Dha İstanbul Bülteni - 3

DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3



1-CEMAL CANPOLAT: BU YENİ BİR KUVA-İ MİLLİYE HAREKETİDİR. BU YENİ BİR MUSTAFA KEMAL DİRİLİŞİDİR



*CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat,



"Şimdi sahada 2 buçuk milyonuz. 1 milyon dışarıda içeri giremeyecek noktaya gelmiştir"



"Bu yeniden bağımsızlığın, özgürlüğün, insan haklarının yeniden kurumsallaşacağı gündür"



"Teşekkür ediyorum İstanbul, Türkiye. Bu yeni bir Kuva-i Milliye hareketidir. Bu yeni bir Mustafa Kemal dirilişidir. Bu yeniden bağımsızlığın, özgürlüğün, insan haklarının yeniden kurumsallaşacağı gündür"



Haber- Kamera: İstanbul DHA



CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, 'Adalet Mitingi'nde konuşma yaptı. 'Adalet Mitingi' için Maltepe Meydanı'nda toplanan kalabalığa seslenen Canpolat şunları söyledi: "24 gündür adalet için yolda yürüyerek buraya kadar gelen genel başkanımıza İstanbullular, Türkiye söz verdi 2 milyon insan ile karşılayacağımızı şimdi sahada 2 buçuk milyonuz. 1 milyon dışarıda içeri giremeyecek noktaya gelmiştir. Teşekkür ediyorum İstanbul, Türkiye. Demokrasiye, özgürlüklere, insan haklarına bu ülkede barışa sahip çıktığınız için her birinize ayrı ayrı adalet, demokrasi adına teşekkür ediyorum. Mahcup etmediniz bizi. Alnımızı ak, yüzümüzü kara çıkarmadınız. Hepinize saygılar sunuyorum. Bu yeni bir Kuva-i Milliye hareketidir. Bu yeni bir Mustafa Kemal dirilişidir. Bu yeniden bağımsızlığın, özgürlüğün, insan haklarının yeniden kurumsallaşacağı gündür. Demokrasi ve barış adına hepinize saygılar sunuyorum. İstanbul, Türkiye hazır şimdi iktidar zamanı. İktidar yolunuz açık olsun, uğurlar olsun."



Görüntü Dökümü



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-Cemal Canpolat'ın konuşması



-Meydandan görüntüler



-Genel ve detaylar



09.07.2017 - 18.03 Haber Kodu : 170709139



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2- DİSK MİTİNG ALANINDA



KANİ BEKO,"TÜRKİYE'DE YAŞAYAN 80 MİLYONA YAKIN İNSAN ADALET BEKLİYOR."



Mehmet İlkay ÖZER İstanbul DHA



Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu üyesi bir grup Adalet Mitingi'ne katılmak üzere Maltepe Miting alanına geldi. 'Herkes için adalet' pankartı taşıyan grup sloganlara atarak turnikelerden geçti.



DİSK Genel Başkanı Kani Beko, giriş öncesi bir açıklama yaptı. Beko, "DİSK'e bağlı sendikalarla adalet mitingine geldik. Türkiye'de yaşayan 80 milyona yakın insan adalet bekliyor. Dilerim bugün milyonlarca burada adalet taleplerini dile getirirler. Cezaevinde 161 gazeteci 11' e yakın milletvekilimiz var. Kanun Hükmünde Kararnamelerle işten atılan memur kardeşlerimiz var. 81 belediyede kayyum var.Ben burasının adalet arayan insanlara umut olur düşüncesindeyim" ifadelerini kullandı.



Görüntü Dökümü:



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-DİSK üyelerinin slogan atarak gelmesi



-Kani Beko'nun açıklamaları



-Detaylar



09.07.2017 - 15.50 Haber Kodu : 170709102



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3- ATATÜRK HAVALİMANI'NDA KOKU ALARMI



İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,



Atatürk Havalimanı'nda servis katından yayılan sebebi bilinmeyen geniz yakan bir koku başta polis olmak üzere DHMİ ve TAV ekiplerini alarma geçirdi. Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminali Servis katına inen merdivenlerden inen bir personel geniz yakan, rahatsız edici bir koku yayıldığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve TAV ekipleri kokunun kaynağını bulmak için geniş çaplı inceleme başlattı. Bir süre incelemelerde bulunan ekipler, itfaiye ekiplerine haber verilmesini istedi. İstanbul İftaiyesine bağlı ekipler de havalimanına gelerek kokunun geldiği servis katında incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde kokunun kaynağı tespit edilemedi. Bu arada ekipler kokunun havalimanına yayılmaması için geliş katında tuvaletleri kapatırken, kapıları açık tutarak kokunun çıkmasını sağladı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Atatürk Havalimanı'nda kokunun geldiği bölgede yapılan incelemleer



-Polislerden görüntüler



-İtfaiye ekiplerinden görüntüler



-Detay görüntüler



09.07.2017 - 17.36 Haber Kodu : 170709127



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4- (AKTÜEL GÖRÜNTÜLERLE) CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU SON YÜRÜYÜŞÜNE BAŞLADI...



Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Yaşar KAÇMAZ - İstanbul DHA



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Adalet Mitingi'ne katılmak için son yürüyüşüne başladı. Saat 16: 30'da son kamp yeri Dragos'tan hareket eden Kılıçdaroğlu'na, milletvekilleri, parti yöneticileri ve çok sayıda gazeteci eşlik ediyor. Kılıçdaroğlu yürüyüşün bazı bölümlerinde yaptığı gibi yine eline "Adalet" yazılı döviz taşıyor. Yaklaşık 2 km bu şekilde yüreyecek olan Kılıçdaroğlu son bir mola verip miting alanına son 1 km'yi tek başına yürüyecek.



Görüntü Dökümü:



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Yürüyüşten detaylar



09.07.2017 - 16.54 Haber Kodu : 170709118



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5- BOSTANCI'DA TOPLANANLAR MALTEPE'YE YÜRÜYÜŞE GEÇTİ



İhsan YALÇIN / İstanbul DHA



Bostancı'da toplanan gruplar saat 14.30'da Maltepe Parkı'na doğru yürüyüşe geçti.



Ellerinde 'Adalet' yazılı pankartlar bulunan, 'Adalet' yazılı tişört giyen gruplar saat 13.00'den itibaren Bostancı'da toplanmaya başladı. Kalabalık burada bir süre 'Hak, hukuk, adalet' şeklinde slogan atıp marşlar söyledi. Saat 14.30'da yaklaşık 2 bin kişi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nün mitingle 'son bulacağı Maltepe Parkı'na doğru yürüyüşe geçti.



Görüntü Dökümü:



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-Deniz yoluyla Bostancı'ya gelenler



-'Adalet' yazılı tişört ve pankartlar



-Kalabalığın marş söylemesi



-Kalabalığın slogan atması



-Kalabalığın yürüyüşe geçmesi



-Genel ve detaylar



09.07.2017 - 15.28 Haber Kodu : 170709098



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6- VALİ ŞAHİN: MİTİNG VE YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHI EMNİYETİNİ SAĞLAMAK ÜZERE 15 BİN POLİSİMİZİ GÖREVLENDİRDİK



İbrahim YILDIZ / İSTANBUL,



İstanbul Valisi Vasip Şahin, "Miting ve yürüyüş güzergahı emniyetini sağlamak üzere 15 bin polisimizi görevlendirdik" dedi.



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i karşılamak için Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne gelen İstanbul Valisi Vasip Şahin, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Şahin, "Sayın Kılıçdaroğlu Cuma gününden itibaren ilimize giriş yapmaya başladı. Bugünde akşama doğru mitingleri olacak. Miting ve yürüyüş güzergahı emniyetini sağlamak üzere 15 bin polisimizi görevlendirdik. Burada güvenlik tedbirlerini en üst seviyeye aldık. İnşallah en güzel şekilde bir miting yapılır gerçekleşir. Kazasız belasız milletimizin de katılanların da memnun olduğu bir faaliyet olarak sona erer" dedi.



Görüntü Dökümü:



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-Vali Vasip Şahin açıklamaları



-Genel ve detaylar



09.07.2017 -14.25 Haber Kodu : 170709086



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7- ADALET MİTİNGİNE KUCAĞINDA ÖRDEĞİYLE GİTTİ...



Mehmet İlkay ÖZER - Hayati KILIÇ / İstanbul DHA



Maltepe'de bulunan miting alanına vatandaşlar alınmaya başlandı. Miting alanına vatandaşlar arama noktalarından geçirilerek sokuluyor.



Yanlarında getirdikleri çantaları x-ray cihazlarından geçirilen Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen katılımcıların üstleri aranıyor. Öte yandan bir kadın da miting alanına kucağında ördeğiyle gitti.



Görüntü Dökümü :



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-Alana ilerleyenler



-Röportajlar



-Arama noktasından geçenler



-Kucağında ördekle alana giden kadın



-Genel ve detaylar



09.07.2017 - 14. 49 Haber Kodu : 170709090



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8- CHP'NİN SUNUCUSU BOZKURT: MALTEPE MEYDANI'NDA BULUNAN 2 MİLYON KİŞİYE SUNUCULUK YAPIYORUM



Haber: İstanbul / DHA



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünün beklendiği dakikalarda miting alanında kürsüye çıkan Barış Bozkurt, alanı dolduranlara hitaben "Bugün, burada sizlerin sayesinde ben de bir rekor gerçekleştiriyorum. Maltepe Meydanı'nda bulunan 2 milyon kişiye sunuculuk yapıyorum" diye seslendi. Bozkurt kürsüde yaptığı konuşmada "Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, bu platformdan yürümeye başladığında ve sonuna kadar gittiğinde sizlerden yüksek sesle 'hak, hukuk, adalet' sloganını uzunca söylemenizi rica ediyoruz. Bugün, burada sizlerin sayesinde ben de bir rekor gerçekleştiriyorum. Maltepe Meydanı'nda bulunan 2 milyon kişiye sunuculuk yapıyorum" dedi.



Maltepe Meydanı'nda bulunan 2 milyon kişiye sunuculuk yaptığını vurgulayan Bozkurt, şunları söyledi:



"Tam 25 gün önce Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, Ankara Güvenpark'tan hareket eden 'Adalet Yürüyüşü' korteji, İstanbul Maltepe Meydanı'nda 'hak, hukuk, adalet' diye haykırıyor. Sizler Maltepe Meydanı'nda bu sloganla inanın yüksek desibelde bir mesaj vereceksiniz. Sizlerden ricamız; Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, bu meydana geldiğinde konuşmasından hemen önce 25 gün önce Ankara'da başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nü bu platformun üzerinde sonlandıracak. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, bu platformdan yürümeye başladığında ve sonuna kadar gittiğinde sizlerden yüksek sesle 'hak, hukuk, adalet' sloganını uzunca söylemenizi rica ediyoruz. Sayın Genel Başkanımız da sizlerle birlikte 'hak, hukuk, adalet' sloganını sizlerle beraber atarak, bu platformda 'Adalet Yürüyüşü'nü sonlandıracak. İyi ki buradasınız, omuz verdiniz, destek oldunuz. Bugün, burada sizlerin sayesinde ben de bir rekor gerçekleştiriyorum. Maltepe Meydanı'nda bulunan 2 milyon kişiye sunuculuk yapıyorum"



Görüntü Dökümü:



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-Barış Bozkurt'un konuşması



-Meydandan görüntüler



09.07.2017 - 16.42 Haber Kodu : 170709114



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9- SANCAKTEPE'DE SİGARA DAĞITIM ARACINA YÖNELİK SOYGUN GİRİŞİMİ GÜVENLİK KAMERASINDA (1)



Görüntü Dökümü:



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Şüphelilerin adliyeye sevki



Soygun giriişimi



Genel ve detaylar



09.07.2017 - 16.27 Haber Kodu : 170709111



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10-AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI ALİYEV İSTANBUL'DA



İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 9-13 Temmuz tarihleri arasında Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Dünya Petrol Kongresi'ne katılmak üzere İstanbul'a geldi. Özel uçakla saat 13.00'da İstanbul'a gelen Konuk Cumhurbaşkanını Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde İstanbul Valisi Vasip Şahin ve diğer yetkililer karşıladı. Aliyev, askeri tören mangasını selamladıktan sonra makam aracıyla konukevinden ayrıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Aliyev'in uçaktan inişi



-Askeri tören mangasını selamlaması



-Makam aracına gelişi



-Makam aracını havalimanından ayrılışı



09.07.2017 - 14.50 Haber Kodu : 170709091



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11 - (HAVADAN GÖRÜNTÜYLE) ADALET MİTİNGİ ALANI SAAT 16.20 İTİBARİYLE BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ....



Haber - Kamera: / İstanbul DHA



Görüntü Dökümü:



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Miting alanının havadan görüntüsü



09.07.2017 - 16.47 Haber Kodu : 170709115



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12- (HAVADAN GÖRÜNTÜYLE) ADALET MİTİNGİ ALANI SAAT 17.20 İTİBARİYLE BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ....



Haber - Kamera: / İstanbul DHA



Görüntü Dökümü:



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Miting alanının havadan görüntüsü



09.07.2017 - 17.34 Haber Kodu : 170709126



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13- (HAVADAN GÖRÜNTÜYLE) ADALET MİTİNGİ ALANI SAAT 15.30 İTİBARİYLE BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ....



Haber - Kamera: / İstanbul DHA



Görüntü Dökümü:



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Miting alanının havadan görüntüsü



Alana gelenlerin görüntüsü



09.07.2017 - 16.04 Haber Kodu : 170709108



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14- ADALET MİTİNGİ ÖNCESİNDE İZMİR MARŞI ÇALDILAR







Ezgi ÇAPA -Özden ATİK/İSTANBUL,



Maltepe'de düzenlenecek Adalet Mitingi öncesinde Bandosol isimli müzik grubu 'İzmir Marşı' çaldı. Kortej eşliğinde yürüyen gruba, mitinge gelenler alkışlarla eşlik etti.



Görüntü Dökümü:



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İzmir Marşı çalan bandodan görüntü



Davul zurna çalan gruptan görüntü



Vatandaşların eşlik etmesi



Genel ve detaylar



09.07.2017 - 15.29 Haber Kodu : 170709099



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15- VATANDAŞLAR AĞAÇ GÖLGESİNDE MİTİNG SAATİNİ BEKLİYOR







Ezgi ÇAPA/Özden ATİK/İSTANBUL,



Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan başlattığı "Adalet Yürüyüşü"nün mitingle son bulacağı Maltepe Parkı'na girişler başladı. Yoğun güvenlik önlemi alınan miting alanına vatandaşlar x-ray cihazlarda aranarak girmeye başladı.



POLİS KÖPEKLERİ ALANI TARADI



Çok sayıda güvenlik görevlisinin görev yaptığı mitingte, TOMA ve akrep gibi zırhlı araçlar da hazır bulunuyor. Polis helikopteri sürekli olarak alanın üzerinde tur atarken, miting alanına girişler başlamadan önce polis köpekleri de bomba araması yaptı. Bu arada miting alanında çok sayıda ambulans yer alırken, engelli vatandaşlar için tekerli sandalyeler bulunuyor.



VATANDAŞLAR AĞAÇ GÖLGELERİNDE MİTİNG SAATİNİ BEKLİYOR



Saat 18: 00'de başlayacak miting öncesinde sahil yolu trafiğe kapatılırken, miting alanı polis bariyerleri ile çevrildi. Ellerinde 'adalet' yazılı pankartlarla ve 'adalet yazılı tişörtleriyle bekleyen vatandaşlar, refüj ve miting alanı yakınlarında bulunan ağaç gölgelerinde miting saatinin gelmesini bekliyor.



Görüntü Dökümü :



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Vatandaşların alana doğru yürümesi



X-ray cihazından geçmeleri



Güvenlik önlemlerinden görüntü



Bayrak satıcıları ve seyyar satıcılardan görüntüler



Ağaç altında bekleyen vatandaşlardan görüntü



Miting alanının görüntüsü



Köpekli polisten görüntü



Ambulanslardan ve tekerlekli sandalyelerden görüntü



Polis helikopterinin görüntüsü



Genel ve detay görüntüler



09.07.2017 - 13.56 Haber Kodu : 170709073



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16- ADALET MİTİNGİ'NE KATILAN SANATÇILAR HEP BİR AĞIZDAN ŞARKI SÖYLEDİ



Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL / DHA



Maltepe'de düzenlenen Adalet Mitingi'ne çok sayıda edebiyatçı, şair, ressam, yazar, akademisyen, tiyatro ve sinema sanatçsı ile aydınlar katıldı. Bedri Baykam, Eşber Yağmurdereli, Sumru Yavrucuk, İbrahim Kaboğlu, Rutkay Aziz,



Nasuh Mahruki, Meltem Cumbul, Özgür Mumcu, Melika Demirağ, Kardeş Türküler, Erdal Erzincan, Levent Bozok, Orhan Alkaya, Atilla Atasoy, Ege, Kenan Kocatürk, Mustafa Alabora, Dilek Türkan, Gülriz Sururi ve Genco Erkal'ın da aralarında olduğu sanatçılar kürsüye davet edildi. Alandaki topluluğu selamlayan sanatçılar, hep bir ağızdan 'Arkadaş' şarkısını ve 'Gençlik Marşı'nı seslendirdi. Miting Zülfü Livaneli'nin şarkı söylemesiyle devam ediyor.



Görüntü Dökümü:



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-Sanatçılar ve aydınların sahneye çağrılması



-Hep birlikten arkadaş şarkısın seslendirmeleri



-Genel ve detaylar



09.07.2017 - 18.01 Haber Kodu : 170709138



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17 - MALTEPE MİTİNG ALANINDA KONSER COŞKUSU



Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL / DHA



Maltepe'de düzenlenen "Adalet Mitingi", Sanatçı Onur Akın'ın konseriyle başladı. Sahneye 'Bekle Bizi İstanbul' adlı türküsüyle gelen Akın, ardından sevilen parçalarını tek tek seslendirdi. Alanda bulunan kalabalık da Onur Akın'a eşlik etti. Bu arada ezanın okunduğu sırada müziğe ara verildi. Aranın ardından müzik yeniden başladı, alandakiler de halay ve alkışla eşlik etti.



Görüntü Dökümü



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-Alandakilerden görüntüler



-Onur Akın'ın sahneye gelişi



-'Bekle bizi İstanbul' türküsünü seslendirmesi



-Genel ve detaylar



09.07.2017 - 17.37 Haber Kodu : 170709128



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18- MALTEPE MİTİNG ALANINA GİRİŞLER SÜRÜYOR



Mitingi izlemek üzere 680 yerli ve yapabancı basın mensubu akredite oldu.



Enver Alas, İstanbulDHA



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nün bugün son etabının ardından düzenlenecek 'Adalet Buluşması' için gelenler Maltepe'deki miting alanını doldurmaya başladı.



Miting alanına girenlerin ağırlıklı olarak Türk bayrakları, Adalet yazılı pankart, flama ve Atatürk posterleri taşıdıkları görülüyor. Alana, deniz yolu dahil 4 farklı arama noktasından giriş yapılıyor. Alandan yükselen müzikle halay çekenler, gölgede bir yer bulup mitingin başlama saatini bekleyenler var. 'Hak, hukuk, adalet' alanda atılan en sık slogan.



ZÜLFÜ LİVANELİ VE ONUR AKIN KONSERLERİ



Alanda, saat 16.00'dan itibaren Zülfü Livaneli ve Onur Akın konser verecek. Aynı dakikalarda CHP lideri Kılıçrdaroğlu, 'Adalet Yürüyüşü'nün son etabını tamamlamak üzere Dragos'tan hareket edecek.



80 METRE UZUNLUĞUNDA SAHNEDEN HİTAP EDECEK



Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını, 80 metre genişliğinde ve 20 metre derinliğinde olan bir sahneden yapacak. Sahnenin arkasında



'Adalet' yazısı olan büyük bir pankart asılı. Kürsünün bulunduğu platformun bir tarafında büyük bir Türk bayrağı diğer tarafından ise Atatürk'ün resmi bulunuyor.



680 GAZETECİ AKREDİTE EDİLDİ



Mitingi yerli ve yabancı olmak üzere çok sayıda basın mensubu takip ederken, CHP basın bürosundan alınan bilgiye göre miting için 680 basın mensubunun akreditasyon yaptığı öğrenildi. Ayrıca basın mensupları, sahnenin hemen sağ tarafına kurulan büyük bir platformdan takip edebilecek.



Kılıçdaroğlu'nun yapacağı yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüşün ardından mitingin saat 18.00'de başlaması planlanıyor.



Görüntü Dökümü



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-Mİting alanından görüntüler



-80 metrelik sahnenin görüntüsü



-Alanı dolduranlar



-Vatandaşların bayrak ve flama sallaması



-Basın araçları



-Canlı yayın araçları ve basın platformu



-Yabancı gazeteciler



-Halay çekenler



-Seyyar tuvaletler



-Hazırlanan pankartlar



-Alana giren vatandaşlar



-Genel ve detaylar



09.07.2017 - 15.18 Haber Kodu : 170709096



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19- MİTİNG ALANINDA FENALAŞANLAR DA OLDU



Enver ALAS, İstanbulDHA



Maltepe'deki miting alanındaki katılımcı sayısı her geçen dakika artarken, alanda bulunanlar arasında fenalaşanlar da oluyor. Rahatsızlanan katılımcılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Bunlardan hastanede müdahale görmesi gerekenler ambulansla alandan çıkarıldı



Görüntü Dökümü



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-Ambulansların alana girişi



-Fenalaşan vatandaşların ambulansa alınması



-Sağlık ekiplerinin müdahalesi



-Alana giren ambulanslar



-Genel ve detaylar