Dha İstanbul Bülteni - 3
1- (ek bilgi ve görüntüyle)KILIÇDAROĞLU'NA İSTANBUL'A GİRİŞİNDE MEHTERLİ KARŞILAMAKemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da mehter takımıyla karşılandı.
1- (ek bilgi ve görüntüyle)KILIÇDAROĞLU'NA İSTANBUL'A GİRİŞİNDE MEHTERLİ KARŞILAMA
Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da mehter takımıyla karşılandı.
Kılıçdaroğlu, İstanbul İl sınırı tabelası önünde güvercin uçurdu. Uçurduğu güvercinlerden biri Kılıçdaroğlu'nun başına kondu.
Kılıçdaroğlu İstanbul'a girerken DHA'ya konuştu;
"En güzel en heyecanlı adımlar, İstanbul'a yaklaşıyoruz. Yolun büyük bir kısmını kat ettik, mutluyum. Adalet için yürüyorum".
" (Protestolarla ilgili olarak) Bu yürüyüş barışçıl bir yürüyüş, onların da barışçıl amaçlarla bunu yaptıklarını düşünüyorum. Protesto eden vatandaşın da canı sağolsun, alkışlayan vatandaşın da"
Haber: Özgür ALTUNCU - Ramazan EĞRİ- Kamera: Yaşar KAÇMAZ - İstanbul
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 11: 50'de İstanbul'a girdi. Yürüyüşün 23'üncü gününde Gebze'den yola çıkan Kılıçdaroğlu'na İstanbul'a girişinde benzeri Nusret Gümüşel eşlik etti.
İSTANBUL'A GİRERKEN DHA'YA KONUŞTU
Kılıçdaroğlu İstanbul'a girerken DHA'ya konuştu. "En güzel en heyecanlı adımlar, İstanbul'a yaklaşıyoruz" diyen Kemal Kılıçdaroğlu," Yolun büyük bir kısmını kat ettik, mutluyum. Adalet için yürüyorum. 80 Milyon için yürüyorum. Adalete susamış 80 milyon için yürüyorum. Bütün haksızlıklara karşı çıkacağız. İnancı ne olursa olsun, yaşam tarzı ne olursa olsun adalet bağlamında kucaklıyorum" dedi.
"PROTESTOCULAR BARIŞÇIL"
Protesto edenlerle destek verenlerin yol boyunca yan yana olmalarını da değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Bu yürüyüş barışçıl bir yürüyüş. Onların da barışçıl amaçlarla bunu yaptıklarını düşünüyorum. Protesto eden vatandaşın da canı sağolsun, alkışlayan vatandaşın da" diye konuştu.
UÇURDUĞU GÜVERCİN BAŞINA KONDU
Kılıçdaroğlu, İstanbul sınırında çiçeklerle karşılandı. Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul İl sınırı tabelası önünde güvercin uçurdu. Uçurduğu güvercinlerden biri Kılıçdaroğlu'nun başına kondu.
MEHTER TAKIMI KARŞILADI, TÜRK DEVLETLERİNİN BAYRAKLARI AÇILDI.
Kılıçdaroğlu sınırı geçtikten sonra 100 metre ilerideki mola yerine geçti. Kılıçdaroğlu burada Mehter takımıyla karşılandı. Mehter takımı marşlar çalarken Tarihteki Türk Cumhuriyetlerinin Bayraklarını taşıyan kalabalık, "hak hukuk adalet" sloganları attı.
Görüntü Dökümü:
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Kılıçdaroğlu'nun benzeriyle yürümesi
İstanbul'a girerken Muhabir anonsu, anonsun devamında Kemal Kılıçdaroğlu ile röportaj
Sınırda poz vermesi, Güvercin uçurması, Güvercinin başına konması
Mehter takımından ve bayraklardan detay
Kalabalıktan detay
07.07.2017 - 12.29 Haber Kodu : 170707071
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(operasyon görüntüsüyle yeniden)
2- İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU: 22'Sİ YABANCI 29 KİŞİ GÖZALTINDA
Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri terör örgütü DEAŞ'a yönelik 8 ilçede operasyon düzenledi.
TEM ekipleri, sansasyonel eylem hazırlığında olduğu ve çatışma bölgelerine gitme arayışında olduğu iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri Ataşehir, Bağcılar, Başakşehir, Çekmeköy, Esenyurt, Pendik, Sultanbeyli ve Ümraniye ilçelerinde 20 adrese yönelik saat 03.00 sıralarında baskın yaptı. Polis, 22'si yabancı uyruklu toplam 29 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme, örgütsel doküman ve 1 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Vatan Caddesindeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.
Görüntü Dökümü:
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-Polisin yaptığı operasyondan görüntüler
-Ele geçirilenler
-Şüpheliler
07.07.2017 - 12.45 Haber Kodu : 170707076
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(ÖZEL)
3-7'NCİ KATTAN İSTİKLAL CADDESİ'NİN ORTASINA YALITIM MALZEMESİ BÖYLE DÜŞTÜ
Onlarca kişinin arasına arasına düşen yalıtım malzemesi kısa süreli paniğe neden oldu.
O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,DHA
Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki tarihi Rumeli Han'ın restorasyonu sırasında çatıdan balya halindeki yalıtım malzemesi düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay iki gün önce çarşamba günü İstiklal Caddesi'nde saat 15: 00 sıralarında meydana geldi. 7 katlı tarihi Rumeli Han'ın restorasyon çalışmaları sırasında kullanılan strafor köpük çatıdan İstiklal Caddesi'ne düştü.
Balya halindeki köpük şans eseri yolda yürüyenlerin arasına düştü. Bu sırada vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Olayda herhangi bir yaralanma olmazken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntü dökümü
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GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ
-İstiklal Caddesi'nde yürüyenler
-Malzemenin yolda yürüyenlerin arasına düşmesi
-Vatandaşların şaşkınlıkla etrafa bakınmaları
AKTÜEL KAMERA GÖRÜNTÜLERİ
-Olaydan birkaç saniye sonrası
-Çevredekilerin şaşkınlıkla etrafa bakınmaları
-Yerdeki düşen yalıtım malzemesi
-Tarihi Rumeli Han
-Genel ve detay görüntüler
07.07.2017 - 12.23 Haber Kodu : 170707068
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4- ÜNLÜ KARİKATÜRİST'İN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI
Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
Ünlü karikatürist Galip Tekin'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Zincirlikuyu Mezarlığına götürüldü.
Dün Arnavutköy'deki evinde ölü bulununan Tekin'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti. Tekin'in cenazesi buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından alındı.
Görüntü Dökümü:
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-Cenaze aracının Adli Tıp'tan çıkması
-Tekin'in yakınlarından görüntü
-Cenaze aracının gitmesi
-Adli Tıp Kurumu'ndan görüntü
-Genel ve detay görüntüler
07.07.2017 - 12.45 Haber Kodu : 170707077
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5- UÇAĞI KAÇIRMAMAK İÇİN SAHTE BOMBA İHBARI YAPANA 4 YIL 2 AY HAPİS
Lahmacun fırını çalışanı M.S.G(21) 9 ay önce uçağı kaçırmamak için asılsız bomba ihbar yaptı. Yargılandı. Mahkeme M.S.G.'yi 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi yerel mahkemenin verdiği cezayı onadı.
Serpil KIRKESER, İstanbulDHA
İstanbul-Diyarbakır seferini yapacak Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçağa kalkış öncesi asılsız bomba ihbarı yapan tutuksuz sanık M.S.G. "Hava ulaşım aracının hareket etmesini engellemek" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çaptırıldı. Hapis cezası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi tarafından da onaylandı.
İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre olay şöyle oldu: 3 Kasım 2016 tarihinde Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul-Diyarbakır seferini yapacak olan yolcu uçağına kalkış öncesi bomba ihbarında bulunuldu. İhbar üzerine polis içinde 84 yolcusuyla kalkış için bekleyen uçağı durdurdu ve güvenli bir alana çekerek arama yaptı. Saat 10.15'te kalkması planlanan TK 2602 sefer sayılı uçağın yolcuları da Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali'nde özel bir bölüme alındı ve burada arama yapıldı. Yolcular ve uçakta yapılan 2 saatlik aramada olumsuz bir duruma rastlanmadı. Bu arada emniyet yetkilileri uçağa bomba ihbarı yapılan telefonu teknik takibe alarak ihbarcıyı buldu. Polis yaptığı araştırmada da ihbarı yapan M.S.G.'nin uçağa geç kalan bir yolcu olduğunu tespit etti. Diyarbakır'da lahmacun fırınında çalışan M.S.G adlı sahte ihbarcı gözaltına alındı. Yolcular da aramanın ardından başka bir uçakla Diyarbakır'a uçuruldu. Başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli M.S.G. hakkında "Hava ulaşım aracının hareket etmesini engellemek" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
UÇAĞI KAÇIRMAMAK İÇİN İHBARDA BULUNMUŞ
Bakırköy 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde savunma yapan tutuksuz sanık M.S.G. uçağa geç kaldığını ve uçağı kaçırmamak için bomba ihbarında bulunduğunu söyledi. Davayı karara bağlayan mahkeme sanığın asılsız bomba ihbarı yaparak, hukuka aykırı davranışı nedeniyle hava ulaşım aracını engellediğini belirtti. Mahkeme sanık M.S.G.'yi "Hava ulaşım aracının hareket etmesini engellemek" suçundan 5 yıl hapis cezasına çaptırdı. Mahkeme, sanık M.S.G.'nin yargılama aşamasındaki tutum ve davranışlarını takdiri indirim sebebi sayarak cezayı 4 yıl 2 ay hapis cezasına indirdi.
HAPİS CEZASI ONANDI
M.S.G. avukatı aracılığıyla 4 yıl 2 aylık hapis cezasına itiraz etti. İtiraz üzerine dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını, delilerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığını vurguladı. 20. Ceza Dairesi, sanık M.S.G.'ye verilen 4 yıl 2 aylık hapis cezasının onanmasına oybirliğiyle karar verdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (arşiv)
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olayın yaşandığı gün çekilen görüntüler
gözaltına alınan kişinin görüntüsü
07.07.2017 - 12.24 Haber Kodu : 170707069_
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6- BEYOĞLU'NDA OTEL İNŞAATINDA İŞ KAZASI
Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,
Beyoğlu-Kasımpaşa'da bir otel inşaatında, havalandırma boşluğuna düşen işçi yaralandı. Olay, Çatma Mescit Mahallesi, Hayratçı Sokak'ta saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Dengesini kaybederek zemine düşen işçi Cevat Lafçı'nın yardımına, çevredeki iş arkadaşları koştu. Olay yerine, sağlık ve itfaiye ekipleri koştu.
Paravanla kapatılmış inşaat sahasından çıkarılan işçi, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Başından ve kolundan yaralanan işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Görüntü dökümü
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Olay yeri,
İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri,
Paravanla çevrilmiş inşaat sahası,
Çevredeki işçiler