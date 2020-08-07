DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AYASOFYA CAMİİ'NDE -1Beyza Nur GÜLER- Harun UYANIK - İdris TİFTİKCİ - İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı için Ayasofya Camii'ne geldiAyasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra ibadete açılmasının ardından kılınacak üçüncü cuma namazı...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AYASOFYA CAMİİ'NDE -1

Beyza Nur GÜLER- Harun UYANIK - İdris TİFTİKCİ - İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı için Ayasofya Camii'ne geldi

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra ibadete açılmasının ardından kılınacak üçüncü cuma namazı için hazırlıklar sabah saatlerinde başladı. Sultanahmet Meydanı ve Ayasofya Camii çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan da öğle saatlerinde Kısıklı'daki evinden çıktı. Erdoğan, Ayasofya Camii'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını burada kılacak.

Kaynak: DHA