DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AYASOFYA CAMİİ'NDE -1Beyza Nur GÜLER- Harun UYANIK - İdris TİFTİKCİ - İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı için Ayasofya Camii'ne geldiAyasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra ibadete açılmasının ardından kılınacak üçüncü cuma namazı...

DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3
07.08.2020 13:48 | Son Güncelleme: 07.08.2020 13:55

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AYASOFYA CAMİİ'NDE -1

Beyza Nur GÜLER- Harun UYANIK - İdris TİFTİKCİ - İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı için Ayasofya Camii'ne geldi

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra ibadete açılmasının ardından kılınacak üçüncü cuma namazı için hazırlıklar sabah saatlerinde başladı. Sultanahmet Meydanı ve Ayasofya Camii çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan da öğle saatlerinde Kısıklı'daki evinden çıktı. Erdoğan, Ayasofya Camii'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını burada kılacak.

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi Spor
İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi
Markette 'ucuz kapak' izdihamı; koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı 3. Sayfa
Markette 'ucuz kapak' izdihamı; koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı
Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım Magazin
Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım
Kayboldu zannettiği 60 altın, çantasının astarından çıktı Yaşam
Kayboldu zannettiği 60 altın, çantasının astarından çıktı
Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi Yaşam
Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı 3. Sayfa
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı
Son dakika: Vaka sayılarındaki artış sonrası İstanbul'da toplu asker uğurlama törenleri yasaklandı
Son dakika: Vaka sayılarındaki artış sonrası İstanbul'da toplu asker uğurlama törenleri yasaklandı
Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı
Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı
İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti
İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti
Caddelere yerleştirilen dezenfektanları şişelere doldurup evlerine götürdüler
Caddelere yerleştirilen dezenfektanları şişelere doldurup evlerine götürdüler
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı
Türkiye'de üretimine başlanan arı zehrinin kilogramı 700 bin liraya satılıyor
Türkiye'de üretimine başlanan arı zehrinin kilogramı 700 bin liraya satılıyor
Muharrem İnce parti kurarsa kimden ne kadar oy alır? İşte dengeleri alt üst edecek anket
Muharrem İnce parti kurarsa kimden ne kadar oy alır? İşte dengeleri alt üst edecek anket
Konserde Gülden Karaböcek'ten Ayta Sözeri'ye ilginç espri: Yakışıklı kadınsın
Konserde Gülden Karaböcek'ten Ayta Sözeri'ye ilginç espri: Yakışıklı kadınsın
Şarkıcı Cavit Murtezaoğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Şarkıcı Cavit Murtezaoğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir
Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir
Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in kızının bacaklarına kaynar su döküldü
Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in kızının bacaklarına kaynar su döküldü
Hayvanları için yaprak toplayan kadın, uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti
Hayvanları için yaprak toplayan kadın, uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti
Facebook'un kurucusu Zuckerberg'in serveti 100 milyar doları aştı
Facebook'un kurucusu Zuckerberg'in serveti 100 milyar doları aştı
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
Merkez'den döviz ve altındaki aşırı oynaklığa karşı ilk hamle geldi: Bankalara tanınan likidite imkanları yarıya düşürüldü
Merkez'den döviz ve altındaki aşırı oynaklığa karşı ilk hamle geldi: Bankalara tanınan likidite imkanları yarıya düşürüldü
Son Dakika: Döviz ve altındaki aşırı dalgalanma sonrası AK Parti'den ilk açıklama: Her türlü kriz senaryosunu boşa çıkaracağız
Son Dakika: Döviz ve altındaki aşırı dalgalanma sonrası AK Parti'den ilk açıklama: Her türlü kriz senaryosunu boşa çıkaracağız
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: Bakasetas'ı Türk kulüplerinin alabileceğini sanmıyorum
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: Bakasetas'ı Türk kulüplerinin alabileceğini sanmıyorum
Kardeş katili abiden kan donduran ifade: 15 gün nasıl öldüreceğimi tasarladım
Kardeş katili abiden kan donduran ifade: 15 gün nasıl öldüreceğimi tasarladım
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi
Fenerbahçe, Fatih Terim'in yıllar önce yaptığı transfer formülünü uygulayacak
Fenerbahçe, Fatih Terim'in yıllar önce yaptığı transfer formülünü uygulayacak
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı
Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı
İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum
İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum
Son Dakika: ABD Başkanı Trump, koronavirüs aşısı için en net tarihi verdi
Son Dakika: ABD Başkanı Trump, koronavirüs aşısı için en net tarihi verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Fatih Sultan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Demet Akalın Coşkun Sabah Kenan Doğulu
Spor Arda Turan Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Servet Yardımcı Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla İzmir Ağustos Beşiktaş Caner Erkin
Şu an buradasınız: DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.8.2020 14:08:03. #1.15#
title