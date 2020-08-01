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ŞİLE SAHİLİNDE ADIM ATACAK YER KALMADI; YOĞUNLUK NEDENİYLE PLAJA ARAÇ GİRİŞLERİ KAPATILDI- Şile sahillerindeki aşırı yoğunluk havadan da görüntülendiSemih ÇALIŞKAN - Ali AKSOYER - Kubilay ÖZEV / İSTANBUL, - KURBAN Bayramı tatili dolayısıyla çok sayıda İstanbullu Şile plajlarına akın etti.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3
01.08.2020 16:03 | Son Güncelleme: 01.08.2020 16:36

ŞİLE SAHİLİNDE ADIM ATACAK YER KALMADI; YOĞUNLUK NEDENİYLE PLAJA ARAÇ GİRİŞLERİ KAPATILDI

- Şile sahillerindeki aşırı yoğunluk havadan da görüntülendi

Semih ÇALIŞKAN - Ali AKSOYER - Kubilay ÖZEV/ İSTANBUL, - KURBAN Bayramı tatili dolayısıyla çok sayıda İstanbullu Şile plajlarına akın etti. Ayazma Plajı'nda yaşanan yoğunluk nedeniyle plaja giden yol zabıta ekipleri tarafından araç girişlerine kapatıldı. 

Kurban Bayramı tatili devam ediyor. Bayram tatili dolayısıyla çok sayıda İstanbullu, Şile plajlarına akın etti. Yollarda uzun araç kuyrukları oluştu, plajlar doldu taştı. Ayazma Plajı'na gelenler hem denize girdi hem de güneşlendi. Öğleden sonra yaşanan yoğunluk nedeniyle zabıta ekipleri plaja giden yolu araç girişlerine kapattı. Plaja gitmek isteyenler zabıta ekipleri tarafından diğer plajlara yönlendirildi. Şile plajlarında sosyal mesafe kuralının da hiçe sayıldığı görüldü. Ayazma Plajı'ndaki yoğunluk havadan da görüntülendi. 

"KALABALIK AMA NE YAPALIM YANİ ÇOK SICAK"

Şile'ye gelen Hakan Tatlı, "Dün kurbanımızı kestik bugün de buraya geldik. Biz yoğunluktan aracımızı dışarı bıraktık.  Plaja giriş kapalıydı. Arkadaşlarım ve çocuklarımla geldik. Biz kenardayız. Denizde de mesafeyi korumaya çalışıyoruz. Kalabalık ama ne yapalım yani çok sıcak" diye konuştu. 

"BENİM KORONAVİRÜSE KARŞI ENDİŞEM YOK"Eşiyle Ümraniye'den Şile'ye gelen Murat Kahveci, "Millet haklı. Çünkü yaz mevsimi. Evde sıkılıyor ve daralıyoruz. Stresi sahilde atıyorlar. Benim koronavirüse karşı endişem yok" ifadelerini kullandı. 

Caner Özgül, "Bayram tatili güzel geçiyor. Biz Pendik'ten geldik. Ailemle geldik. Biz erken geldik. Koronavirüse karşı endişe tabii ki var ama hava sıcak olduğu için yeni normale dönüldüğü için mesafeyi koruyarak bunu atlatmaya çalışıyoruz" diye konuştu. 

Kaynak: DHA

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