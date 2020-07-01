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MALTEPE'DE ESKİ KOCA DEHŞETİ -Eski eşini vuran saldırganın kaçış anı güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3
01.07.2020 14:31 | Son Güncelleme: 01.07.2020 14:34

MALTEPE'DE ESKİ KOCA DEHŞETİ 

-Eski eşini vuran saldırganın kaçış anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İstanbul DHA 

Maltepe'de boşandığı kocası tarafından sokakta ortasından kurşun yağmuruna tutulan kadın ağır yaralandı. Vücuduna 4 kurşun isabet eden kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırgan koca olay yerinden kaçtı. Saldırganın kaçış anı güvenlik kameralarına yansıdı. 

Olay, Zümrütevler Mahallesi Cüneyt Sokak'ta saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Fatma Yılmaz boşandığı eşi Murat Yavuz'un evine icra yoluyla  çocuklarını görmeye gitti. Fatma Yılmaz ile Yavuz arasında tartışma çıktı. Tartışma büyümesi üzerine Fatma Yılmaz'ı yere yatıran Murat Yavuz belindeki silahı çıkarılarak eski eşine ateş etti. Vücuduna 4 kurşun isabet eden kadın ağır bir şekilde yaralandı. Saldırgan koşarak olay yerinden kaçarken, yaralı kadın tesadüfen yoldan geçen nakil ambulansıyla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sokakta delil araştırması yaptı. Ekiplerin çalışmasında Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) aracına 2 kurşun isabet ettiği öğrenilirken, polis 10 adet boş kovan buldu. 

SALDIRGAN BÖYLE KAÇTISaldırganın kaçma anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görgü tanığı, "Ben burada bir esnafım. Silah seslerini duyunca koşarak geldim. Vuran kişiyle köşede karşı karşıya geldim. Silah çekti bana. Bu sırada baktım kadın yerde. O aşağı koşarak gitti. Biz de kadının yanına geldik. Bunların arasında aile sorunları varmış. Boşanmışlar. Kadın icra arabasıyla çocuklarını almaya gelmiş. Kadını yerden kaldırdığımızda sırtından kanlar akıyordu. Kolundan ve bacağından vurulmuştu. Durumu ise çok ciddiydi. Ambulans aldı kadını hastaneye götürüldü. İnşallah durumu iyidir" dedi.

Görüntü dökümü: -----------------(Güvenlik Kamerası)-Eski kocası Murat Yavuz kaçma anı (Cep telefonu kamerası)-Sağlık ekiplerin kadına müdahalesi-Vatandaşların silahla yaralanan kadına koşması-Ambulanstan detaylar(Aktüel Görüntü )-Olay yeri-Yerdeki kovanlar-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları-İcra aracından detaylar -Kadının cep telefonu -Olay yerindeki vatandaşlar -Görgü tanıklarıyla röp.-Polis ekiplerinden detaylar -Genel ve detaylar

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2 - İSTANBUL HAVALİMANI'NDA KORONAVİRÜS TEST MERKEZİ KURULDU

* İstanbul Havalimanı'nda günlük 40 bin yolcuya koronavirüs testi yapılabilecek kapasiteye sahip test merkezi, kullanıma hazır duruma getirildi. 

Haber - Kamera: Enver ALAS - İbrahim YILDIZ - İSTANBUL,DHAİstanbul Havalimanı'nda yurt dışından gelen ve giden yolculara koronavirüs testi yaptırmaları için test merkezi kuruldu. Yolculardan alınan numuneler terminaldeki laboratuvarlarda incelenerek, sonuçlar iki saat içinde yolcuya teslim edilecek.  Koronavirüs ile mücadelede alınan önlemler kapsamında İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs test merkezi kuruldu. Kullanıma hazır hale getirilen test merkezi dış hatlar terminalinde iki ayrı noktada toplam 5 bin metrekarelik alanda gelen ve giden yolcular PCR testi yaptırabilecek. İstanbul Havalimanı'nda kurulan merkezde aynı zamanda yolculardan boğaz ve burunda alınan sürüntüler, yine burada bulunan laboravutarda işlenerek sonuçlar hızlı bir şekilde yolcuya ulaştırılabilecek.  

SONUÇLAR 2 SAATTE YOLCUYA BİLDİRİLECEKTest sonuçları 2 saatte çıkacak ve ücreti 110 Lira olarak belirlendi. Türkçe ve İngilizce olarak mail üzerinden gönderilecek ya da çıktı olarak da verilebilecek. Hem yurt dışına çıkacak hem de yurt dışından Türkiye'ye giriş yapacaklar, bu test merkezinden yararlanabilecek. İGA Operasyon Kontrol Merkezi Direktörü Fatih Mere basın mensuplarına yaptığı açıklamada test merkezinini dış hatlarda iki ayrı noktada kurulan toplam 5 bin metrekarelik alanda, günlük 40 bin test yapılabilecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi. 

NUMUNELER İSTANBUL HAVALİMANI'NDAKİ LABORATUVARDA SONUÇLANDIRILACAKMere, test merkeziyle ilgili şu bilgileri paylaştı: "Sağlık Bakanlığı ile Kültür veTurizm Bakanlığı'nın talepleri doğrultusunda İstanbul Havalimanı'nda yurt dışından gelen veya yurt dışına çıkan yolculardan PCR testi yaptırmak isteyen yolcular için bu merkez   kuruldu.  50 adet numune alma kabinimiz var. Saatlik kapasitesi 2 bin. 24 saatte 38-40 bin test yapılabilir. Türkiye'de hiçbir havalimanında kurulu bir laboratuvar yok.  Sürüntü veren yolcuların test işlemleri için numuneler herhangi bir hastaneye gönderilmeyecek, burada kurulan laboratuvarlarda sonuçlandırılacak. Bu bize büyük bir zaman kazandıracak. Bulunduğumuz alan 4 bin metrekare. Ayrıca terminalin kara (bilet ve bagaj işlemlerinin yapıldığı alan) tarafında da bin metrekarelik bir alan kuruldu.  Toplam 5 bin metrekarelik alanda bu hizmeti vereceğiz. Hem gelen yolcuya hem giden yolcuya test yapabilecek şekilde hazırlıklarımız tamamlandı."

TEST ÜCRETİ 110 LİRA

Fatih Mere, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği doğrultuda PCR testlerinin ücretinin 110 lira olacağını açıkladı. Mere, "Bizim buradan bir gelir beklentimiz yok. Tamamen yolcuların en kısa sürede testlerini yaptırıp stressiz bir şekilde uçuşlarına devam edebilmeleri için sunduğumuz bir hizmet. İlk etapta yolcular gelmeden önce 520 personelimize burada test yaptırdık. Tamamı negatif çıktı. O testlerde gördük ki yaklaşık 2 saatte bu testin sonuçları sisteme düşecek ve yolculara ulaştırılabilecek" dedi. 

Kaynak: DHA

Manşet

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