DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3

KÜÇÜKÇEKMECE Gölü'nde kıyıya vuran binlerce ölü balık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından toplanıyor.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3
28.06.2020 15:42 | Son Güncelleme: 28.06.2020 15:46
KÜÇÜKÇEKMECE Gölü'nde kıyıya vuran binlerce ölü balık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından toplanıyor. İBB'ye bağlı  İSTAÇ Kıyı Temizleme Ekibi,  file ile ölü balıkları toplayarak Mimar Sinan Köprüsü üzerinde açılan çöp poşetlerine dolduruyor.  İBB ekiplerinin temizleme çalışması devam ediyor.

Gölün Avcılar'daki Gümüşpala Mahallesi'nde bulunan Kuruçeşme ile Paşaeli Parkı'nın arkasındaki alanda da dalgalar binlerce sazan ve küçük balığın ölüsünü kıyıya attı.  Avcılar Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bilgi verdi. Öğle saatlerine doğru gelen temizlik görevlileri kepçe ve elleri ile sazan balıklarını tek tek toplayarak torbalara doldurdu. Kıyıdaki çöp ve kumların arasında bulunan binlerce cansız küçük balık ise süpürge ve tırmıklarla toplanmaya çalıştı.

Gölün sahilden 100 metreye yakın bölümünün kahverengi, ilerisinin ise mavi renkte olduğu görüldü. Avcılar Belediyesi Veteriner Müdür Yardımcısı İbrahim Koçyiğit, İlçe Tarım Müdürlüğü ve İBB yetkilileri ile yaptıkları görüşmelerde her yıl bu dönemde balık ölümlerinin görüldüğünü söyledi. Belediye yetkilileri, gölün tabanındaki hareketlenmelerin  sudaki oksijeni azalttığını bunun sonucunda ölümler görüldüğünü söylediler. Kıyıya vuran balıkların yanı sıra çok miktarda çöp de olduğu görüldü.

EK GÖRÜNTÜ//////////////////////Avcılar sahiline vuran ölü balıklarÖlü balıkları gösterenlerRöportajlarBelediye Veteriner Müdür Yardımcısı İbrahim Koçyiğit ile röportajTemizlik işçileri balıkları toplarken ve kumların arasından süpürürkenGöldeki kirlilik görüntüleriGenel ve detay görüntüler

Görüntü dökümü: ---------------------İşçilerin file ile balıkları toplaması-Dolu filenin köprü üzerine çıkarılması-Çöp poşetlerindeki ölü balıklar

======================

2- PROF. DR. ALBAY, KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ'NDEKİ BALIK ÖLÜMLERİNİ DEĞERLENDİRDİ 

*İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Meriç Albay

"Orası için bir restorasyon çalışması yapılması lazım. Şehrin ortasında bir atık su alanı, bir bomba bulunduramazsınız. Ben bomba diyorum çünkü çok kötü durumda"

"Dip çamurunda büyük miktarda azot, fosfor, karbon kaynağı dipte yatıyor. Bunlar suyu besledikçe sudaki oksijen tükeniyor. Dolaysıyla o çamuru oradan uzaklaştırır ve dereler dere gibi akarsa Küçükçekmece Gölü'nü kurtarabiliriz"

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, DHAKüçükçekmece'de balıkların ve yengeçlerin ölerek kıyıya vurmasının ardından, İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Meriç Albay, "Küçükçekmece Gölü restorasyon çalışması ile kurtarılabilir. Dip çamuru çok sıkıntılı. Dip çamurunda büyük miktarda azot, fosfor, karbon kaynağı dipte yatıyor. Bunlar suyu besledikçe sudaki oksijen tükeniyor. Dolaysıyla o çamuru oradan uzaklaştırır ve dereler dere gibi akarsa Küçükçekmece Gölü'nü kurtarabiliriz" dedi. Küçükçekmece Gölü'nde binlerce balığın kıyıya vurması üzerine çevrede yaşayan vatandaşlar gölün öldüğünü ve uzun zamandır böyle bir manzarayla karşılaşmadıklarını dile getirmişti. Balıkların ölü bir şekilde kıyıya vurması üzerine Küçükçekmece Gölü'nün önemli bir sulak alan olduğunu belirten İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Meriç Albay, "Küçükçekmece gölü B sınıfı önemli bir sulak alan. Çok dikkat etmemiz, korumamız gereken bir alan. Kuşların göç yeri üzerinde olan bir yer. Maalesef 30-40 yıldan beri düzenli aralıklarla burada balık ölümleri ve zaman zaman kuş ölümleri oluyor. Çünkü su 4. sınıf kalitesinde. Yıllardır atık su deposu olarak kullanılmış esasında. Birçok boru yıllardır oraya uzatılmış. Bu yüzden de kirletmişiz" dedi.

"ÇOK KÖTÜ BİR SU KALİTESİ"Gölde bulunan su ile neredeyse hiçbir şey yapılamayacağını belirten Prof. Dr. Albay "Su Bilimleri Fakültesi olarak yaptığımız araştırmaya göre dışarıdan hiç atık gelmese bile Küçükçekmece Gölü'nü kirletecek karakterde bir atık var. Orası için bir restorasyon çalışması yapılması lazım. Şehrin ortasında bir atık su alanı, bir bomba bulunduramazsınız. Ben bomba diyorum çünkü çok kötü durumda. Arabanızı yıkayamazsınız, bahçenizde kullanamazsınız, balıkçılık yapamazsınız. Hiçbir şey yapılmaz. Çok kötü bir su kalitesi. Restorasyon çalışması ile kurtarılabilir. Çevre Bakanlığı, Belediye ile bir an önce karar verip bu sulak alanın şehre kazandırılması lazım. Gerçekten İstanbul'a yakışmıyor. 4. Sınıf su kalitesindeki bir suyu şehrin ortasında tutamazsınız" diye konuştu. 

"BİR AN ÖNCE RESTORASYON ÇALIŞMASININ YAPILMASI GEREKİYOR"

Restorasyon çalışması ile gölün kurtulabileceğini ifade eden Prof. Albay, "1930-40 arasında o havzada bin insan varmış. Şu anda 1.5 milyon insan yaşıyor. 1.5 milyon insanın baskısı var orada. Bir an önce restorasyon çalışmasının yapılması gerekiyor. Küçükçekmece Gölü restorasyon çalışması ile kurtarılabilir. Dip çamuru çok sıkıntılı. Dip çamurunda büyük miktarda azot, fosfor, karbon kaynağı dipte yatıyor. Bunlar suyu besledikçe sudaki oksijen tükeniyor. Dolaysıyla o çamuru oradan uzaklaştırır ve dereler dere gibi akarsa Küçükçekmece Gölü'nü kurtarabiliriz" dedi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Son dakika: EBA TV'de yayınlanacak yaz okulu programları yarın başlıyor Haber
Son dakika: EBA TV'de yayınlanacak yaz okulu programları yarın başlıyor
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu Haber
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor Haber
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor
Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt Haber
Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak Haber
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak
Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı Haber
Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor
Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu
Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu
Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'ın forma giydiği Düsseldorf küme düştü
Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'ın forma giydiği Düsseldorf küme düştü
Türkiye'de son 14 günde koronavirüs tanısı konan hastaların yüzde 63'ü en rahat davranan gruptan
Türkiye'de son 14 günde koronavirüs tanısı konan hastaların yüzde 63'ü en rahat davranan gruptan
Markete giren hırsız susayınca dolaptan su içip çalmaya devam etti
Markete giren hırsız susayınca dolaptan su içip çalmaya devam etti
Riva'da meydana gelen tekne kazasında kayalıklarda mahsur kalan iki kişi ekipler tarafından kurtarıldı
Riva'da meydana gelen tekne kazasında kayalıklarda mahsur kalan iki kişi ekipler tarafından kurtarıldı
Fatih Terim, Başakşehir maçında Linnes'e ilk 11'de şanş vermeyi düşünüyor
Fatih Terim, Başakşehir maçında Linnes'e ilk 11'de şanş vermeyi düşünüyor
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Aytaç Kara'dan transfer açıklaması: Teklif almadım
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Aytaç Kara'dan transfer açıklaması: Teklif almadım
YKS'ye giden genç kız, sokağa maske takmadan çıktığı için 900 TL ceza yedi
YKS'ye giden genç kız, sokağa maske takmadan çıktığı için 900 TL ceza yedi
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
Sınava giremediği için kuzenini suçlayan gencin, sosyal medyada takipçi toplamak için trollük yaptığı ortaya çıktı
Sınava giremediği için kuzenini suçlayan gencin, sosyal medyada takipçi toplamak için trollük yaptığı ortaya...
Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım
Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu
Koronavirüsü bahane eden Almanlar, Türkiye'ye turist göndermek istemiyor
Koronavirüsü bahane eden Almanlar, Türkiye'ye turist göndermek istemiyor
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması: Talip olduğumuz her futbolcuyu getirebiliriz
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması: Talip olduğumuz her futbolcuyu getirebiliriz
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Sınav günü kaza geçiren öğrenci hastaneye değil sınava gitti
Sınav günü kaza geçiren öğrenci hastaneye değil sınava gitti
ABD'de el dezenfektanı içen 3 kişi öldü, 1 kişi kör oldu
ABD'de el dezenfektanı içen 3 kişi öldü, 1 kişi kör oldu
Beşiktaş yönetimi gidişattan memnun! İşte 'Bırakmam Seni' kampanyasından kazanılan para
Beşiktaş yönetimi gidişattan memnun! İşte 'Bırakmam Seni' kampanyasından kazanılan para
Yaşadığı hastalık nedeniyle doktor olmaya karar verip, 60 yaşında YKS'ye girdi
Yaşadığı hastalık nedeniyle doktor olmaya karar verip, 60 yaşında YKS'ye girdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Volkan Bozkır Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Oğuzhan Koç Kenan Doğulu Gonca Vuslateri
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Mete Kalkavan Sergen Yalçın Hikmet Karaman
Daha Fazla Su Kız İzmir Ankara
Şu an buradasınız: DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.6.2020 16:14:03. #1.15#
title