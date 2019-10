Dha istanbul bülteni-4

09.10.2019 17:12

HULUSİ AKAR: HAREKAT İLE İLGİLİ HAZIRLIKLAR SÜRMEKTE

Haber: Gülseli KENARLI - İSTANBUL DHA - MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Harekat ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte, intikaller, hazırlıklar sürmekte" dedi.

Hulusi Akar, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Harp Okulu 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

Hava Harp Okulu'ndaki tören sonrası Akar gazetecilerin sorularını yanıtladı.Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekattaki hazırlıklarda gelinen son duruma ilişkin soru üzerine Hulusi Akar,"Harekat ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte, intikaller, hazırlıklar sürmekte. Bunları da komutan arkadaşlarımızla birlikte yakinen takipetmekteyiz. Ancak bugünkü yaptığımız faaliyet de önemli bir faaliyet. Mazisi şan ve şerefle dolu kartal yuvası Harp Okulu'nun 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Açılış töreni var. Harbiyelilerle birlikte olacağız, onlarla yemek yiyeceğiz, sohbet edeceğiz, bu önemli günü birlikte kutlayacağız" dedi.

2- ESENYURT'TA BİR KADIN EVİNDE BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ (3)

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL, Esenyurt'ta bir kadın evinde boğazı kesilerek öldürüldü.Edinilen bilgiye göre Hasan Dere, oğlunu götürdüğü hastaneden saat 15.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi Ebabil Sokak'ta bulunan evlerine döndü. Eve giden Hasan Dere (67), eşi Nazlı Dere (67)'yi boğazı kesilmiş halde buldu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan inceleme sonucu kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.Nazlı Dere'yi eve giren hırsızın öldürdüğü öne sürülüyor. Saldırganın evdeki bilezikleri de çaldığı iddia ediliyor. Asayiş Şube Müdürlüğü ve Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş kapsamlı çalışma başlattı.

3- BAKIRKÖY'DE KAFEDE BIÇAKLA KOVALANAN KADINI İŞ YERİ SAHİBİ BÖYLE KURTARDI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/Bakırköy'de kafede otururken bıçakla kovalanan kadın kafenin mutfağına sığındı. İş yeri sahibi Azize Güler Kadını saldırganın elinden kurtarırken elinden yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.Olay, geçen pazar günü saat 16.00 sıralarında Yeşilköy'deki kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hakan D. yanında getirdiği bıçakla kafede oturan yabancı uyruklu kadının yanına yaklaştı. Tehditler savuran Hakan D.' nin elinde bıçağı gören kadın, 'beni öldürecekler yardım edin' diye çığlık atarak kafenin mutfağına sığındı. Saldırgan Hakan D. ise elinde bıçakla mutfağa girmeye çalıştı. İş yeri sahibi Azize Güler ve iş yeri çalışanları saldırgana engel olmaya çalıştı. Yaşanan arbedede Azize Güler bıçakla elinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis saldırgan Hakan D'yi ifadesini almak üzere karakola götürdü.

O ANLAR KAMERADA Öte yandan yaşanan olay kafenin güvenlik kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde Hakan D. elinde bıçakla koşarak kafeye geliyor. Hakan D'nin bıçakla geldiğini gören kadın, kafenin mutfağına sığınıyor. İş yeri sahibi ve çalışanlar saldırgana engel olmaya çalışıyor.

"YENİ CEZAEVİNDEN ÇIKTIM SENİ DE ÖLDÜRÜRÜM' DEDİ"İş yeri sahibi Azize Güler "Normal müşteriler otururken bir arbede çıktı. Bir kadın koşarak geldi mutfağıma sığındı. 'Beni öldürecekler kurtarın beni' dedi. Arkasından bir genç geldi. 'Çekilin önümden öldüreceğim.' dedi. Elinde bıçak vardı. Koşarak aşağıya indi. Giremezsin dedim. 'Ben zaten yeni cezaevinden çıktım seni de öldürürüm' dedi. Kadını öldürmek için mutfağa girmek istiyor. Çalışanlar geldi. Mutfaktan çıkardılar. Bıçağı savururken elime denk geldi. Elim kesildi. Ben mutfaktan içeri girmesine izin vermediğim için bunu yaptı bana. Edindiğimiz bilgilere göre, ilk eşiyle boşanma davası açmış, ilk eşi de iki çocuğuyla beraber burayı basıyor. Burada arbede yaşanıyor. Kadın çantasını alıyor gitmeyi düşünüyor herhalde, daha sonra elinde bıçakla koşarak birinin indiğini görünce mutfağa sığınıyor. O arada oluyor her şey, ne deseydim yani gir öldür mü deseydim. Böyle bir şeye hayatta izin vermem. Sonra polise haber verdim. Şikayetçi oldum. Parmağımı onun kestiğini ifademde söyledim. Ama şuan zanlı serbest" dedi. Hakan D'nin bıçakla kovaladığı kadının, annesiyle boşanma aşamasında olan babasının sevgilisi olduğu iddia edildi.

4- METROBÜS PROJESİNİN MİMARLARINDAN PROF. ILICALI: MEVCUT BU SİSTEMDE KAZALAR ARTAR

"Kaza riskini sıfıra düşürmemizin yolu teknolojidir"

Gülseli KENARLI - İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL, İSTANBUL'da günde 1 milyon yolcu taşıyan metrobüslerde kazalar eksik olmuyor. 2016 yılında 804, 2017 yılında 640, 2018 yılında 404 ve 2019 yılının ilk 9 ayında 189 metrobüs kazası yaşandı. İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, "Sürücü hataları; stres, sürücülerin yorgunluğu nedeniyle üzülerek söylüyorum mevcut bu sistemde kazalar artar" dedi.

"MEVCUT BU SİSTEMDE KAZALAR ARTAR"Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Metrobüs projesinin mimarlarından İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, "Metrobüsü kullanan sürücü, insan hatası; trafik kazalarında da istatistiklere baktığımız zaman en büyük pay insana ait, yüzde 90'ı sürücüye ait." dedi. Ilıcalı, "Bir günde 1 milyon yolcu taşıyan bir sistemin güvenliğini sürücüye bırakmamamız lazım. Sene 2019, korkunç teknoloji var. Bizim güvenliği artık insan elinden alıp, sürücüsüz metrobüse değiştirmemiz lazım" dedi.

Prof. Dr. Ilıcalı, şöyle konuştu: "Metrobüste sürücü olduğuna göre, ne kadar eğitim de alsa, ne kadar sıkı denetim de olsa hata yapılıyor. Sürücü hataları; stres, sürücülerin yorgunluğu nedeniyle üzülerek söylüyorum mevcut bu sistemde kazalar artar. İnsanın özellikleri çok önemli, fiziksel, ruhsal özellikleri çok çok önemli. Ruhsal özellikler, insan üzerinde 'intikal reaksiyon' dediğimi süreyi uzatıyor. Bu sürenin uzaması da buradaki kaza riskini artırmış oluyor. Aynı insan her gün aynı olmayabilir, farklı şartlarda olabilir, kafası dağınık olabilir, yorgun olabilir, kendisinin tespit edemediği bir hastalık durumu olabilir, kullandığı bir ilacın etkisi olabilir. Bütün karayollarımızda da değişmeyen tek şey insan hatası. Son 10 yılda yollar, hastane sayıları, tüneller arttığı halde değişmeyen tek şey yüzde 90 trafik kazalarında sürücü hatası. Biz günde 1 milyon yolcu taşıyoruz. Bir sistemin güvenliği önemli. Güvenlik doğrudan doğruya sürücüye bağlı. Bir günde 1 milyon yolcu taşıyan bir sistemin güvenliğini sürücüye bırakmamamız lazım. Sene 2019, korkunç teknoloji var. Bizim güvenliği artık insan elinden alıp, sürücüsüz metrobüse değiştirmemiz lazım."

"KAZA RİSKİNİ SIFIRA DÜŞÜRMEMİZİN YOLU TEKNOLOJİDİR"Prof. Dr. Ilıcalı, metrobüs şoförlerinin eğitimlerine dikkat çekerek, "Tabii ki eğitim vermemiz lazım. Güvenli sürüş tekniklerini öğretmemiz lazım, destek vermemiz lazım, psikoteknik muayenelerden geçirmemiz lazım. Yasada olmasa bile böyle önemli bir işletmenin yöneticileri olarak yapmamız lazım. Ama mutlak surette bunu sıfırlayamazsınız. Kaza riskini sıfıra düşürmemizin yolu teknolojidir, inovasyondur, sistemin güncelleştirilerek, otonom dönüştürülmesidir. Şimdi bir takip sistemi koyacaklarmış, sistem uyaracakmış, sürücü dikkatini toplayacakmış. Sürücü zaten o anda toplu dikkat halinde değil ki, yaygın dikkat yani kafa başka bir yerde" şeklinde konuştu.

"HER GELEN İLAVE TALEP ARTIK TAŞIRACAK"Mustafa Ilıcalı, metrobüsün günde 1 milyon yolcu taşıdığına dikkat çekerek, doldurduğu bir bardak suya, ilaveler yaparak, metrobüslerdeki yetersizliği ve neler yapılabileceğini şöyle anlattı: "Ne kadar kapasiteyi artırırsanız artırın, her geçen gün, artan nüfusla, entegre sistemlerle talep arttı. Artık ben bundan sonra ne kadar tedbir alsam, 1 milyonu, milyon 50 bin yapsam, her gelen ilave talep artık taşıracak. Bu taşma; kuyruk demek, insanların tepkisi demek. 52 kilometre, 500'ün üzerinde araç, bunu artıramazsınız artık. Bunu yapmanın yolu bardağın kapasitesini artırmak. Bunun için de, dünyayı yeniden keşfetmeye gerek yok, sistemi değiştireceğiz. Metrobüsü olduğu yerde lastik tekerlekli metroya dönüştürmek. Bu çok pratik bir sistem, uygulanabilirliğini gördük, burada yapılabileceğini gördük. İnşaat süresince sistemi kapatmıyoruz, akşam saatlerinde 3-4 saat çalışma en az bu sistemi 2'ye katlıyoruz. Sistemin kapasitesi artıp, vakum gibi yolcuyu çektiği zaman duraklardaki geçitlerdeki birikimlerde olmayacak. Bu şekilde hem kapasiteyi artıracaksınız, hem de otonom bir sistem olduğu için kazayı önleyeceksiniz""KORKUYORUZ"Metrobüs yolcuları da kazaların şoför hatalarından kaynaklandığını belirtiyor.Her gün metrobüs kullanan öğrenci Muhammet Emir Ulu, "Korkuyorum, her gün Şişli'den Cevizlibağ'a okula geliyorum. Bazen metrobüsler diğer yolu boş görünce oradan hızlıca giriyor. Önden araba geliyor, hemen sol tarafa geçiyor. O sırada ya yanlışlıkla dengesini kaybetse, kaza olsa Allah korusun… Korkuyoruz" dedi.Bir kadın yolcu ise kendisini metrobüse göre şartladığı için, kalabalık ve yoğunluğun zor gelmediğini belirtti. Bir başka yolcu ise, kazalarla ilgili, "Şoför hatası olabilir, metrobüste bir sıkıntı görmüyorum" diye konuştu.

5 - KABATAŞ'TA HANUTÇU DENETİMİ

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, - Kabataş İskelesi'nde zabıta ve polis ekipleri artan şikayetler üzerine hanutçulara yönelik denetim yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Turizm Şube müdürlüğü ekipleri artan şikayetler üzerine hanutçu denetimi yaptı. Turistlerin yoğun olduğu Kabataş iskelesine gelen ekipler elinde broşür olan bir kişiyi yakalayarak GBT sorgusu yaptı. Şüpheli kişiye çevreye verdiği rahatsızlıktan dolayı kabahatler kanununun 37-1 maddesince 154 lira para cezası verildi. Zabıta ve polis ekiplerinin uygulamalarının devam edeceği öğrenildi.

6- KARTAL'DAKİ CİNCİ HOCA SORUŞTURMASI; SANIK HAKKINDA 10 YIL CEZA İSTENDİ

Yüksel KOÇ/ İSTANBUL, ÇOCUKLARI olmayan çiftler için oklava ile cin çıkarma seansı düzenlediği ve muska ile onları tedavi ettiği öne sürülen Salih Gedik hakkında, "Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan 10 yıla, ona yardım eden üç kişi hakkında da 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.İddianamede, Salih Gedik'in ihbar üzerine adrese karı-koca gibi giden polis memurları M.B. ve T.A.'ya, sübyan ve tıbık cini nedeni ile çocuklarının olmadığını söyleyerek, sırtlarına oklava ile dokunup muska yazdığı belirtildi.

Kartal'da çocukları olmayan çiftler için oklava ile cin çıkarma seansı düzenlediği ve onları muska ile tedavi ettiği öne sürülen Salih Hoca olarak bilinen Salih Gedik ile ona yardım eden 3 kişi hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanarak İstanbul Anadolu 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, ihbar üzerine Salih Gedik hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

OKLAVA İLE CİNLERİ KOVDU!Bilgisine başvurulan kişilerin Salih Hoca olarak tanıdıkları şüpheli Salih Gedik'e muskalar karşılığı 250 TL para verdiğini söyledikleri belirtilen iddianamede, şüpheli Salih Gedik'in kendisine başvuran bir kadına, "Karnında 'sübyan ve tıbık cini' olması nedeniyle çocuklarının olmadığını söylediği, kendisi ve eşinin sırtına oklava ile dokunduğu, ayetler yazılı kağıtlar verip bunları suya atıp okumalarını önerdiği" belirtildi.

POLİS MEMURLARI KARI-KOCA KİMLİĞİ İLE SUÇÜSTÜ YAPTILARİhbar sonrası polis memurları M.B. ve T.A.'nın karı koca gibi adrese gönderildikleri belirtilen iddianamede, "Şüpheli Salih Gedik, 'çocuğumuz olmuyor' denilmesi üzerine sırtlarına oklava ile dokundu. M.B.'ye kendisinde 'sübyan ve tıbık cini' olması nedeni ile çocuklarının olmadığını söyledi. Ayetler yazılı kağıtlar verip suya atıp okumalarını istedi. İlaveten 300 TL karşılığında muska yazması gerektiğini ve muayene için de 30 TL ücret ödemeleri gerektiğini söyledi" denildi.

İddianamede Salih Gedik'in ifadesine de yer verildi. İddianamede, Gedik'in, kimseye para karşılığı muska yazmadığını, bazen gelen kişilerin gönlünden koparak para bıraktıklarını, cin çıkartma yapmadığını, kimseye oklava ile dokunup tedavi etmediğini söylediği belirtildi.

PARA MAKBUZLARI SORULUNCA SUSMA HAKKINI KULLANDIGedik'in işyerinde bulunan para ve makbuzlara ilişkin olarak da susma hakkını kullandığı kaydedildi. İddianamede, Salih Gedik'in faaliyet gösterdiği adreste 28 bin 177 kişiye ait bilgilerin olduğu bir dosyanın, Gül Medyum Hizmetleri adına düzenlenmiş vergi levhası ve çeşitli materyallerin bulunduğu belirtildi.

10 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE YARGILANACAKSalih Gedik'in, "Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla, ona yardım ettiği öne sürülen üç kişi hakkında da, "Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılığa yardım" suçundan 1.5 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.

İDDİANAME KABUL EDİLDİİddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 15. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

