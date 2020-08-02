DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3 KURBAN Bayramı'nı İstanbul'da geçirenler sabahın erken saatlerinde, güzel havayı da fırsat bilerek Adalar'a gitmek için Kadıköy'deki iskeleye geldi.

KURBAN Bayramı'nı İstanbul 'da geçirenler sabahın erken saatlerinde, güzel havayı da fırsat bilerek Adalar 'a gitmek için Kadıköy 'deki iskeleye geldi. Vapurlara binmek isteyen çok sayıda kişi uzun kuyruklar oluşturdu. Metrelerce uzayan kuyrukta çok sayıda vatandaşın koronavirüs önlemleri arasındaki sosyal mesafeye uymadığı görüldü.

KURALLARA KİMSE UYMUYOR

Bayramın üçüncü gününde Adalar'a gitmek için ailesiyle birlikte Kadıköy'e gelen Ahmet Derin "Bir şey söylemeceğim, sosyal mesafe kuralına kimse uymuyor. Tehlikeli tabii. En az 1,5-2 metre olması gerekiyor. Yoğunluk var" diye konuştu. Kuyrukta bekleyen bir başka vatandaş ise "Çok kalabalık sosyal mesafeye uyulmuyor. Maske takmayan bile var ama biz maskemizi taktık. Metrelerce kuyruk var. Bekleyeceğiz artık. Olmazsa sonraki vapura bineriz" dedi.

- İstanbul

Kaynak: DHA