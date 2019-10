Dha istanbul bülteni-  4

10.10.2019 18:43

ESKİ BAŞBAKANLARDAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TELEFON

Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a eski başbakanlardan "Barış Pınarı Harekatı" için destek telefonu geldi.

Eski Başbakanlar Binali Yıldırım, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz ve Yıldırım Akbulut'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak, Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanması temennisinde bulunduğu ve Türk Silahlı Kuvvetleri ve Mehmetçiğin yanında olduklarını ifade ettikleri öğrenildi.

2- BEYOĞLU'NDA GECEKONDUNUN ÇATISINA ATILAN ÇANTADAN EL YAPIMI PATLAYICI ÇIKTI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İstanbul DHA - BEYOĞLU'nda bir gecekondunun çatısına atılan çantadan el yapımı patlayıcı çıktı.

Örnektepe Mahallesi Mimarsinan Caddesi'nde bulunan gecekondunun çatısındaki sırt çantasını gören ev sahibi durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, güvenlik önlemi aldıktan sonra bomba imha ekiplerine durumu bildirdi. Bomba uzmanı ekip, gecekondunun bahçesine alınan çantada inceleme yaptı. Yapılan incelemede çantada el yapımı patlayıcı olduğu belirlendi. Çantadan ayrıca maske, eldiven ve elbise çıktı. Bomba uzmanının etkisiz hale getirdiği patlayıcı incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

3- İSTANBUL EMNİYETİ'NDEN BARIŞ PINARI HAREKATINA DESTEK MESAJI

Çağatay KENARLI İSTANBUL, Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki binasında dev ekranda fotoğraflı bir mesaj yayınlandı. Mesajda, "'Fırat'ın doğusunu barış pınarlarıyla sulayacak kahraman Türk ordusuna selam olsun" ifadesi yer aldı.Fırat'ın doğusuna yönelik dün saat 16.00'da Barış Pınarı Harekatı başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla, harekata destek vermek için Vatan Caddesi'nde bulunan emniyet müdürlüğü avlusundaki ekrandan mesaj paylaştı. Ekrana askeri sevkiyat sırasında çekilen bir fotoğraf karesinin üzerine 'Fırat'ın doğusunu barış pınarlarıyla sulayacak kahraman Türk ordusuna selam olsun. Sefer bizim zafer Allah'ındır' mesajı yazıldı.

4 - KARTAL'DA ADLİYE ÖNÜNDE DAVA TARAFLARI ARASINDA SİLAHLI ÇATIŞMA

Haber: Yüksel KOÇ-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,Kartal Anadolu Adalet Sarayı'nın görülecek olan dava öncesi davanın tarafları arasında yaşanan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak silahla ateş ettiği iddia edilen şüpheli ile birlikte toplam 8 kişi gözaltına alındı. Bir kişi ise aranıyor.İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda bugün görülecek olan, "Hakaret", "Tehdit" davasının tarafları, duruşma öncesi adliyenin önündeki Mustafa Kemal Caddesi üzerinde karşılaştı.

SÖZLÜ TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜUzaktan akraba oldukları öğrenilen taraflar arasında başlayan sözlü tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Tekin Özbey ve Ahmet Al silahla yaralanırken, hastaneye kaldırılan iki yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kavga sırasında Cesim Deniz kalp krizi geçirdi. Cesim Deniz ambulansla hastaneye kaldırıldı. 1 kişi de hafif bir şekilde yaralandı.

OLAYDA KULLANDIĞI SİLAHLA BİRLİKTE YAKALANDIOlayın meydana geldiği cadde üzerinde ve adliyenin açık otoparkında bekleyen polis, olaya müdahale etti. Olayda silah kullandığı öğrenilen Kenan Deniz'in de aralarında olduğu 8 kişi gözaltına alındı. Ömer. Deniz'in ise silahla birlikte olay yerinden ayrıldığı ve polis tarafından arandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BAŞSAVCILIK OLAYA İLİŞKİN YAZILI AÇIKLAMA YAPTIİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün yaşanan silahlı kavgaya ilişkin olarak yazılı açıklama yaptı. Açıklama şöyle: "Davut D. ve Zülküf D. adlı şahısların 2019 yılı Mayıs ayı içerisinde Tekin Ö. adlı şahsa yönelik işledikleri iddia olunan tehdit ve hakaret suçlarından dolayı açılıp İstanbul Anadolu 15. Asliye Ceza Mahkemesince 2019/536 esas sayılı dosya üzerinden görülen kamu davasının ilk duruşmasının 10.10.2019 günü itibarıyla yapıldığı, toplanan ilk verilere göre her iki davanın tarafları arasında daha önce gerçekleşen araç alışverişinden dolayı husumet bulunduğu, 10.10.2019 tarihli duruşmadan önce adliye önünde karşılaşan Denizler Grubu (Davut Deniz, Zülküf Deniz, Kenan Deniz, Cesim Deniz, Ömer Deniz, Kasım Deniz ve Mehmet Hanifi Deniz) ile Özbeyler Grubu (Tekin Özbey ve Metin Özbey) arasında kavga başladığı, kavga esnasında Kenan Deniz'in ateşli silah kullanarak Tekin Özbey ve Ahmet Al adlı şahısları yaraladığı, her iki şahsın durumunun ağır olduğu, olayın ardından Ömer Deniz'in elinde silahla bölgeden kaçtığı, olay esnasında Cesim D.'nin de kalp krizi geçirip hastaneye kaldırıldığı, kolluk tarafından olaya derhal müdahale edilerek Ömer D. dışındaki şahısların yakalandığı, kaçan şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalara da devam olunduğu, başlatılan soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması için araştırma ve delil toplama faaliyetlerinin titizlikle sürdürüldüğü, hususları, kamuoyuna ve tüm basın/yayın kuruluşlarına saygıyla duyurulur."

KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDAKavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iki grubun bir süre tartıştıktan sonra kavga ettiği görülüyor. Adliyenin önündeki caddede birbirlerine giren grup üyelerine bir süre sonra polis müdahale ediyor.

KAVGA KAMERADAÖte yandan kavga çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kavga eden grubun bir süre sonra silahlarını çektiği görülüyor. Silahlar patlarken çevredekiler büyük panik yaşıyor. Bir süre sonra gelen polis, şüphelileri yere yatırarak gözaltına alıyor.

5 - "EBU HANZALA" HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

- ONLARCA KİŞİ DESTEK İÇİN ADLİYE ÖNÜNDE TOPLANDI

Serpil KIRKESER/ İstanbul DHA - 'EBU Hanzala' olarak bilinen Halis Bayancuk, "Silahlı terör örgütü kurma veya yönetmek" iddiasıyla yargılandığı dava kapsamında hakim karşısına çıktı.Mahkeme heyeti, Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi ile bu mahkemenin dosyası arasında birleştirme uyuşmazlığı çıktığından, bu uyuşmazlığın çözümü için dosyanın Yargıtay 5. Ceza Dairesi'ne gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

BAYANCUK: DOSYALAR BİRLEŞTİRİLSİNBakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık Halis Bayancuk ile avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan görülen dava dosyası ile Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen "Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" dava dosyası arasında irtibat bulunduğu gerekçesiyle birleştirme kararı verildiğini hatırlattı. Söz verilen Halis Bayancuk dosyalarının birleştirilmesini talep ettiklerini belirterek, "Uzun süredir hakkımda davalar olmasına rağmen ben adresimi hiç değiştirmedim. Dosyalar birleştirilirse daha ayrıntılı savunma yapacağım" dedi. Söz alan avukatlar da dosyaların birleştirilmesini talep ederek müvekkillerinin tahliyesini istedi.

DOSYA YARGITAY'A GÖNDERİLDİSakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi ile Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi arasında "birleştirme uyuşmazlığı" çıktığını belirten mahkeme heyeti, birleştirme uyuşmazlığının çözümü için dosyanın Yargıtay 5. Ceza Dairesi'ne gönderilmesine karar verdi. Sanık Halis Bayancuk'un tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı Ocak ayına erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİBakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada "El Kaide silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan yargılanan Halis Bayancuk, Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde de "DEAŞ silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan yargılanıyordu. Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında hukuki irtibat bulunduğu gerekçesiyle dosyaların birleştirilmesine karar vererek dosyayı Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti. Halis Bayancuk yargılandığı her iki mahkemedeki davalar daha önce çeşitli nedenlerle bozularak mahkemelerine iade edilmişti.

BAYANCUK'A DESTEK İÇİN ADLİYE ÖNÜNDE TOPLANTILARÖte yandan Bayancuk'a destek olmak isteyen bir grup da adliyenin karşısındaki alanda toplandı. Polis adliye çevresinde güvenlik önlemi aldı. Grup daha sonra sessizce dağıldı.

6- GAZİOSMANPAŞA'DA TAHLİYE KARARI VERİLEN BİNADAN ÇIKMADILAR

Ali ABLAY - Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, GAZİOSMANPAŞA'da, 26 Eylül'de Silivri'de meydana gelen depremden önce yıkım kararı verilen iki binanın, deprem sonrası yapılan incelemelerin ardından acil boşaltılması istendi. Ancak kiralık yer aradıklarını söyleyen 5 aile ile binada herhangi bir hasar olmadığını iddia eden 2 iş yeri sahibi henüz binadan ayrılmadı.

Hürriyet Mahallesi, Cengiz Topel Caddesi, 297. Sokak'ta bulunan 1' ve 3 numaralı binalar aynı temel üzerine kurulu. Toplam 20 daire ve 2 dükkanın bulunduğu binada 15 aile evlerini AFAD ve belediye ekiplerinin incelemelerinin ardından boşalttı. 5 aile ise kendilerine verilen sürenin bitmesine rağmen evlerini henüz boşaltmış değil . 2 iş yerinin sahipleri ise herhangi bir zarar olmadığını iddia ediyor.

Binalara Riskli Yapı Kararı alınmış ve Temmuz ayında boşaltılması istenerek ev sahipleri binayı tahliye etmeleri için bilgilendirilmiş. Yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremden sonra zarar gören binalar için AFAD ve Belediye ekipleri de evlerin boşaltılması uyarısında bulundu. Binanın içerisinde ve dışında birçok dökülme olmasına rağmen Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü'nün binanın tahliye edilmesi ve yıkılması yönündeki kararına itiraz eden bazı bina sakinleri yıkım istemiyor.

Binadaki ev sahiplerinden 70 yaşındaki Nevin Canpolat şunları söyledi: 'Bir emekli maaşı alıyorum, gittim ev tuttum 1500 TL., 1500 TL de depozito verdim, emlakçıya para verdim. 7 bin TL ye mal oldu bana. Ağlamaktan gözlerim kör oldu. Binanın boşaltma kararı var, kentsel dönüşüme vermiştik binayı anlaşamadılar, binalarda 22 kişi var. Hiçbirimizde para yok, bu evimi verip, küçük bir daireye gidip oturacaktım, şimdi tuttuğum ev giriş katı, alışmışım ben balkona, 70 yaşındayım, asacak çamaşır yerim yok. Belediye bize sahip çıksın, bir kira yardımı yapsın, ben 1500 TL maaş alıyorum, fatura mı vereyim, yiyecek mi alayım, kira mı vereyim, hangisini yapayım ? Binayı '10 güne kadar boşaltın, boşaltmazsanız 10 güne kadar eşyayla birlikte yıkılacak bina' dediler. Ben görmedim ama polisler gelmiş, yetkililer gelmiş onlar söylemiş. İki kere buradan örnek alındı bina çürük diye. Balkonum yıkılıyor, sürekli taş düşüyor. İnsanların kafasına düşecek, hem ceza alacağız hem de vicdan azabı çekeceğiz."

Binada annesinin oturduğunu söyleyen, kendisinin kiracı olduğunu söyleyen Gülseren Kirem ise "Binamızda analiz yapıldı, 2 ay önce bize 'bina riskli' diye kağıt geldi. 15 gün itiraz hakkınız var, binamızda 7 dairesi olan biri var boşalttılar hepsini. Yan binamızda boşalıyor, yarısı boşaltıldı. Biz de şu an ev arıyoruz. Bize gelip 'bina yıkılacak' demediler ama dün belediyeye gidip görüştük. 2 ay süreniz var, dediler. Bakanlığa itiraz için bir başvuru yapılmış. Şu anda oradan çıkacak karar bekleniyor. Bina bakımsız olduğundan virane oldu, içeride bir şey yok ama dışarıdan bakımsızlıktan bu halde. Belediye, 'yıkım kararı çıkınca getireceksiniz tapunuzu buradan kira yardımı alacaksınız' dediler " şeklinde konuştu.

Binalarda 7 daireleri olduğunu belirten Hilal Fatma Akyüz ise, şöyle konuştu: "Deprem olduktan sonra hasarların daha arttığı tespit edildi, Gaziosmanpaşa Belediyesi ve AFAD dan gelen yetkililer tarafından 10 gün içerisinde mühürleneceği söylendi binanın. Ailelerin binayı boşaltması söylendi. Mühürlenmeden boşaltmamız belirtildi, biz de erken çıktık. Yüzde 45 hissesi bizim ailemize ait bu binaların fakat bazı ailelerden dolayı burası yıkılamadı. Buranın sağlam olduğunu söylüyorlar, belediyeden gelen ekiplere binanın daha ömrünün olduğunu söylüyorlar, komşularımız o yüzden de çoğu insan çıkmıyor. Binayı sağlam göstermek için bizim boşalttığımız evlerden birinin kapısına duvar örmüşler. Biz binanın yıkılmasını istiyoruz. Binaya hala kiralık ilanı asanlar var. Doğalgaz, elektrik kesilmesine rağmen. Hala burada direniyorlar alt kattaki dükkanlar ve bazı mülk sahipleri direniyorlar. Depremden dolayı da duvarlardaki çatlaklar büyüdü, kolonlar 15 santimetre daha çok açıldı. Binada daha fazla hasar oluştu hatta zemindeki mermerler çatladı. "Bina sakinlerinde Kadir Karasakaloğlu ise " 10 gün içerisinde binayı terk etmemiz söylendi. Kiralık bir eve çıkmayı düşünüyorum. Ben komşumdan öğrendim, komşumuza söylenmiş. Bana bizzat bir şey söylenmedi bir kağıtta eve gelmedi. Ne zaman kiralık ev bulursam o zaman boşaltacağım fakat kiralık ev bulmak zor. " dedi.Binada iş yeri bulunan Ali Koç ise yıkım kararının olmadığını iddia ederek " Binamızda yıkım kararı yok. Kolonlarımız burada herhangi bir depremde zarar görmüş olsa kolonlarımızda çatlaklar olur, sıva çatlağı olur, hiç öyle bir şey yoktur. Binamız tehlikeli diye şikayet ediyorlar. Doğruda binada bakım yok, kimse bakım yapmıyor binaya dış cephe yapsalar harika bir bina olacak " diye konuştu.

7- TRAFİK MAGANDASI İKİ MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YAKALANDI

Ali AKSOYER/İSTANBULİstanbul'da sıkışık trafik içinde otomobiller arasında hızla ilerlerken görüntüleri sosyal medya üzerinde yayınlanan motosiklet sürücüsü İlayda Ç. ile tehlikeli şekilde motosiklet kullandığı tespit edilen A.K. polis tarafından yakalandı. Trafik magandalarının her birine toplam bin 237'er lira para cezası kesilirken ehliyetlerine de geçici süreyle el konuldu.Sosyal Medya üzerinde yayınlanan görüntülerde sıkışık trafikte bir motosikletli araçların arasından hızla ilerliyordu. Duran trafikte araçlar arasında 70-80 kilometre hız yaptığı görülen sürücü, diğer araçlara teğet geçerek dakikalarca yaptığı sürüş görüntülere yansımıştı.Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis kısa sürede motosikleti kullandığı belirlenen sürücü İlayda Ç.'yi gözaltına aldı. İlayda Ç.'ye Karayolları trafik kanunun 46/2-G (aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek) maddesine istinaden bin 2 lira ve 66. (motosiklet sürücülerinin yönetmelikte belirtilen güvenlik şartlarına uymamaları) maddesine istinaden 235 lira olmak üzere toplamda bin 237 lira trafik cezası uygulandı.Ayrıca sürücü İlayda Ç.'nin ehliyetine geçici süre ile el konuldu. Sivil Trafik Ekipleri, tarafından işlemleri tamamlanan şüpheli daha sonra adli işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi.Öte yandan, trafiği tehlikeli düşürecek şekilde motosiklet kullandığı tespit edilen sürücü A.K. de yakalandı. Trafik magandasına A.K.'ye Karayolları Trafik kanunun 46/2-G(aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek) maddesine istinaden bin 2 lira, 66(motosiklet sürücülerinin yönetmelikte belirtilen güvenlik şartlarına uymamaları) maddesine istinaden 235 lira olmak üzere toplam bin 237 lira para cezası kesildi. Ehliyetine el konulan sürücü, adli işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi.

8- MİRAY BEBEĞİN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ 2 DOKTOR YARGILANIYOR

Haber-Kamera: Ruken KADIOĞLU/İstanbul, DHA - HASTANEDE yoğun bakımdayken vücuduna 1 doz verilmesi gereken ilacın 10 doz verilmesi nedeniyle yaşamını yitirdiği iddia edilen 6 aylık Miray bebeğin ölümüne ilişkin 2 doktorun yargılanmasına devam edildi.Mahkeme hakimi, duruşmada sanık avukatı Ali Rıza Dizdar'ın konuşurken ayağı kalkmamasını gerekçe göstererek dışarı çıkmasını istedi. Sanık avukatının dışarı çıkmasını reddetmesi üzerine, hakim mahkeme salonuna polis çağırdı. Daha sonra avukat duruşma salonundan çıktı.

AYAĞA KALKMA TARTIŞMASIİstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanıklardan Elvis K. ve avukatı katıldı. Miray bebeğin annesi Nurcan Türkan, babası Şahin Türkan ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Duruşmaya ayakta savunma yapma tartışması ile başlandı. Sanık avukatı Murat Yılmaz, önceki duruşmalarda ayağa kalkarak savunma yapma tartışmasının yaşandığını hatırlatarak, "Ben sadece davanın daha fazla uzamaması için ve İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi kararında ayağa kalkma gerekmediği kararına rağmen ayağa kalkarak konuşuyorum " dedi. Sanık avukatının ardından mahkeme hakimi Ahmet Vedat Güneş, Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin ve Hukuk Genel Kurulu'nun avukatların konuşurken ve ara kararlar sırasında ayağa kalkarak konuşmaların hüküm altına alındığını sanık avukatı Ali Rıza Dizdar'a hatırlatıldığında, "Biz o kararı yırttık, attık" dediğini belirterek, "Ben de İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını yırtıp atıyorum" dedi.

SALON BOŞALTILDISanık avukatı Ali Rıza Dizdar ve mahkeme hakimi Ahmet Vedat Güneş arasında bu sırada tartışma yaşandı. Avukat Dizdar, mahkeme hakiminin bu sözlerinin zapta geçmesini istedi. Mahkeme hakimi ise avukattan dışarı çıkmasını istedi. Avukat Ali Rıza Dizdar, "Bu söylediklerini zapta yaz, yazarsan çıkacağım" dedi. Avukatın dışarı çıkmayı reddetmesi üzerine, hakim mahkeme salonuna polis ekiplerini çağırdı. Avukat Dizdar'ın polisler eşliğinde çıkmayacağını söylemesi üzerine tartışma büyüdü ve salon tamamen boşaltıldı.

AVUKAT HAKKINDA SUÇ DUYURUSUDuruşma salonunun boşaltılmasının ardından, Miray Türkan'ın annesi Nurcan Türkan, babası Şahin Türkan, sanık Elvis K. ve diğer avukatları içeri alıp duruşmaya devam eden mahkeme hakimi, basın mensuplarını salona almadı.Mahkeme, 3. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti hakkında Hakimler Savcılar Kurumu (HSK)'ya suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Mahkeme, hakime hakaret ettiği iddiasıyla avukat Ali Rıza Dizdar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunma kararı vererek duruşmayı erteledi. Avukatlar, duruşma çıkışında avukat Ali Rıza Dizdar'a destek olduklarını belirttiler.

İDDİANAMEİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, 20 Kasım 2015 tarihinde İstanbul'da gerçekleşen olay şöyle oldu: Miray Türkan'ın ailesi, bebeklerini akciğer enfeksiyonu ve solunum yetmezliği hastalıkları dolayısıyla Fatih'de bir hastaneye getirdi. Hastanede yanlış tedavi ve aşırı dozda ilacın etkisiyle Miray Türkan hayatını kaybetti. Adli Tıp İhtisas Kurulu 24 Mart 2016 tarihli raporunda, Miray Türkan'ın kanındaki digoksin miktarının ölüm meydana getirecek düzeyde olduğunu, ölümün zehirlenme sonucunda olduğu bilgilerine yer verildi. Görevli doktorlar Nurettin Onur K. (52) ve Elvis K.(40) hakkında "Taksirle ölüme sebep verme" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

9-AVCILAR'DA PENCEREDEKİ SIVA PARÇALARI 5'İNCİ KATTAN OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, - AVCILAR'da bir binanın penceresinden düşen sıva parçaları park edilen bir otomobilin üzerine düştü, araçta hasar oluştu.Araç trafiğine kapalı, günün her saatinde yoğun olan Marmara Caddesi'nde bulunan bir iş hanının 5'inci katındaki dersanenin penceresinin üst tarafından öğle saatlerinde sıva parçaları düştü. Düşen parçalar cadde ile kesişen Şamlı Sokağın köşesine park edilen otomobilin üzerine düştü. Çevredekiler korku içerisinde kaçışırken, otomobilin ön kaputu ile tavanında hasar olutu. Olayın duyulması üzerine sevk edilen Avcılar Belediyesi zabıta ekipleri tutanak tuttu. Araç sahiplerinden Sinan Balcı da, şikayetçi olunca polisler sevk edildi. Balcı, araçtaki hasarın karşılanmasını isterken, bu iş hanının hemen yanında çalışan motokurye, 26 Eylül Silivri Depremi sırasında aynı iş hanının ön cephesindeki balkon altındaki sıvaların olduğu gibi düştüğünü, iki kez gelen belediye görevlilerinin inceleme yaptıktan sonra gittiğini söyledi.

10 -(Ek Bilgi ve Görüntülerle)MÜCEVHER FUARININ EN PAHALI TEKTAŞI 1 MİLYON LİRA

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Mertcan ÖZTÜRK/ İSTANBUL DHADünyanın en büyük 5 mücevher fuarı arasında yer alan "Istanbul Jewelry Show"un en pahalı tek taşı, 1 milyon lira değerinde.10-13 Ekim tarihleri arasında CNR Expo, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek olan fuar; 800'ün üzerinde firma ve markayı, 19 bin mücevher alıcısı ile bir araya getirecek. 34 yıldır düzenlenen fuarın en pahalı tek taş yüzüğü 9 karat büyüklüğünde ve fiyatı 1 milyon lira değerinde.

YAKLAŞIK 11 KARATBir mücevher firmasının Yönetim Kurulu Üyesi olan Yiğit Akgün, fuarın en pahalı tektaş yüzüğünü şu sözlerle anlattı: "9 Karatlık bir tektaş. ve yanlarındaki pırlantalar ile beraber yaklaşık 11 karat. Fiyatı da 1 milyon lira civarında. Sanırım şu anda hazır olarak bir mücevher haline getirilmiş en pahalı tektaş bu diyebiliriz. Pırlantalarda üzerindeki altının çok fazla fiyatta değeri yok. Bunun üzerinde yaklaşık 16 gram bir altın var. Baktığınız zaman 16 gram altının fiyatını üç aşağı beş yukarı tahmin edebiliyoruz. Burada değerli olan pırlantanın kendisi. Altının değerinin yaklaşık bin, iki bin lira olduğunu hesap edebilirsiniz. Esas değeri oluşturan pırlantalar"

ORTAYA ÇIKMASI 6 AY SÜRDÜ Tektaş yüzüğün tasarım sürecinden bahseden Akgün, "Bu özel bir tasarım. Tasarlanma aşamasından başlayacak olursak, yaklaşık bir 6 ay kadar sürüyor. Tasarımı bulmanız, bu kadar büyük değerli bir pırlantayı da kullanacağınız montörün ona göre özellikleri olması lazım. Dolayısıyla tasarlama süreci 5-5,5 ay civarında sürüyor. Sonra üretime geçtiğinizde böyle bir ürünü bir hafta içerisinde üretebilirsiniz. O tasarlandıktan sonra dökümünün yapılması, sonra da ustaların eline bırakılarak böyle bir mücevher haline gelmesi yaklaşık 1 hafta 10 günlük çalışma sonunda oluyor" dedi.

"YURTDIŞINDAN GELECEK YENİ MÜŞTERİLER ÖNEMLİ"Ziyaretçilerin fuarın en pahalı tektaş yüzüğüne olan ilgisi ile ilgili olarak ise Akgün, "Tektaş her zaman çok ilgi çeken bir mücevher. Her kadın bir tek taş istiyor. Özellikle evlenme tekliflerinde. Fuar çok yeni başladı. Bayilerimiz burada, satın almalar yapıyorlar. Önemli olan yurtdışından ve farklı noktalardan da yeni müşterilerin gelmesi. Yurtdışından gelecek olan yeni müşteriler kattığımız takdirde hem Türkiye ekonomisi hem şirketlerin kendi ekonomisi için çok daha faydalı olacaktırö şeklinde konuştu.

BU FUARDA 230 LİRAYA TEKTAŞ BULABİLİRSİNİZ Mücevher fuarında her bütçeye uygun mücevherler bulmak mümkün. Fuarın en uygun fiyatlı tektaş yüzüğü 230 lira değerinde. Fuarda 0,5 karat pırlantadan yapılan yüzüğün yanısıra uygun fiyatlı tektaş kolye ve beştaş yüzük de bulunuyor. Tektaş kolyenin fiyatı 199 lira iken, beştaş yüzük ise 450 lira. "PIRLANTALARI ÖZEL BİR TEKNİK İLE MIHLIYORUZöHer bütçeye uygun pırlanta tasarımlar yaptıklarını dile getiren mücevher danışmanı Aylin Gözem, "Fuarın en uygun fiyatlı ürününü yapmak için çok küçük karattaki pırlantaları özel bir teknik ile mıhladık. Bu teknikte pırlantanın her bir yüzeyi altın olarak devam ediyor. ve böylece, gördüğünüz pırlanta küçük olmamakla birlikte aslında pırlantanın devamında altın var. Böyle bir kolyenin fiyatı ise 199 lira. Aynı zamanda pırlantaları uluslararası laboratuvar sertifikası ile veriyoruz. Böylece pırlantanın kalitesinden müşteri emin olabiliyor. Mesela bu elimdeki kolye sadece pırlantadan yapılmış olsa yarım karat olurdu ve fiyatı 5-6 bin dolar civarında olurdu. Bunun ortasındaki pırlanta ise 0.5 karat ve fiyatı 199 liraö dedi.

"HERKES RAHATÇA EVLİLİK TEKLİFİ EDEBİLİRöGözem, "Herkesin rahatça evlilik teklifi edebilmesi için özel tekniğimiz ile tektaş hazırladık. Bu tektaşın fiyatı 230 lira. Yapımında 0.5 karat pırlanta kullanıldı. ve aynı zamanda bununla birlikte kullanmak isterlerse, gördüğünüz beştaşın fiyatı 450 lira. Bunun da 0.5 karatlık pırlantası var üzerinde. Bu gördüğünüz tektaş ve beştaşın kolyesi ile birlikte set fiyatı ise 870 liraö ifadelerini kullandı.

12-PEPEE TV, 90 ÜLKEDE BULUNAN DA VİNCİ TV İLE İŞ BİRLİĞİ YAPTI

Elif YAVUZ-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL, Pepee TV, dünyada 90 ülkede bulunan, bilim ve teknoloji içerikleri üreten da Vinci TV ile iş birliği yaptı.Düşyeri Kurucusu ve Pepee karakteri yaratıcısı Ayşe Şule Bilgiç, düzenlenen basın toplantısında gerçekleşen işbirliği hakkında bilgiler verdi. "Pepe Türkiye'nin yüzde 98'ine dokunan, hakkında 35 ayrı tez yazılmış, okul öncesi döneminde pek çok şeyi değiştirmiş bir karakter." diyen Bilgiç, şunları söyledi: "Düşyeri'de bundan 10 yıl önce okul öncesinde çocuklar için eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için elini taşın altına sokan bir avuç insanın girişimi. 'Çocuklar için ne yapabiliriz' diye sorduğumuzda çocukların kitle iletişim araçları tüketiminde çizgi filmin önde olduğunu gördük. Biz de eğitimi gönüllü olarak alacaklar bir formata sokmak istiyorduk. Var olan eğitim sistemlerine inanmıyoruz. Şu anda sanayi toplumunda kalma eğitim sistemlerinin çocuklara iyi geldiğini ya da amaçlanan sonuçlar doğurduğuna inanmıyoruz. Gelişen teknoloji ile alternatif yöntemler, çocukların içselleştirebilecekleri, deneyimleyebilecekleri farklı öğrenme metotları üzerine kafamızı yorduk. Biz çizgi filmle eğitim içeriği oluşturabileceğimize inandık. '104 Bölüm Pepee İzleyen Bir Çocuğun Kazanımları' haritasından yola çıkarak bunu yaptık. Bugün Pepee'nin geldiği nokta ise, okul öncesinde birçok çocuğu bir noktadan alıp, belirli bir noktaya taşıyabiliyor. Artık sadece Türkiye'de değil dünyadaki tüm çocuklara ulaşabileceğimiz bir düş kurmaya başladık. Dünyada bizim gibi düşünen, çocuklar üzerinde olumlu etkiler bırakmak isteyen var mı diye düşündüğümüzde, da Vinci ile ve Ferdinand Habsburg ile karşılaştık. da Vinci TV 90'dan fazla ülkede biraz daha üst yaş gruba hitap eden, Düşyeri ile ortak noktalara sahip bir marka."

HEM EBEVEYN HEM ÇOCUK ÖĞRENECEKAilelerin, mobil telefon, smart televizyon ve internet üzerinden Pepee TV'ye erişebileceklerini belirten Bilgiç, uygulama sayesinde çocukların ve ebeveynlerin birlikte öğreneceklerini belirterek, "Pepee TV'si olan aileler birbirleriyle daha kaliteli vakit geçirecek. Bizler televizyon, video içeriklerinin çocukları tek başına bırakarak izleyecekleri şeyler olmadığını düşünüyoruz. Ama çoğu zaman çocuğun sevdiği şeyi ebeveyn izlemek istemiyor ya da ebeveynlerin sevdiği şeyleri çocuklar sevmiyor. Pepee TV bu noktada birleştirici oluyor. Pepee TV'deki tüm içerikler çocukların sorduğu soruları, ebeveynin de öğrenerek ikili öğrenmeyi gerçekleştirebilecekleri şekilde dizayn edildi. Soruları da zaten çocuklardan alıyoruz. Pepee TV uygulamasını telefonunuza indirdiğinizde da Vinci sekmesi var buradan da Vinci kanalına ulaşabiliyor ve içerikleri izleyebiliyorsunuz" dedi.Da Vinci Media CEO'su Ferdinand Habsburg ise, Türkiye ve Pepee TV ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Pepee TV ve da Vinci TV farklı yaş gruplarına hitap eden ama aynı ortak noktada buluşan iki marka. Bizler eğitim eğlenceli olabilir, diyoruz. Yaptığımız her işin temelinde bir çocuğun yüzünde gülümseme görebilmek yatıyor. Ancak eğitim ve eğlenceyi bir arada bulundurmak kolay değil. Çocuklar fizik, kimya ve sanat arasındaki bağlantıyı eğlenerek öğrensin istiyoruz. Türkiye bizim için önemli bir yer. Dünyaya açıldığımızda ikinci olarak Türkiye'ye geldik. Biz çocukların zihinlerine arka kapıdan girmek istiyoruz. Dünya Ekonomik Forumu tarafından yapılan araştırmaya göre pek çok şey okulda öğrenilmiyor. İkna, yaratıcılık, uyum sağlama gibi beceri setlerinin okul müfredatlarına eklenmesi gerekiyor. 6 yaşındaki bir çocuk insan vücudunda neler olduğunu eğlenerek öğrenebilir. Biz de bunu sağlamaya çalışıyoruz. Pepee TV ile işbirliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz."

