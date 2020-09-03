DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3

AVCILAR'dan Beylikdüzü yönüne giden metrobüsün arka tarafında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3
03.09.2020 15:41 | Son Güncelleme: 03.09.2020 15:45
AVCILAR'dan Beylikdüzü yönüne giden metrobüsün arka tarafında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Araçtaki yolcular ise tahliye edildi. 

Bugün saat 13.30 sıralarında Esenyurt'taki Saadetdere Durağı'na yaklaşan metrobüsün arka tarafından dumanlar yükselmeye başladı. Araç sürücüsü bunun üzerine durağın 100 metre kadar ilerisinde durarak, yolculardan en kısa sürede metrobüsü terk etmelerini istedi. Yolcular panik içerisinde araçtan inerek durağa doğru giderken, itfaiyeden yardım istendi. Kısa sürede gelen itfaiye ekibi, arka tarafındaki motorundan dumanlar yükselen metrobüse müdahale ederek yangını söndürdü. Araç, daha sonra çağrılan bir çekici ile bölgeden alındı. 

- Kseldi

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Fuat Oktay Donald Trump Angela Merkel Sultan Alparslan
Magazin Mfö Fatma Girik Deniz Akkaya Defne Samyeli
Spor Falcao Burak Yılmaz Mauricio Lemos Enner Valencia Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kız Eylül Bakan Yunanistan
Şu an buradasınız: DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.9.2020 15:45:34. #1.14#
title