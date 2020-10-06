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DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3

06.10.2020 17:01 | Son Güncelleme: 06.10.2020 17:05
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3

ŞİŞLİ'de bir kuaförün zorla bir arabaya bindirilerek kaçırıldığı ihbarı polisi harekete geçirdi.

ŞİŞLİ'de  bir kuaförün zorla bir arabaya bindirilerek kaçırıldığı ihbarı polisi harekete geçirdi. Kaçırıldığı iddia edilen kuaförün silahla yaralandığı ve lüks ciple hastaneye götürüldüğü ortaya çıktı. Cipte ruhsatsız bir tabanca bulundu, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. Bu arada, kuaförün hastaneye götürülüş anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Merkez Mahallesi, Reha Yurdakul Sokak üzerinde saat 13.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan iş yerinde kuaför M.Ö'nün zorla bir araca bindirilerek kaçırıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Vatandaşların verdiği bilgi doğrultusunda aracın plakası tespit edilerek takibe geçildi. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli polis memuru,  kaçırıldığı iddia edilen kişinin içinde bulunduğu lüks cipin hastaneye geldiğini tespit etti. Ciple gelen kişilerin arkadaşlarının yaralı olduğunu belirterek yardım istedikleri ancak nasıl yaralandığına daire polise bilgi vermedikleri öğrenildi. Bunun üzerine ekipler  M.Ö.'yü hastaneye getiren 6 kişiyi, ifadelerini almak üzere  gözaltına aldı. Tedavi altına alınan M.Ö.'nün nasıl yaralandığına dair henüz bir bilgi paylaşmadığı öğrenildi.

CİPTE YAPILAN ARAMALARDA RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kuaförün yaralandığı iş yeri ve yaralı olarak taşındığı cipte incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde  cipte ruhsatsız bir  tabanca da bulundu. Tabancaya  balistik inceleme yapılması için el konuldu.  Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

PANİK ANLARI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yaralanan kuaförün lüks cipe bindirilerek hastaneye götürüldüğü anlar görülüyor.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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