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DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

AYASOFYA Cami, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katıldığı cuma namazıyla ibadete açıldı.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3
24.07.2020 15:54 | Son Güncelleme: 24.07.2020 15:59
AYASOFYA Cami, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katıldığı cuma namazıyla ibadete açıldı. Bu tarihi ana şahitlik etmek isteyenler yurdun dört bir yanında Ayasofya Camii'ne sabahın erken saatlerinde akın etti. Ayasofya Camii ve çevresinde sabahın erken saatlerinde havadan da görüntülendi. Yetişemeyenler de Yenikapı miting alanında namaz kıldı. Yenikapı Miting alanı da havadan görüntülendi.  ERDOĞAN VE BAHÇELİ SAF TUTTUCumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak, Ayasofya Camii'ne saat 12.00 sıralarında geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra camiye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, eski Başbakanlardan Tansu Çiller, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da geldi.

ERDOĞAN KURAN OKUDUAyasofya Camii, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı cuma namazıyla ibadete açıldı. Cuma namazında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fuat Oktay ve Devlet Bahçeli ile saf tuttu. Namaz öncesinde Erdoğan namaz öncesi Fatiha Suresi ve Bakara Suresinin ilk 7 ayetini okudu. Ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, dua okudu. 

4 MİNARESİNDE 4 MÜEZZİN BİRLİKTE SELA

4 minaresinde 4 müezzin birlikte sela okudu. Cuma salası okunduğu sırada meydanda bekleyenler tekbir getirdi. Ayasofya Camii ve çevresi Cuma namazı için doldu taştı. Namaz sırasında sosyal mesafe kuralına uyulduğu görüldü. Sabah saatlerinde cami içinde başlayan Hatimi Şerif kurulan dev ekranlarla ses sistemleriyle meydanda toplananlara aktarıldı. Cami ve çevresinde ise geniş güvenlik önlemleri alındı. Geniş bir alan demir bariyerlerle kapatıldı. Cuma için gelenler tek tek üst aramaları yapılarak alana alındı.  

- İstanbul

Kaynak: DHA

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