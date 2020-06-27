DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3 BAHÇELİEVLER'DE TEKSTİL ATÖLYESİNDEKİ PATLAMANIN EN NET GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ- Bir anda cadde savaş alanına döndüAlper KORKMAZ - İstanbul DHA - BAHÇELİEVLER'de bir binanın bodrum katındaki tekstil atölyesinde meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

BAHÇELİEVLER'DE TEKSTİL ATÖLYESİNDEKİ PATLAMANIN EN NET GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ - Bir anda cadde savaş alanına döndü Alper KORKMAZ - İstanbul DHA - BAHÇELİEVLER'de bir binanın bodrum katındaki tekstil atölyesinde meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Patlama anına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde araçlar geçerken patlama olduğu görülüyor. Cadde savaş alanına dönerken bir anda alev topu yükseliyor Kaynak: DHA