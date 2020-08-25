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DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3

(Ek bilgi ve görüntülerle) TUZLA'DA 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAFEDEKİ SİLAHLI ÇATIŞMA KAMERADACengiz ÇOBAN-Ali Kerem BENGİ- Ali ABLAY /İSTANBUL-DHA Tuzla'da bir kafede müşterilerin olduğu sırada meydana gelen pompalı tüfekli çatışma kameralara yansıdı.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3
25.08.2020 14:05 | Son Güncelleme: 25.08.2020 14:09

(Ek bilgi ve görüntülerle) TUZLA'DA 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAFEDEKİ SİLAHLI ÇATIŞMA KAMERADA

Cengiz ÇOBAN-Ali Kerem BENGİ- Ali ABLAY/İSTANBUL-DHA Tuzla'da bir kafede müşterilerin olduğu sırada meydana gelen pompalı tüfekli çatışma kameralara yansıdı. Çatışmada büyük korku ve panik yaşanırken olayda 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay geçtiğimiz günlerde Postahane Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre bir market sahibi Mehmet Ç. ile kafe çalışanları arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kafede yaşanan çatışma sırasında müşteriler büyük korku ve panik yaşadı. Çevredeki vatandaşlar sağa sola kaçmaya başladı. Silahlı kişi kafede peş peşe ateş etmeye başlayınca, kafe çalışanı Necdet K. pompalı tüfek ile karşılık vermeye başladı. Dakikalarca süren çatışmada Mehmet Ç. ağır yaralandı. Çatışmada 2 kafe çalışanı da yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Mehmet Ç. hayatını kaybetti. Şüpheli kafe çalışanı Necdet K. Tuzla Aydıntepe Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin, olayda kullandığı silah ise kafede ele geçirildi. Necdet K. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşanan silahlı kavganın ardından kafe mühürlendi.

KORKUL DOLU ANLAR KAMERADA

Çatışma anları ise kafenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kafeye gelen silahlı bir kişi ateş etmeye başlıyor. İçerdeki müşteriler sağa sola kaçışırken bir çalışan yaralanarak yere düşüyor. Başka bir çalışan ise pompalı tüfek ile silahlı kişiye ateş etmeye başlıyor. Çatışma sonrası silahlı kişi bir aracı vurularak bir aracın yanında yere düşüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

////////////////EK GÖRÜNTÜ-Olay yeri -Mühürlenen kafe-DetaylarGEÇİLEN-Silahlı şahsın kafeye gelmesi-Ateş etmeye başlaması-Bir çalışanın yaralanması-Pompalı tüfekli kişinin karşılık vermesi-Yaşanan çatışma-Silahlı kişinin dışarı çıkması-Bir aracın yanında yere düşmesi

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2- METROBÜS YANGININDA DEHŞETİ YAŞAYAN YOLCU: SON ANDA KENDİMİZİ ATTIK

ZEYTİNBURNU'nda metrobüs alev alev yanan metrobüsten son anda kurtulan yolcu, dehşet anlarını kaydetti.

Zeytinburnu'nda metrobüs alev alev yandı. Yanan araçtan son anda kaçan yolcular dehşeti yaşadı. Yolculardan biri o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde araçtan kaçan yolcular, büyük panik yaşıyor. Kaydı alan kişi telefonla konuştuğu yakınına "Araç alev alev yanıyor. Araçtan son anda kendimizi attık." diyor.

Kaynak: DHA

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