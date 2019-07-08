DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: DOĞU AKDENİZ'DEKİ RAHATSIZ EDİCİ SESLER YOLUMUZDAN ALIKOYAMAYACAK (geniş haber)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki çalışmalarla ilgili, "Bu konuda sağdan-soldan bazı rahatsız edici sesler çıkabilir. Ama bu seslerin hiçbirisi bizi bu yolumuzdan alıkoymayacağını daha önce de zaten açıkladık, bugün de aynı noktadayım, aynı şeyleri söylüyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da gerçekleştirilecek Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere Saraybosna'ya gitti.

"TÜRKİYE TARİHİ VE KÜLTÜREL KÖKLERİYLE AYNI ZAMANDA BİR BALKAN ÜLKESİDİR"

Saraybosna'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tarihi, beşeri, dini ve kültürel kökleriyle aynı zamanda bir Balkan ülkesi olduğunu belirterek, "Balkanlar'ın barış, istikrar, huzur ve refahı bizim için son derece önemlidir. Ülkemizin bu coğrafyada yaşanan gelişmeleri uzaktan seyretme lüksü yoktur. Biz de bu anlayışla bölgenin çok kültürlü dokusunu ve iç barışının muhafazası için gayret ediyoruz" dedi.

Türkiye'nin sadece ikili planda değil, çeşitli iş birliği platformlarıyla da bölgesel istikrarın devamına katkı sunduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci'nin, Balkan ülkelerinin tamamını kapsayan tek bölgesel iş birliği ve diyalog platformu olduğuna işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu platforma kuruluşundan bu yana ciddi destek verdiğini belirterek, "İnşallah Saraybosna Zirvesi kapsamında Balkanlar'da ekonomi, ticaret, ulaştırma, altyapı yatırım alanları başta olmak üzere iş birliği faaliyetlerini ele alacağız. Bölgenin Avrupa Atlantik mekanizmalarıyla entegrasyonu da zirvede görüş teatisinde bulunulacak başlıklar arasında yer alıyor" diye konuştu.

"SREBRENİTSA KURBANLARI ANISINA DÜZENLENECEK RESMİGEÇİDE İŞTİRAK EDECEĞİZ"

Bu mekanizmaya verilen önemin göstergesi olarak Türkiye'nin sürecin 2020-2021 Dönem Başkanlığına adaylığını koyduğunu ve adaylığın bu zirvede karara bağlanacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyareti sırasında başta Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi olmak üzere diğer bazı ülkelerin liderleriyle de ikili görüşmeler gerçekleştireceğin, Saraybosna Butmir'de konuşlu Avrupa Birliği'nin ALTHEA Harekatı karargahını ziyaret edip Türk askerleriyle bir araya geleceğini ve Saraybosna'da Srebrenitsa soykırımı kurbanları anısına düzenlenecek resmigeçide iştirak edeceğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, "Bosnalı kardeşlerimizin acılarını da paylaşacağız. 8 bin 373 Boşnak kardeşimizin şehadetiyle sonuçlanan soykırımın 24. yıl dönümünde aziz şehitlerinin hatıralarını inşallah bir kez daha hürmetle yad edeceğiz. Bu ziyaret ve temasların Balkanlar'daki komşularımızla ilişkilerimizin güçlendirilmesine önemli katkılarda bulunacağına inanıyorum" ifadesini kullandı.

"DOĞU AKDENİZ'DE SONDAJ GEMİLERİMİZİN ARAMA-TARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki son duruma ilişkin olarak, Türkiye'nin sondaj gemilerinin arama-tarama çalışmalarına kendi yol haritaları içesinde devam ettiğini söyledi.

"Bu konuda sağdan-soldan bazı rahatsız edici sesler çıkabilir. Ama bu seslerin hiçbirisi bizi bu yolumuzdan alıkoymayacağını daha önce de zaten açıkladık, bugün de aynı noktadayım, aynı şeyleri söylüyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürecin Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak kararlılıkla sürdürüldüğü vurgusunu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin hassasiyetleri son olarak G-20 Zirvesinde bazı liderlere ilettiklerini anımsatarak, şöyle konuştu: "Şu anda tabi Yunanistan'da malum dün akşam sonuçlanan bir seçim oldu. Sayın Miçotakis yüzde 40'a yakın bir oy oranıyla şu anda seçimi kazanmış ve 160'a yakın milletvekili çıkarmış durumda. Dün akşam kendisini aradım, tebrik ettim. Temennim odur ki inşallah Yunanistan'da yeni bir süreci barışık, dayanışma içerisinde devam ettiririz. Şu anda seçimin ardından tabii ki görüşmelerimizi ilgili arkadaşlarımız vasıtasıyla da sürdüreceğiz. Arzumuz, isteğimiz; Ege'de, Akdeniz'de herhangi bir sıkıntıyı bundan sonraki süreçte asla yaşamayalım"

S-400'LERİN TESLİMAT SÜRECİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400'lerin teslimine ilişkin soruyu da, "Şu anda yolculuk hazırlığı devam ediyor. Yani bizden bu noktada şu tarih diye zorlamazsanız isabetli olur. Ama yolculuk hazırlığı, yükleme çalışmaları vesaire bunlar sürüyor. Bizim kendileriyle zaten mutabık kaldığımız tarih, tarihler, bunların hepsi var. Burada da yerleşim planlarının nereye konuşlanacağını, bu konunun sorumluluğu da tamamıyla Milli Savunma, Genelkurmay Başkanlığı'mız, onlara ait, onlar planlamayı yapıyorlar, yapacaklar ve bizim önümüze de getirecekler. Ondan sonra da uçakla gelecekler ve bu gelen tüm S-400'ler oralarda konuşlanacaktır" şeklinde cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle gruplar halinde iki toplantı yaptığını, çarşamba ve perşembe günü yapılacak iki toplantıyla da istişare sürecini tamamlayacaklarını ifade ederek, Meclis kapanmadan bu görüşmeleri bitireceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bütün düşüncemiz, arzumuz; öncelikle Meclis kapandıktan sonra illerine gidecek olan milletvekillerimizin ne gibi bir süreç işletecekleridir, illerinde ne gibi çalışmalar yapacaklarıdır. Zira benim de hemen bu işin ardından Ağustos'la birlikte bir teşekkür ziyaretleri ağırlıklı büyükşehirlerden olmak üzere başlayacak. İllerimizi dolaşarak hem bazı açılış törenleri, hem teşkilatımızla bir araya gelmek suretiyle yapacağımız toplantılar var. Bu toplantılarla birlikte inşallah bizim arzumuz 2019'u siyasi faaliyetler olarak tamamlamış olalım istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarının ardından Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan da Bosna Hersek'e gitti.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan'ın açıklamaları

-Uçağa binişi

-Detaylar

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2 - HAMİLE KADININ BULUNDUĞU ARACA SALDIRAN MAGANDALARIN İFADELERİ

Haber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA

Pendik'te trafikte içinde hamile kadın ve eşinin bulunduğu araca saldıran Hasan Sel ve kardeşi Hüseyin Sel'in emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı. Hasan Sel'in ifadesinde, "Ben de o anın stresi ve psikolojik durumu ile istem dışı yan aynasını kırdım. Sonra aracını bizim araca çarptığı için, geçiş mesafesi olmadığı için aracın üzerinden geçmek zorunda kaldım. Bu geçiş sırasında kaput üzerine bastım" dediği öğrenildi.

Pendik'te D-100 karayolunda 7 aylık hamile Ayfer Bahçıvan ve eşi Yunus Emre Bahçıvan'ın içinde bulunduğu otomobilin önünü keserek aynasını kıran Hasan Sel ile kardeşi Hüseyin Sel'in emniyet ifadeleri ortaya çıktı.

Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi'ne giderek ifade veren Hasan Sel, Kastamonu'da yaşayan annelerini ziyaret etmek için yola çıktıklarında bu olayın gerçekleştiğini söyledi.

EMNİYET ŞERİDİNDE GİTMEDİKLERİNİ SÖYLEDİ

Annesinin şeker komasına girdiği yönünde haber almaları üzerine 6 Temmuz Cuma akşamı yola çıktıklarını söyleyen Hasan Sel'in olayı söyle anlattığı öğrenildi:

Aynı gün 19.00 sıralarında kardeşim Hüseyin Sel idaresindeki araç ile D-100 Karayolu üzerinde seyrediyorduk. Biz güvenlik şeridinde seyretmiyorduk. Şikayetçilerin aracını sollarken araç ani bir şekilde önümüze doğru geçti. Biz ani fren yapıp durduk. Bir hasar oluşmadı. Bizim aracımızın sol şoför tarafı yan aynası katlandı. Bir şey olmadığını gördük. Elimizle önemli değil tarzı işaret yaparak yolumuza devam ettik. O araç sağ tarafımızdan emniyet şeridini de kullanarak yanımıza geldi. Kendi aracının sol tarafı ile bizim aracımızın sağ tarafına yanaşarak kasıtlı olarak sağ yan aynamıza çarptı. Sonrasında camını aşarak şoför mahallinde bulunan şahıs küfür ve hakaret etti. Biz yine acelemiz olduğu için durmadık. Ben de elimle, 'ne var, hayırdır' işareti yaptım. Küfürlerine küfürle ya da kötü bir sözle karşılık vermedim. Biz yolumuza devam ederken bizi durdurma çabaları devam etti. Sonra arkamıza geçerek trafik yavaşladığı anda arkamızdan çarptı. Bu çarpma aracımıza üçüncü çarpmaydı. Ben ve kardeşim araçtan inerek aracının başına gittik. Biz aracımızdan indiğimizde görüntüye yansımayan tahrik edici el hareketleri yapmaktaydı. Yanına geldiğimde camı açmasını istedim. Camı açmadı. Bana 'aynamı kırdın' diye yan aynasını gösterdi. Ben de o anın stresi ve psikolojik durumu ile istem dışı yan aynasını kırdım. Sonra aracını bizim araca çarptığı için, geçiş mesafesi olmadığı için aracın üzerinden geçmek zorunda kaldım. Bu geçiş sırasında kaput üzerine bastım. Sonra aracımıza binerek yola devam ettik"

ŞİKAYETÇİ OLDU

Kastamonu'ya hasta olan annesinin yanına gittiklerini söyleyen Hasan Sel'in "Annemizi ziyaret ettikten sonra hakkımızda şikayet olduğunu öğrenerek en kısa sürede polis merkezine geldik. Böyle bir olayın yaşanmasını istemezdik. Ben kesinlikle bayanın hamile olduğunu bilmiyordum. ve hamileyim diye bağırmasını camlar kapalı olduğu için duymadım. Olay sırasında üzerimde bulunan ruhsatlı tabancamı kendi rızamla polise teslim ediyorum" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Ağır tahrik altında olayın yaşandığını öne süren Hasan Sel'in, "Bize küfür etmesinden dolayı ve aracımıza kasten verilen zarardan dolayı araç sürücüsünden davacı ve şikayetçiyim" dediği kaydedildi.

HÜSEYİN SEL EMNİYET ŞERİDİNİ ZAMAN ZAMAN KULLANDIĞINI KABUL ETTİ

Sürücü Hüseyin Sel de polis merkezindeki sorgusunda olay akşamı hasta olan annesini ziyaret etmek amacıyla Kastamonu'ya doğru yola çıktıklarını belirterek, "D-100 karayolunda dörtlülerim yanar halde seyir halindeydik. Acelem olduğu için bazı noktalarda emniyet şeridini kullanmış olabilirim. Şikayetçilerin aracını sollarken emniyet şeridinde değildim. Bu araç ani bir şekilde bizim aracımızın önüne doğru geldi. Bizim aracımızın sol şoför yan aynası katlandı. Ona da pardon ve özür mahiyetinde el işareti yaparak yola devam ettim. Sağ taraftan emniyet şeridini kullanarak bizim yanımıza geldi. Kasıtlı olarak sağ yan aynamıza çarptı. Şoför mahallinde bulunan şahıs camını açarak bize küfür ve hakaret etti. Küfürler bizde ağır tahrik oluşturdu. Biz yine acelemiz olduğu için durmadık. Küfürlerine küfürle ya da kötü bir sözle karşılık vermedik. Sonra arkamıza geçerek trafiğin yavaşladığı bir noktada arkadan çarptı. Ben durdum" dediği öğrenildi.

'OLAYA İŞTİRAKİM OLMAMIŞTIR'

Aracından inmedeki amacının olayı yatıştırmak olduğunu savunan Hüseyin Sel'in "Amacım onları yatıştırmak ve onlarla konuşmaktı. Hiçbir şekilde onlara sözlü veya fiili tahrik edici bir hareketim olmamıştır. Olayı yatıştırmak niyetindeydim. Zaten kaydedilen görüntülerde duruşum bellidir. Ben araç içindeki bayanın hamile olduğunu bilmiyordum. Daha sonra medyaya yansıyan görüntülerde bunu öğrendim. Olay anında aracın camları kapalı olduğu için ve ortamda gürültü olduğu için bayanın söylediklerini duymadım. Böyle bir olay yaşandığı için üzgünüm. Olayda şikayete konu eyleme hiçbir iştirakim olmadı. Şahsıma yapılan linç kampanyası tehlikeli bir boyuta ulaşmıştır. Bize küfür edilmesinden dolayı ve aracımıza kasten verilen zarardan dolayı araç sürücüsünden şikayetçiyim" dediği kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye sevki

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3- 11 KİŞİLİK GASP ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ

*Çetenin eylemleri güvenlik kameralarına işte böyle yansıdı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL,-İSTANBUL, Ankara ve Bursa'da tapu dairesi, banka gibi yerlerde takip ettikleri mağdurların paralarını çalan 11 kişilik gasp çete, polisin 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından çökertildi. Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, önceki gün gözaltına alınan biri kadın 5 kişi ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin gerçekleştirdikleri eylemlerde 1,5 milyon liralık vurgun yaptıkları öğrenildi.

MAĞDURLARI VURDULAR, OTOMOBİLDEN ATTILAR, SÜRÜKLEDİLER

Tuzla'da 7 şubat 2019 tarihinde bir bankadan para çeken Zuhal S. ve Reyhan S.'nin yanına yaklaşan otomobilde bulunan şüpheliler içinde 11 bin 500 lira olan çantayı alarak kaçtı. Olay sırasında Reyhan S. şüphelilerin aracına binip parayı kurtarmak istediği sırada şüpheliler tarafından otomobilden atıldı. Polis tarafından olayla ilgili soruşturma sürerken Tuzla'da 13 şubat 2019 tarihinde bankadan 354 bin lira çeken Mehmet T. kendisini takip eden şüphelilerin saldırısına uğradı. Mağdur Mehmet T. şüphelilere direnince ayaklarından tabancayla vurularak yaralanırken, bu sırada paniğe kapılan şüpheliler sadece 2 bin lira alarak kaçtı. Bu olaydan sonra 5 Mart 2019 tarihinde bir kez daha ortaya çıkan şüpheliler Çekmeköy'de Rüstem K. adlı mağdurun 225 bin lirasını gasp etti. Olay sırasında parasını çalan şüphelilerin aracına tutunarak metrelerce sürüklenen Rüstem K. hafif şekilde yaralandı.

POLİS PROJELİ OPERASYON BAŞLATTI

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından peş peşe meydana gasp olayları üzerine soruşturma açtı. Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla 6 ay süren teknik ve fiziki takip başlattı. Son olayda şüphelilerin kullandığı ve sahte plaka takıldığı öğrenilen otomobil yaklaşık 40 kilometre takip edilerek Pendik bölgesine geldiği belirlendi.

ARA OPERASYONLARDA YAKALANAN 6 KİŞİ TUTUKLANDI

Gasp Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada organize bir şekilde banka yada Tapu takipli gasp yapan şüphelilerden Savaş M.(18), Nehir M.(22), Bektaş M.(19), Yener M.(22), Bülent K.(22), ve Orhan K.(18) ara operasyonlarda gözaltına alındı. 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemelerde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

5 KİŞİ DAHA YAKALANDI

Operasyonları sürdüren polis önceki gün çetenin geri kalanlarını yakalamak düğmeye bastı. Düzenlenen operasyonda Ali Turan Ç.(31), Sevgi Ç.(31) ile Mehmet V.(28) ile Ü.M.(16), E.M.(16) gözaltına alındı. Polis yaptığı çalışmada organize bir şekilde İstanbul, Bursa, Ankara illerinde gasp olayları gerçekleştirdikleri belirlendi. Şüphelilerin çetenin kadın elemanları adına otomobil alarak sahte plaka taktıkları daha sonra bir gasp olayında kullandıktan sonra satışa çıkarttıkları öğrenildi.

CUMA NAMAZINA GİDEN ADAMIN PARASINIDA GASP ETMİŞLER

Polis soruşturması sonucunda şüphelilerin Ankara Pursaklarda 24 Nisan 2019 tarihinde bir mağdurun 190 bin lirasının gasp edilmesi, Bursa'da bir vatandaşın 20 bin lirasının gasp edilmesi olaylarını gerçekleştirdikler öğrenildi. Şüphelilerin ayrıca Pendik'te 11 Mart 2019 tarihinde Cuma namazına giden ve Ertuğrul D.'nin otomobilinde bıraktığı 650 bin liralık ziynet ve dövizinin çalınması olayının failleri olduğu belirlendi.

1,5 MİLYON LİRA GASP ETMİŞLER

Şüphelilerin toplam 11 eylemde 1,5 milyon lira gasp ettikleri belirtildi. Gasp Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüphelilerden Ali Turan Ç., Sevgi Ç. ve Mehmet V. Asayiş Şube Müdürlüğünden yaşları küçük olan Ü.M. ve E.M. ise Çocuk şube müdürlüğünden adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamera görüntüsü

-Tuzla ve Çekmeköy'de yaptıkları eylemlerin görüntüsü

-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

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(ÖZEL)

4- SÜRÜCÜLERİN YUMRUK YUMRUĞA 'YOL VERME' KAVGASI KAMERADA

Haber: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL,

Küçükçekmece'de trafikte tartışma yaşayan sürücüler yumruk yumruğa kavga etti. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken, bazı sürücülerin tarafları ayırmak yerine olayı izlemesi dikkat çekti.

Olay geçtiğimiz günlerde Sefaköy Köprüsü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre köprü üzerinde ilerleyen minibüs ve otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışmaya yaşandı. Araçlarından inen taraflar yumruk yumruğa kavga etmeye başladı. 2 kişinin bir kişiyi tekmeli yumruklu darp ettiği o anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bir süre daha devam eden kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırırken, bazı sürücülerin ise olayı seyretmesi dikkat çekti.

Görüntü dökümü:

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-Cep telefonu kamerası

-Kavganın görüntüsü

-Kavgayı seyreden vatandaşlar

-Ayırmaya koşan vatandaşlar

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5- KAZAYLA SONUÇLANAN TEK TEKER ŞOVU KASK KAMERASINDA

*Motosiklet sürücüsünün tek teker üzerinde ilerlerken yaptığı kaza, kendi kask kamerasına işte böyle yansıdı.

Haber: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL,

Silivri'de kullandığı motosikletin ön tekerini kaldırarak ilerleyen sürücü kaza yaptı. O anlar ise saniye saniye kask kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Silivri TEM Otoyolu üzerinde meydana geldi. Başka bir motosikletli arkadaşıyla birlikte otobanda ilerleyen sürücüsü motosikletinin önünü kaldırarak tek teker üzerinde ilerledi. Bir süre tek teker üzerinde seyreden motosikletli arkasına baktığı sırada motosikletin hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Yere düşerek kısa süre sürüklenen sürücü şans eseri yara almazken, o anlar saniye saniye kask kamerasına yansıdı. Motosiklet sürücüsü ise o anları sosyal medya hesabında, "Neymiş tek tekerde arkamıza bakmıyormuşuz" notunu düşerek paylaştı.

Görüntü dökümü

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-Kask kamerası görüntüleri

-Kaza anı

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6 - TGS'DEN SETA RAPORUNA SUÇ DUYURUSU

Haber-Kamera: Özden ATİK/ İstanbul, DHA

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Siyasi, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı (SETA) tarafından kendi kurumsal sitesinde yayınlanan "Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları" başlıklı raporu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş, SETA hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere aralarında eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, gazeteci Zafer Arapkirli'nin de bulunduğu grup, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Adliye önündeki meydanda açıklama yapan Durmuş, "Bu raporun bilimsellikle hiç alakası olmayan, tamamen fişlemeye dönük, uluslararası medya kuruluşlarında çalışan meslektaşlarımızın fişlemeye dönük bir çalışma olduğu çok bariz, ortada" dedi. Durmuş, bu raporla uluslararası medya kuruluşlarında çalışan gazetecilerin hedef haline getirildiğini söyleyerek raporu hazırlayan vakıf yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti. Açıklamanın ardından Gökhan Durmuş, suç duyurusunda bulunmak üzere adliyeye girdi. TGS adına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, SETA yetkilileri ve raporu hazırlayan üç kişi hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "Kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlarından soruşturma açılarak cezalandırılmaları talep edildi.

Görüntü Dökümü

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-Gökhan Durmuş açıklaması

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA