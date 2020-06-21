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DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3

ESENYURT'TAKİ KORKUNÇ CİNAYET KAMERADA; 10 YERİNDEN BIÇAKLADILAR-23 yaşındaki genci 10 yerinden bıçaklayıp öldüren 3 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3
21.06.2020 15:39 | Son Güncelleme: 21.06.2020 15:42

ESENYURT'TAKİ KORKUNÇ CİNAYET KAMERADA; 10 YERİNDEN BIÇAKLADILAR

-23 yaşındaki genci 10 yerinden bıçaklayıp öldüren 3 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 

Haber-Kamera: Veysel TİMDU - Serdar ALTINTEPE/ İSTANBU,

Esenyurt'ta 23 yaşındaki bir genç sabaha karşı evinin önüne konuşma bahanesiyle çağırılıp 10 kez bıçaklanarak öldürüldü. Olaya karışan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Olay, önceki gece saat 04.00 sıralarında Fatih Mahallesi Ünverdi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 23 yaşındaki Mehmet Akif Kukuk'un evinin önüne çocukluk arkadaşı olduğu öğrenilen 3 kişi geldi. Mehmet Akif Kukuk'u telefonla arayan kişiler konuşma bahanesiyle kapının önüne çağırdı. Telefonla başlayan tartışma üzerine M.Ç., C.K. ve M.Ö Mehmet Akif Kukuk'un evinin önünde beklemeye başladı. Kavga seslerini duyup dışarı çıkan Mehmet Akif Kukuk'un annesi oğlunu kanlar içinde yerde yatarken gördü. Oğlunun yanına koşarak giden anne durumu hemen 112 sağlık ekipleri ve polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 10 yerinden bıçaklanan Mehmet Akif Kukuk'un hayatını kaybettiğini belirledi.Bir süre sonra kapının önüne çıkan Mehmet Akif Kukuk ile 3 kişi arasında arbede yaşanmaya başladı. Kukuk'u önce darp eden M.Ç., C.K. ve M.Ö daha sonra art arda 10 kez bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayla ilgili Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Sabıka dosyaları kabarık çıkan M.Ç., C.K. ve M.Ö'nün uyuşturucu satma ve kasten adam yaralama olmak üzere çok sayıda suç dosyalarının olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. İşlemlerin ardından M.Ç., C.K. ve M.Ö adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi. 

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDACinayet anı çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin Kukuk'un dışarı çıkmadan önce beklemeleri ve sonrasında Kukuk'un gelmesiyle birlikte önce darp edip ardından peş peşe bıçakladıkları görüldü. Görüntülerin devamında ise anne Fatma Kukuk'un evden aşağıya inerek oğlunun yanına doğru koşarak gittiği görülüyor. 

Görüntü dökümü: --------------------Şüphelilerin evin önünde beklemesi-Şüphelilerin koşuşturma anı-Şüpheliler ve Mehmet Akif Kukuk'un kavga anı-Annenin koşarak gitmesi-Olay yerinde aktüel görüntü-Mehmet Akif Kukuk'un evinden görüntü-Şüphelilerin karakoldan çıkarılması-Mehmet Akif Kukuk'un hayattayken görüntüsü====================

2- PROF. DR. CEMİL TASÇIOĞLU'NA BABALAR GÜNÜ ZİYARETİ

Elif YAVUZ-Ömer HASAR/İSTANBUL,  KORONAVİRÜS  nedeniyle 1 Nisan'da 68 yaşında hayatını kaybeden İstanbul Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu, Babalar Günü'nde, oğlu, torunları ve  aile dostları  tarafından mezarı başında anıldı.Prof. Dr. Taşçıoğlu'nun Üsküdar Nakkaştepe Mezarlığı'ndaki kabrine oğlu Onur Taşçıoğlu, eşi ve çocuklarıyla gelerek dua ettiler.  Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun mezarının başında  sevdiği ve sıkça taktığı fularlarının asılı olduğu görüldü.  Sevenlerini ve tıp dünyasını derin üzüntüye boğan Prof. Dr. Taşcıoğlu'nun vefatı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemil Taşçıoğlu'nun adının, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne verildiğini açıklamıştı

Görüntü dökümü----------------------Oğlu Onur Taşçıoğlu ve ailesinin ziyareti-Aile dostlarının ziyareti-Genel ve detay

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3- RİVA'DA DENİZE GİREN GENÇ BOĞULDU

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHARiva'da arkadaşlarıyla birlikte denize giren 25 yaşındaki Oğuzhan Çelik dalgalara kapılarak bir anda gözden kayboldu. Gencin cansız bedeni bir süre sonra kayalıklarda bulundu. 

Olay saat 12.30 sıralarında Beykoz Riva'da bulunan bir koyda meydana geldi. Ataşehir'de oturan Oğuzhan Çelik, dört  arkadaşıyla birlikte denize yüzmeye geldi. Arkadaşlarıyla birlikte denize atlayan Çelik, bir süre sonra dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Çelik'i denizde göremeyen arkadaşları koydaki diğer vatandaşlardan yardım istedi. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bir yandan da Çelik'i denizde arama çalışmaları devam etti. Yaklaşık yarım saat sonra talihsiz gencin bedeni kayalıklarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Oğuzhan Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cansız bedeni sedyeyle ambulansa taşındı. Oğuzhan Çelik'in cenazesi Beykoz'da bulunan özel bir hastanenin morguna kaldırıldı. Acı haberi alan yakınları hastaneye akın etti. Koyda bulunan bir vatandaş, "Biz biraz yukarıdaydık. Önce görmedik ama insanlar burada bayağı toplandıktan sonra bağırmaya başladılar. Ondan sonra ambulans geldi. Biz de tabii ki tedirgin olduk. Adamı geldiğimizde bulamadık ama suya girdiğini gördük. Bayağı içeri girmişti. Ondan sonra herkes o tarafa bakmaya başladı. Ben bu tarafa baktığımda adam artık bu tarafa gelmişti. Çok yakındı. Koşarak geldim adamlara söyledim buradaymış diye. Ondan sonra yardım istediler öyle çıkarttılar" dedi.

Kaynak: DHA

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