim amacım tabii yürümek ama ben 7 yaşımda sadece ayaklarımı kaybetmedim, bana araba çaptığında. Ben çocukluğumu kaybettim. Oyuncaklarımı, yatağımın altına sakladığım bilyelerimi, oynayamadığım oyunları, binemediğim salıncakları kaybettim. Ben onlara geri kavuşmak için bu tedaviye başladım ve onlara hiç olmadığım kadar yakınım. Çocukluğuma hiç olmadığım kadar yakınım."

"BİR KİTAP BİR UMUT DEDİM"Tedavisinin ilk iki seansını kitap satışları sayesinde karşıladığını dile getiren Morkoç, şöyle devam etti: "Kitabımın ismi 'Aşikar' kendisi bir şiir kitabı. Ben 9 yaşımdan beri yani kendimi tam anlamıyla bildiğimden beridir şiir yazıyorum. 2018 senesinde, Aralık ayında bir kitap çıkarttım. Uzun bir süreç oldu benim için. 1 yıla yakın bir süreç. Kitabı 1 Aralık'ta çıkartım. 3 Aralık Engelliler Günü'ne yetiştirmek istedim. İlk başladığımda amacım tedavi değildi ama kitabım çıktı ve benim tedavim de tam o zamanlar belli oldu. 'Bu tedaviyi olacaksın' dediler. Her şey tamamlandı, tüm tetkikler yapıldı. Sadece beklemesi kaldı ve şöyle bir sorun vardı. Bu tedavi maalesef devlet hastanesinde bana yapılamadığı için benim gibi çoğu insanın bu tedavi masrafını karşılayacak durumu yok. Benim de yok. O yüzden ben kafama koydum. Benim emek harcadığım, dünyaya bıraktığım bir eserim var. Ben bu eseri kullanarak hayatıma yeniden başlayabilirim. ve öyle de yaptım. Kitabı çıkarttım, insanlara duyurdum. "Bir kitap bir umut" dedim. İnsanlara anlattım, ben çocukluğuma kavuşmak istiyorum ve çocukluğuma kavuşmak için sizlerden yardım istiyorum. Onlar da sağ olsunlar bana yardımcı oldular. Hala da alıyorlar."

"15 BİN KİTAP DAHA SATILMALI"Morkoç, "Kitabımla açıkçası çok fazla masraf karşılayamadım. 2 seansı falan karşıladım kitabımla. Devamını insanlardan yardım istedim onlar sayesinde yaptım" diyen Morkoç, "Tedavim 6 seanslık bir tedavi. Seans başı 30 bin lira tutuyor. Toplamda 200 bin lirayı geçen bir tedavi oluyor. İlaçlar vs. bu şekilde ilerledim. İlk seansımı tamamen kitap ile karşıladım. Daha sonra satılan kitaplardan yine tedavime destek oldum. Bir şeyler yapmaya çalıştım ama yine dediğim gibi iyi insanların, yardımsever insanların yardımıyla bir şeyler yapmaya çalıştım. Bunda kitabımın da çok büyük bir payı vardı. Hala devam ediyorum. Sonsuza kadar da devam edeceğim bu yolda. Net bir şey söyleyemiyorum ama tahmini olarak 15 bin tane kitabımın daha satılması gerekiyor benim bu tedavimi karşılayabilmesi için. Beni izleyecek insanlara da "Bir kitap bir umut" diyorum. Bana umut olmalarını istiyorum. Bana çocukluğumu geri kazandırmak yolunda umut olmalarını, hayallerime yardımcı olmalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.

"ÜNİVERSİTEYE AYAKLARIMIN ÜZERİNDE GİRMEK VE NOBEL ÖDÜLÜ ALMAK İSTİYORUM"Üniversiteye ayakları üzerinde girmek, bisiklete binmek ve paraşütle atlamak gibi hayallerinin yanında Nobel Edebiyat ödülü alma hayalinin de olduğunu ifade eden Morkoç, şöyle konuştu: "Bu sene tedavim olduğu için üniversiteye maalesef gidemedim. Sınava girsem güzel bir puan alsam da seneye ben şunu istiyorum, liseye başlarken de bunu istiyordum. Yürüyerek girmek istiyordum liseye. Başaramadım maalesef. Üniversitenin kapısından kendi ayaklarımın üzerinde girmeyi çok istiyorum. Onun için bu sene devamlı üniversite hayalim ve diğer hayallerim için çabalayacağım. Bu seneyi kendime ayıracağım. Hayallerimden bir tanesi en yakın zamanda Nobel edebiyat ödülünü kazanmak istiyorum bir şeyler yaparak. Dünyaya kendimi kanıtlamak istiyorum. Aslında kendimi değil de, engellilerin bir şeyler yapabileceğini kanıtlamak istiyorum ve bu yolda uğraşıyorum. Onun yanında gezmek, benim şöyle bir sözüm var devamlı onu paylaşırım, 'Hayallerim sığmazdı ki dört tekerlek üzerine, ben de sahiplendim gökyüzünü' derim devamlı. Gökyüzünü sahiplenmek istiyorum, paraşütle atlamak, dünyayı gezmek, bisiklet turları yapmak istiyorum. Ben bisiklete belki 1 ya da 2 defa anca binmişimdir. Çünkü ben 7 yaşında geçirdim kazayı, kazayı geçirmeden sadece 1 ya da 2 hafta önce bisiklet alındı bana. Ben o bisikletin gözümün önünde eskidiğini gördüm" dedi.

Görüntü Dökümü: ----------------------- -Morkoç ile röp. -Evden çıkışı-Kitabı ile görüntüler-Kitabi imzalaması-Muhabir anonsu-Genel ve detay

16.10.2019 - 16.05 Haber Kodu : 191016196

========================================================

7- KKTC'DEKİ 18 BELEDİYE BAŞKANINDAN "BARIŞ PINARI HAREKATI"NA DESTEK AÇIKLAMASI

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen 18 belediye başkanı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'deki terörist gruplara karşı sürdürdüğü 'Barış Pınarı Harekatı'na destek veren açıklama yaptı.Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin davetlisi olarak KKTC'den 3 gün için gelen 18 belediye başkanı, çeşitli konularda birlikte hareket etme konusunda işbirliğine gideceklerini belirtti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan konuk başkanlardan Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'deki terörist gruplara karşı sürdürdüğü 'Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, güvenli bölge oluşturma çalışmalarına değinerek şunları söyledi:

"Öncelikle buradaki mücadelenin burada Türkiye'ye olan tehditlerin terör ayağında olan mücadeleyi desteklediğimi belirtmek istiyorum. Harekatın, dünya barışı içinde büyük bir katkı ortaya koyacağını düşünüyorum. Burada şehit düşen soydaşlarımıza üzülüyoruz. Savaşın barış ile bütün olması gerektiği de bir gerçek. Savaş noktasındaki sonucun bir barışa tahsis edileceğini de söylemek istiyorum. Burada yaşayan ve şu anda göçmen olarak ülkemizde bulunan Suriyeli kardeşlerimizin de güvenli bölge içinde yer bulması da beklentimiz olduğunu belirtmek isterim. Kayıplarımızın az olacağı bir görev olarak son bulmasını bekliyoruz."

Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı da, Suriye'deki iç karışıklıklar nedeniyle yıllardan bu yana insanların yerlerinden edildiğini, milyonlarca kişinin göç yollarına düşerek öldüğüne dikkat çekerken, "Bir an önce bu bölgeye barış huzur ve refahın gelmesi gerektiğini umuyorum" dedi.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ise, 'Barış Pınarı Harekatı' konusunda KKTC'deki belediye başkanlarının kardeşliği konusunda tereddütlü olanların yanıldığını ifade ederken, "Böyle bir tereddütte düşenler kendilerini sorgulamalı. Biz kardeşiz ilelebet de yan yana kalacağız" dedi.

Görüntü Dökümü: ----------------------Ziyaret sırasında çekilen görüntüler-Güzelyurt Belediye Başkanı Mehmet Özçınar, Belediye Başkanı Turan Hançerli'ye plaket verirken-Güzelyurt Belediye Başkanı Mehmet Özçınar açıklama yaparken-Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı'nın açıklaması

-Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin açıklaması

16.10.2019 - 14.36 Haber Kodu : 191016159

Kaynak: DHA