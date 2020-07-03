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DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "(Hendek) Patlamada şu ana kadar 2 vefat, biri ağır 74 yaralımız var" dedi.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3
03.07.2020 16:24 | Son Güncelleme: 03.07.2020 16:29
- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "(Hendek) Patlamada şu ana kadar 2 vefat, biri ağır 74 yaralımız var" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan namazın ardında camiden çıkarken gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Erdoğan ilk olarak Sakarya'da yaşanan patlamadaki son durumun sorulması üzerine, "Bildiğiniz gibi Sakarya Hendek'te bir havai fişek fabrikasında patlama yaşandı. Burada çalışan personel sayısı 189. Bölge koruma ve kontrol altına alındı. Her türlü çalışma yapılmakta. Patlamada şu ana kadar 2 vefat biri ağır 74 yaralımız var. Temennimiz tabi içeride olan yaralılarla ilgili de olumsuz almamaktır. Konuyla ilgili şu an 3 bakanım orada. Valimizi il ve ilçe belediye başkanlarımız orada. İş yeri sahibi ile de görüşmeler yaptık. Kendileri de tabi şu an itibarıyla olay yerinde çalışmaları sürdürüyorlar. Ben ölen kardeşlerimize Allah'tan rahmet yaralılara da şifalar temenni ediyorum. İnşallah bir an önce yangın tamamen kontrol altına alınıp söndürülmüş olsun. Daha büyümeden bu işi bitirelim. 160 dönümlük bir arazi üzerinde bu fabrika" dedi. 

"SAVUNMA BAKANIM ORAYA GİDECEKTİ"

Erdoğan Savunma Bakanı'nın Libya'ya gitmesi konusunda ise, "Bu planlamayı biz hafta başı yaptık. Hafta başı bu planlamayı yaptıktan sonra Deniz Kuvvetleri Komutanımızı bölgeye gönderdik. Deniz Kuvvetleri Komutanımızı oraya belli bir plan çerçevesinde göndererek bu planın tahakkukunu orada gerçekleştirelim istedik. Bunun getireceği bilgilerle de ardında bir heyetle Savunma Bakanım oraya gidecekti. Dünkü Katar ziyaretimizden sonra da Savunma Bakanım bugün oraya gitmiş durumda. Heyetle orada yapacakları çalışmayla inşallah bu Libya'daki süreci çok daha yakın bir markaj içinde sürdürelim istiyoruz. Zira Libya'da tabi mevcut meşru hükümetle aramızdaki çalışmaların çok ciddi ve kararlılık içerisinde sürdürülmesi lazım. Yapılan iş budur" diye konuştu. 

"İNSANİ YARDIM KONUSUNDA HASSASİYETİMİZİ DEVAM ETTİRİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koronavirüs hallolduktan sonra biz Tahran zirvesini inşallah İran'da gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu müzakerelerde bölgenin sıkıntılarını ele aldık. Ağırlıklı olarak tabi Suriye konulu olarak bu geçti. Suriye de neler yapabiliriz? Astana üçlüsü olarak bundan sonraki süreci nasıl değerlendireceğiz ve bütün bunların yanında gerek Akçakale, gerek Cilvegözü tüm buralardan insani yardım noktasında ne gibi adımlar atmamız lazım bunları görüştük, bunları konuştuk. Zaten şu anda Suriye halkına insani yardım gerek Birleşmiş Milletlerden olsun, gerek bizim ülkemizden olsun hepsi Türkiye üzerinden gidiyor. Türkiye olarak da biz insani yardım konusunda hassasiyetimizi devam ettiriyoruz" dedi. 

"BİRİNCİ DERECEDE LİBYA KONUSUNU ELE ALDIK" 

Erdoğan, dün gerçekleştirdiği Katar zirvesinin sorulması üzerine ise, "Gerçekten Katar ziyareti şu kovit-19'dan sonra yurtdışına ilk ziyaretim oldu. Bölge ülkeleriyle olan bütün konuları Sayın Temim ile ele aldık. Tabi birinci derecede Libya konusunu ele aldık. Libya'nın dışında Suriye, Irak, Sudan konusunu ele aldık, Yemenle ilgili gelişmeleri ele aldık. Hepsinden öte Türkiye-Katar ilişkilerini siyasi, ekonomik, ticari, kültürel, neler birlikte yapabiliriz bunları da görüşme fırsatını samimi bir ortamda değerlendirdik" ifadesini kullandı.

Erdoğan'a cuma namazında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak eşlik etti. Soru cevap öncesinde mikrofonlar dezenfekte edildi, basın mensupları sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak sorularını sordu. Erdoğan daha sonra Levent Camii temel atma törenine geçti. 

- İstanbul

Kaynak: DHA

Manşet

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