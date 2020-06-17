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İSMEK'İN KADIN YÖNETİCİLERİNE HAKARET DAVASI : MELTEM ŞİŞLİ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI (1)Halil YILMAZ - İstanbul DHA - İSMEK'in eski yöneticisi kadınlara hakaret ettiği iddia edilen Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakim karşısına çıktı.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3
17.06.2020 14:19 | Son Güncelleme: 17.06.2020 14:23

İSMEK'İN KADIN YÖNETİCİLERİNE HAKARET DAVASI :  MELTEM ŞİŞLİ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI (1)

Halil YILMAZ - İstanbul DHA - İSMEK'in eski yöneticisi kadınlara hakaret ettiği iddia edilen Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakim karşısına çıktı.

"İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapsi istenen Şişli, İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Yaklaşık 4 saat süren ilk duruşmaya basın mensupları alınmezken tutuksuz sanık Şişli, duruşmanın bitmesinin adliyeden ayrıldı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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